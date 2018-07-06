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Невзоров: «Такое не прощают и не забывают»

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Известный всей стране режиссёр, журналист и публицист рассказал о своём видении пенсионной реформы.

Невзоров: «Такое не прощают и не забывают»


Александр Невзоров, российский политический деятель, телевизионный журналист, экс-депутат Государственной думы (1993–2007), ныне скромно именующий себя публицистом, по просьбе News.ru рассказал о том, чем на самом деле может обернуться стремление правительства во что бы то ни стало провести пенсионную реформу. Наш разговор начался с комментария относительно нашумевшего текста Ксении Собчак.

— Ксения Собчак разместила текст, из которого очевидно, что её мнение о необходимости повышения пенсионного возраста совпадает с позицией властей. Согласны ли вы с такой точкой зрения?

— Ксения Анатольевна интеллектом не блещет. Она очаровательная девушка, она мне очень нравится. Она лучший конферансье, лучший ведущий свадеб и корпоративов. Но интересоваться её точкой зрения по вопросам пенсионной реформы — несколько абсурдно, на мой взгляд. При всей моей огромной к ней симпатии, там потолок — это реклама молокоотсосов.

Обязательно напишите все мои добрые слова о Ксении Анатольевне — я очень за неё переживаю.

— И всё же: пенсионная реформа — это зло?

— Пенсионная реформа очень интересна. Я хорошо понимаю, что это — хамство, жульничество, разбой, банальная кража денег. Это обрекает людей на тяжёлые, мучительные для них годы нежеланной работы.

Познер, когда он говорит: «Я не понимаю, как в 55 лет кто-то не хочет работать», то, видимо, думает, что все работают познерами. Когда нужно просто прийти, поулыбаться, коньячку выпить, поговорить и уехать обратно. Вообще, когда люди удивляются, что кто-то в преклонном возрасте не хочет работать, они забывают о том, что большая часть пашет на чудовищных предприятиях, в антисанитарных условиях, подвергаясь постоянному произволу со стороны работодателей.

И вообще: какое ваше собачье дело — хочет человек работать или нет? Дайте возможность пенсионерам выбирать самостоятельно. Если они могут работать — они будут это делать.

И тем не менее, я за пенсионную реформу. Я понимаю, как это мерзко и отвратительно. Всё же я — за.

— Как же так?

— Пенсионная реформа — великолепный детонатор. Он, конечно, не взорвёт всю систему, но она произведёт некий взрыв, усугубит трещины, которые в системе уже существуют. Нельзя думать, что система сама добровольно сдастся или сама себя изменит. Никогда такого не будет. Её необходимо умалять.

Раскачивать, как лодку.

Почему Поклонская единственная, как верная такса, ринулась защищать существующую систему? Она почуяла, что здесь опасность, она почуяла, что власть находится под угрозой. Все остальные купят попкорн и сядут в первом ряду, наблюдать за крушением монархии. А ей, видно, не всё равно. Она знает, что только при этой власти её фанатизм и её неадекватность будут востребованы. Поклонская — честный драчун, борец за режим. Она бьётся за своё благополучие и за свою свободу.

— Власти достаточно хорошо аргументируют необходимость повышения возраста выхода на пенсию. Критерии, главным образом, из области демографии: старение населения, низкая рождаемость в 90-е...

— Их аргументы меня не интересуют. Они могут декларировать всё что угодно. Люди честно, на протяжении всей своей жизни, отчисляли в пенсионный фонд деньги. Это — норма налогообложения. Пусть отдадут деньги и делают, что хотят! Деньги на бочку! И потом пусть проводят любые реформы. Но всё дело в том, что они хотят реформировать систему, не отдавая денег тем, кто стоит на пороге вступления в пенсионный возраст.

— В эти выходные в стране прошли акции протеста. Небольшую численность протестующих можете как-то объяснить?

— Протесты хилые. Ничего удивительного: лидеров нет, оппозиции нет. Один толковый парень в оппозиции, более-менее храбрый, — это Удальцов. Но он, увы, зачем-то запутался в зюгановской паутине. Со временем, по всей вероятности, нарастит большой нос, бородавку и кепку и станет имитировать Ленина. Других вожаков нет.

Понятно, что протесты не состоялись и не состоятся. Но такое не прощают и не забывают. И для тех, у кого ещё сохранялись иллюзии относительно сегодняшней власти, эта ситуация просто необходима. Они должны её прочувствовать, они должны счесть её своей. Их отношение к режиму должно основываться на личном переживании. Пока разговоры о пенсионной реформе представляют собой лишь размышления политиков, это ни на кого впечатления не производит. Только став личным переживанием, ситуация отрезвит людей.






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  • 1 | 02.08.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Возможно Невзоров и прав: Для того чтобы до крымнашефсе наконец то дошло, нужна некая встряска их зомбированных мозгов.



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  • 2 | 02.08.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Депутат Фёдоров: избиратели - не указ, голосую, как партия решит
Депутат Госдумы Евгений Фёдоров пожаловался, что к нему приходят избиратели и просят не поддерживать пенсионную реформу.

