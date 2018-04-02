Исторические картинки. Реквием по «Резинке»

Полтора столетия на северной окраине города дымили трубы различных предприятий. Любители старины обычно называют дореволюционного предшественника – пивоваренный завод Видинеева.
Но Василий Ильич Видинеев купил уже «готовый» бизнес. В начале XIX века это был пустырь, на карте видна деревушка Подгородная, лежавшая возле будущей Софроновской пристани. От неё до сельца Анненское (Глумилино), район фирмы «Мир», раскинулись поля и перелески.
Первыми в районе «Резинки» обосновался клан купцов Блохиных, оставивших яркий след в уфимской истории. О них есть добротный материал З.И. Гудковой. Добавим новенькое.
В конце ноября 1850 года вся Уфа торжественно отмечала 25-летний юбилей. Нет, не восстания декабристов, а восшествия на престол Государя Императора Николая I (Павловича) и 25-летие его царствования.
Боже, Царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу, на славу нам!
Царствуй на страх врагам,
Царь православный! и так далее
Уфимские купцы тоже не ударили в грязь лицом, а скинулись и собранные деньги пожертвовали. Выбирайте: а) на устройство памятника славному ба…, б) на подарок начальству, в) на переименование уфимских улиц.
Не угадали. Они просто «пожертвовали 428 руб. 15 (копеек) серебром для раздачи их самобеднейшим жителям города Уфы».
Самую крупную сумму внёс глава администрации города Уфы, пардон, Уфимский градской голова Прокофий Кадкин – 50 руб. Личным примером подвигнул бизнесменов, не выкопав ямку под деревцо, а отдав внушительную сумму собственных, не муниципальных средств.
По 25 рубликов внесли Иван Крюков, Тимофей Беляков и Дмитрий Кадкин, по 20 рублей пожертвовали Иван Нестеров (дедушка знаменитого художника), Василий Паршин, Фёдор Белышев, Степан Калмацкий, оханский купец Михаил Сапожников, уфимский купец Игнатий Блохин и купеческий сын Кондратий Блохин.
В октябре 1852 года одна из лучших в Уфе бакалейных лавок принадлежала купцу И.Н. Блохину: «чай продаётся от 1 р. 50 к. до 2 р. за фунт, а сахар рефенат от 25 к. до 27½ к. за фунт».
Если папа снабжал горожан чайком и сахарком, то сынок, Кондратий Игнатьевич Блохин, держал галантерейную лавку. Но не только.
Современник отмечал: «из винных погребков лучший купца Кондр. Игн. Блохина; не богатым же людям рекомендую запастись крымским вином, привезённым из Магарачского училища виноделия, у Комиссионера Палаты Государственных Имуществ Ив. Кондр. Бендера, который отпускает его по установленной цене 6 р. 79 к. сер. за ведро.
Эти вина чисто виноградные, без всякой примеси, гораздо приятнее какой нибудь не сносной мадеры в рубль сер., а между тем бутылка крымского вина обойдётся только по 42½ коп. сер.
Крымские вина ныне 7 сортов, в числе 487 ведр.; лучшим почитается белое, а красные немного молоды, но и те хороши».
Если бы Вы посетили лавки Блохина и Бендера и воскликнули: «Крым наш!», продавцы в 1852 году сильно бы удивились. Наш, а чей же ещё?!
Обратите внимание, журналист крымское вино от товарища Бендера рекомендует людям не очень богатым. Состоятельные уфимцы шли в винную лавку Кондратия Игнатьевича Блохина.
Был брат Евдоким Игнатьевич Блохин, жена Татиана Васильевна, сын Михаил – 1854 г. р., дочь Елизавета (8 октября – 4 ноября 1857 года). Эти жили скромно, Евдоким состоял в уфимских мещанах.
Была ещё незамужняя сестра Евдокия Игнатьевна Блохина, постригшаяся в монахини Уфимского Благовещенского монастыря и даже возглавлявшая его в сане игумении Евпраксии (скончалась 1 мая 1894 года на 78 году).
Сам же Кондратий Игнатьевич Блохин, купец 3-й, затем 2-й гильдии, выбился в люди, стал Уфимским градским головой. Удачно женился, супруга Мария Степановна, дети: сыновья Александр, Алексей (1856 г. р.), дочери Елена, Надежда (1854 г. р.), Вера (1857–1858).
Семейным храмом купцов Блохиных являлась Спасская церковь. Здесь 14 марта 1857 года и отпевали купца 3-й гильдии Игнатия Никитича Блохина, скончавшегося от чахотки 11-го числа в возрасте 63 лет.
Престарелый родитель, наверняка, проживал вместе с сыном и внуками. Семья была большая. По сведениям З.И. Гудковой – четыре сына: Александр, Игнатий, Николай и Алексей, три дочери – Алевтина, Надежда и Вера.
1860-е годы стали расцветом бизнеса Блохиных. Они покупают бывшую аксаковскую усадьбу с прудом (ныне Сад Аксакова на Пушкина), там же действовал водочный завод.
