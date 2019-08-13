Совет есть, а появятся ли права человека?

«Будет много неудобных для власти людей»: В Башкирии создан Совет по правам человека. Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании в республике Совета по правам человека. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях, предложив, жителям региона, порекомендовать будущих членов учреждения.Подписать Указ о создании Совета по правам человека гораздо легче, чем сформировать его состав из тех, кто действительно искренне и бескорыстно будет успешно защищать права граждан. Для того чтобы мы нашли всех, кто поможет республике в этом важнейшем направлении, прошу вас писать под этим постом - кто, на ваш взгляд, максимально эффективно проявил себя в правозащитной деятельности, – предложил Хабиров.Он уточнил, что среди членов СПЧ «будет много неудобных для власти людей». К 17 сентября примут решение о том, кто станет членом совета. В этот день, 17 сентября, состоится первое заседание Совета по правам человека при главе РБ.Напомним, что в него Радий Хабиров приглашал правозащитницу и кандидата на пост главы Башкирии, Зульфию Гайсину. Ряд экспертов, полагали, что она является основным спойлером на прошедших выборах.К слову, новый орган должен будет следить за деятельностью чиновников, чтобы не нарушались права жителей региона.А кто по-вашему мнению достоин войти в республиканский Совет по правам человека?