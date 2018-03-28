Жук в муравейнике или все о роли финансовых управляющих при банкротстве физлиц

Уже более двух лет действуют поправки в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые позволили подавать на банкротство обычным гражданам.В ходе процедуры банкротства возникает множество вопросов, большинство из которых связанно с неоднозначной ролью финансового управляющего, безусловно, одной из центральных фигур при банкротстве физических лиц. По сути, с момента начала банкротства, финансовый управляющий становится личным «казначеем» должника, распоряжающимся всем его имуществом, а также контролирующим все сделки должника, как в период банкротства, так до его начала.Об опыте взаимодействия с финансовыми управляющими в г. Уфе рассказал директор юридического агентства «БашЮрЗащита» Дмитрий Солодкий:«Когда в 2015 году мы начинали заниматься банкротством граждан, то и подумать не могли, что основные проблемы возникнут не с кредиторами, которые будут вставлять палки в колеса при проведении процедуры или с судьями, которые слишком тщательно рассматривают дела, а именно с финансовыми управляющими.Как пример - финансовый управляющий, забирая все доходы должника и рассчитываясь с кредиторами, обязан выдавать прожиточный минимум гражданину, чтобы он и его семья могли купить хотя бы продукты питания и заплатить коммунальные платежи. Некоторые управляющие этого просто не делали и должник, в итоге, сидел без денег. Доходило до того, что людям не хватало даже на еду детям. Только после того как мы написали жалобы в контролирующие органы, деньги удавалось, что называется, «выбить».Помимо этого до сих пор не решена проблема с получением дополнительного вознаграждения финансовым управляющим сверх сумм, положенных по закону. Напомню, что вознаграждение финансового управляющего составляет 25 тысяч рублей, которые вносятся на депозит арбитражного суда. К нам часто приходят граждане и жалуются, что они обратились к управляющему, тот обещал работать за эту сумму, однако впоследствии начинал требовать денег сверху, иначе - угрожал отказаться участвовать в деле о банкротстве.Финансовые управляющие в большинстве своем не юристы, а имеют экономическое или иное образование, а сложные юридические вопросы часто ставят их в тупик. Один финансовый управляющий решил оспорить сделку по продаже автомобиля ВАЗ 2106, совершенную должником… в 1997 году.Некоторые люди, самостоятельно, без юридического сопровождения подавали на банкротство физических лиц в г. Уфа. После того как у них возникали трудности, они вынуждены были прийти на платную консультацию, на которой рассказывали совсем уж «дикие» истории.Со слов одной пенсионерки, финансовый управляющий пытался сорвать с нее обручальное кольцо, чтобы продать его, при этом чуть не сломав ей палец. Она заперлась в своем доме и ждала, пока он уедет. Со злости, что он не может войти в дом, управляющий срывал недоспевшие яблоки с дерева и кричал, что включает их в конкурсную массу.Другая женщина пожаловалась, что финансовый управляющий проник в дом и начал проводить опись абсолютно всего имущества, в том числе и единственную кровать, заявив ей, что она будет «спать на полу». Когда она справедливо заметила ему, что кровать – это предмет обихода, и на него нельзя обратить взыскание, он заявил ей – «если такая умная, то попробуй оспорь».Недавно к нам приходил мужчина, у которого в 90-х была лодка, утонувшая в озере недалеко от деревни Юматово. Когда тот сообщил об этом финансовому управляющему, тот привез маску и трубку и начал обследовать дно озера, с целью обнаружить лодку.Можно относиться к этим историям с иронией, но факт остается фактом: за время работы с финансовыми управляющими с 2015 года мы очень часто сталкивались с недобросовестными специалистами, сотрудничество с которыми пришлось прекратить. В настоящий момент мы работаем только с проверенными финансовыми управляющими, вместе с которыми завершили уже более ста дел о банкротстве.На сайте Управления Росреестра по Республике Башкортостан, который осуществляет контроль за деятельностью финансовых управляющих, размещена статистика привлечения финансовых управляющих к административной ответственности.Всего по Российской Федерации, по данным Росреестра за 9 месяцев 2017 года, дисквалифицировано 169 арбитражных управляющих. По Республике Башкортостан в 2017 году состоялось 27 дисквалификаций, что является одним из самых значительных показателей среди территориальных органов Росреестра. Конечно, в эту статистику включены не только финансовые управляющие, но и арбитражные управляющие по банкротству юридических лиц, однако все равно цифра довольно внушительная.В заключении необходимо отметить, что законодатель, понимая все проблемы, которые возникают при взаимодействии финансового управляющего и должника, планирует ввести упрощенную процедуру банкротства физических лиц, которая будет проходить без участия финансового управляющего.Однако такое нововведение пока находится только на стадии рассмотрения в Госдуме и когда поправки вступят в силу - неизвестно. Поэтому, рекомендуем юристам, адвокатам и гражданам, которые самостоятельно подают на банкротство, более тщательно подходить к выбору финансового управляющего.