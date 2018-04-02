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Исторические картинки. Реквием по «Резинке»










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Доламывают последние корпуса бывшего завода РТИ (резинотехнических изделий), затем «Узэмик». На его месте уже вознеслась первая жилая высотка. Уходит в историю одно из старейших предприятий Уфы.

Исторические картинки. Реквием по «Резинке»


Полтора столетия на северной окраине города дымили трубы различных предприятий. Любители старины обычно называют дореволюционного предшественника – пивоваренный завод Видинеева.

Но Василий Ильич Видинеев купил уже «готовый» бизнес. В начале XIX века это был пустырь, на карте видна деревушка Подгородная, лежавшая возле будущей Софроновской пристани. От неё до сельца Анненское (Глумилино), район фирмы «Мир», раскинулись поля и перелески.

Исторические картинки. Реквием по «Резинке»


Первыми в районе «Резинки» обосновался клан купцов Блохиных, оставивших яркий след в уфимской истории. О них есть добротный материал З.И. Гудковой. Добавим новенькое.

В конце ноября 1850 года вся Уфа торжественно отмечала 25-летний юбилей. Нет, не восстания декабристов, а восшествия на престол Государя Императора Николая I (Павловича) и 25-летие его царствования.

Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Царь православный! и так далее

Уфимские купцы тоже не ударили в грязь лицом, а скинулись и собранные деньги пожертвовали. Выбирайте: а) на устройство памятника славному ба…, б) на подарок начальству, в) на переименование уфимских улиц.

Не угадали. Они просто «пожертвовали 428 руб. 15 (копеек) серебром для раздачи их самобеднейшим жителям города Уфы».

Самую крупную сумму внёс глава администрации города Уфы, пардон, Уфимский градской голова Прокофий Кадкин – 50 руб. Личным примером подвигнул бизнесменов, не выкопав ямку под деревцо, а отдав внушительную сумму собственных, не муниципальных средств.

По 25 рубликов внесли Иван Крюков, Тимофей Беляков и Дмитрий Кадкин, по 20 рублей пожертвовали Иван Нестеров (дедушка знаменитого художника), Василий Паршин, Фёдор Белышев, Степан Калмацкий, оханский купец Михаил Сапожников, уфимский купец Игнатий Блохин и купеческий сын Кондратий Блохин.

В октябре 1852 года одна из лучших в Уфе бакалейных лавок принадлежала купцу И.Н. Блохину: «чай продаётся от 1 р. 50 к. до 2 р. за фунт, а сахар рефенат от 25 к. до 27½ к. за фунт».

Если папа снабжал горожан чайком и сахарком, то сынок, Кондратий Игнатьевич Блохин, держал галантерейную лавку. Но не только.

Современник отмечал: «из винных погребков лучший купца Кондр. Игн. Блохина; не богатым же людям рекомендую запастись крымским вином, привезённым из Магарачского училища виноделия, у Комиссионера Палаты Государственных Имуществ Ив. Кондр. Бендера, который отпускает его по установленной цене 6 р. 79 к. сер. за ведро.

Эти вина чисто виноградные, без всякой примеси, гораздо приятнее какой нибудь не сносной мадеры в рубль сер., а между тем бутылка крымского вина обойдётся только по 42½ коп. сер.

Крымские вина ныне 7 сортов, в числе 487 ведр.; лучшим почитается белое, а красные немного молоды, но и те хороши».

Если бы Вы посетили лавки Блохина и Бендера и воскликнули: «Крым наш!», продавцы в 1852 году сильно бы удивились. Наш, а чей же ещё?!

Обратите внимание, журналист крымское вино от товарища Бендера рекомендует людям не очень богатым. Состоятельные уфимцы шли в винную лавку Кондратия Игнатьевича Блохина.

Был брат Евдоким Игнатьевич Блохин, жена Татиана Васильевна, сын Михаил – 1854 г. р., дочь Елизавета (8 октября – 4 ноября 1857 года). Эти жили скромно, Евдоким состоял в уфимских мещанах.

Была ещё незамужняя сестра Евдокия Игнатьевна Блохина, постригшаяся в монахини Уфимского Благовещенского монастыря и даже возглавлявшая его в сане игумении Евпраксии (скончалась 1 мая 1894 года на 78 году).

Сам же Кондратий Игнатьевич Блохин, купец 3-й, затем 2-й гильдии, выбился в люди, стал Уфимским градским головой. Удачно женился, супруга Мария Степановна, дети: сыновья Александр, Алексей (1856 г. р.), дочери Елена, Надежда (1854 г. р.), Вера (1857–1858).

