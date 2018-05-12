Банановая республика: Реальные, злые вопросы Путину на прямой линии

Рейтинг публикаций пользователей
Журналист Аркадий ...

Выяснилось, что Бабченко не пострадал, а его убийство было инсценировкой ...
  Администратор

Дохлая кошка, некролог и ...

Оппозиция эпохи Рахимова и радио в «избушке». Ровно двадцать лет назад, в ...
  Администратор

Башкирскому Яблоку ...

В башкирском отделении партии "Яблоко" в воскресенье произошла кардинальная ...
  Кухарка

Как на самом деле жили ...

В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
  Кухарка

Агора: В России ...

В России участились случаи преследования людей за высказывания на тему истории, ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Как на самом деле жили лю ...

1 | 09.06.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован ................ Ду ...
  Рейтинг: +3  ufimsky-obuvatel

Башкортостан возглавил ан ...

Безработица в Башкирии-состояние совершенно естественное. Десятки лет ...
  Рейтинг: +3  черепаха

Башкортостан возглавил ан ...

Если б не ездили на вахту в ХМАО И ЯНАО, то заняли бы ещё первое место ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Календарь новостей
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Лучшие комментарии недели
Националисты додавили: Кр ...

Гумилёв Лев Николаевич писал, что смешение всех и вся приводит к образ ...
  Рейтинг: +5  ЯСЕНПЕНЬ

Националисты додавили: Кр ...

Гражданин Путин, вы несёте чушь. Цены на бензин и дизельное топливо н ...
  Рейтинг: +4  юнг

Националисты додавили: Кр ...

согласна с 39-40, фактически ситуация у путина именно такая. Поднять п ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
В черном списке «башкирск ...

Айрат Дильмухаметов.. Салават Юлаев был государственным деятелем, хари ...
  Рейтинг: +5  VIVAT

Дмитрий Быков: После Пути ...

Дима , как всегда , ярко и лаконично выразил мысль, которую я пытаюсь ...
  Рейтинг: +5  Отец Никодим Христопродавец

Герой с приговором, котор ...

СЮ судили и отправили на каторгу какие еще могут быть вопросы. Какая л ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Башкортостан возглавил ...

Башкортостан оказался на первом месте в ПФО по уровню безработицы. Республика ...
  9.06.2018   900   48

Как на самом деле жили ...

В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
  9.06.2018   1084   74

Банановая республика: ...

Во время прямой линии Владимир Путин отвечал на отобранные редакторами вопросы, ...
  9.06.2018   908   7

Земфире запретили ...

Сообщение об этом появилось на официальном сайте певицы. Этим летом Земфира ...
  9.06.2018   336   8

В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   4479   63

Обсуждаемое за месяц
Башкортостан возглавил ...

Башкортостан оказался на первом месте в ПФО по уровню безработицы. Республика ...
  9.06.2018   900   48

Как на самом деле жили ...

В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
  9.06.2018   1084   74

Банановая республика: ...

Во время прямой линии Владимир Путин отвечал на отобранные редакторами вопросы, ...
  9.06.2018   908   7

Земфире запретили ...

Сообщение об этом появилось на официальном сайте певицы. Этим летом Земфира ...
  9.06.2018   336   8

В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   4479   63

Последние публикации
Башкортостан возглавил ...

Башкортостан оказался на первом месте в ПФО по уровню безработицы. Республика ...
  9.06.2018   900   48

Как на самом деле жили ...

В последнее время замечаю, что на форумах и блогах фанаты СССР стали часто ...
  9.06.2018   1084   74

Банановая республика: ...

Во время прямой линии Владимир Путин отвечал на отобранные редакторами вопросы, ...
  9.06.2018   908   7

Земфире запретили ...

Сообщение об этом появилось на официальном сайте певицы. Этим летом Земфира ...
  9.06.2018   336   8

В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   4479   63

Дружно, в едином ...

Депутаты утверждают, что все будет добровольно. Общественность сомневается. ...
  8.06.2018   575   20

Молодежь не проведешь: В ...

Новая угроза: молодежь подрывает систему. В ЦБ назвали образ жизни молодежи ...
  8.06.2018   1439   9

Проблемы населения, ...

Топ проблем опубликовал ВЦИОМ. Россияне стали меньше беспокоиться об уровне ...
  8.06.2018   544   34

Работать до смерти, ...

Повышение пенсионного возраста даже на полгода за год приведет к ухудшению ...
  8.06.2018   822   26

Националисты додавили: ...