Блохины держали «нос по ветру». В 1863 году в России наконец-то отменили откупную систему продажи крепких спиртных напитков, когда один предприниматель выкупал у государства право на монопольную продажу водки во всём регионе, уплачивая сразу в казну сумму откупа.
Как «отбивал» затраты откупщик – не трудно догадаться. В 1863 году на смену монополистам пришёл Его Величество Акциз (см., например).
В торговлю спиртным ринулись новые лица, предприниматели средней руки, которым раньше не было ходу. Супруги Блохины Кондратий Игнатьевич и Мария Степановна скупают лавки в Гостином дворе, жене принадлежало 16, как тогда выражались, питейных домов по всему городу.
И, наконец, в 1863 году Блохины основывают на северной окраине Уфы собственный пивоваренный завод, который потом станет видинеевским. Добавим, что купчиха Блохина взяла также в аренду винокуренный № 12 завод в селе Петровском (Стерлитамакский уезд) у богатейшего оренбургского помещика генерал-адъютанта Н.Е. Тимашева.
Выработка продукции в 1862 году на 27 тыс. руб., в 1863 году – на 34 327 рублей, в 1864 году – аж на 67 971 рупь, в 1867 году на 56 300 рубликов и в 1870 году – всего на 8299 целковых.
Деньги текли рекой. Родители не поскупились и 31 января 1865 года улица Октябрьской революции у Спасской церкви была запружена экипажами. Красивые украшенные лошади, элегантные купчики в шубах, купеческие девы сияли брильянтами. Свадьба!
25-летний и уже купец 1-й гильдии Игнатий Кондратьевич Блохин повёл под венец 20-летнюю девицу Аннушку, дочь уфимского купца 2-й гильдии Фёдора Александровича Белышева.
Свидетели (поручители) все как один купцы 2-й гильдии Александр Белышев, Михаил и Иван Сапожниковы, а также стерлитамакец Николай Егорович Мельников.
В чудесном Вятском художественном музее имени братьев Васнецовых, что в стольном граде Кирове, есть картина Б.М. Кустодиева «Свадебный пир»:
От души отгулял на свадьбе сыночка Кондратий Игнатьевич Блохин и через три года… отдал душу Богу. 5 июля 1868 года скончался купец 1-й гильдии от горячки в возрасте 54 лет. По нашим меркам – совсем молодой.
Сестра-игумения отвела на кладбище Благовещенского монастыря, что на совр. улице Сочинской, семейный участок, где и упокоился, как оказалось, не на века, К.И. Блохин. Откройте на моём сайте книжку «Уфимский некрополь».
Бизнес твёрдой рукой вела вдова Мария Степановна Блохина. Сыновья купеческие Николай, Игнатий и Александр Кондратьевичи регулярно посещали свадьбы. Многие семьи уфимских предпринимателей за честь считали позвать их в свидетели (поручители).
Матушка-бизнесвумен, видимо, простудилась в холодные месяцы, объезжая обширное хозяйство, и 8 декабря 1871 года 55-летняя вдова Мария Степановна Блохина скончалась от тифозной горячки.
Провожать вышла вся Уфа. Отпевал в любимой Спасской церкви купчиху сам епископ Уфимский и Мензелинский Пётр. Похоронили её рядом с мужем на кладбище Благовещенского женского монастыря. На могильном памятнике возраст указали другой, 57 лет жизни.
И стали четыре сына – Александр, Игнатий, Николай и Алексей – делить наследство. Вообще-то три.
Внезапно, 6 января 1872 года, через месяц после ухода матушки, от апоплексического удара, то бишь инсульта, скончался 33-летний Игнатий Кондратьевич Блохин, на чьей свадьбе гуляло всё уфимское купечество. У него остался сын Николай.
Молодые хозяева стали спешно устраивать свою судьбу. Выдержав полгода траура по усопшему брату, 30 июня 1872 года 22-летняя Алевтина Кондратьевна Блохина выходит замуж за 30-летнего католика Сигизмунда Феликсовича Политковского. В поручителях только брат Александр.
А 4 октября 1872 года всё в той же Спасской церкви венчался 30-летний Николай Кондратьевич Блохин, купец 1-й гильдии. Его избранницей стала дочь известного купца 2-й гильдии Николая Лаврентьевича Пенны 21-летняя София. В поручителях брат Алексей, дальние родственники Василий и Марк Блохины. Всё ясно с наследством?
Внучка Алексея Кондратьевича Блохина вспоминала, что братья Алексей и Николай «были очень близки друг другу». Про старшего Александра хороших слов не нашлось.
Адрес-календари начала 1870-х годов отразили состояние семейного бизнеса. Николай Кондратьевич Блохин на Верхне-Торговой площади в собственном доме торговал писчебумажным и книжным товаром. Там же действовала его типография. Он издавал газету рекламную, первую в Уфе.
Брат же Алексей долго руководил Уфимским городским общественным банком (на моём сайте откройте сборник «Река времени. 2015»). А если заглянете в конец сборника за 2017 год, то увидите очень скромные счета Блохиных в Волжско-Камском банке.