Семейным храмом купцов Блохиных являлась Спасская церковь. Здесь 14 марта 1857 года и отпевали купца 3-й гильдии Игнатия Никитича Блохина, скончавшегося от чахотки 11-го числа в возрасте 63 лет.

Престарелый родитель, наверняка, проживал вместе с сыном и внуками. Семья была большая. По сведениям З.И. Гудковой – четыре сына: Александр, Игнатий, Николай и Алексей, три дочери – Алевтина, Надежда и Вера.

1860-е годы стали расцветом бизнеса Блохиных. Они покупают бывшую аксаковскую усадьбу с прудом (ныне Сад Аксакова на Пушкина), там же действовал водочный завод.

Блохины держали «нос по ветру». В 1863 году в России наконец-то отменили откупную систему продажи крепких спиртных напитков, когда один предприниматель выкупал у государства право на монопольную продажу водки во всём регионе, уплачивая сразу в казну сумму откупа.

Как «отбивал» затраты откупщик – не трудно догадаться. В 1863 году на смену монополистам пришёл Его Величество Акциз (см., например).

Исторические картинки. Реквием по «Резинке»


В торговлю спиртным ринулись новые лица, предприниматели средней руки, которым раньше не было ходу. Супруги Блохины Кондратий Игнатьевич и Мария Степановна скупают лавки в Гостином дворе, жене принадлежало 16, как тогда выражались, питейных домов по всему городу.

И, наконец, в 1863 году Блохины основывают на северной окраине Уфы собственный пивоваренный завод, который потом станет видинеевским. Добавим, что купчиха Блохина взяла также в аренду винокуренный № 12 завод в селе Петровском (Стерлитамакский уезд) у богатейшего оренбургского помещика генерал-адъютанта Н.Е. Тимашева.

Выработка продукции в 1862 году на 27 тыс. руб., в 1863 году – на 34 327 рублей, в 1864 году – аж на 67 971 рупь, в 1867 году на 56 300 рубликов и в 1870 году – всего на 8299 целковых.

Деньги текли рекой. Родители не поскупились и 31 января 1865 года улица Октябрьской революции у Спасской церкви была запружена экипажами. Красивые украшенные лошади, элегантные купчики в шубах, купеческие девы сияли брильянтами. Свадьба!

25-летний и уже купец 1-й гильдии Игнатий Кондратьевич Блохин повёл под венец 20-летнюю девицу Аннушку, дочь уфимского купца 2-й гильдии Фёдора Александровича Белышева.

Свидетели (поручители) все как один купцы 2-й гильдии Александр Белышев, Михаил и Иван Сапожниковы, а также стерлитамакец Николай Егорович Мельников.

В чудесном Вятском художественном музее имени братьев Васнецовых, что в стольном граде Кирове, есть картина Б.М. Кустодиева «Свадебный пир»:

Исторические картинки. Реквием по «Резинке»


От души отгулял на свадьбе сыночка Кондратий Игнатьевич Блохин и через три года… отдал душу Богу. 5 июля 1868 года скончался купец 1-й гильдии от горячки в возрасте 54 лет. По нашим меркам – совсем молодой.

Сестра-игумения отвела на кладбище Благовещенского монастыря, что на совр. улице Сочинской, семейный участок, где и упокоился, как оказалось, не на века, К.И. Блохин. Откройте на моём сайте книжку «Уфимский некрополь».

Бизнес твёрдой рукой вела вдова Мария Степановна Блохина. Сыновья купеческие Николай, Игнатий и Александр Кондратьевичи регулярно посещали свадьбы. Многие семьи уфимских предпринимателей за честь считали позвать их в свидетели (поручители).

Матушка-бизнесвумен, видимо, простудилась в холодные месяцы, объезжая обширное хозяйство, и 8 декабря 1871 года 55-летняя вдова Мария Степановна Блохина скончалась от тифозной горячки.

Провожать вышла вся Уфа. Отпевал в любимой Спасской церкви купчиху сам епископ Уфимский и Мензелинский Пётр. Похоронили её рядом с мужем на кладбище Благовещенского женского монастыря. На могильном памятнике возраст указали другой, 57 лет жизни.

И стали четыре сына – Александр, Игнатий, Николай и Алексей – делить наследство. Вообще-то три.

