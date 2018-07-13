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Друзьям все, врагам - закон

  • Опубликовано: natall | 10.08.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 511 | Комментарии: 20
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"Роснефть" выделила этаж в офисе "Башнефти" Герхарду Шредеру. Здесь он будет останавливаться во время визитов в Москву. Герхард Шредер получил в распоряжение этаж в офисе ее дочерней структуры "Башнефти" в центре Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к "Башнефти".

Друзьям все, врагам - закон


Предполагается, что здесь Шредер будет работать и жить во время визитов в Россию. Сообщается, что этаж разделен на рабочую и жилую зоны, в рабочей зоне располагаются кабинет и приемная, в жилой зоне установили джакузи. Этаж закрыт для обычных сотрудников.

Грехард Шредер — экс-канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти".

Большой друг Путина

У Шредера особенные отношения с Владимиром Путиным. В Германии многие считают его слишком уж большим другом российского президента.

Сам бывший бундесканцлер жаловался, что его обвиняют в недостаточной критике Путина.

«Взгляните в прошлое, в XIX век. По сравнению с царской деспотией в России, Германия была правовым государством. В двадцатом веке в России правили Ленин и Сталин.

А затем, в 90-е годы, Россия пережила тяжелый период, связанный с исчезновением государства. Заслуга Путина в том, что он реорганизовал государство и создал, таким образом, условия для развития демократии в российском обществе», — заявил Шредер на презентации своей книги «Решения. Моя жизнь в политике».






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  • 1 | 10.08.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нет таких людей, которые бы не продавались. Вопрос только в цене. И Шредеру нашли приемлемую цену, чтобы он узрел Путинскую демократию.



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  • 2 | 10.08.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
У Шредера особенные отношения с Владимиром Путиным.

"В 90-е годы, Россия пережила тяжелый период, связанный с исчезновением государства, — заявил Шредер..."

---------------------

Германия тоже пережила тяжёлый период, связанный с исчезновением государства. ГДР. Братья по несчастью.



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  • 3 | 10.08.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Друзьям все...
======================
Да вот только слишком узок их круг, и страшно далеки они от народа...
Сколько веревочке не вится ,- конец будет...



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  • 4 | 10.08.2018, 10:20 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60137 | Рейтинг: +12252,3
Демократия зарождалась в нашей стране была при Горбачеве и при Ельцине. Пуйло ее УНИЧТОЖИЛ!



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  • 5 | 10.08.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Германия была правовым государством. В двадцатом веке в России правили Ленин и Сталин."

----------------------

Поэтому немчура, жившая в "правовом государстве", получила от Сталина по зубам.



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  • 6 | 10.08.2018, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 10.08.2018, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Германия была правовым государством. В двадцатом веке в России правили Ленин и Сталин."

----------------------

Поэтому немчура, жившая в "правовом государстве", получила от Сталина по зубам.
++++++++++++++++++++
Ох нравы, беззубый, но такой богатый и развитой, только диву и даешьси.



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  • 7 | 10.08.2018, 10:52 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5730 | Рейтинг: -174,4
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
4 | 10.08.2018, 10:20 | Автор: Кухарка
Публикации: 1847 | Комментарии: 60126 | Рейтинг: +12252,7
Демократия зарождалась в нашей стране была при Горбачеве и при Ельцине. Пуйло ее УНИЧТОЖИЛ!

В гробу я видел такую демократию, когда 90% населения России тогдашняя власть обокрала и унизила..



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  • 8 | 10.08.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 10.08.2018, 10:20 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1847 | Комментарии: 60125 | Рейтинг: +12252,7

Демократия зарождалась в нашей стране была при Горбачеве и при Ельцине. Пуйло ее УНИЧТОЖИЛ!

---------------------------------

Да х...й бы с ней, с демократией. Её нигде нет, по большому счёту. Даже в США.

Если бы Путин озаботился положением народа, внутренними экономическими проблемами - флаг в руки с надписью "авторитаризм".

Но он лишь менеджер олигархов. Договаривается о строительстве трубопроводов за границу, пробивает их интересы на мировом рынке. Всё.

Эти же олигархи могут его заменить, если перестанет соответствовать.



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  • 9 | 10.08.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если бы Путин озаботился положением народа, внутренними экономическими проблемами - флаг в руки с надписью "авторитаризм".
------------------------------------
Он заботится, еще как! Старается укоротить период агонии пенсионеров:


"К примеру, по данным эксперта, если в 1965 году продолжительность жизни мужчины на пенсии (то есть после 60 лет) составляла в среднем 15,6 года, то сегодня она уже достигла 16 лет. Однако если возраст выхода на пенсию будет повышен до 65 лет, тогда российские мужчины в среднем будут проживать на заслуженном отдыхе около 13 лет. Что примечательно, ровно столько же проживали 65-летние граждане и в конце 1950-х годов.

Женщины же в случае повышения пенсионного возраста потеряют даже больше мужчин, указывает Вишневский. «Если для них повысить срок выхода на пенсию на те же 5 лет, что и для мужчин, то есть до 60 лет, то при нынешнем уровне смертности, выйдя на пенсию, женщина проживет «на заслуженном отдыхе» на 2,6 года меньше, чем в 1965 году. Если повысить возраст выхода на пенсию до 63 лет, как предполагается в решении правительства, то потери будут еще большими», – обращает внимание Вишневский.

При этом в большинстве развитых стран возраст выхода на пенсию действительно выше, чем в России, соглашается Анатолий Вишневский. «Но при этом рост ОПЖ в пожилых возрастах позволяет им все время увеличивать время жизни на пенсии. В России же в случае повышения возраста выхода на пенсию оказывается под вопросом возможность сохранить даже прежнюю продолжительность периода пребывания на пенсии», – обращает внимание эксперт.