Созданная в Госдуме рабочая группа по проекту об изучении национальных языков ...
  7.06.2018   1280   101

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Июнь 2018 (33)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Февраль 2018 (61)
Январь 2018 (69)
Читаемое за неделю
В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   4479   63

«Реальное время»: ...

«Реальное время» проанализировало отчетность благотворительных фондов Башкирии ...
  7.06.2018   3459   10

«Кадры в Башкирии на ...

По сведениям сразу нескольких источников Медиакорсети Рустэм Хамитов в ...
  6.06.2018   2897   20

Может, начать с себя: ...

Глава Башкирии выступил на Международном экологическом форуме в Уфе. В Уфе с 6 ...
  7.06.2018   2743   14

Население республики ...

В Башкирии все больше пенсионеров и все меньше лиц трудоспособного возраста. На ...
  6.06.2018   1602   21

Читаемое за месяц
Шайтан попутал? ...

Приставы наложили арест на все банковские счета Духовного управления мусульман ...
  12.05.2018   11686   9

Пальмовый продукт ...

В башкирском молоке обнаружили пальмовое масло. Чем опасен заменитель молочного ...
  31.05.2018   6555   68

Ильнар Гарифуллин: Кто ...

На прошедшей неделе во время праймериз "Единой России" в городе Янаул спикер ...
  28.05.2018   4850   49

В Башкирии попросили ...

С лета прошлого года в национальных республиках идет языковая война. Все ...
  8.06.2018   4479   63

Дмитрий Быков: После ...

Главная функция Рамзана Кадырова – проговаривать вслух то, что думают все. ...
  17.05.2018   3845   16


Банановая республика: Реальные, злые вопросы Путину на прямой линии

  • Опубликовано: Егерь | 09.06.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 908 | Комментарии: 7
Оценили
0


Во время прямой линии Владимир Путин отвечал на отобранные редакторами вопросы, однако параллельно с основным действом на экране за спиной президента появлялись реплики, пришедшие по SMS. Неизвестно, кто их модерировал, но в прямой эфир попадали весьма неожиданные восклицания: россиян волновало, почему бананы дешевле яблок, наступила ли в стране монархия и когда Путин будет совмещать ставки президента и премьера.

Банановая республика: Реальные, злые вопросы Путину на прямой линии


Вопросы на прямую линию с президентом можно было прислать множеством способов: через интернет, мобильное приложение, по телефону и с помощью SMS. Ведущие встречи Владимира Путина с народом задавали отобранные редакторами вопросы самостоятельно, однако приходящие вопросительные и восклицательные SMS всё равно можно было увидеть в прямом эфире. Они возникали на графических плашках и больших экранах за спиной президента.

И многие из них были куда более интересны, чем те, которые прозвучали вслух.

Людей беспокоит уровень жизни в России.

А также куда уходят российские деньги. Точнее, кому.

Банановая республика: Реальные, злые вопросы Путину на прямой линии


Банановая республика: Реальные, злые вопросы Путину на прямой линии


Банановая республика: Реальные, злые вопросы Путину на прямой линии


Банановая республика: Реальные, злые вопросы Путину на прямой линии


Банановая республика: Реальные, злые вопросы Путину на прямой линии


Банановая республика: Реальные, злые вопросы Путину на прямой линии


Банановая республика: Реальные, злые вопросы Путину на прямой линии


MediaLeaks
Оригинал публикации



  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 09.06.2018, 11:11 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1811 | Комментарии: 59044 | Рейтинг: +12211,3
Это только у меня по пол-фоточки отображаются, где видно только ведущих, а смс-ки на экране - не поместились?



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 09.06.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин болен
По секретному заказу Пентагона, специальная служба "Office Net Assessment" ("ONA") сделала психологическое эвалюирование президента Путина. Это эвалюирование длилось с 2008 по 2011 год. Ничего удивительного в таком заказе нет, это обычная практика, когда одна страна хочет иметь психологический портрет лидера другой страны, чтобы лучше понимать, как с ним себя вести и чего от него ожидать.
Прессе стало известно заключение Стивена Поргеса, одного из психологов из этой группы.
"Господин Путин страдает синдромом Аспергера - это одно из проявлений аутизма. Путин характеризуется ограниченным, стереотипным, повторяющимся репертуаром действий, интересов и занятий. Одним из подтверждений этого является малоподвижная мимика его лица, включая его верхнюю часть. Путин лимитирован в эмоциях, как и большинство людей, больных аутизмом. Нарушение в развитии господина Путина, по-видимому, произошло в его раннем детстве. У него навязчивая идея тотального контроля над всем, что компенсирует его неврологический дефицит. Также высока вероятность того, что в 2013 году Путин перенес инсульт, что сказалось на его походке и речи. К сожалению, мы не имели возможность сделать рентгеновский снимок головного мозга Путина, чтобы иметь более полную картину и поставить окончательный диагноз..."



