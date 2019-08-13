Подписать Указ о создании Совета по правам человека гораздо легче, чем сформировать его состав из тех, кто действительно искренне и бескорыстно будет успешно защищать права граждан. Для того чтобы мы нашли всех, кто поможет республике в этом важнейшем направлении, прошу вас писать под этим постом - кто, на ваш взгляд, максимально эффективно проявил себя в правозащитной деятельности, – предложил Хабиров.
Он уточнил, что среди членов СПЧ «будет много неудобных для власти людей». К 17 сентября примут решение о том, кто станет членом совета. В этот день, 17 сентября, состоится первое заседание Совета по правам человека при главе РБ.
Напомним, что в него Радий Хабиров приглашал правозащитницу и кандидата на пост главы Башкирии, Зульфию Гайсину. Ряд экспертов, полагали, что она является основным спойлером на прошедших выборах.
К слову, новый орган должен будет следить за деятельностью чиновников, чтобы не нарушались права жителей региона.
А кто по-вашему мнению достоин войти в республиканский Совет по правам человека?
ПроУфу
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Совет есть, а появятся ли права человека?
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