Внезапно, 6 января 1872 года, через месяц после ухода матушки, от апоплексического удара, то бишь инсульта, скончался 33-летний Игнатий Кондратьевич Блохин, на чьей свадьбе гуляло всё уфимское купечество. У него остался сын Николай.

Молодые хозяева стали спешно устраивать свою судьбу. Выдержав полгода траура по усопшему брату, 30 июня 1872 года 22-летняя Алевтина Кондратьевна Блохина выходит замуж за 30-летнего католика Сигизмунда Феликсовича Политковского. В поручителях только брат Александр.

А 4 октября 1872 года всё в той же Спасской церкви венчался 30-летний Николай Кондратьевич Блохин, купец 1-й гильдии. Его избранницей стала дочь известного купца 2-й гильдии Николая Лаврентьевича Пенны 21-летняя София. В поручителях брат Алексей, дальние родственники Василий и Марк Блохины. Всё ясно с наследством?

Внучка Алексея Кондратьевича Блохина вспоминала, что братья Алексей и Николай «были очень близки друг другу». Про старшего Александра хороших слов не нашлось.

Адрес-календари начала 1870-х годов отразили состояние семейного бизнеса. Николай Кондратьевич Блохин на Верхне-Торговой площади в собственном доме торговал писчебумажным и книжным товаром. Там же действовала его типография. Он издавал газету рекламную, первую в Уфе.

Брат же Алексей долго руководил Уфимским городским общественным банком (на моём сайте откройте сборник «Река времени. 2015»). А если заглянете в конец сборника за 2017 год, то увидите очень скромные счета Блохиных в Волжско-Камском банке.

Младшим братцам пришлось крутиться. Один книжками и винцом торговал, второй в банке просиживал.

По всей видимости, основной актив забрал старший брат – Александр Кондратьевич Блохин. Про него наш художник М.В. Нестеров вспоминал, как на бешеных иноходцах «посреди улицы» Октябрьской революции, «осыпая снежной пылью», летит А.К. Блохин. «Он всю масленицу путался с актёрами». Они едят, Александр Кондратьевич платит. «Самодур, а душа добрая, отходчивая. Богатырь-купец жжёт себя с обоих сторон».

Лучше не скажешь! Добрая душа и довела бизнес до ручки.

Втихаря, чтоб никто не проведал, 11 ноября 1880 года уфимский 2-й гильдии купец Александр Кондратьевич Блохин взял на два года взаймы 18 000 рублей серебром (то есть звонкой монетой, а не бумажными ассигнациями) под 10% годовых, «с платежём таковых за каждое полугодие вперёд» (процентов), у цивильского купца 2-й гильдии Владимира Хрисанфовича Тушнова.

За такую огромную сумму пришлось А.К. Блохину заложить свою недвижимость в полутора верстах от города. Ему принадлежал участок площадью 19 десятин / гектаров с постройками.

Из списка коих впервые любитель уфимской старины увидит промзону, где потом вырастет «Резинка», а сейчас тихо погибает. Итак Блохину принадлежали:

1) деревянный винокуренный завод,
2) подвал для спирта,
3) флигель, «в котором помещается контора и очистная»,
4) хлебный амбар,
5) каменная кузница,
6) флигель близ леса,
7) флигель на границе городской земли (граница проходила по совр. бульвару Ибрагимова),
8) пивоваренный завод и флигель близ завода,
9) солодовня с сушилкой,
10) службы с флигелем и ледником, «под всеми этими зданиями»,
11) ледник каменный,
12) сушилка «и в том же здании рабочая изба».

Кстати, Блохин заложил Тушнову и усадьбу на углу Голубиной и Спасской (ныне Сад Аксакова) ещё за 12 тысяч рубликов. Где нонче публика гуляет у аленького цветочка, в ноябре 1880 года находились каменный дом «с помещением в нём водочного завода», трёхоконный флигель, каретник, погреб, двухэтажный дом, «где помещаются номера, с каменною при нём кухнею» и «садом, в котором находится театр и три деревянных буфета».

За гигантскую сумму в 30 тыщ расплатиться тяжко. Блохин был вдобавок должен купцу Безсчётному 6 тыс. руб. ещё с 1873 года. Аукцион! Торги состоялись в 1884 году. Всё имущество скупил успешный мензелинский предприниматель Василий Ильич Видинеев.

