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Вставание с колен: Средняя розничная цена бензина в России превысила 41 рубль










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Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 7 по 13 мая 2018 года повысились сразу на 1,1% в процентном выражении относительно предыдущего отчетного периода, когда они поднялись на 1% (после роста на 0,4% три недели подряд). Такие данные сегодня приводит Федеральная служба государственной статистики.

Вставание с колен: Средняя розничная цена бензина в России превысила 41 рубль


Средняя потребительская цена на бензин в целом по стране по данным на 14 мая подскочила на 46 копеек и достигла 41,28 рубля в сравнении с данными на 7 мая.

Как указывает ведомство, за отчетный период в 75 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Более всего цены на него увеличились в Махачкале — на 4,8%, Рязани — на 3,2%, Кирове — на 2,8%.

В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 1,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,8%.

Добавим, что в среднем по России стоимость бензина АИ-92 на 14 мая повысилась на 48 копеек до 39,51 рубля. Цена бензина марки АИ-95 выросла на 46 копеек до 42,49 рубля. Бензин марки АИ-98 подорожал на 38 копеек до 47,71 рубля. Литр дизельного топлива на 14 мая в среднем по стране стоил 41,96 рубля — по сравнению с данными на 14 мая его цена увеличилась на 46 копеек.

Росбалт
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  • 1 | 18.05.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рост цен на бензин автоматически приводит к росту цен на продукты питания, при том в больших размерах, это аксиома! И то что п... здят так называемые статисты-экономисты по поводу низкой инфляции это полная х...я !!!



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  • 2 | 18.05.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Каждый мечтает купить машину, чтобы её продать.



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  • 3 | 18.05.2018, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 18.05.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рост цен на бензин автоматически приводит к росту цен на продукты питания, при том в больших размерах, это аксиома! И то что п... здят так называемые статисты-экономисты по поводу низкой инфляции это полная х...я !!!
_________________________
Спрос рождает предложение. Чем будет больше автомобилей, тем дороже будет бензин: раз ты купил машину, то без бензина никак, значит купишь бензин по то цене, по какой продают - не стоять же машине без толку! Кто-нибудь слышал, что спрс на бензин упал, что началось затоваривание, остановка производства бензина? Нет такого! Спрос растёт, следовательно будут расти и цены - это аксиома рыночной экономики, о которой так мечтали наши либерасты.
Так что неча ныть: хотели рынка - наслаждайтесь!
Продавцы прекрасно понимают психологию покупателя. В



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  • 4 | 18.05.2018, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот к чему приводит гонка по формуле один за красивой жизнью (машина, любовницы на капоте).



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  • 5 | 18.05.2018, 13:19 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2457 | Рейтинг: -254,3
Горькое похмелье после выборов.



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  • 6 | 18.05.2018, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Судя по тому, что в целом новый состав правительства повторяет старый, речи о смене социально-экономического курса и переходе к мобилизационному проекту не идёт.

Из этого следует вывод, что Путина, несмотря на все его алармистские заявления ("алармизм" - это нарастающая тревога за будущее), в целом устраивает нынешний ход событий и внутри страны, и на международной арене.

А следовательно, он не видит нужды "менять коней на переправе". Даже - откровенно троянских." А.Нагорный.



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  • 7 | 18.05.2018, 13:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
будет еще хуже во много раз.
С1 июня цены на ЖКХ на 18%



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  • 8 | 18.05.2018, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
На всех темах по 8 комментов. Мой - восьмой. 13ч.02мин. Полёт нормальный.



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  • 9 | 18.05.2018, 14:57 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1072 | Рейтинг: +318
Так что граждане ватники запрягайте ишаки и в путь. За все в жизни нужно платиь. Вот и настал час расплаты за Украину, за крымваш, за Сирию с ихтммнет. За кто если не ботекс, за рабское мышление. А будет еще хужее.



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  • 10 | 18.05.2018, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.05.2018, 11:58 | Автор:

Спрос рождает предложение. Чем будет больше автомобилей, тем дороже будет бензин: раз ты купил машину, то без бензина никак, значит купишь бензин по то цене, по какой продают - не стоять же машине без толку! Кто-нибудь слышал, что спрс на бензин упал, что началось затоваривание, остановка производства бензина? Нет такого! Спрос растёт, следовательно будут расти и цены - это аксиома рыночной экономики, о которой так мечтали наши либерасты.
Так что неча ныть: хотели рынка - наслаждайтесь!
Продавцы прекрасно понимают психологию покупателя. В
=================================================
Это не рыночная экономика , не Х..Й валить с больной на здоровую !
Это наше государство на СПЕКУЛЯТИВНОЙ БАЗЕ , содержит себя и свою обворованную экономику !
Так сказать " могучее " государство и нищий народ в симбиозе образовывает " МОЩНОЕ " единение олигарха и безработного !
Как была Россия отсталой , так и осталась !
О низком качестве жизни народа в России свидетельствует низкая оплата труда работающих граждан.
В настоящее время, например, минимальная заработная плата, как денежный индикатор прожиточного минимума в нашей стране,
ниже, по сравнению с Люксембургом - в 17 раз,
Францией - в 14, Англией - в 10, Эстонией - в 4 раза.
Особенно высокий уровень нищеты в сельской местности, охватывающий около 45% сельских жителей.
Такое положение объясняется в основном двумя причинами:
-высокой безработицей и низкой заработной платой. !
А цены растут, слава Путину и Медведеву и баранам России !



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  • 11 | 18.05.2018, 16:37 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 18.05.2018, 15:49 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...
...
Особенно высокий уровень нищеты в сельской местности, охватывающий около 45% сельских жителей.
Такое положение объясняется в основном двумя причинами:
-высокой безработицей и низкой заработной платой. !
А цены растут, слава Путину и Медведеву и баранам России !

=============

А ты уверен, что "баранов" 76,6%? За Грудинина проголосовало минимум 30%. Да что там! Второй тур маячил. Но непостижимым образом нарисовался процент спущенной заранее разнарядки: Путин - 75%, Грудинин - 15%... "Никто не даст нам избавленья!"



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  • 12 | 18.05.2018, 18:12 | Автор: Сельчанин
    Публикации: 72 | Комментарии: 5595 | Рейтинг: -1104,7
На брички пересаживайтесь! Милое дело. И бензину не надо. Клок сена дал и алга))



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