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 09.06.2018, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин продолжает зомбировать народ.
Не то что лукавство, откровенное вранье о нас, о нашей улучшающейся жизни, подъеме экономики в 1,5% - о-го-го, вы должны мне рукоплескать.
Почему продолжает обкрадывать народ: например на бензине, почему не возвратился к ценам апреля - 38 руб на 92 марку?
А хвалится, что приостановил рост цен.
Одной рукой обирает.
Потом внушает, что он идет навстречу гражданам.
Надоело.
Кинулся к Китаю.
1,5млрд китаези вмиг приберут восточные и сибирский до Байкала территории это наше будущее.
Китай даже на пошлинах на алюминий сделал огромный доход своей стране - зачем ему помогать какому-то дерипаске с путиным.
У них свой госинтерес.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 09.06.2018, 11:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Путин продолжает зомбировать народ.
Не то что лукавство, откровенное вранье о нас, о нашей улучшающейся жизни, подъеме экономики в 1,5% - о-го-го, вы должны мне рукоплескать.
Почему продолжает обкрадывать народ: например на бензине, почему не возвратился к ценам апреля - 38 руб на 92 марку?
А хвалится, что приостановил рост цен.
Одной рукой обирает.
Потом внушает, что он идет навстречу гражданам.
Надоело.
Кинулся к Китаю.
1,5млрд китаези вмиг приберут восточные и сибирский до Байкала территории это наше будущее.
Китай даже на пошлинах на алюминий сделал огромный доход своей стране - зачем ему помогать какому-то дерипаске с путиным.
У них свой госинтерес.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 09.06.2018, 19:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
большой ляп , когда объявил о добровольности обучения языкам кроме русского.Это значит все остальные люди россии- люди второго сорта получается



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 09.06.2018, 20:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Потерпите немного , всего 6 лет осталось .Вот завоюем Украину , тогда жизнь будет как рай.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 10.06.2018, 01:43 | Автор: Зулия
    Публикации: 34 | Комментарии: 28187 | Рейтинг: -676,2
Трепещи, Украина!

Путин отвечает на вопрос Захара Прилепина. 07.06.2018

Захар Прилепин прислал видео на "прямую линию"
Писатель спрашивает, что делать, если в период ЧМ Киев начнет наступление на Донбасс.

"Я советник главы ДНР и офицер армии ДНР. У нас здесь есть ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые действия, наступательные. Как вы прокомментируете эту ситуацию?" — спросил Прилепин, обратившись в главе государства.

https://www.facebook.com/zaharprilepin/posts/191639570507140
8

Захар Прилепин
7 июня в 15:06 •
YouTube

Задал вопрос Владимиру Путину. Если немного отшелушить все те вещи, которые неизбежно должны быть произнесены, в итоге остаётся следующее:

1. В случае наступления Украина имеет шанс лишиться ГОСУДАРСТВЕННОСТИ.

2. Народ Донбасса не запугать, он сделал свой выбор и действующую власть не признаёт. И признавать не собирается.

3. Россия сделает всё, что должна сделать и республикам поможет.
Киев, судя по всему, всерьёз собирается наступать. Надеюсь, все всё услышали.

.............
Анна Долгарева
7 июня в 14:35 ·
"Если это случится, мне кажется, это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом.

Путин в ответ на вопрос Захар Прилепин (Zakhar Prilepin) о готовящемся украинском наступлении на ЛДНР.

"Действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему. Как можно решить эту проблему, считая эти территории своими и постоянно устраивая блокаду, и... постоянно обстреливая мирных граждан? (...) Чем дольше это происходит, тем хуже для Украины".

"Им не нужны избиратели с этой территории, потому что ясно, что за действующую власть они никогда не проголосуют. Ясно, что если власти будут преследовать свои узкополитические интересы, (...) откладывать деньги в оффшорах, ни к чему хорошему это не приведет".

"Мы будем пытаться разрешить эту ситуацию в рамках Минских соглашений".

Захар, огромное тебе спасибо.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com