«Слуги народа» с большой буквы «С»

Большинство депутатов ГД от Башкирии проголосовали за повышение пенсионного возраста. Депутаты Госдумы сегодня в первом чтении рассмотрели очень непопулярный законопроект о повышении пенсионного возраста.Реформа вызвала большое недовольство у жителей России. Вся парламентская оппозиция проголосовала против закона, но это составило всего 23 процента голосов. «Единая Россия», представляющая большинство в Госдуме, практически единогласно поддержала реформу, кнопку «против» нажала только бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Повышение возраста выхода на пенсию одобрили 328 депутатов или почти 73 процента.В распоряжении редакции оказалась копия результатов голосования. ProUfu.Ru изучил, как голосовали депутаты от Башкирии.«Единая Россия».Павел Качкаев, бывший мэр Уфы – «за».Зугура Рахматуллина, председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан – «за».Римма Баталова, паралимпийская чемпионка – «за».Рафаэль Марданшин, заместитель председателя комитета ГД по законодательству – «за».Инга Юмашева, бывшая телеведущая – «за».Рамзил Ишсарин, член комитета по развитию гражданского общества – «за».Фарит Ганиев, экс-помощник главы Башкирии – «за».Ильдар Бикбаев, экс-руководитель Общественной палаты РБ – «за».Зариф Байгускаров, экс-глава управления службы судебных приставов по РБ – «за».Алексей Изотов, бывший мэр Стерлитамака – «за».Михаил Бугера, заслуженный экономист Башкирии – «за».«Справедливая Россия»Гаджимурад Омаров, заместитель руководителя фракции - «против»«Гражданская платформа»Рифат Шайхутдинов, председатель политического комитета партии – «против»КПРФАлександр Ющенко, пресс-секретарь партии – «против»ЛДПРИван Сухарев, зам.председателя комитета по развитию гражданского общества - «против».Таким образом, только четыре депутата из пятнадцати, представляющих Башкирию в Госдуме, проголосовали против повышения пенсионного возраста.