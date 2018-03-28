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Правда - возмутительна? Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом










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Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом. Это возмутило башкортостанцев. Выступление стендап-комика Руслана Белого в Уфе возмутило башкортостанцев из-за того, что артист сравнил Салавата Юлаева с бандитом.

Правда - возмутительна? Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом


Во время выступления Белый заявил, что Юлаев "по факту" "бандит," так как поднял восстание против "существующей власти".

В соцсетях набирает обороты флешмоб "Салаватнебандит". В записях с таким хештегом участники флешмоба защищают Юлаева, а также требуют от Белого извинений.

Руслан Белый выступал с программой "Комик в городе". Ее формат предполагает, что он ездит по городам России и выступает перед местными жителями, шутя про их города.

Идель.Реалии
Оригинал публикации

***

В соцсети Facebook, некий субъект под ником "БашKорт":

Юморист Руслан Белый выступая в Уфе со своей программой позволил себе оскорбить национального героя башкирского народа Салавата Юлаева, назвав его бандитом и разбойником. Также он позволил себе унизить башкирских девушек и башкирский язык, тем самым был оскорблен весь башкирский народ.

Мы требуем публичных извинений от Руслана Белого!

Отныне, после такого оскорбления всей башкирской нации въезд в на башкирскую землю ЗАКРЫТ!

Если все же Руслан Белый осмелится приехать, то мы его встретим "как положено"!



***

Тайное о Салавате Юлаеве стало явным

Заметным явлением в общественно - политической жизни Башкирии стало появление в 2007 году книги уфимского историка и журналиста Сергея Орлова «Пирамида Салавата». Автор «рушит», казалось бы незыблемое - героизм личности одного из активных участников Пугачевского бунта - Салавата Юлаева.

Его выводы, сделанные на основе архивных документов, ошеломляют. Перед читателем предстает не легендарный герой, а жестокий полевой командир, наводивший ужас на мирное население. Примечательно, что автор вместе с рецензентами книги: кандидатами исторических наук Игорем Кучумовым, Ильдаром Габдрафиковым и спонсором издания Николаем Швецовым, в прошлом году был привлечен к уголовной ответственности за экстремизм, по так называемому, делу сайта «УфаГубъ», процесс по которому начался в Ленинском суде Уфы. Корреспондент УЖ взял интервью у Сергея Орлова.

- Как вы взялись за Салавата? Может, вам заказали?

- Не будь 250-летия Салавата Юлаева – не было бы и моей книжки. Никто ее не заказывал, просто я люблю историю, а в 2004-м, когда начал собирать материал, с ней творили такое, что в пору было взяться не ручку, а за булыжник. Указ Рахимова о праздновании юбилея Салавата Юлаева был подписан тремя годами раньше, и к 2004-му году пиарная компания вышла на финишную прямую. За примерами ходить не надо. Ситуация была очень схожей с сегодняшним «присоединением». И все же я вряд ли бы взялся, если бы в мои руки попала советская книжечка времен застоя «Наш Салават», в ней был опубликован дореволюционный очерк о башкирском герое, а в нем образ сподвижника Пугачева очень отличался от современного. Плюс ко всему мне показалось, что произведение было напечатано не полностью... Взяв источник 19 века, я обнаружил недостающие строчки: «У Салавата не было пощады никому, в особенности русским. Зверство его шайки сказалось особенно в нападении на деревню Лак: Салаватовы башкиры резали по частям крестьян, выкалывали глаза, загоняли в избы и там сожигали живыми». Это событие и послужило началом сбора материала.

- А как это выглядело на практике?

- Обнаружив следы цензуры, я стал внимательно просматривать все опубликованные архивные документы о великом «сподвижнике Пугачева». Ведь они были напечатаны в то же самое время, в середине 70-х, да еще ни где-нибудь, а в Башкирии, где уже маячила самая большая конная статуя конная в СССР. В результате долгой кропотливой работы у меня появился внушительный список архивных источников, на которые я хотел взглянуть без посредников. Через некоторое время после обращения с запросом в Российский архив древних актов (Москва), я получил копии интересующих меня документов 1774 года. Особо выделю один из них. Это показания уцелевших крестьян, после нападения Салавата Юлаева на Симской завод (сейчас город Сим Челябинской области).