А 4 января 1894 года на семейном участке Блохиных на кладбище Благовещенского женского монастыря рабочие долбили мёрзлую землю. На 57-м году жизни скончался уфимский купец 2-й гильдии Александр Кондратьевич Блохин.

Пронеслись века, настало новое тысячелетие. Остались только воспоминания. Когда я рано утром выходил из дома и шёл к проходной РТИ на Пархоменко, после перекрёстка с бульваром Ибрагимова уже двигался в огромной плотной толпе. Вокруг слышались приветствия, рабочие и инженеры здоровались, раздавался смех. Лето, утро, молодость…

Юрий Пименов. «Свадьба на завтрашней улице».

Исторические картинки. Реквием по «Резинке»


Сейчас в Уфе промзоны истребляют, а рабочие места где? Торговые центры и офисный планктон? Может вместо устаревших технологий в промзонах размещать новые, современные производства?

А «Резинка» и не была отсталой. Её специально обанкротили. Рабочие рассказывают, как милиция не пропускала в город большегрузы для завода по приказу тогдашнего президента суверенного …ш..кур…ана.

Директором РТИ / Узэмика был его политический конкурент Миргазямов. Марату Парисовичу недавно исполнилось 76. Наши заводские до сих вспоминают, как он давал квартиры ветеранам. И я работал под его началом, строгий был руководитель, дело заставлял делать.

Возносятся к небу высотки. А ведь здесь с 1863 года действовало производство. Стояли древние, ископаемые двигатели внутреннего сгорания, «грязные технологии», как говорят сейчас. А потом было вредное химическое производство, на пенсию в РТИ выходили в 45 лет! После смены в некоторых цехах мылись… молоком.

И вся эта, пардон, экология сливалась в озерцо там бывшее или в землю. А внизу известняк, который впитывает всё, как губка. Можно ли вообще строить жильё на месте такого вредного и полуторастолетнего производства?

В центре Ярославля мне показывали возле стадиона гигантский котлован. Снесли один из заводов системы Шинного. Тоже вредное производство. Так всю землю вынули и вывезли на спецполигон для захоронения.

Куда смотрят городские власти, разрешая застройку промзоны? Сами вряд ли будут здесь квартиры покупать. И я не посоветую.

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»




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  • 1 | 29.04.2018, 11:26 | Автор: Егерь
    Публикации: 3858 | Комментарии: 6794 | Рейтинг: +2810,1
Эксперты: Спрос на продукцию российской промышленности рекордно упал

Положение российской промышленности в начале текущего года резко ухудшилось на фоне обвального падения спроса на продукцию, пишет 28 апреля Finanz со ссылкой на апрельский "Мониторинг" РАНХиГС.

Согласно документу, "индекс адаптации", составленный по итогам опроса топ-менеджеров крупнейших предприятий, в январе—марте 2018 года снизился до 74%. Причем темпы его падения (на 3 процентных пункта за квартал) стали рекордными с 2009 года.

Каждая четвертая компания на рынке оценила свое состояние как неудовлетворительное, а их доля практически вернулась к отметкам 2016 года (27%).

"Самому большому негативному изменению подверглись оценки текущего спроса", — констатирует заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института Гайдара Сергей Цухло. По его словам, в прошлом году рост заказов был практически нулевым, в результате "промышленность не смогла обеспечить достаточные для гарантированного выхода из кризиса объемы продаж"

По данным на конец марта, практически каждая вторая компания оценивала спрос как "ниже нормального". Доля предприятий, удовлетворенных портфелем заказов сократилась с 65% до 58%.

Следом начал падать индекс финансового положения предприятий: доля топ-менеджеров, оценивших ситуацию как "неудовлетворительную", подскочила с 9% до 15%.

"Вероятно, низкая инфляция в сочетании со слабым спросом не позволяют промышленности получать достаточно средств для текущей деятельности и финансирования пост-кризисных инвестиционных программ", — делает вывод Цухло.

Спрос на потребительские товары сжался после обвала доходов населения, отмечает, в свою очередь, аналитик "Альпари" Роман Ткачук. По его оценкам, розничные продажи по-прежнему на 10% ниже докризисного уровня,

а крупнейшие ритейлеры один за другим рапортуют о сложностях. Прибыль X5 в I квартале упала на 32%, чего в компании не было с 2014 года, а снижение продаж "Магнита" закончилось национализацией сети.

