Невзоров: «Такое не прощают и не забывают»

Известный всей стране режиссёр, журналист и публицист рассказал о своём видении пенсионной реформы.Александр Невзоров, российский политический деятель, телевизионный журналист, экс-депутат Государственной думы (1993–2007), ныне скромно именующий себя публицистом, по просьбе News.ru рассказал о том, чем на самом деле может обернуться стремление правительства во что бы то ни стало провести пенсионную реформу. Наш разговор начался с комментария относительно нашумевшего текста Ксении Собчак.— Ксения Собчак разместила текст, из которого очевидно, что её мнение о необходимости повышения пенсионного возраста совпадает с позицией властей. Согласны ли вы с такой точкой зрения?— Ксения Анатольевна интеллектом не блещет. Она очаровательная девушка, она мне очень нравится. Она лучший конферансье, лучший ведущий свадеб и корпоративов. Но интересоваться её точкой зрения по вопросам пенсионной реформы — несколько абсурдно, на мой взгляд. При всей моей огромной к ней симпатии, там потолок — это реклама молокоотсосов.Обязательно напишите все мои добрые слова о Ксении Анатольевне — я очень за неё переживаю.— И всё же: пенсионная реформа — это зло?— Пенсионная реформа очень интересна. Я хорошо понимаю, что это — хамство, жульничество, разбой, банальная кража денег. Это обрекает людей на тяжёлые, мучительные для них годы нежеланной работы.Познер, когда он говорит: «Я не понимаю, как в 55 лет кто-то не хочет работать», то, видимо, думает, что все работают познерами. Когда нужно просто прийти, поулыбаться, коньячку выпить, поговорить и уехать обратно. Вообще, когда люди удивляются, что кто-то в преклонном возрасте не хочет работать, они забывают о том, что большая часть пашет на чудовищных предприятиях, в антисанитарных условиях, подвергаясь постоянному произволу со стороны работодателей.И вообще: какое ваше собачье дело — хочет человек работать или нет? Дайте возможность пенсионерам выбирать самостоятельно. Если они могут работать — они будут это делать.И тем не менее, я за пенсионную реформу. Я понимаю, как это мерзко и отвратительно. Всё же я — за.— Как же так?— Пенсионная реформа — великолепный детонатор. Он, конечно, не взорвёт всю систему, но она произведёт некий взрыв, усугубит трещины, которые в системе уже существуют. Нельзя думать, что система сама добровольно сдастся или сама себя изменит. Никогда такого не будет. Её необходимо умалять.Раскачивать, как лодку.Почему Поклонская единственная, как верная такса, ринулась защищать существующую систему? Она почуяла, что здесь опасность, она почуяла, что власть находится под угрозой. Все остальные купят попкорн и сядут в первом ряду, наблюдать за крушением монархии. А ей, видно, не всё равно. Она знает, что только при этой власти её фанатизм и её неадекватность будут востребованы. Поклонская — честный драчун, борец за режим. Она бьётся за своё благополучие и за свою свободу.— Власти достаточно хорошо аргументируют необходимость повышения возраста выхода на пенсию. Критерии, главным образом, из области демографии: старение населения, низкая рождаемость в 90-е...— Их аргументы меня не интересуют. Они могут декларировать всё что угодно. Люди честно, на протяжении всей своей жизни, отчисляли в пенсионный фонд деньги. Это — норма налогообложения. Пусть отдадут деньги и делают, что хотят! Деньги на бочку! И потом пусть проводят любые реформы. Но всё дело в том, что они хотят реформировать систему, не отдавая денег тем, кто стоит на пороге вступления в пенсионный возраст.— В эти выходные в стране прошли акции протеста. Небольшую численность протестующих можете как-то объяснить?— Протесты хилые. Ничего удивительного: лидеров нет, оппозиции нет. Один толковый парень в оппозиции, более-менее храбрый, — это Удальцов. Но он, увы, зачем-то запутался в зюгановской паутине. Со временем, по всей вероятности, нарастит большой нос, бородавку и кепку и станет имитировать Ленина. Других вожаков нет.Понятно, что протесты не состоялись и не состоятся. Но такое не прощают и не забывают. И для тех, у кого ещё сохранялись иллюзии относительно сегодняшней власти, эта ситуация просто необходима. Они должны её прочувствовать, они должны счесть её своей. Их отношение к режиму должно основываться на личном переживании. Пока разговоры о пенсионной реформе представляют собой лишь размышления политиков, это ни на кого впечатления не производит. Только став личным переживанием, ситуация отрезвит людей.