Вот отрывок:

«Третьего дня получили мы от симского завода печальное приключение от бежавших от толь люда в Уфу, ваших крестьян двадцати осьми человек, кои нам объявили, что тот симской завод от собравшейся башкирской толпы, под предводительством злодея Салаватки Юлаева и отца его Юлая, в числе более тысячи человек сего мая 23-го числа весь вызжен, а люди мужска пола порублены, выключая тех кои могли убратца в леса для спасения жизни. Как объявляют крестьяне, теперь по лесам укрываются и естли они от башкирцов спастись могут, то непременно явятца... в Уфу, а про женский пол нам объявляют, что собраны де они теми башкирцами в одно место и вымучивают из них деньги и многих обнажили и чинят всякия наругательствы...».

Письмо числится в архиве под номером 113. Любопытно, что соседние документы под № 112 и 114 ранее были задействованы башкирскими историками в своих работах. А этот остался невостребованным... То есть салаватоманы, его попросту скрыли от народа.

- Как вы думаете, зачем?

- Видимо, они предпочли кляп намазанный медом. Вам лучше бы спросить у них. Например, у кавалера ордена Салавата Юлаева Инги Гвоздиковой. Именно на ней, как на той черепахе, на которой в представлении древних держалась земля, стоит уже третий десяток лет культ Салавата, ей же научно и обоснованный. Я считаю, что задача историка сродни журналисткой – он должен правдиво информировать общество о событиях прошлого. Некоторые же наши профессора готовы на все, чтобы только сесть в президиуме за один стол с Муртазой Рахимовым. То же, кстати, орденоносцем Салавата и большим «ученым». Он, оказывается, не только в мазуте разбирается, но и знает, как историю правильно писать. Чего только стоит следующее заявление президента: «Я убежден, что наука должна чутко прислушиваться (!) и к общественному сознанию, представлениям народов, которые в течение двух с половиной столетий сохраняют образы Пугачева и его сподвижников». Если бы наука растопыривала уши – глобусы были бы другой формы. Наука не может прислушиваться, но есть чуткие люди, которые хотят орденов и званий.

- Где можно приобрести вашу книгу?

- В июне 2007-го на реализацию ее взял магазин «Академкнига», однако через несколько дней меня попросили забрать экземпляры, ссылаясь на кары администрации Советского района. Три года весь тираж пролежал дома. Сейчас «Пирамиду Салавата» можно купить в магазине: А-книга» ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».

- Как считаете, Рустэм Хамитов читал вашу книгу?

- Не уверен, по крайней мене я, находясь под общей эйфорией, послал ему в конце июля и «Пирамиду Салавата» и «Ликвидацию Уфимской губернии». Обе книги, кстати, вышли под грифом Академии наук в Казани. У нас это не возможно.

- Что вы ожидаете от суда?

- Я готов к любому исходу. Если один из главных персонажей моего творчества последних лет Муртаза Рахимов получил высший орден, то на обратном полюсе будет как раз судимость. Разве это наказание?

Правда - возмутительна? Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом


Юрий Мезенцев



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  • Гость
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  • 1 | 18.04.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
чеченцы бы его грохнули, но мы не чеченцы.



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  • Гость
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  • 2 | 18.04.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Меня, как башкира, возмутила безапелляционное, безаргументированное навешивание ярлыков на национального героя башкирского народа! Шутите со своими героями. Выходит, что Емельян Пугачёв бандит? Сейчас бы таких как Салават. Но видимо мы, башкиры вырождаемся. Нет больше свободного бунтарского духа. Наши начальники так же воруют и пресмыкаются перед верховной властью, как последние манкурты.



