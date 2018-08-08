«Вот это слава!» - Когда репутацию уже ничем не испортить

Рейтинг публикаций пользователей
Политолог: Словом, ...

Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле ...
  Администратор

Бездуховно это, не в ...

В Башкирии директор заповедника заплатит штраф за строительство туалета над ...
  Администратор

Хохочат ли еще ваши ...

Четыре года назад российские чиновники и депутаты были очень храбрые и совсем ...
  Администратор

Им все мало: Вороватые ...

Несмотря на обещание Хамитова, в Башкортостане республиканская языковая ...
  Администратор

Ну вот, теперь другое ...

Дело о конфискации имущества сотрудника УСБ МВД Башкирии Раиля Миргалеева ...
  Администратор

Лучшие комментарии дня
Исторические картинки. От ...

Сенатор Джон Маккейн: Россияне заслуживают лучшего, чем Путин Я верю ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Исторические картинки. От ...

28 | 26.08.2018, 14:39 | Автор: xrul Публикации: 102 | Комментарии: 2 ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Исторические картинки. От ...

только абсолютно тупой, дебил ,может назвать Маккейна врагом России и ...
  Рейтинг: +2  ketrin_2

Календарь новостей
«    Август 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Лучшие комментарии недели
Исторические картинки. От ...

Сколько замечательных людей жило в Уфе и Уфимской губернии, а попробуй ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Исторические картинки. От ...

Наши учителя историки ни словом не обмолвились про Языковых, Толстых. ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Родной язык в Башкирии: Б ...

А русская металлургия, на русской земле появилась в начале 20-го века! ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Лучшие комментарии месяца
«Панчихинская палата» про ...

Учитывая наработанный опыт и знания, Общественная плата РБ планирует п ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Запутинец Вассерман тоже ...

Вассерман (в свои 65 не разу не целованный), почувствовал что скоро эт ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

«Родина»: Можно ли ее про ...

Патриотизм последнее прибежище негодяев, других прибежищ у них не оста ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Башкортостан — это ...

Одним из самых первых решений нынешнего президента РФ Владимира Путина в начале ...
  27.08.2018   427   25

Сохраняя традиции? ...

В Оренбургской области полицейские задержали двоих конокрадов из Башкирии, ...
  27.08.2018   196   18

«Вот это слава!» - Когда ...

Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко прокомментировал в ...
  27.08.2018   181   8

Маккейн: Россияне ...

Я верю в величие российского народа и его стремление жить в обществе ...
  27.08.2018   201   42

Исторические картинки. ...

За семью замками скрыты семейные тайны. С трудом выспрашиваешь у потомков о ...
  26.08.2018   850   56

Обсуждаемое за месяц
Башкортостан — это ...

Одним из самых первых решений нынешнего президента РФ Владимира Путина в начале ...
  27.08.2018   427   25

Сохраняя традиции? ...

В Оренбургской области полицейские задержали двоих конокрадов из Башкирии, ...
  27.08.2018   196   18

«Вот это слава!» - Когда ...

Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко прокомментировал в ...
  27.08.2018   181   8

Маккейн: Россияне ...

Я верю в величие российского народа и его стремление жить в обществе ...
  27.08.2018   201   42

Исторические картинки. ...

За семью замками скрыты семейные тайны. С трудом выспрашиваешь у потомков о ...
  26.08.2018   850   56

Последние публикации
Башкортостан — это ...

Одним из самых первых решений нынешнего президента РФ Владимира Путина в начале ...
  27.08.2018   427   25

Сохраняя традиции? ...

В Оренбургской области полицейские задержали двоих конокрадов из Башкирии, ...
  27.08.2018   196   18

«Вот это слава!» - Когда ...

Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко прокомментировал в ...
  27.08.2018   181   8

Маккейн: Россияне ...

Я верю в величие российского народа и его стремление жить в обществе ...
  27.08.2018   201   42

Исторические картинки. ...

За семью замками скрыты семейные тайны. С трудом выспрашиваешь у потомков о ...
  26.08.2018   850   56

Старая надоевшая шутка? ...

Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с членом Центральной ...
  25.08.2018   1563   29

Убыль населения, ...

Глава республики Рустэм Хамитов провел заседание правительства, на котором были ...
  25.08.2018   646   18

Как в Башкирии сливают ...

Коммунисты потеряли Башкирию для проведения референдума о пенсионной реформе. ...
  25.08.2018   1007   6

Конфликт вокруг ...

Дело по иску юриста Виталия Буркина к Адвокатской палате РБ о признании ...
  25.08.2018   649   9

Ялалов: У нас без слез в ...

«Современная образовательная среда: возможности и перспективы эффективного ...
  24.08.2018   1765   24

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Август 2018 (94)
Июль 2018 (109)
Июнь 2018 (97)
Май 2018 (84)
Апрель 2018 (89)
Март 2018 (78)
Читаемое за неделю
Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   81392   44

Депутана о Путине, ...

Двухкратная олимпийская чемпионка, последователь "Единой России" и ярая ...
  23.08.2018   36617   134

Евгения Альбац о ...

Есть что-то глубоко оскорбительное в том, что они не просто держат нас за ...
  22.08.2018   23665   20

«Всего на полшишечки» ...

При этом детали, как именно будет смягчена реформа, остаются в секрете. Один из ...
  24.08.2018   9637   36

Зомбоящик — любовь моя! ...