Ранее в опросе россияне назвали самыми тревожными проблемами рост цен и бедность.

http://www.site101.mir915bcf08b.comcb.info/material.php?id=5
AE499BCECCE5



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  • 2 | 29.04.2018, 11:47 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12424 | Рейтинг: -1555,7
Российская промышленность подразумевает рабочий класс -могильщик капитализма . Вот где собака зарыта. Клептократии зачем рабочий класс Им нужны холопы и слуги.



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  • 3 | 29.04.2018, 11:55 | Автор: materu
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Миша прозревать начал. Классовый подход в Его опусах появился. Не зря давали при СССР в высших учебных заведениях политэкономию да и научный коммунизм где в основном изучались работы классиков Марксизма Ленинизма. Многие работы Ленина и сейчас руководство к действию.



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  • 4 | 29.04.2018, 12:20 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12424 | Рейтинг: -1555,7
Всех всех поздравляю с наступающим праздником 1 Мая -День солидарности трудящихся всего мира.



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  • 5 | 29.04.2018, 12:37 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10716 | Рейтинг: -1739,3
Юрий Пименов. «Свадьба на завтрашней улице».
--------------

Ну надо админу так лохануться, такая ностальгия сразу по тем временам!

Прекрасная картина, очень точно отображающая то, наше, любимое, и человечное бытие.



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  • 6 | 29.04.2018, 12:46 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34348 | Рейтинг: +5791,8
ФСБ попросили проверить Гульшат Хамитову на мошенничество и хищение средств 11:16 29 Апреля 2018 | 220
Автор: Рамиль РАХМАТОВ

РОО «За права человека и гражданина» обратилось в органы госбезопасности с требованием проверить деятельность фонда «Мархамат». Отдельным пунктом говорится о возможной причастности к нарушениям первой леди Башкирии.

ФСБ попросили проверить Гульшат Хамитову на мошенничество и хищение средств
Исполнительный директор организации Альмира Жукова и правозащитница Рамиля Саитова написали на имя директора ФСБ России Александра Бортникова и начальника УФСБ по РБ Олега Гайденко заявление о совершении преступления неустановленным лицами БФ «Мархамат». Председателем попечительского совета фонда является супруга Главы РБ Гульшат Хамитова.

================Да.а.а.... Раньше так нагло не воровали!



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  • 7 | 29.04.2018, 12:48 | Автор: юнг
    Публикации: 312 | Комментарии: 34348 | Рейтинг: +5791,8
Короткометражный фильм «Дежурство» российского режиссера Ленара Камалова завоевал приз на фестивале Tribeca в Нью-Йорке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу проекта.
Одну из ролей в картине исполнил российский писатель Захар Прилепин.

==============Ну, братцы. держитесь! Ближайшие несколько дней нас по этому поводу будут терзать поклонники Захара!



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  • 8 | 29.04.2018, 12:58 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12424 | Рейтинг: -1555,7
6 Юра клептократия это явление называется. Гульшат нужно было главой региона назначить а не Рустема. Да Юра почитай про ООО ПЕТОН .Интересно в открытом источнике информации такая инфа. Они проходили и по Захарченко где полторы тонны денег было изъято. Да Мнушкин Ахундов Зайцев Поляков и Асадулин Мурат. Ты можешь Себе представит что ФСБ главное управление берет на взятке зам прокурора Орджоникидзевского района и ни куя. Так мелкий испуг. Другого берут с чемоданами денег в Москве и ни чего. Да деньги попали в Баку .Ну почитай очень познавательно.



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  • 9 | 29.04.2018, 13:00 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12424 | Рейтинг: -1555,7
Не знаю потянут ли ФСБ шники но так то конечно репутацию испортят конечно не более того это по чете пары Рустем Гульшат.



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  • 10 | 29.04.2018, 13:06 | Автор: Harrison
    Публикации: 64 | Комментарии: 10716 | Рейтинг: -1739,3
Юрий Николаевич, вы редкий...ну помните, да.

Как Вы думаете, сколько человек на сайте посмеются снисходительно...правильно, все.

Юрий Николаевич, я Вас люблю - такой персонаж должен иметь право на существование.

Еще раз - спасибо, что Вы есть.

С огромным уважением, выпивший с утра...всегда Ваш... Сергей.Владимирович Аринушкин.



