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Жук в муравейнике или все о роли финансовых управляющих при банкротстве физлиц










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Уже более двух лет действуют поправки в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые позволили подавать на банкротство обычным гражданам.

Жук в муравейнике или все о роли финансовых управляющих при банкротстве физлиц


В ходе процедуры банкротства возникает множество вопросов, большинство из которых связанно с неоднозначной ролью финансового управляющего, безусловно, одной из центральных фигур при банкротстве физических лиц. По сути, с момента начала банкротства, финансовый управляющий становится личным «казначеем» должника, распоряжающимся всем его имуществом, а также контролирующим все сделки должника, как в период банкротства, так до его начала.

Об опыте взаимодействия с финансовыми управляющими в г. Уфе рассказал директор юридического агентства «БашЮрЗащита» Дмитрий Солодкий:

«Когда в 2015 году мы начинали заниматься банкротством граждан, то и подумать не могли, что основные проблемы возникнут не с кредиторами, которые будут вставлять палки в колеса при проведении процедуры или с судьями, которые слишком тщательно рассматривают дела, а именно с финансовыми управляющими.

Как пример - финансовый управляющий, забирая все доходы должника и рассчитываясь с кредиторами, обязан выдавать прожиточный минимум гражданину, чтобы он и его семья могли купить хотя бы продукты питания и заплатить коммунальные платежи. Некоторые управляющие этого просто не делали и должник, в итоге, сидел без денег. Доходило до того, что людям не хватало даже на еду детям. Только после того как мы написали жалобы в контролирующие органы, деньги удавалось, что называется, «выбить».

Помимо этого до сих пор не решена проблема с получением дополнительного вознаграждения финансовым управляющим сверх сумм, положенных по закону. Напомню, что вознаграждение финансового управляющего составляет 25 тысяч рублей, которые вносятся на депозит арбитражного суда. К нам часто приходят граждане и жалуются, что они обратились к управляющему, тот обещал работать за эту сумму, однако впоследствии начинал требовать денег сверху, иначе - угрожал отказаться участвовать в деле о банкротстве.

Финансовые управляющие в большинстве своем не юристы, а имеют экономическое или иное образование, а сложные юридические вопросы часто ставят их в тупик. Один финансовый управляющий решил оспорить сделку по продаже автомобиля ВАЗ 2106, совершенную должником… в 1997 году.

Некоторые люди, самостоятельно, без юридического сопровождения подавали на банкротство физических лиц в г. Уфа. После того как у них возникали трудности, они вынуждены были прийти на платную консультацию, на которой рассказывали совсем уж «дикие» истории.

Со слов одной пенсионерки, финансовый управляющий пытался сорвать с нее обручальное кольцо, чтобы продать его, при этом чуть не сломав ей палец. Она заперлась в своем доме и ждала, пока он уедет. Со злости, что он не может войти в дом, управляющий срывал недоспевшие яблоки с дерева и кричал, что включает их в конкурсную массу.

Другая женщина пожаловалась, что финансовый управляющий проник в дом и начал проводить опись абсолютно всего имущества, в том числе и единственную кровать, заявив ей, что она будет «спать на полу». Когда она справедливо заметила ему, что кровать – это предмет обихода, и на него нельзя обратить взыскание, он заявил ей – «если такая умная, то попробуй оспорь».

Недавно к нам приходил мужчина, у которого в 90-х была лодка, утонувшая в озере недалеко от деревни Юматово. Когда тот сообщил об этом финансовому управляющему, тот привез маску и трубку и начал обследовать дно озера, с целью обнаружить лодку.

Можно относиться к этим историям с иронией, но факт остается фактом: за время работы с финансовыми управляющими с 2015 года мы очень часто сталкивались с недобросовестными специалистами, сотрудничество с которыми пришлось прекратить. В настоящий момент мы работаем только с проверенными финансовыми управляющими, вместе с которыми завершили уже более ста дел о банкротстве.

На сайте Управления Росреестра по Республике Башкортостан, который осуществляет контроль за деятельностью финансовых управляющих, размещена статистика привлечения финансовых управляющих к административной ответственности.

Всего по Российской Федерации, по данным Росреестра за 9 месяцев 2017 года, дисквалифицировано 169 арбитражных управляющих. По Республике Башкортостан в 2017 году состоялось 27 дисквалификаций, что является одним из самых значительных показателей среди территориальных органов Росреестра. Конечно, в эту статистику включены не только финансовые управляющие, но и арбитражные управляющие по банкротству юридических лиц, однако все равно цифра довольно внушительная.

В заключении необходимо отметить, что законодатель, понимая все проблемы, которые возникают при взаимодействии финансового управляющего и должника, планирует ввести упрощенную процедуру банкротства физических лиц, которая будет проходить без участия финансового управляющего.

