Вопросы на прямую линию с президентом можно было прислать множеством способов: через интернет, мобильное приложение, по телефону и с помощью SMS. Ведущие встречи Владимира Путина с народом задавали отобранные редакторами вопросы самостоятельно, однако приходящие вопросительные и восклицательные SMS всё равно можно было увидеть в прямом эфире. Они возникали на графических плашках и больших экранах за спиной президента.
И многие из них были куда более интересны, чем те, которые прозвучали вслух.
Людей беспокоит уровень жизни в России.
А также куда уходят российские деньги. Точнее, кому.
MediaLeaks
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Банановая республика: Реальные, злые вопросы Путину на прямой линии
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