Младшим братцам пришлось крутиться. Один книжками и винцом торговал, второй в банке просиживал.
По всей видимости, основной актив забрал старший брат – Александр Кондратьевич Блохин. Про него наш художник М.В. Нестеров вспоминал, как на бешеных иноходцах «посреди улицы» Октябрьской революции, «осыпая снежной пылью», летит А.К. Блохин. «Он всю масленицу путался с актёрами». Они едят, Александр Кондратьевич платит. «Самодур, а душа добрая, отходчивая. Богатырь-купец жжёт себя с обоих сторон».
Лучше не скажешь! Добрая душа и довела бизнес до ручки.
Втихаря, чтоб никто не проведал, 11 ноября 1880 года уфимский 2-й гильдии купец Александр Кондратьевич Блохин взял на два года взаймы 18 000 рублей серебром (то есть звонкой монетой, а не бумажными ассигнациями) под 10% годовых, «с платежём таковых за каждое полугодие вперёд» (процентов), у цивильского купца 2-й гильдии Владимира Хрисанфовича Тушнова.
За такую огромную сумму пришлось А.К. Блохину заложить свою недвижимость в полутора верстах от города. Ему принадлежал участок площадью 19 десятин / гектаров с постройками.
Из списка коих впервые любитель уфимской старины увидит промзону, где потом вырастет «Резинка», а сейчас тихо погибает. Итак Блохину принадлежали:
1) деревянный винокуренный завод,
2) подвал для спирта,
3) флигель, «в котором помещается контора и очистная»,
4) хлебный амбар,
5) каменная кузница,
6) флигель близ леса,
7) флигель на границе городской земли (граница проходила по совр. бульвару Ибрагимова),
8) пивоваренный завод и флигель близ завода,
9) солодовня с сушилкой,
10) службы с флигелем и ледником, «под всеми этими зданиями»,
11) ледник каменный,
12) сушилка «и в том же здании рабочая изба».
Кстати, Блохин заложил Тушнову и усадьбу на углу Голубиной и Спасской (ныне Сад Аксакова) ещё за 12 тысяч рубликов. Где нонче публика гуляет у аленького цветочка, в ноябре 1880 года находились каменный дом «с помещением в нём водочного завода», трёхоконный флигель, каретник, погреб, двухэтажный дом, «где помещаются номера, с каменною при нём кухнею» и «садом, в котором находится театр и три деревянных буфета».
За гигантскую сумму в 30 тыщ расплатиться тяжко. Блохин был вдобавок должен купцу Безсчётному 6 тыс. руб. ещё с 1873 года. Аукцион! Торги состоялись в 1884 году. Всё имущество скупил успешный мензелинский предприниматель Василий Ильич Видинеев.
А 4 января 1894 года на семейном участке Блохиных на кладбище Благовещенского женского монастыря рабочие долбили мёрзлую землю. На 57-м году жизни скончался уфимский купец 2-й гильдии Александр Кондратьевич Блохин.
Пронеслись века, настало новое тысячелетие. Остались только воспоминания. Когда я рано утром выходил из дома и шёл к проходной РТИ на Пархоменко, после перекрёстка с бульваром Ибрагимова уже двигался в огромной плотной толпе. Вокруг слышались приветствия, рабочие и инженеры здоровались, раздавался смех. Лето, утро, молодость…
Юрий Пименов. «Свадьба на завтрашней улице».
Сейчас в Уфе промзоны истребляют, а рабочие места где? Торговые центры и офисный планктон? Может вместо устаревших технологий в промзонах размещать новые, современные производства?
А «Резинка» и не была отсталой. Её специально обанкротили. Рабочие рассказывают, как милиция не пропускала в город большегрузы для завода по приказу тогдашнего президента суверенного …ш..кур…ана.
Директором РТИ / Узэмика был его политический конкурент Миргазямов. Марату Парисовичу недавно исполнилось 76. Наши заводские до сих вспоминают, как он давал квартиры ветеранам. И я работал под его началом, строгий был руководитель, дело заставлял делать.
Возносятся к небу высотки. А ведь здесь с 1863 года действовало производство. Стояли древние, ископаемые двигатели внутреннего сгорания, «грязные технологии», как говорят сейчас. А потом было вредное химическое производство, на пенсию в РТИ выходили в 45 лет! После смены в некоторых цехах мылись… молоком.
И вся эта, пардон, экология сливалась в озерцо там бывшее или в землю. А внизу известняк, который впитывает всё, как губка. Можно ли вообще строить жильё на месте такого вредного и полуторастолетнего производства?
В центре Ярославля мне показывали возле стадиона гигантский котлован. Снесли один из заводов системы Шинного. Тоже вредное производство. Так всю землю вынули и вывезли на спецполигон для захоронения.
Куда смотрят городские власти, разрешая застройку промзоны? Сами вряд ли будут здесь квартиры покупать. И я не посоветую.
Михаил Роднов, доктор исторических наук
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Исторические картинки. Реквием по «Резинке»
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