Банановая республика: Реальные, злые вопросы Путину на прямой линии

Во время прямой линии Владимир Путин отвечал на отобранные редакторами вопросы, однако параллельно с основным действом на экране за спиной президента появлялись реплики, пришедшие по SMS. Неизвестно, кто их модерировал, но в прямой эфир попадали весьма неожиданные восклицания: россиян волновало, почему бананы дешевле яблок, наступила ли в стране монархия и когда Путин будет совмещать ставки президента и премьера.Вопросы на прямую линию с президентом можно было прислать множеством способов: через интернет, мобильное приложение, по телефону и с помощью SMS. Ведущие встречи Владимира Путина с народом задавали отобранные редакторами вопросы самостоятельно, однако приходящие вопросительные и восклицательные SMS всё равно можно было увидеть в прямом эфире. Они возникали на графических плашках и больших экранах за спиной президента.И многие из них были куда более интересны, чем те, которые прозвучали вслух.Людей беспокоит уровень жизни в России.А также куда уходят российские деньги. Точнее, кому.