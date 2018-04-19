Крокодильи слезы «мадам Арбидол»

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова расплакалась в Госдуме, когда подводила итоги своего пребывания на этом посту.Госдума досрочно освободила Голикову от должности председателя Счетной палаты, в связи с тем, что ранее председатель правительства Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.После обсуждения вопроса о досрочном снятии Голиковой с поста главы Счетной палаты ей предоставили слово. Голикова поблагодарила коллектив Счетной палаты и аудиторов добавив, что усилия ее сотрудников были направлены на максимальное сохранение государственных ресурсов. По ее словам, за период ее пребывания на посту в федеральный бюджет было возвращено 42,4 миллиарда рублей.Большинство коллег Татьяны Голиковой по минфину положительно отзывались о ее фантастической работоспособности, за что она получила прозвище «Трудоголикова». Все цифры федерального бюджета помнила наизусть, что очень помогало ей при составлении и отслеживании бюджетного процесса.Одной из самых громких и системных проверок Счетной палаты при Татьяне Голиковой стала проверка космодрома «Восточный». По оценкам контрольного ведомства, стоимость строительства объектов наземной инфраструктуры космодрома была завышена более чем на 13 млрд рублей.Аудиторам удалось вскрыть схемы, благодаря которым бюджетные средства использовались не по назначению, и предотвратить дальнейшее завышение стоимости строительства.На посту министра здравоохранения Татьяна Алексеевна прославилась и тем, что покровительствовала ОАО «Фармстандарт», производящему кодеиносодержащие препараты, такие как: «Коделак», «Терпинкод», «Тетралгин» и «Пенталгин». За это покровительство Голикова получила прозвище «мадам Арбидол».