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  • Участник
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  • 3 | 18.04.2018, 11:00 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4226 | Рейтинг: -691,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Да бог с ним с Салаватом. Дело было 300 лет тому назад. Раз Орлов утверждает, что кто против существующей режима идет против, тот бандит и разбойник. ТО сам Орлов и его подельница Захарова выступающие против власти и ее смены, являются бандитами и преступниками. Так они свои темные дела против власти поворачивают в интернете, а аудитория интернета несколько миллионов людей. Кухарка осознает того, если кто то начитавшись ее опуса не пойдет убивать башкир и грабить банки и тд?



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  • Гость
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  • 4 | 18.04.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я тоже считаю что СЮ бандит и живу я в БАШКИРИИ и что вы мне зделаете-встретите " как положено" ?



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  • Начинающий
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  • 5 | 18.04.2018, 11:06 | Автор: materu | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 12372 | Рейтинг: -1554,1
Так почему не по хлопотать руководству Башкортостана что бы возбудили на этого юмориста 282 УК РФ -вполне подходит под Него эта статья. Ну а там в зоне за петушить . Что молчим некогда свободные башкиры? Притухли? Я хоть и еврей по духу но Я за Вас башкирский народ .Вас унижают .Смеются над национальным героем а Вы?



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  • Гость
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  • 6 | 18.04.2018, 11:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Деда, да не за то , что против Катьки Салават пошел он бандит, а за то что над простым народом издевался.
Чё блин дурака то включаешь? Боролся бы Катькой, отстаивал Башкирские границы и принципы , оговоренные еще с Ваней 4 и проблем нет...
а вот насчет извинений от Белого, то тут ДА, у нас не Рамзан-Академик... и йух ложил Белый на стенания ЗА-Салаватовцев. а из Чечни бы уже никогда не выехал, да думаю . что и думать бы не посмел рот открыть лишний раз без одобрения АКАДЕМИКА
теперь о моём отношении к опусу Белого. Думаю не прав Белый. исторически , академически можно рассказывать , давать реальную оценку ... а вот так со сцены, имея тока поверхностные понятия, оскорбить чувства ВЕРУЮЩИХ...сродни пошлых анекдотов про Ленина от Петросяна
турк



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  • Участник
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  • 7 | 18.04.2018, 11:21 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5536 | Рейтинг: -163
Сейчас идет бесконечный срач в социальных сетях. А истина где-то посередине.



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  • Гость
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  • 8 | 18.04.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 18.04.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Меня, как башкира, возмутила безапелляционное, безаргументированное навешивание ярлыков на национального героя башкирского народа!
____
В донесениях губернских чиновников и военных, направленных на бунтовщиков Екатериной, в решении судейской коллегии отца называют "клятвоотступником", сына "душегубом".
"Народные герои" на турецкие деньги не бунтуют, дома с людьми не жгут, девок не насилуют.



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  • Гость
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  • 9 | 18.04.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
хотя если посмотреть с другой стороны - кто ходит на Камеди? ходят те , кто смеётся от слова сиськи -пицьки... т.е. люди готовые получить "юмор" на грани...если не готов - не ходи, делов то. я же на Киркорова не хожу, что считаю он оскорбляет моё житие своим 3.14дарским имиджем, своим хамством и пренебрежением к людям . не хожу и не слушаю Стасика , не смотрю "кривое зеркало" , не нравится и Задорнов -не слушаю..ну а уж ежели пошел , то будь готов получить телегу дерьма и не ной , что ты не знал куда и зачем идешь
турк



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  • 10 | 18.04.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
я ваще рюсський ящик не смотрю и сплю спокойно.



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  • 11 | 18.04.2018, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Грабил, сжигал! И кто же он?



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  • 12 | 18.04.2018, 11:40 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 27915 | Рейтинг: -645,8
Апять Пирамида! Книжка Орлова как откровение! Сколько раз критиковали, опровергали, Бердин исписался томами. И опять адменисратор выставил.

Рекламируется, если не ошибаюсь - восьмой год уже.

