Димон все? ...

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз был обновлен 18 августа.Другие официальные аккаунты Медведева в социальных сетях не обновлялись более долгое время. В твиттере последняя публикация от 17 августа является ретвитом с Правительства России.Последний пост в инстаграме Медведева с фотографией Камчатки был опубликован 11 августа.Ранее сообщалось, что Медведев не стал брать больничный на время лечения спортивной травмы.Куда пропал председатель российского правительства Дмитрий Медведев — его не видно уже девять дней, жив ли он, здоров ли и не является ли такое исчезновение признаком скорой отставки?Об этом неожиданно в один голос заговорили и в блогосфере, и даже в классических медиа.Слишком много вопросов накопилось, порой весьма резких.