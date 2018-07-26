Евгения Альбац о Володине и расследовании Навального

Рейтинг публикаций пользователей
Бездуховно это, не в ...

В Башкирии директор заповедника заплатит штраф за строительство туалета над ...
  Администратор

Хохочат ли еще ваши ...

Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
  Администратор

Им все мало: Вороватые ...

Несмотря на обещание Хамитова, в Башкортостане республиканская языковая ...
  Администратор

Ну вот, теперь другое ...

Дело о конфискации имущества сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева ...
  Администратор

Сверхъдержавненько: В ...

В парламент Башкирии — Курултай баллотируются семь претендентов, имеющих ...
  Кухарка

Лучшие комментарии дня
Почти миллиард под распил ...

1-му.Зачем Хамитова под суд? Придёт очередной Рахимов и все деньги уйд ...
  Рейтинг: +2  Анонимно

Крысы побежали с тонущего ...

Ждем . Скоро ватные будут спрашивать,как же так,Валерочка, ты человеко ...
  Рейтинг: +2  ketrin_2

Почти миллиард под распил ...

Т.е дети без финансирования могут умереть,это нормально,это и близко н ...
  Рейтинг: +2  ketrin_2

Календарь новостей
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии недели
«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Политолог: Словом, вляпал ...

15 августа 2018, 18:36 Николай Травкин. Может, нам другого врага ном ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Родной язык в Башкирии: Б ...

А русская металлургия, на русской земле появилась в начале 20-го века! ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Запутинец Вассерман тоже ...

Вассерман (в свои 65 не разу не целованный), почувствовал что скоро эт ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Пауки в курултаевской ...

Старт предвыборной гонки кандидатов в депутаты Курултая – Госсобрания Башкирии ...
  22.08.2018   53   3

Евгения Альбац о ...

Есть что-то глубоко оскорбительное в том, что они не просто держат нас за ...
  22.08.2018   59   3

За все заплатит народ. ...

Американские санкции будут становиться все более жесткими. Но это не заставит ...
  22.08.2018   66   13

Почти миллиард под ...

Башкирия направит на развитие госязыков до 2024 года 680 млн рублей. Президиум ...
  21.08.2018   710   47

В ЦИК РБ поступили два ...

Центризбирком Башкирии получил уведомления о намерении провести референдум по ...
  21.08.2018   591   18

Обсуждаемое за месяц
Пауки в курултаевской ...

Старт предвыборной гонки кандидатов в депутаты Курултая – Госсобрания Башкирии ...
  22.08.2018   53   3

Евгения Альбац о ...

Есть что-то глубоко оскорбительное в том, что они не просто держат нас за ...
  22.08.2018   59   3

За все заплатит народ. ...

Американские санкции будут становиться все более жесткими. Но это не заставит ...
  22.08.2018   66   13

Почти миллиард под ...

Башкирия направит на развитие госязыков до 2024 года 680 млн рублей. Президиум ...
  21.08.2018   710   47

В ЦИК РБ поступили два ...

Центризбирком Башкирии получил уведомления о намерении провести референдум по ...
  21.08.2018   591   18

Последние публикации
Пауки в курултаевской ...

Старт предвыборной гонки кандидатов в депутаты Курултая – Госсобрания Башкирии ...
  22.08.2018   53   3

Евгения Альбац о ...

Есть что-то глубоко оскорбительное в том, что они не просто держат нас за ...
  22.08.2018   59   3

За все заплатит народ. ...

Американские санкции будут становиться все более жесткими. Но это не заставит ...
  22.08.2018   66   13

Почти миллиард под ...

Башкирия направит на развитие госязыков до 2024 года 680 млн рублей. Президиум ...
  21.08.2018   710   47

В ЦИК РБ поступили два ...

Центризбирком Башкирии получил уведомления о намерении провести референдум по ...
  21.08.2018   591   18

Зомбоящик — любовь моя! ...

Итак, две трети зрителей России (63%) считают, что существует организация, ...
  21.08.2018   3102   34

Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   14397   34

Родной язык в Башкирии: ...

Башкирский язык в качестве родного будут изучать 15,6% обучающихся, татарский — ...
  20.08.2018   1267   81

Фестивалим за бюджетный ...

В Уфе впервые прошел фестиваль кумыса. На праздник привезли больше 5 тонн ...
  20.08.2018   863   78

Танцор, которому ничего ...

Он – второй Президент новой России. Формально. 18 лет – второй. Без просвета ...
  20.08.2018   3712   46

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Август 2018 (77)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Читаемое за неделю
Политолог: Словом, ...

Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле ...
  16.08.2018   26064   51

Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   14397   34

Володин с ...

Правду говорят: не нужно сразу кидаться на человека, нужно попытаться его ...
  18.08.2018   8242   29

Пьяный бред ряженых ...

Лидер казачьей партии России заявил, что казаки просят отменить пенсии совсем. ...
  16.08.2018   4606   26

Учителям: Пособничали на ...

Ничего хорошего. Как новая пенсионная реформа отразится на учителях Башкирии? В ...
  17.08.2018   4397   35

Читаемое за месяц
Запутинец Вассерман тоже ...

Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает. Ну правда. У нас очень ...
  14.08.2018   214919   96

В гробу пенсия не нужна ...

Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
  8.08.2018   46296   18

Закон о колосках ...

Закон, позже получивший народное название "закон о колосках" или "закон о пяти ...
  27.07.2018   34996   61

Геннадий Гудков: ...

