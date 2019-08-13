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Совет есть, а появятся ли права человека?

  • Опубликовано: ПроУфу | 11.09.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 35712 | Комментарии: 78
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«Будет много неудобных для власти людей»: В Башкирии создан Совет по правам человека. Врио главы Башкирии Радий Хабиров подписал указ о создании в республике Совета по правам человека. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях, предложив, жителям региона, порекомендовать будущих членов учреждения.

Совет есть, а появятся ли права человека?


Подписать Указ о создании Совета по правам человека гораздо легче, чем сформировать его состав из тех, кто действительно искренне и бескорыстно будет успешно защищать права граждан. Для того чтобы мы нашли всех, кто поможет республике в этом важнейшем направлении, прошу вас писать под этим постом - кто, на ваш взгляд, максимально эффективно проявил себя в правозащитной деятельности, – предложил Хабиров.

Он уточнил, что среди членов СПЧ «будет много неудобных для власти людей». К 17 сентября примут решение о том, кто станет членом совета. В этот день, 17 сентября, состоится первое заседание Совета по правам человека при главе РБ.

Напомним, что в него Радий Хабиров приглашал правозащитницу и кандидата на пост главы Башкирии, Зульфию Гайсину. Ряд экспертов, полагали, что она является основным спойлером на прошедших выборах.

К слову, новый орган должен будет следить за деятельностью чиновников, чтобы не нарушались права жителей региона.

А кто по-вашему мнению достоин войти в республиканский Совет по правам человека?

ПроУфу
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  • 1 | 11.09.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я уже пожилой человек, многого не понимаю, так хоть Вы, уважаемые, разясните мне накой ляд создавать Совет по правам человека, когда уже есть Уполнмоченный по правам человека в республике в лице римки каюмова, не проще ли вместо римки поставить ту же Зульфию?!
А может быть все дело в том, что первый будет защищать права одного человека, а вторая другого?
Мне так сложно разобраться в мыслях башлыгы....



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3

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  • 2 | 11.09.2019, 10:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
когда уже есть Уполнмоченный по правам человека в республике в лице римки каюмова, не проще ли вместо римки поставить ту же Зульфию?!
А может быть все дело в том, что первый будет защищать права одного человека, а вторая другого?
______________________________________
А потому что зульфиюшка будет защищать права того же самого человека, что и каюмов.
Кто видел ее лицо - озаренное счастливой улыбкой во все 32 зуба на Антидебатах - это прекрасно поняли.
И верно, говорится в заметке, что Гайсина - спойлер СРАдия - его ставленница.



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  • 3 | 11.09.2019, 10:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кухарка!!!!
Я же просил РАЗЯСНЕНИЯ, а не оценки ...



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  • 4 | 11.09.2019, 10:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
Рискую назвать на себя гнев онанистов и прочих хернеев-какашек-чмыриков-харей и даже черепах)))) но опубликую так названный им же Список Загреева, занесенный им ко мне на страницу фейсбука поздно ночью(я суть с кровати не упала).
И так - предложение Роберта Загреева по составу СПЧ РБ, который после выхода из колонии обвинял меня(точнее Уфимский журнал, но адресовал мне - типа "вы" такие сякие) и в доносах на него, и про Линдемана(или как правильно пишется эта фамилия?) и тем не менее:

в отдельный коммент скопирую



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  • 5 | 11.09.2019, 10:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
Robert Zagreev
13 ч.
"СПИСОК ЗАГРЕЕВА"
Нужно ли участвовать в симулякрах демократии?
- Да, если это поможет освободить невинных из тюрем.

Радий Хабиров в своем блоге ждет предложений по кандидатурам в некий Совет по правам человека, в задачи которого входит и защита прав заключенных и контроль за условиями содержания зеков. Поэтому, думаю, что надо участвовать и в симулякрах демократии, если это поможет освободится конкретным невинно заключенным людям из тюрем.

Предлагаю Альмиру Жукову, Галину Лучкину, Рамиля Рахматова, Виталия Буркина, Сагита Исмагилова, Эльзу Малиумшину, Вадима Белякова, Диану Демидову, Владимира Барабаша, Николая Гусака (Туймазы), Урала Хамзина, Владимира Комлева, Ольгу Комлеву, Федора Телина, Александра Веселова, Артура Асафьева, Рауфу Рахимову, Руслана Валиева, Николая Бажина, Рамилю Саитову, Камиля Бузыкаева, Мадриля Гафурова, Елену Захарову, Наталью Ъ-Павлову, Айдара Хусаинова, Эльзу Хореву, Василя Ханнанова, Николая Кочнева, Салавата Хамидуллина.

Об этих людях мне неизвестно ничего плохого, а вот в независимом отстаивании прав человека я замечал их неоднократно. Прошу предлагать и проталкивать их в блоге Радий Хабиров , ибо дело это куда более важное, чем голосование о расцветке автобусов или о названии аэропорта.

