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Димон все?

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Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в фейсбуке в последний раз был обновлен 18 августа.

Димон все?


Другие официальные аккаунты Медведева в социальных сетях не обновлялись более долгое время. В твиттере последняя публикация от 17 августа является ретвитом с Правительства России.

Последний пост в инстаграме Медведева с фотографией Камчатки был опубликован 11 августа.

Ранее сообщалось, что Медведев не стал брать больничный на время лечения спортивной травмы.

Куда пропал председатель российского правительства Дмитрий Медведев — его не видно уже девять дней, жив ли он, здоров ли и не является ли такое исчезновение признаком скорой отставки?

Об этом неожиданно в один голос заговорили и в блогосфере, и даже в классических медиа.

Слишком много вопросов накопилось, порой весьма резких.






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  • Гость
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  • 1 | 28.08.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Медведева смело можно "увольнять" как минимум по двум статьям: Не соответствие занимаемой должности и За прогулы.



Оценили
21

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  • 2 | 28.08.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страна может и не заметить его прогулы/Что он есть,что нет.Без него как -то спокойнее. Человек занят тем,чтобы всем создать только проблемы



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18

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  • 3 | 28.08.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Спортивная травма, полученная при игре в литрбол.



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9

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  • 4 | 28.08.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Медведева смело можно "увольнять" как минимум по двум статьям: Не соответствие занимаемой должности и За прогулы.
------
Все статьи трудового кодекса с лихвой покрываются собачьей преданностью Путину.



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10

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  • 5 | 28.08.2018, 09:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все нормально...скоро выйдет .Ботоксом морду обкалывали и немного пошло не так .Отечность спадет-и милая улыбка будет сиять на экранах...



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8

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  • 6 | 28.08.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Не исчезновение ,а детский сад какой то.



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2

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  • 7 | 28.08.2018, 11:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1855 | Комментарии: 60432 | Рейтинг: +12249,3
Ботоксом морду обкалывали и немного пошло не так
_______________________
А причем тут твиттер с соцсетями? Отёчность не даёт по кнопощщщщкам тыкать?

НЕЕЕЕЕТ! Что-то ту не так....



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0

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  •  
  • 8 | 28.08.2018, 11:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.08.2018, 11:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1855 | Комментарии: 60426 | Рейтинг: +12251,2
Ботоксом морду обкалывали и немного пошло не так
_______________________
А причем тут твиттер с соцсетями? Отёчность не даёт по кнопощщщщкам тыкать?

НЕЕЕЕЕТ! Что-то ту не так....
_______________________
ага, а вчера меня грибами кормила... димки нет и эльвирки нет, а горел из всего ЦБ пащему то тока кабинет эльвиркин
турк



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2

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  • 9 | 28.08.2018, 12:12 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5376 | Рейтинг: +1439,8
А может.эта,как Керенский?



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2

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  • 10 | 28.08.2018, 12:13 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5376 | Рейтинг: +1439,8
Как ровно сто лет назад?



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1

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  • 11 | 28.08.2018, 12:13 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5376 | Рейтинг: +1439,8
Не совсем ровно



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0

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  •  
  • 12 | 28.08.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 28.08.2018, 11:36 | Автор: Кухарка
Публикации: 1855 | Комментарии: 60426 | Рейтинг: +12251,3
Ботоксом морду обкалывали и немного пошло не так
_______________________
А причем тут твиттер с соцсетями? Отёчность не даёт по кнопощщщщкам тыкать?

НЕЕЕЕЕТ! Что-то ту не так....
========

Моить, пиндосы выкрали? Они умеють. Моить, уже пытають...



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1

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  • 13 | 28.08.2018, 13:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
мож володя ему спорт травму нанес за шумиху по пенсиям. тише надо было и глубже реформу проводить, а то обрадовался , типа мундиаль... народ схавает
турк



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1

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  • 14 | 28.08.2018, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Зицпередседатель не пропадет, скорее всего в отпусках на уточной ферме



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  • 15 | 28.08.2018, 13:14 | Автор: xrul
    Публикации: 102 | Комментарии: 2713 | Рейтинг: -263,1
Если бы медвежонок травмировался на тренировке, он всё равно бы показывался на публике, халдеи его бы на руках принесли на заседание правительства и показали по ТВ.

Отсюда вывод - медвежонок находится в невменяемым состоянии, толи у него чердак съехал, толи он в запое.


Вот, для Ирека урок, к чему приводит алкоголизм.



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  • 16 | 28.08.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Поздно сИрик он уже хронический. Невменяемость ему не мешает бЕЕЕЕЕЕЕкать в интернете.



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2

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  • Участник
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  • 17 | 28.08.2018, 13:23 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1145 | Рейтинг: +326,3
Как сказал Саакашвили димон без ведома пукина пукнуть боится. Так что он хоть есть хоть его нет, пустое место, он никто и звать его никак.



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4

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  • 18 | 28.08.2018, 13:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 28.08.2018, 13:14 | Автор: xrul | На сайте
Публикации: 102 | Комментарии: 2713 | Рейтинг: -263,1
Если бы медвежонок травмировался на тренировке, он всё равно бы показывался на публике, халдеи его бы на руках принесли на заседание правительства и показали по ТВ.
_______________________
Хруль, если володька лично наипнул , то ни один халдей полотенца не подаст
турк



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  • 19 | 28.08.2018, 13:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Завтра скажут нам что пенсионная реформа это необдуманный поступок барона и поведут его на забой, а пока он в хлеву тоскует.



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  • 20 | 28.08.2018, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 дней его не было?Мы и на 40 согласны.



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