Суды в Уфе штрафуют участников акции «Он нам не царь!»

Уфимская полиция продолжает разыскивать и привлекать к административной ответственности активных участников прошедшей 5 мая акции "Он нам не царь!".В понедельник Октябрьским райсудом Уфы был оштрафован на 10 тысяч рублей студент одного из уфимских ВУЗов Рустем Саитгареев, которому полиция вменила в вину ч.5 ст.20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения").Сегодня судья того же суда Елена Шафикова оштрафовала на 15 тысяч рублей еще одного участника акции 5 мая, активиста Либертарианской партии России Сергея Чудова. Он был задержан полицией и доставлен в суд еще 9 мая, однако затем судебное разбирательство в его отношении было отложено на неделю.От дачи объяснений в судебном заседании Чудов отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ.— Полиция неправомерно привлекла моего доверителя по ч.5 ст.20.2 КоАП РФ, — заявила защищавшая активиста юрист Зульфия Гайсина. – Мероприятие 5 мая, по сути, не являлось митингом, поскольку на нем не выдвигалось никаких требований, присущих такой форме публичной акции. Это была мирная прогулка, иными словами — одновременное нахождение большого количества граждан в одном месте и ответственность здесь может возникнуть лишь по ст. 20.2.2 КоАП РФ, причем к ответственности может быть привлечен только организатор, каковым Чудов не является.Полицейские представили суду видеозапись выступления Сергея Чудова на акции, заявив, что на записи отчетливо видно и слышно, как активист "при этом выкрикивая лозунги против действующей власти".— Вы говорите, что Чудов участвовал в мирном мероприятии. Вот, вы посмотрели видео и считаете, что это мирная акция? — обратилась к защитнику составившая протокол на Чудова инспектор УМВД по Уфе Рахматуллина.— Конечно, мирная, — ответила Зульфия Гайсина. — Она ведь проходила, согласно Конституции, без оружия, без нарушения общественного порядка, погромов, разве нет? Вы считаете по-другому?5 мая в Уфе прошла несанкционированная властями акция сторонников Навального под названием "Он нам не царь!". Около полутора тысяч ее участников прошлись демонстрацией по проспекту Октября до площади Ленина, провели там митинг, после чего шествие подошло к зданию мэрии Уфы и горсовета, устроив своеобразный краткосрочный пикет. Задержаний во время акции не было.