Мало осталось в Башкирии людей умных, честных, принципиальных и смелых одновременно. Поэтому прошу также поддержать "Список Загреева" массированным перепостом, чтобы, проведя этих людей во вновь создаваемый Совет по правам человека, хоть в какой-то степени компенсировать поражение демократических сил на выборах в Башкирии.

С уважением, Роберт Загреев, двукратный политзек России, Провозвестник МСУ



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  • 6 | 11.09.2019, 10:26 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
Кухарка!!!!
Я же просил РАЗЯСНЕНИЯ, а не оценки ...
_______________________________
Ну что же ты такой нетерпеливый)))))))))))) набрать текст - нужно некоторое время же!



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  • 7 | 11.09.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При Советах права человека защищал райком партии. Попробуй-ка, обидь труженика. Сразу секир башка. А сейчас - бутафория. Ходят с плакатами.



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  • 8 | 11.09.2019, 10:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 11.09.2019, 10:19 | Автор: Кухарка
Публикации: 1325 | Комментарии: 65497 | Рейтинг: +12232,7

А потому что зульфиюшка будет защищать права того же самого человека, что и каюмов.
Кто видел ее лицо - озаренное счастливой улыбкой во все 32 зуба на Антидебатах - это прекрасно поняли.
И верно, говорится в заметке, что Гайсина - спойлер СРАдия - его ставленница.
=============================
А!!!! Вот теперь понял!!!!!
Это просто радий, для своей фаворитки, тепленькое место приспособил, поближе к себе.
А я то старый дурак и впрямь подумал что кто то думает о моих правах как Человека....



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  • 9 | 11.09.2019, 10:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выбирают, значит, Кухарку в Совет по правам...и начинает она свою речь - "неуважаемый Срадий..." ну и так далее.
Вы так себе все это представляете?



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  • 10 | 11.09.2019, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Загреев знает, как Кухарка на своем УЖе соблюдает права человека: душит несогласных, скрывает неугодные комментарии, оскорбляет всех подряд, лезет в чужую жизнь и выносит чужие подробности на всеобщее обсуждение?



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  • 11 | 11.09.2019, 10:42 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
Честно скажу - мне лестно. НО! Среди названных, есть люди с которыми я бы не села за стол переговоров. Ибо слишком сильно расходится мое ПОЛИТИЧЕСКОЕ мировоззрение с ними.
С некоторыми оно диаметрально противоположно.
Ну как, например, с Рахматовым, Лучкиной отстаивать права человека, выступавшего против аннексии Крыма и войны в Донбассе, если первый принял в ней активное участие, а вторая до сих пор поливает жидобандеровцев и визжала "путинвведивойска", ненавидя украинцев лютой ненавистью!
Но с большинством из списка я вполне иогу мирно сосуществовать))))

Всё это я пишу на саркастической нотке - разумеется СРАдий с Ростиком никогда не посмотрят даже в мою сторону, ибо у Ростика я в бане уже несколько лет, а у СРадия - с моменты его отдачи Куштау Соде - только за то, что я выложила фрагмент выступления Рустэма Хамитова на медиафоруме в Уфе 13 ноября 2015 года, где он разложил по полочкам хитровые-банных владельцев Соды и поклялся перед всем НЕ ОТДАТЬ НИ ОДНОГО ШИХАНА В РАЗРАБОТКУ, а СРАдий СОЛГАЛ, что Куштау уже был передан в разработку в 2016 году. Хотя в апреле 2018г. - за полгода до его отставке - Хамитов повторил это свое намерение

Вот первое видео - на 30 минут, потом он о другом говорит и звук пропадает - я очень рекомендую - Хамитов приводит важные данные, аргументы в пользу всех трех Шихан:

https://www.youtube.com/watch?v=fmw7MyRXnHs&t=22s

а вот второе - апрель 2018г.

https://www.youtube.com/watch?v=0bmRPeYdoMA&t=82s

СРАдий - наглый лжец! И вот за первое видео он меня и забанил и в ФБ, и в ВК. Ну не он, конечно, лично, а Ростик Мурзагулов.



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  • 12 | 11.09.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Честно скажу - мне лестно.
--------------
Да ты ради этого и бьешься здесь 10 лет, только бы быть замеченной хоть какими значимыми людьми. Скучно быть просто бухгалтером с кургоры.



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  • 13 | 11.09.2019, 10:53 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
Выбирают, значит, Кухарку в Совет по правам...и начинает она свою речь - "неуважаемый Срадий..." ну и так далее.
Вы так себе все это представляете?
___________________________________________
)))))) Не переживай - не выберут.

