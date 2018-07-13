Друзьям все, врагам - закон

"Роснефть" выделила этаж в офисе "Башнефти" Герхарду Шредеру. Здесь он будет останавливаться во время визитов в Москву. Герхард Шредер получил в распоряжение этаж в офисе ее дочерней структуры "Башнефти" в центре Москвы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к "Башнефти".Предполагается, что здесь Шредер будет работать и жить во время визитов в Россию. Сообщается, что этаж разделен на рабочую и жилую зоны, в рабочей зоне располагаются кабинет и приемная, в жилой зоне установили джакузи. Этаж закрыт для обычных сотрудников.Грехард Шредер — экс-канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти".Большой друг ПутинаУ Шредера особенные отношения с Владимиром Путиным. В Германии многие считают его слишком уж большим другом российского президента.Сам бывший бундесканцлер жаловался, что его обвиняют в недостаточной критике Путина.«Взгляните в прошлое, в XIX век. По сравнению с царской деспотией в России, Германия была правовым государством. В двадцатом веке в России правили Ленин и Сталин.А затем, в 90-е годы, Россия пережила тяжелый период, связанный с исчезновением государства. Заслуга Путина в том, что он реорганизовал государство и создал, таким образом, условия для развития демократии в российском обществе», — заявил Шредер на презентации своей книги «Решения. Моя жизнь в политике».