Для сравнения: если российский мужчина в 65-летнем возрасте проживает в среднем 13,4 года, то его немецкий «коллега» – почти 18 лет, испанский – 19 лет, французский – более 19. При этом за период с 1965 года в развитых странах ОПЖ граждан в пожилом возрасте увеличилась примерно на 6–7 лет (показатель варьируется в зависимости от страны). У российских мужчин ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 65 лет за последние примерно полвека выросла лишь на 7 месяцев.

Если говорить про женщин, то сегодня россиянки после 65 лет проживают в среднем 17,7 года, следует из данных Вишневского. В свою очередь, немки, испанки и француженки живут после достижения 65-летнего возраста 21, 23 и 23,5 года соответственно. И если в РФ ожидаемая продолжительность жизни женщин, достигших 65-летнего возраста, за полвека увеличилась на 1,4 года, то в Германии, Испании и Франции на 6–7 лет."



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  • 10 | 10.08.2018, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По оценкам Высшей школы экономики, из-за расхождений между клиническими рекомендациями и лечебной практикой российский бюджет может потерять дополнительные 200 млрд руб. на лечении и социальной поддержке больных сахарным диабетом. Более эффективное исполнение протоколов лечения, напротив, позволит предотвратить более 90 тыс. смертей таких больных и 32 тыс. случаев получения инвалидности. Возможность экономии системой Минздрава 20% расходов на лечение общераспространенного заболевания демонстрирует реальный размер таких резервов в здравоохранении: дефицит средств в системе ОМС и теневые соплатежи населения за эти услуги по крайней мере отчасти вызываются низкой эффективностью работы здравоохранения, а не нехваткой денег ____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Уверен, что сначала будет уменьшено финансирование на лечение сахарного диабета, что приведёт к резкому уменьшению бесплатных лекарств и повышению смертности больных сахарным диабетом, а до повышения эффективности работы здравоохранения руки как обычно не дойдут! Очень Опытный



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  • 11 | 10.08.2018, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Объвился Хренотень по прозвище Скорпион1. Заступил на стажировку, почему то опоздал. Много спит, бедолага.



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  • 12 | 10.08.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Объвился Хренотень по прозвище Скорпион1. Заступил на стажировку, почему то опоздал. Много спит, бедолага.



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  • 13 | 10.08.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 10.08.2018, 10:52 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5730 | Рейтинг: -174,1
4 | 10.08.2018, 10:20 | Автор: Кухарка
Публикации: 1847 | Комментарии: 60126 | Рейтинг: +12252,7
Демократия зарождалась в нашей стране была при Горбачеве и при Ельцине. Пуйло ее УНИЧТОЖИЛ!

В гробу я видел такую демократию, когда 90% населения России тогдашняя власть обокрала и унизила..

****
Еще хуже когда обокравшие все узаконили и стали править балом.



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  • # 14 | 10.08.2018, 12:17 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15334 | Рейтинг: -2852,2

  •   Комментарий скрыт модератором
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  • 15 | 10.08.2018, 12:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60137 | Рейтинг: +12252,3
Анне Павликовой ("Новое величие") продлили арест.

Эта система пожирает детей.
Она будет пожирать больше детей.
Она будет пожирать даже тех, кто ее поддерживает.
Потом она сожрет сама себя.
Что хуже - вместе с собой она сожрет всю страну.
Людоеды не останавливаются.



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  • 16 | 10.08.2018, 13:28 | Автор: резус | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 1132 | Рейтинг: +325,6
Нутак любой дурак будет восхвалять любого людоеда если ему выделят этаж в центре масквабада. Да еще содержать на деньги безмолвного стада.



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  • 17 | 10.08.2018, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 10.08.2018, 10:20 | Автор: Кухарка | На сайте
Публикации: 1847 | Комментарии: 60131 | Рейтинг: +12253,9
Демократия зарождалась в нашей стране была при Горбачеве и при Ельцине. Пуйло ее УНИЧТОЖИЛ!
===
это неправда! Не только всей РФ, но и всему миру известно, как Ельцин расстрелял Белый Дом, в растоптав Конституцию назначил Путина! Но это, вполне нормально, для нации потомков рабов!



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  • 18 | 10.08.2018, 14:13 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1847 | Комментарии: 60137 | Рейтинг: +12252,3
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Государственные расходы в год:

Великобритания
Население: 66 млн
Здравоохранение: $186 млрд
Образование: $112 млрд
Армия: $47 млрд
Дороги: $10 млрд

Россия
Население: 147 млн
Здравоохранение: $47 млрд
Образование: $49 млрд
Армия: $66 млрд
Дороги: $9 млрд



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  • 19 | 10.08.2018, 14:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Потапенко 2018.07.11 рассказал. что Меркель живёт в трёхкомнатной квартире. Она объединяет две противоборствующие партии на протяжении 19:48 16 лет! В магазин «Супермаркет», канцлер Германии, она приходит с одним охранником!
А Жирик приезжает на Майбахе.., а ...



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  • 20 | 10.08.2018, 14:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поэтому немчура, жившая в "правовом государстве", получила от Сталина по зубам.
++++++++++++++++++++
Ох нравы, беззубый, но такой богатый и развитой, только диву и даешьси.

================

Такая богатая и развитая Германия - а лежит под США. Чтобы не сорвалась с ... кхм, дяди Сэма - тот нагнал туда мигрантов, ужесточил для неё платежи за натовскую "крышу", грозит санкциями за экономическую измену ("Северный поток")... Вобщем, немцам завидовать ни к чему. Как и остальной Европе.

ФРГ, поправ все нормы международного права, поглотила ГДР, устроила охоту на ведьм, провела зачистки. И после этого запрещает кому-то в носу ковыряться?!



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