Разве не должен каждый депутат выражать не своё личное мнение (и тем более партийную позицию), а мнение избирателей, которые его выдвигали? Если избиратели просят не поддерживать пенсионную реформу, значит, такова воля народа. Если депутат считает иначе и поступает иначе, то должен быть отозван и переизбран. И делаться это должно без всякой волокиты. Зачем народные деньги зря проедать?
=====================================================
Всегда был Сукой и останется Сукой !



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  • 3 | 02.08.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Депутат Федоров также заявлял, что депутаты-единороссы голосовали за повышение пенсионного возраста, потому что этого требует Международный валютный фонд. Странная логика. Но, видимо, мы чего-то просто не знаем



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  • 4 | 02.08.2018, 10:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60030 | Рейтинг: +12256,8
Работающим пенсам в этом месяце добавят 70-220 рубликов...

А еще в 2014-15 году август был щедрым для работающих пенсов - прибавляли рублей по 300-500 да плюс за предыдущие полгода с февраля по июль - и выходила на круг прибавка в августе - 2-4 тысячи...

Но теперь - крымваш, а работающие пенсы - в жопе!



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  • 5 | 02.08.2018, 10:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60030 | Рейтинг: +12256,8
Военные пенсионеры снова смогут воспользоваться бесплатным проездом в санатории: https://life.ru/1140094
______________________________
А вы не сможете - ни бесплатным проездом, ни самим санаторием...



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  • 6 | 02.08.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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Заткнитесь, дообоящеры! Ваши опусы никто не читает. Сейчас, побегут всё менять по вашему слову, или слову Невзорова. Ждите, не дождетесь.



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  • 7 | 02.08.2018, 11:29 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 02.08.2018, 10:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1845 | Комментарии: 60012 | Рейтинг: +12256
Работающим пенсам в этом месяце добавят 70-220 рубликов...
==================================
Вот такая у власти арифметика: Ежемесячно не давать в среднем по 10 000, а время от времени, и с большой помпой и под фанфары выделять "70-220"
На блатном языке это называется КРЫСЯТНИЧЕСТВО!



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  • 8 | 02.08.2018, 11:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60030 | Рейтинг: +12256,8
Сергей Алексашенко

среда, 1 августа 2018 г.
Что не так с аргументами сторонников?

Владимир Назаров и Иван Любимов в своей статье "Что не так с аргументами противников пенсионной реформы?" решили раскритиковать противников повышения пенсионного возраста, правда, назвав их противниками пенсионной реформы. Эта подмена понятий не делает чести тем, кто называет себя учеными или научными сотрудниками, да и выбранный ими угол анализа – исключительно бухгалтерские проблемы долгосрочной устойчивости пенсионной системы – является крайне ограниченным и искажает видение проблемы.
Предложения правительства очевидно не являются реформой, поскольку не решают накопившихся проблем и не предлагают вносить изменения в существующую пенсионную систему. России предлагается сохранять существующую солидарную систему выплаты пенсий, в которой обязательства государства по поддержке Пенсионного фонда никак не фиксируются, оставаясь результатом доброй или злой воли министра финансов. Более того, внесенный законопроект делает огромный шаг назад
по сравнению с той конструкцией, которая была создана в 2004 году, и которая предполагала создание накопительной составляющей, т.е. была ориентирована на будущее. Разрушив накопительную систему, правительство Путина-Медведева не только отбросило страну на пятнадцать лет назад, но и продемонстрировало свою полную интеллектуальную несостоятельность, т.к. не смогло предложить своего видения будущего. Вдобавок прозвучавшее заявление вице-премьера Голиковой о грядущей отмене введенной всего три года назад балльной системы сделали в принципе невозможным для россиян, готовящихся к выходу на пенсию, понять, сколько же они будут получать. Одним словом, в состоянии большей неопределенности, чем сегодня, российская пенсионная система не находилась никогда. Именно поэтому России нужна пенсионная реформа, которую правительство Путина-Медведева не смогло предложить.