Хотя Наташа Павлова несколько дней назад на мою реплику вслед за фразой СРАдия, что "В местный СПЧ обещают пригласить в том числе самых яростных критиков господина Хабирова и его команды."
я отозвалась репликой
"- МЕНЯ?!?!?! Яростней я не встречала))))"
На что Наташа Павлова ответила "Ъ-Башкортостан было бы интересно", а журналист(тоже с оппозиционными взглядами) Олеся Умерова - лайнула ее ответ.

Но мы же понимаем, что это только фигура речи про самых яростных его критиков... мы же не верим в Деда Мороза))))



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  • 14 | 11.09.2019, 10:58 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
12 | 11.09.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован

Ну вот - я же говорила - онанисты на ровном месте иззавидовались))))))))))
Успокойся - не позовут меня в СПЧ))))

Хотя... если лично тебя коснётся - то, вполне возможно, что ты об этом пожалеешь. Мне наплевать как на ком тюбитейки сидят - я взвешенно подхожу к разбирательствам по ситуациям и, даже, если человек мне неприятен, как личность - это никак не влияет на сам разбор полетов.
Например - Диль, мне не нравятся его убеждения, но я категорически против его и прежних посадок, и нынешней. Так и с Загреевым. Не за что было его сажать аж дважды!
К тому же он занимался продвижение МСУ(местного самоуправления). То есть - чтобы мы сами на всех уровнях, начиная с дома, кончая республикой и даже страны, могли влиять на принимаемые в отношении нас решения.



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  • 15 | 11.09.2019, 10:59 | Автор: Harrison
    Публикации: 61 | Комментарии: 11758 | Рейтинг: -1912,7
Спасибо родная за такую щедрую порцию юмора в начале дня!

Как представил... через месяц наша правозащитница такие интриги в этом Совете разведет...всех между собой перессорит.. все про всех разнюхает... потом начнет угрожать разоблачением....в итоге всех разгонит...дальше моя фантазия просто бессильна.

Загрей бедный прозреет, да будет поздно.

ЗЫ. Хорошая привычка заходить на ужик с утрека, норм разогревает.

А теперь убегаю.



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  • 16 | 11.09.2019, 11:02 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
Как представил...
________________________
Ошо тебе уже сказал - и не раз.

Еще скажу:
Никогда не путайте мой характер с моим отношением к вам.
Мой характер зависит от меня, а моё отношение - от вашего поведения.



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  • 17 | 11.09.2019, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Она еще клонов там разведет?



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  • 18 | 11.09.2019, 11:19 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
И еще - важно понимать то, что:

"Членам регионального совета разрешается собираться реже, чем их московским коллегами — не раз в два месяца, а раз в полугодие."

Что и как можно решить 1 раз в полгода?! Только то, что позволит решать СРАдий.
Так что - этот "совет" - самый настоящий СИМУЛЯКР!!!!
Какой смысл участвовать в заранее срежиссированном тем же самым Мурзагуловым(и не сомневайтесь - всякие гайсины будут следовать сценарию неуклонно и их будет квалифицированное большинство) спектакле-фарсе-фальсификации!

Да, всяких Мухамедьяровых и прочих блтзких к телу СРАдия, на кого падет длань ФСБ - будут отмазывать - даже вне графика. А настоящих оппозиционеров - хрен!



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  • Участник
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  • 19 | 11.09.2019, 11:35 | Автор: Корней
    Публикации: 5 | Комментарии: 12954 | Рейтинг: -1948,5
11 | 11.09.2019, 10:42 | Автор: Кухарка
Публикации: 1325 | Комментарии: 65507 | Рейтинг: +12233,2

Честно скажу - мне лестно. НО! Среди названных, есть люди с которыми я бы не села за стол переговоров. Ибо слишком сильно расходится мое ПОЛИТИЧЕСКОЕ мировоззрение с ними.
С некоторыми оно диаметрально противоположно.
________________________________________________
А именно так и отстаиваются права человека.
И только так.
С людьми диаметрально противоположных мировозрений.
Даже с людьми, которых ты, мягко говоря, недолюбливаешь.
Иначе - это просто кормушка.



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  • 20 | 11.09.2019, 11:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1325 | Комментарии: 65523 | Рейтинг: +12234,7
И вот чо у Зайнуллина вычитала)))

Динар Зайнуллин с Азамат Нуриев и Разиф Абдуллин.
14 ч. ·
Тажитдинов не сможет стать ректором БГУ..
Проверку спецслужб не прошёл (одно удивляет, как он столько лет сидел на посту вице-премьера?). Транснефть не позволяет.
_______________________
Там у него выложено фото, где молодые СБМ-ОВЦЫ стоят плечо к плечу - и сам Динарщик, и Идельбаев, и прочие в сборе...

То есть - и Тажитдинову, и Идельбаеву - судя по-всему гэбёшки дали по пи-зде мешалкой...



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