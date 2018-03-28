Правда - возмутительна? Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом

Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Это возмутило башкортостанцев. Выступление стендап-комика Руслана Белого в Уфе возмутило башкортостанцев из-за того, что артист сравнил Салавата Юлаева с бандитом.Во время выступления Белый заявил, что Юлаев "по факту" "бандит," так как поднял восстание против "существующей власти".В соцсетях набирает обороты флешмоб "Салаватнебандит". В записях с таким хештегом участники флешмоба защищают Юлаева, а также требуют от Белого извинений.Руслан Белый выступал с программой "Комик в городе". Ее формат предполагает, что он ездит по городам России и выступает перед местными жителями, шутя про их города.***Юморист Руслан Белый выступая в Уфе со своей программой позволил себе оскорбить национального героя башкирского народа Салавата Юлаева, назвав его бандитом и разбойником. Также он позволил себе унизить башкирских девушек и башкирский язык, тем самым был оскорблен весь башкирский народ.Мы требуем публичных извинений от Руслана Белого!Отныне, после такого оскорбления всей башкирской нации въезд в на башкирскую землю ЗАКРЫТ!Если все же Руслан Белый осмелится приехать, то мы его встретим "как положено"!***Заметным явлением в общественно - политической жизни Башкирии стало появление в 2007 году книги уфимского историка и журналиста Сергея Орлова «Пирамида Салавата». Автор «рушит», казалось бы незыблемое - героизм личности одного из активных участников Пугачевского бунта - Салавата Юлаева.Его выводы, сделанные на основе архивных документов, ошеломляют. Перед читателем предстает не легендарный герой, а жестокий полевой командир, наводивший ужас на мирное население. Примечательно, что автор вместе с рецензентами книги: кандидатами исторических наук Игорем Кучумовым, Ильдаром Габдрафиковым и спонсором издания Николаем Швецовым, в прошлом году был привлечен к уголовной ответственности за экстремизм, по так называемому, делу сайта «УфаГубъ», процесс по которому начался в Ленинском суде Уфы. Корреспондент УЖ взял интервью у Сергея Орлова.- Не будь 250-летия Салавата Юлаева – не было бы и моей книжки. Никто ее не заказывал, просто я люблю историю, а в 2004-м, когда начал собирать материал, с ней творили такое, что в пору было взяться не ручку, а за булыжник. Указ Рахимова о праздновании юбилея Салавата Юлаева был подписан тремя годами раньше, и к 2004-му году пиарная компания вышла на финишную прямую. За примерами ходить не надо. Ситуация была очень схожей с сегодняшним «присоединением». И все же я вряд ли бы взялся, если бы в мои руки попала советская книжечка времен застоя «Наш Салават», в ней был опубликован дореволюционный очерк о башкирском герое, а в нем образ сподвижника Пугачева очень отличался от современного. Плюс ко всему мне показалось, что произведение было напечатано не полностью... Взяв источник 19 века, я обнаружил недостающие строчки:. Это событие и послужило началом сбора материала.- Обнаружив следы цензуры, я стал внимательно просматривать все опубликованные архивные документы о великом «сподвижнике Пугачева». Ведь они были напечатаны в то же самое время, в середине 70-х, да еще ни где-нибудь, а в Башкирии, где уже маячила самая большая конная статуя конная в СССР. В результате долгой кропотливой работы у меня появился внушительный список архивных источников, на которые я хотел взглянуть без посредников. Через некоторое время после обращения с запросом в Российский архив древних актов (Москва), я получил копии интересующих меня документов 1774 года. Особо выделю один из них. Это показания уцелевших крестьян, после нападения Салавата Юлаева на Симской завод (сейчас город Сим Челябинской области).Вот отрывок:Письмо числится в архиве под номером 113. Любопытно, что соседние документы под № 112 и 114 ранее были задействованы башкирскими историками в своих работах. А этот остался невостребованным... То есть салаватоманы, его попросту скрыли от народа.- Видимо, они предпочли кляп намазанный медом. Вам лучше бы спросить у них. Например, у кавалера ордена Салавата Юлаева Инги Гвоздиковой. Именно на ней, как на той черепахе, на которой в представлении древних держалась земля, стоит уже третий десяток лет культ Салавата, ей же научно и обоснованный. Я считаю, что задача историка сродни журналисткой – он должен правдиво информировать общество о событиях прошлого. Некоторые же наши профессора готовы на все, чтобы только сесть в президиуме за один стол с Муртазой Рахимовым. То же, кстати, орденоносцем Салавата и большим «ученым». Он, оказывается, не только в мазуте разбирается, но и знает, как историю правильно писать. Чего только стоит следующее заявление президента:. Если бы наука растопыривала уши – глобусы были бы другой формы. Наука не может прислушиваться, но есть чуткие люди, которые хотят орденов и званий.- В июне 2007-го на реализацию ее взял магазин «Академкнига», однако через несколько дней меня попросили забрать экземпляры, ссылаясь на кары администрации Советского района. Три года весь тираж пролежал дома. Сейчас «Пирамиду Салавата» можно купить в магазине: А-книга» ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».- Не уверен, по крайней мене я, находясь под общей эйфорией, послал ему в конце июля и «Пирамиду Салавата» и «Ликвидацию Уфимской губернии». Обе книги, кстати, вышли под грифом Академии наук в Казани. У нас это не возможно.- Я готов к любому исходу. Если один из главных персонажей моего творчества последних лет Муртаза Рахимов получил высший орден, то на обратном полюсе будет как раз судимость. Разве это наказание?