далее



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  • 9 | 02.08.2018, 11:51 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60030 | Рейтинг: +12256,8
Пенсионная система в современном мире – это договор между государством и обществом о том, как, в каких объемах и за какой счет государство будет заботиться о тех своих гражданах, которые вышли за пределы трудоспособного возраста. Это не договор правительства или президента, которые не смогут удержаться у власти столько времени, и не смогут отвечать (пусть и морально) по своим обязательствам, а именно договор государства. Это не договор между государством и нынешними пенсионерами, а, главным образом, договор между государством и работающими, теми, кто сегодня в рамках солидарной системы платит пенсионные взносы. Государство в этом договоре выступает в роли межпоколенческого арбитра, гарантируя то, что интересы нынешних работников, которые станут пенсионерами через 20-30-40 лет тоже будут учтены. И как любой арбитр, государство должно быть беспристрастным и справедливым. Поэтому главным вопросом любых пенсионных преобразований должна быть справедливость.
В этом смысле то, что предлагает правительство Путина-Медведева, не является справедливым. Ни по отношению к тем, кого государство самым циничным образом за полгода до выхода на пенсию проинформировало о том, что этот момент откладывается. Ни по отношению к тем, кому на пенсию выходить лет через 30-40, потому что государство не рассказало о том, каким образом будет устроено их обеспечение в старости. Ни по отношению к тем, у кого государство за последние пять лет конфисковало 2 триллиона рублей, созданных по закону обязательных пенсионных накоплений, и кому оно обещало эти накопления вернуть. Ни по отношению к тем российским гражданам, которым не повезло стать военными или силовиками, и получить право выхода на пенсию в 40-45 лет.
Предложения Путина-Медведева не являются справедливыми по отношению к нынешним пенсионерам, повышение пенсионного возраста которыми покупается за счет повышения им пенсий. Не являются они справедливыми и по отношению к тем, кто будет выходить на пенсию в ближайшие годы, поскольку власть «забыла», что Фонд национального благосостояния по закону создан для того, чтобы помогать балансировать доходы и расходы пенсионной системы, а не для того, чтобы выдавать безвозвратные кредиты ВЭБу и покупать неторгуемые и потому абсолютно неликвидные привилегированные акции и облигации государственных банков и компаний.
Одним словом, предложения Путина-Медведева не являются справедливыми. И поэтому их поддерживать нельзя. При том, что "бухгалтерские" аргументы Назарова и Любимова верны.



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  • 10 | 02.08.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Она же ягодка одного поля(нки)



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  • 11 | 02.08.2018, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну как там холопы? еще шевелятся?



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  • 12 | 02.08.2018, 12:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60030 | Рейтинг: +12256,8
По мнению чиновников, в месяц на жизнь нужно:
Пенсионеру - 8 583 руб
Ребенку - 10 390 руб
Взрослому - 11 280 руб
Грефу - 57 884 000 руб
Сечину - 68 408 000 руб
Миллеру - 93 148 000 руб



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  • 13 | 02.08.2018, 13:22 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
Кухарка, вы же сами выбирали этот путь.
У всего, то что раньше было общенародным, должен быть хозяин.
Ну и вот.
Кстати, а почему вы всё время стесняетесь указывать сколько зарабатывает на жизнь ваша икона - Чубайс.
Что не приводишь данные, сколько на жизнь нужно вашему вождю Чубайсу?



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  • 14 | 02.08.2018, 13:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 02.08.2018, 10:13 | Автор: Кухарка
Публикации: 1845 | Комментарии: 60015 | Рейтинг: +12255
Работающим пенсам в этом месяце добавят 70-220 рубликов...

А еще в 2014-15 году август был щедрым для работающих пенсов - прибавляли рублей по 300-500 да плюс за предыдущие полгода с февраля по июль - и выходила на круг прибавка в августе - 2-4 тысячи...

Но теперь - крымваш, а работающие пенсы - в жопе!
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Кухарка! Что-то я не припомню, чтобы плюсовались дополнительно февраль-июль! Уже приблизительно десяток лет в августе работающим пенсионерам пересчитывают пенсию за работу в предыдущем году! Откуда взялся период февраль-июль? Очень Опытный



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  • 15 | 02.08.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 02.08.2018, 10:13 | Автор: Кухарка
.

Но теперь - крымваш, а работающие пенсы - в жопе!

------------------------- Ну,а если бы не вернули Крым сейчас в жопе были бы все потому,что там уже были бы америкосы.



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  • 16 | 02.08.2018, 13:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что Крым наш это не удел кухонных деятелей.



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  • 17 | 02.08.2018, 13:36 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11059 | Рейтинг: -1821,5
" У нас очень много денег. Их просто вот совсем много." Анатолий Чубайс.
Ну это тот, который кормил тебя, Кухарка, надеждой и делал тебе искусственное дыхание свободой.
Тот, которым ты до сих пор восхищаешься.



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  • 18 | 02.08.2018, 13:38 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1845 | Комментарии: 60030 | Рейтинг: +12256,8
Сообщают о 335-метровом пентхаусе (500 млн рублей) главы Пенсионного фонда России Антона Дроздова на Патриарших прудах. В его ЖК «Мастер и Маргарита» 3 поста охраны, спецкомнаты для мытья собак и тайский интимный «массаж для мужчин»



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  • 19 | 02.08.2018, 13:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Работодатель платил пенсионный взнос в ПФ РФ за работающего у него человека! Человек, зная, что за него работодатель выплачивает взнос в ПФ, спокойно работает с полной уверенностью выхода на пенсию в 60\55 лет! И тут приходят к власти воры и мошенники Путин и К, которые разворовали всю страну, и кидают работающего с возрастом выхода на пенсию! Работающему нужна эта гоп-компания? Путина и К на свалку истории! Очень Опытный



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  • 20 | 02.08.2018, 13:41 | Автор: Не зарегистрирован
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С Днём ВДВ! Турка персонально! В Дёму сегодня не ныряй, возвращайся живым на УЖ! Очень Опытный



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