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  • 11 | 29.04.2018, 13:14 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12424 | Рейтинг: -1555,7
5 Меня то же ностальгия пробила. Было же так. Люди верили что завтра будет лучше чем вчера. Ждали надеялись на лучшее . Да и Мы были молоды . Да и социалка была на уровне и квартплата не такая убойная. Было будущее у молодежи. Более менее равные стартовые позиции. Бомжи бродаги беспризорные были только в кино про царскую Россию. А праздники -особенно 1 Мая -вроде обязаловка вроде как искренне радовались и наступлению весны .Все как то было более менее естественно.



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  • 12 | 29.04.2018, 13:30 | Автор: Егерь
    Публикации: 3858 | Комментарии: 6794 | Рейтинг: +2810,1
Видеоблог Ганапольского:

Страшный рассказ о городе Братск

https://echo.msk.ru/blog/ganapolsky_video/2192978-echo/

Смотрите с 39 минуты.



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  • 13 | 29.04.2018, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Марата Парисовича до сих помнят в Туймазах.
Люди со своими нуждами могли подойти к нему в горком в любое время или поговорить с ним прямо на заводе или на стройке.
У этого настоящего башкирского коммуниста было проектное мышление в сочетании с "людимостью".



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  • 14 | 29.04.2018, 13:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 29.04.2018, 12:20 | Автор: materu
Публикации: 0 | Комментарии: 12402 | Рейтинг: -1554,1
Всех всех поздравляю с наступающим праздником 1 Мая -День солидарности трудящихся всего мира.

-------------------------

Товарищи!

Современный пролетариат - это класс наёмных работников ФИЗИЧЕСКОГО и УМСТВЕННОГО труда, которые, будучи лишены своих собственных средств производства, вынуждены, чтобы жить, ПРОДАВАТЬ СВОЮ РАБОЧУЮ СИЛУ!

СОВРЕМЕННЫЙ РАБОЧИЙ КЛАСС физического и умственного труда не сокращается, а напротив, численно ВОЗРАСТАЕТ!

Основной закономерностью нашего времени является то, что пролетариат постепенно становится классом умственного труда, что придает ему еще бОльшую силу!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! "Вперёд, заре навстречу!" ...



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  • 15 | 29.04.2018, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ай Роднов, ай подлец- так вкусно описал крымские вина, что захотелось попробовать на месте.
То, чем сегодня торгует продажный Магнит по конской цене- полный дрек.



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  • 16 | 29.04.2018, 13:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 29.04.2018, 13:06 | Автор: Harrison
Публикации: 64 | Комментарии: 10716 | Рейтинг: -1739,1
Юрий Николаевич, вы редкий...ну помните, да.

Как Вы думаете, сколько человек на сайте посмеются снисходительно...правильно, все.

Юрий Николаевич, я Вас люблю - такой персонаж должен иметь право на существование.

Еще раз - спасибо, что Вы есть.

С огромным уважением, выпивший с утра...всегда Ваш... Сергей.Владимирович Аринушкин.
---------------------------------
Такое чистосердечное раскаяние от Сергей.Владимировича Аринушкина - Harrison, аж слезы наворачиваются.
Какой черствый Ёжик, без никаких объяснений взял и минусонул. Человек может на стену лезет в пьяном угаре. следовало бы пожалеть, поласкать, словом поддержать. Обошелся Ёжик без телячих нежностей.



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  • 17 | 29.04.2018, 13:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"РОО «За права человека и гражданина» обратилось в органы госбезопасности с требованием проверить деятельность фонда «Мархамат». Отдельным пунктом говорится о возможной причастности к нарушениям первой леди Башкирии"
***
Другие фонды, хоть чуть-чуть работающие при Рахимове, но обанкроченные через полгода после смены власти, всерьез бы проверить.

Может не мучались бы 8 лет, гадая, что все-таки хотят и могут сделать ветераны партии, ленинского комсомола и советских профсоюзов хамитовского набора без откатов заемных средств для городов и сел Башкирии.

*Как надоело, когда башкирские чиновники говорят одно, а на
деле все выглядит по - иному.



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  • 18 | 29.04.2018, 13:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
-вроде обязаловка вроде как искренне радовались
-----------------------
Так может радоваться, еще искренно на обязаловки, только раб.



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  • 19 | 29.04.2018, 14:00 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 29.04.2018, 13:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ай Роднов, ай подлец- так вкусно описал крымские вина, что захотелось попробовать на месте.
---------------------
Про кодировку забыл? Смотри, сорвешься в пропасть.



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  • # 20 | 29.04.2018, 14:04 | Автор: materu
    Публикации: 0 | Комментарии: 12424 | Рейтинг: -1555,7

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