Президент Путин все время заявляет, что его главной целью во внешней политике ...
  26.07.2018   31915   57

Политолог: Словом, ...

Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле ...
  16.08.2018   26064   51


Евгения Альбац о Володине и расследовании Навального

Оценили
0



Есть что-то глубоко оскорбительное в том, что они не просто держат нас за дураков, это само собой, и мы или многие из нас тому даем поводы , но в том, что наша жизнь зависит от недалеких и неумных в сущности людей, не способных просчитывать на пару шагов вперед.

Евгения Альбац о Володине и расследовании Навального


Пока мы были в отпуске, Алексей Навальный выложил в сети расследование ФБК, посвященное спикеру Государственной Думе , в прошлом главному идеологу АП, а в будущем, возможно ( хотя уже вряд ли) председателю правительства РФ Вячеславу Володину.

А именно: матери спикера Государственной Думы, Лидии Петровне Барабановой, женщине весьма немолодой, за восемьдесят, принадлежит квартира колоссальных размеров (площадью 400м2, как следует из данных Росреестра, которые приводит в своей публикации Навальный), в одном из лучших районов Москвы, предположительной стоимостью в 230 млн руб.

Эти цифры , конечно, сильный манок, но далеко не самое интересное в этом расследовании.

Во-первых, наши чиновники уже давно меряются размерами квартир — это как бы разрешенное сверху соревнование тех, кто заявляет о себе как о новой российской элите (NT подробно писал о чиновной Москве в своем давнем уже расследовании 2013 года).

Во-вторых, как следует из деклараций Володина, как минимум в 2009 году Володин задекларировал доход в 359 млн 899 тыс 191 руб. Интернет приводит и другие цифры: например, журнал «Финанс» в 2006 году вроде бы (первоисточник мне найти не удалось) оценивал состояние Володина в $95 млн, а в 2007 году, пишет ТАСС, тогда секретарь президиума генерального совета «Единой России Володин продал акции принадлежавших ему двух жировых комбинатов за 592, 4 млн руб ($ 23,1 млн).

Правда издание Meduza подсчитало, что собственно на занятие бизнесом у Володина за всю его пост-советскую жизнь было 9 мес и 2 дня — все остальное время он был на чиновной или депутатской службе, Но, в конце концов, за этот срок можно зачать и родить ребенка… Так или иначе, подарить матери супердорогую квартиру Володин, конечно же, мог, и мог это сделать вполне официально ( и совершенно не факт, что Лидия Петровна Барабанова освобождена от уплаты налога на имущество: в Москве это не происходит автоматически и зависит от совокупного дохода пенсионера).

Значительно интереснее другие факты, которые приводит в своем расследовании Навальный: невероятная бизнес-активность 83-летней госпожи Барабановой, учительнице в прошлой своей жизни.

Этой удивительной женщине принадлежит аж 10 компаний, а не далее как 3 августа 2018 года она зарегистрировала в Смоленской области АО «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом 10 млн руб. Если же подтвердится, что бизнесы госпожи Барабановой успешны и на ниве гостендеров и госзаказов, то тут ссылкой на проданные акции спикеру Государственной Думе, в чьем подчинении четыре сотни депутатов из всех регионах страны, отделаться не удастся. Если учесть сколько интересантов на самых верхних этажах власти — от Сергея Кириенко на Старой площади до Сергея Собянина на Тверской — в том, чтобы Володин не только не занял главный кабинет в российском Белом доме, но и поскорее отправился бы послом в какую-нибудь славяноговорящую страну, то остается только развести руками. Или Володин сам не понимает — нет, нет, я не про народ и избирателей — на них им всем до высокой колокольни, что в кислотной среде российского чиновничества, в этом гобсианском мире, где каждый в состоянии войны с каждым, в такие игры играть чревато? Что раньше не взяли за разные места не потому, что отмечен печатью неприкасаемого (генерала ФСО посадили, кто ж с гражданским, да и не из кооператива «Озеро» будет миндальничить), а потому что было не нужно, а станет нужно — возьмут, как взяли Улюкаева и Белых, и с десяток других ? А если не понимает , то — смотри самое начало.

Бесконечно повторяющийся город Глупов, нескончаемые угрюм-бурчеевы и перехват—залихватские самодовольно учащие нас родину любить — как же это смертельно надоело.

Евгения Альбац






  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 1 | 22.08.2018, 09:45 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1852 | Комментарии: 60339 | Рейтинг: +12252,3
Вячеслав Володин отказался комментировать расследование Фонда борьбы с коррупцией
Спикер Госдумы сказал газете «Коммерсант», что имеет право не обсуждать личную жизнь. На прошлой неделе Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждается, что 82-летняя мать Володина владеет квартирой в Москве за 230 миллионов рублей, а также является учредителем 10 компаний. Навальный потребовал лишить Володина депутатских полномочий и направил соответствующее заявление в Генпрокуратуру.
___________________________________________________
От личной жизни он отказался когда стал "публичным лицом"!
Это относится и к артистам, и телеведущим, и Госчиновникам всех мастей, личная жизнь у них ограничивается дверью в спальню, а возле нее уже сотни глаз, а уж финансовые потоки вообще должны быть во всеобщем доступе!



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 22.08.2018, 09:47 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 34994 | Рейтинг: +5818,2
Слава Володин -жулик и проходимец! Больше и лучше не сказать!



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 22.08.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Володин входит в топ-10 гомосексуалистов среди Российской элиты информацию об этом Вы можете без труда найти в интернете



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com