Мне тоже чтоли взяться за написание таких же книжек. Но кремляди всегда поддерживали Орлова и подобных



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  • 13 | 18.04.2018, 11:42 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 27915 | Рейтинг: -645,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Правда - возмутительна? Комик Руслан Белый назвал Салавата Юлаева бандитом
Опубликовано: Администратор | 18.04.2018
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Админисратор, кому комик правдивец, тому и кобыла жена



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  • 14 | 18.04.2018, 11:44 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4226 | Рейтинг: -691,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вот призывы Кухарки ведут безумным действием ее адептов:
В Башкирии девятиклассник напал на школу №1 в городе Стерлитамак. Уже известно, что ранены два человека. Школьник был вооружён ножом, передает Mash.

Во время нападения на школу в Башкирии школьник ещё и поджег класс. По предварительным данным, одной из учениц пришлось, чтобы спастись, выпрыгивать из окна. Она серьезно пострадала. Ещё один раненый - педагог. У неё тяжелые ножевые ранения.

Школьник, напавший на школу в Башкирии, попытался покончить с собой. Количество пострадавших при нападении на школу в Башкирии возросло до 4 человек. Среди раненых - сам нападавший, а также две ученицы и учитель.

Как рассказала очевидец события, «какой-то пацан с ножом бегал в школе, учительница держала дверь. Они пырнули девку, она упала со второго этажа, и сейчас у нас просто горит школа. У нас все плачут, это очень страшно».
По предварительным данным, раненым учителем оказалась 29-летняя преподаватель информатики. Известно, что пострадавшая имеет стаж работы чуть более 5 лет. В прошлом году она стала победителем номинации «Учитель года».
https://proufu.ru/news/society/smi_v_bashkirii_uchenik_napal
_na_shkolu_i_podzhog_klass/



+ -3
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  • 15 | 18.04.2018, 11:46 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 27915 | Рейтинг: -645,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
14 | 18.04.2018, 11:44 | Автор: Дед | На сайте
Главное, чтобы у школьника была правильная фамилия. А то опять запахнет терроризмом, исламизмом, сепаратизмом и аллахакбаром.



+ -3
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  • 16 | 18.04.2018, 11:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 18.04.2018, 11:42 | Автор: Зулия | На сайте
Публикации: 34 | Комментарии: 27903 | Рейтинг: -644,9
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Ты такая сасиальная актывыстка..ух силная бидь!



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  • 17 | 18.04.2018, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чип и Дэйл спешат на помощь!
Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место происшествия в школе в городе Стерлитамак.



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  • 18 | 18.04.2018, 11:54 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4226 | Рейтинг: -691,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Местные СМИ сообщают, что школьник напал с ножом на преподавательницу и других школьников, а затем поджег класс.

Ранее в управлении Следственного комитета по Башкирии сообщали, что следователи выехали в школу, где произошло задымление.

"Есть информация, что в одной из школ города Стерлитамак произошел какой-то инцидент и было задымление в одном из помещений. На место выехало руководство следственного отдела и криминалисты, обстоятельства выясняются", - заявила РИА Новости старший помощник руководителя СК по региону Светлана Абрамова.

Как сообщал ранее ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, ученик одной из местных школ якобы напал с ножом на учительницу. Она была госпитализирована с серьезными ранениями, по данным телеканала.

Одна из учениц, спасаясь от нападавшего, выпрыгнула из окна второго этажа, передает ГТРК "Башкортостан".

Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал в школу в Стерлитамаке, где, по данным источников, ученик напал на людей и поджег класс, сообщил ТАСС пресс-секретарь руководителя региона Фанур Ягафаров.
https://www.bbc.com/russian/news-43806630

А почему Кухарка не поехала с адвокатами в защиту преступника?



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  • 19 | 18.04.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ты такая сасиальная актывыстка..ух силная билять!



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  • 20 | 18.04.2018, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Местные СМИ сообщают, что школьник напал с ножом на преподавательницу и других школьников, а затем поджег класс.
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адепт Салавата? нет? наверняка боролся за свою свободу и против режима учителей. несправедливых двоек , а еще его заставляли мыть полы
турк



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