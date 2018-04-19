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Крокодильи слезы «мадам Арбидол»










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Глава Счетной палаты Татьяна Голикова расплакалась в Госдуме, когда подводила итоги своего пребывания на этом посту.

Крокодильи слезы «мадам Арбидол»


Госдума досрочно освободила Голикову от должности председателя Счетной палаты, в связи с тем, что ранее председатель правительства Дмитрий Медведев предложил ей пост вице-премьера по социальной политике.

После обсуждения вопроса о досрочном снятии Голиковой с поста главы Счетной палаты ей предоставили слово. Голикова поблагодарила коллектив Счетной палаты и аудиторов добавив, что усилия ее сотрудников были направлены на максимальное сохранение государственных ресурсов. По ее словам, за период ее пребывания на посту в федеральный бюджет было возвращено 42,4 миллиарда рублей.

Большинство коллег Татьяны Голиковой по минфину положительно отзывались о ее фантастической работоспособности, за что она получила прозвище «Трудоголикова». Все цифры федерального бюджета помнила наизусть, что очень помогало ей при составлении и отслеживании бюджетного процесса.

Одной из самых громких и системных проверок Счетной палаты при Татьяне Голиковой стала проверка космодрома «Восточный». По оценкам контрольного ведомства, стоимость строительства объектов наземной инфраструктуры космодрома была завышена более чем на 13 млрд рублей.

Аудиторам удалось вскрыть схемы, благодаря которым бюджетные средства использовались не по назначению, и предотвратить дальнейшее завышение стоимости строительства.

На посту министра здравоохранения Татьяна Алексеевна прославилась и тем, что покровительствовала ОАО «Фармстандарт», производящему кодеиносодержащие препараты, такие как: «Коделак», «Терпинкод», «Тетралгин» и «Пенталгин». За это покровительство Голикова получила прозвище «мадам Арбидол».



ПроУфу
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  • 1 | 18.05.2018, 11:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Аудиторам удалось вскрыть схемы, благодаря которым бюджетные средства использовались не по назначению..?
Почему нельзя сказать разворовывались, даже в СССР это говорили открыто, потому что это может бросить тень на Путина ,как так воруют, а куда смотрит царь-президент



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  • 2 | 18.05.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На должности вице-премьера по социальной политике, г-жа Голикова войдет в историю как чиновник при котором был повышен пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин 63 лет... до которого при существующей системе здравоохранения люди вряд ли доживут...



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  • 3 | 18.05.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Крокодильи слезы..."

------------------------------

"Крокодиловы слёзы".

С древнейших времен у многих народов существует поверье, что крокодил плачет, когда поедает свою жертву. И создается впечатление, что он плачет от жалости к тому, кого сейчас поедает.

Выражение "крокодиловы слёзы" (или лить крокодиловы слёзы) в переносном смысле означает лицемерно выказывать сожаление своей жертве, лицемерно переживать, выказывать притворное соболезнование.



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  • 4 | 18.05.2018, 11:23 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2457 | Рейтинг: -254,3
Голикова и Голодец всех оставят голенькими голодранцами.



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  • 5 | 18.05.2018, 11:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 18.05.2018, 11:23 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2455 | Рейтинг: -254,3
Голикова и Голодец всех оставят голенькими голодранцами.

============

Мы - голые, тогда они тоже пусть будут голые.



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  • 6 | 18.05.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помер Ричард Пайпс, маститый американский советолог-русофоб (польский еврей Рышард Пипец).



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  • 7 | 18.05.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 18.05.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Помер Ричард Пайпс, маститый американский советолог-русофоб (польский еврей Рышард Пипец).
___________________
Что, таки пришёл пипец ещё одному русофобу? Хорошая новость!



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  • 8 | 18.05.2018, 12:56 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Трудо- Голикова ??? помнится её называли Алка-Голикова, вот тока не помню почему... чё та она там будучи на минздраве чудила с лекарствами и бояркой, но не помню точно, врать не буду ... а погоняло запомнил
хотя мож и и неплохая жена Вите Христенко..
Татьяна Голикова замужем во второй раз. Первый брак продлился пять лет; по словам Голиковой, причиной развода стали «разные взгляды на жизнь». В 2003 году она вышла замуж за Виктора Христенко (для него это также второй брак) — в то время заместителя Председателя Правительства России. В настоящее время Христенко возглавляет Коллегию Евразийской экономической комиссии.

Голикова православная; приняла крещение в возрасте 22-х ле. В 2001 году Виктор Христенко и Татьяна Голикова создали благотворительный Фонд возрождения Старицкого Свято-Успенского монастыря. Соучредителями фонда выступили также ряд крупных бизнесменов. За участие в восстановлении монастыря Голикова и Христенко получили церковные награды

Пресса отмечала пристрастие Голиковой к дорогим и экстравагантным, порой не соответствующим деловой этике нарядам и украшениям
турк



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  • 9 | 18.05.2018, 14:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой толк был от кипучей деятельности Голиковой, если по её материалам о 44 млрд не был осужден не один властный казнокрад?
Какой толк от её структуры в дотационно-депрессивном регионе, если мы изредка слышим из КСП о многомиллиардных не целевых расходах Правительства РБ средств республиканского бюджета, но не видим ни одного осужденного чиновника из т.н. "команды Хамитова"?



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  • 10 | 18.05.2018, 18:10 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5595 | Рейтинг: -1104,7
Крокодиловы слезы. Им там должности по наследству передают. Не пропадет тетка.



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