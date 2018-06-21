Реформа вызвала большое недовольство у жителей России. Вся парламентская оппозиция проголосовала против закона, но это составило всего 23 процента голосов. «Единая Россия», представляющая большинство в Госдуме, практически единогласно поддержала реформу, кнопку «против» нажала только бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская. Повышение возраста выхода на пенсию одобрили 328 депутатов или почти 73 процента.
В распоряжении редакции оказалась копия результатов голосования. ProUfu.Ru изучил, как голосовали депутаты от Башкирии.
«Единая Россия».
Павел Качкаев, бывший мэр Уфы – «за».
Зугура Рахматуллина, председатель Ассамблеи народов Республики Башкортостан – «за».
Римма Баталова, паралимпийская чемпионка – «за».
Рафаэль Марданшин, заместитель председателя комитета ГД по законодательству – «за».
Инга Юмашева, бывшая телеведущая – «за».
Рамзил Ишсарин, член комитета по развитию гражданского общества – «за».
Фарит Ганиев, экс-помощник главы Башкирии – «за».
Ильдар Бикбаев, экс-руководитель Общественной палаты РБ – «за».
Зариф Байгускаров, экс-глава управления службы судебных приставов по РБ – «за».
Алексей Изотов, бывший мэр Стерлитамака – «за».
Михаил Бугера, заслуженный экономист Башкирии – «за».
«Справедливая Россия»
Гаджимурад Омаров, заместитель руководителя фракции - «против»
«Гражданская платформа»
Рифат Шайхутдинов, председатель политического комитета партии – «против»
КПРФ
Александр Ющенко, пресс-секретарь партии – «против»
ЛДПР
Иван Сухарев, зам.председателя комитета по развитию гражданского общества - «против».
Таким образом, только четыре депутата из пятнадцати, представляющих Башкирию в Госдуме, проголосовали против повышения пенсионного возраста.
ПроУфу
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«Слуги народа» с большой буквы «С»
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