Итак, две трети зрителей России (63%) считают, что существует организация, ...
  21.08.2018   7759   38

Читаемое за месяц
Запутинец Вассерман тоже ...

Мы все понимаем, что где-то наша власть не дорабатывает. Ну правда. У нас очень ...
  14.08.2018   222353   99

Крысы побежали с ...

Наш муниципальный депутат из Марьиной рощи поймал на горячем Якунина — того ...
  21.08.2018   81392   44

В гробу пенсия не нужна ...

Заболеваемость среди женщин и мужчин пенсионного возраста, а пока это 55 и 60 ...
  8.08.2018   46437   18

Депутана о Путине, ...

Двухкратная олимпийская чемпионка, последователь "Единой России" и ярая ...
  23.08.2018   36617   134

Политолог: Словом, ...

Как назвать ситуацию, когда ты думаешь, что сорвал банк, а на самом деле ...
  16.08.2018   30248   51


«Вот это слава!» - Когда репутацию уже ничем не испортить

Оценили
0



Замсекретаря генсовета «Единой России» Евгений Ревенко прокомментировал в Facebook сообщения СМИ об изъятии в Бельгии двухтонной партии кокаина и обнаружении на некоторых пакетах логотипов, похожих на эмблему партии.

«Вот это слава!» - Когда репутацию уже ничем не испортить


«Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о существовании партии», — написал он в Facebook.

Ревенко отметил, что логотип «Единой России» наркобароны даже решили использовать для маскировки очередной партии кокаина, которую переправляли из Бразилии в Бельгию. Он добавил, что после этой новости его «день задался», так как было над чем посмеяться.

В порту бельгийского города Гент полиция перехватила три контейнера с 2 тоннами кокаина, упакованного в 1903 брикета весом около 1 килограмма каждый. Брикеты с наркотиком были маркированы логотипом российской политической партии "Единая Россия".

Как сообщили еще 23 августа со ссылкой на представителя полиции Восточной Фландрии нидерландские и бельгийские СМИ, в частности De Telegraaf и RTL, стоимость кокаина оценивается в 100 миллионов евро. Контейнеры с ним прибыли в Гент из Бразилии. Задержанная партия стала крупнейшей в истории Гента.

На видео, снятом журналистами бельгийской телерадиокомпании VRT, отчетливо виден логотип российской "партии власти" – медведь и развевающийся российский флаг – на каждом из брикетов как минимум в одном контейнере.

22 августа в Аргентине сожгли кокаин, обнаруженный в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. В конце февраля аргентинские власти сообщили, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы как дипломатический багаж. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили на муку и отправили в Москву.

По так называемому "кокаиновому делу" арестованы шесть человек – три предполагаемых сообщника контрабандистов в России, руководители фонда "Русские православные меценаты в Латинской Америке"​ Иван Близнюк и Александр Чикало в Аргентине. Предполагаемый организатор поставок кокаина Андрей Ковальчук был задержан в Германии. В конце июля его выдали России.






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 27.08.2018, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" - ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА !



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 27.08.2018, 09:42 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1853 | Комментарии: 60400 | Рейтинг: +12251,4
«Вот она, слава!...»
______________________________
На посту ДПС в Волгограде задержали сотрудника ФСБ, который вез в машине восемь килограммов наркотиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в спецслужбе.

По данным Интерфакса, задержанный проходит службу в Крыму.

«Мужчина на личном автомобиле вез крупную партию наркотических веществ — от 8 до 10 кг. Свертки с наркотиками оперативники обнаружили в колесах автомобиля», — сказал собеседник агентства.

Свертки с наркотиками нашли в колесах машины личного автомобиля задержанного
****
"Сочтемся славою
— ведь мы свои же люди,
— пускай нам общим памятником будет
построенный в боях клептократизм!" почти ©



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 27.08.2018, 10:25 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1853 | Комментарии: 60400 | Рейтинг: +12251,4
Акцизы на моторное топливо с 1 января 2019 года вырастут на 2,7-3,7 тыс. руб., заявил РБК вице-премьер Дмитрий Козак. Но правительство не допустит скачка цен на АЗС, для этого у него достаточно инструментов, уточнил он.
__________________________________
И где пуйло только берёт таких клоунов? Или все же не все еще каналы поставки наркоты перекрыты?



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 4 | 27.08.2018, 10:41 | Автор: Кухарка | На сайте
    Публикации: 1853 | Комментарии: 60400 | Рейтинг: +12251,4
И да... Уже две недели, как пропал Димка, но никто так и не знает - где же он и что с ним сталось?
На принудительном лечении от алкоголизма? Прикован к койке, чтоб не сбежал и не сорвался?



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 5 | 27.08.2018, 11:12 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5372 | Рейтинг: +1439,5
Ну и хер с ним



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 27.08.2018, 12:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 27.08.2018, 11:12 | Автор: ketrin_2
Публикации: 0 | Комментарии: 5372 | Рейтинг: +1439
Ну и хер с ним

****
может сотрясение после Сочи?



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 7 | 27.08.2018, 12:44 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5772 | Рейтинг: -176,6
Знак качества))



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 8 | 27.08.2018, 12:56 | Автор: кац | На сайте
    Публикации: 0 | Комментарии: 15496 | Рейтинг: -2867,7
Нота бене на афмилии организаторов.
И все встанет на свои места.



Оценили
0










© Общественно - политический портал «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О портале | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com