Однако такое нововведение пока находится только на стадии рассмотрения в Госдуме и когда поправки вступят в силу - неизвестно. Поэтому, рекомендуем юристам, адвокатам и гражданам, которые самостоятельно подают на банкротство, более тщательно подходить к выбору финансового управляющего.

Юридическое агентство "БашЮрЗащита"
www.lawUfa.ru; E-Mail: 2669831@bk.ru
Тел. 266-98-31; 8-927-236-98-31
г. Уфа, ул. Шафиева, дом 44, (бизнес-центр "Сфера"), офис № 202




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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан

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  • Гость
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  • 1 | 12.04.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
финансовый управляющий становится личным «казначеем» должника,
================================================
Да в РФ 90% населения банкроты, интересно из кого набираются, эти финансовые управляющие ну наверняка из тех же банкротов, которые таким образом хотят поправить свое финансовое состояние.
Ну смех и грех....



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  • Гость
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  • 2 | 12.04.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне кажется, все равно банкротство физических лиц выгодно. Потратил 100 тыс. рублей, списал миллион.



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  • 3 | 12.04.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне кажется, все равно банкротство физических лиц выгодно. Потратил 100 тыс. рублей, списал миллион.
================================================
Согласен, только сразу возникает вопрос – где взять банкроту эти 100 тыс.?



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1

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  • Начинающий
  •  
  • 4 | 12.04.2018, 11:58 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12372 | Рейтинг: -1554,1
Очередной фейк от власть держащих.



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  • Начинающий
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  • 5 | 12.04.2018, 11:58 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12372 | Рейтинг: -1554,1
2 когда кажется -крестись.



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  • 6 | 12.04.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Согласен, только сразу возникает вопрос – где взять банкроту эти 100 тыс.?
============================================================
===
Набрать еще кредитов))))



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  • 7 | 12.04.2018, 12:14 | Автор: юнг
    Публикации: 311 | Комментарии: 34318 | Рейтинг: +5789,7
В Японии высокопоставленного чиновника Минфина обвинили в сексуальных домогательствах к сотрудницам СМИ
Эту тему поднимали в ходе прений в местном парламенте. Там рассказали, что чиновник спрашивал, можно ли их потрогать за грудь и приглашал пойти с ним в отель. Представители оппозиционных партий назвали немыслимой ситуацию, когда подобные высказывания допускает человек, занимающий столь высокий пост в Минфине.

===============А что тут плохого? Ведь спрашивал разрешения. Всё культурненько!



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Прекрасная статья!



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  • 9 | 12.04.2018, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где надпись "на правах рекламы"?
Или публика соответствующая все схавает?



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  • 10 | 12.04.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Когда тот сообщил об этом финансовому управляющему, тот привез маску и трубку и начал обследовать дно озера, с целью обнаружить лодку."

Да, Семёнов, ты делай что хочешь… НО БАРКАС МОЙ СО ДНА ДОСТАНЬ!!!!
Особенности национальной рыбалки.



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  • 11 | 12.04.2018, 13:29 | Автор: БашЮрЗащита
    Публикации: 0 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0
«Согласен, только сразу возникает вопрос – где взять банкроту эти 100 тыс.?»
============================================================

Во-первых, если взять цены в нашей фирме, то банкротство «под ключ» стоит 80 тыс. руб. (при небольшой сумме долга), а во-вторых наша фирма предоставляет рассрочку по оплате до 6-8 месяцев, т.е. платить можно по 10-15 тыс. в месяц.



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  • 12 | 12.04.2018, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже на шарашкину контору



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  • 13 | 12.04.2018, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да впринципе нужно сделать так, чтобы банкротство было не дороже 30 тысяч, тогда я думаю начнётся повальное обращение в суды



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  • 14 | 12.04.2018, 14:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выбрать нормального финансового управляющего можно воспользовавшись сайтами с независимыми рейтингами в отношении всех арбитражных управляющих. Там можно выбрать из определенного региона, посмотреть в каких делах участвовал финансовый управляющий, как завершилось банкротство.



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  • 15 | 12.04.2018, 16:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Очень злободневная тема, так как народ в РФ стремительно нищает и конца этому нет и, видимо, скоро не будет! Очень Опытный



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  • 16 | 12.04.2018, 19:53 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5536 | Рейтинг: -163
Только рекламы здесь не хватало. Докатились



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  • 17 | 12.04.2018, 23:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я вот никак не могла расплатиться с кредитами, потом прошла процедуру банкротства и теперь живу спокойно.



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  • 18 | 13.04.2018, 18:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
- Подсудимый, что вас побудило ограбить банк?
- Он первый начал!



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  • 19 | 14.04.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А финансовый и арбитражный управляющий-это разве не одно и то же?



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