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О тех, кто отравил Скрипалей

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От ответа на этот вопрос зависит очень многое. Если к преступлению окажется причастным само российское государство, то есть Кремль и сотрудники спецслужб, то жди беды.

О тех, кто отравил Скрипалей


Последствия нас ждут самые серьезные: Россия будет признана страной-террористом, власть — преступной, которой нельзя доверять и с которой нет смысла о чем-либо всерьез договариваться. Хуже того, если вина государства станет очевидной, Россию обвинят в нарушении кучи Конвенций и своих международных обязательств, а также применении боевого химического оружия на территории страны НАТО. Не слаще станет и дипломатам, которых признают поголовно агентами спецслужб, выполняющими преступные приказы, вплоть до варварских убийства на территории великих держав, наплевав на их суверенитет и нормы права. Тут вообще военным конфликтом попахивает. Санкции будут ужесточаться, репутация страны превратится в ничто, Россия все больше и больше будет превращаться в страну-изгоя. Так и до нефтяного эмбарго и даже отлучения от Совбеза ООН докатиться можно. При таком раскладе пенсии в стране скоро вообще придется отменять: денег в экономике вообще не останется, впрочем, как и самой экономики.

Понимают ли это в Кремле? Конечно, понимают.

А ведь у России сегодня есть прекрасная возможность полностью «отмазаться» от обвинений англичан и развернуть мировое общественное мнение в свою пользу. Это не просто, а ОЧЕНЬ ПРОСТО. Рассказываю, как.

Так как Кремль, Путин, ГРУ и прочие, конечно, не травили Скрипалей, не производили «Новичок», не посылали туда спец-агентов, то объявленные Британией в розыск граждане РФ Александр Петров и Руслан Богиров — обычные люди, живущие самой заурядной жизнью. Они — менеджеры какой-нибудь коммерческой компании, банка или даже чиновники ЖКХ. В Англию поехали по обычной турпоездке, долго оформляли визу, доказывали, что у них есть деньги на отель, на обратную дорогу и нет желания остаться на острове навсегда. У них — жены и дети, родители — пенсионеры, друзья-приятели. И вообще, в Сызрани и Рязани, где они живут, их знает пол-города как милых, обаятельных парней совершенно мирных профессий. Поэтому уже сегодня эти ребята должны сидеть в студиях центральных телеканалов у лучших ведущих и, широко улыбаясь, бесхитростно рассказывать, как их по ошибке приняли за агентов 007. Рядом с ними должны быть их жены, дети, учителя этих детей, друзья, словом, все те люди, в искренности утверждений которых сомневаться не приходится. И которые можно легко проверить любому журналисту даже районного СМИ.

Помните, как «телезвездой на вечер» стала сестра недоотравленного Скрипаля, рассказавшего миллионам телезрителей о своей попытке посетить пострадавшего в больнице в Солсбери и принести ему передачку с апельсинами для поправки здоровья?! Ее нашли и привезли в Москву в течение дня, еще через пару часов она уже была в Посольстве Великобритании, а вечером — уже на всех экранах нашего самого независимого телевидения. Найти Петрова и Боширова за 45 минут может даже младший сыщик МВД или ФСБ: смотрим данные по вылетам, прохождению госграницы, обращениям в Посольство за визами (там 100% контроль всех визитеров и документов) — и все. Через несколько часов — рождение новых «телезвед», а посрамленные британцы, нервно комкая салфетку, через силу приносят свои извинения. И все! Россия на коне! Власть — белая и пушистая, «Новичок» — это просто миф русофобов, тем более все Скрипали живы. Как Вам такой сценарий?

Только я никак не пойму, почему наша власть не использует этот благоприятнейший пропагандистский момент? Ведь англичане так подставились! Просто провалились. Вместо этого наши ищут какие-то малозначимые нестыковки секунд на записях в Хитроу (аэропорт в Лондоне), требуют новых доказательств, делают какие-то невнятные заявления. Неужели что-то пошло не так? Ведь вопрос введенного яйца не стоит, супер-героев — в студию!

Может, наши пропагандисты просто не догадались так поступить, так вот я и подсказываю. Еще никогда Россия не была так близко… Да нет, не к провалу. К успеху в восстановлении своей репутации. Ждем этого с нетерпением.

Геннадий Гудков






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  • Эксперт
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  • 1 | 06.09.2018, 09:42 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35072 | Рейтинг: +5821,7
06 сентября 2018 | 03:50
Найти Петрова и Боширова за 45 минут может даже младший сыщик МВД или ФСБ: смотрим данные по вылетам, прохождению госграницы, обращениям в Посольство за визами (там 100% контроль всех визитеров и документов) — и все. Через несколько часов — рождение новых «телезвед», а посрамленные британцы, нервно комкая салфетку, через силу приносят свои извинения. И все! Россия на коне! Власть — белая и пушистая, «Новичок» — это просто миф русофобов, тем более все Скрипали живы. Как Вам такой сценарий?
++++++++++++++++++++++++++++++++++

Помню прыщавые юнцы загадывали друг другу страшную загадку. Не было мол и не будет, а если будет, то очень много инвалидов будет. Ответ - женский половой орган с зубами. Так вот не было и не будет вашего сценария, а будет просто 3,14здец и ещё с этими самыми зубами. Запасаемся попкорном и ждём Деда Мороза 2019.



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  • 2 | 06.09.2018, 09:50 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35072 | Рейтинг: +5821,7
...Сильно переживаю за нашего Владимр Владимирыча!

Проклятые англикашки опубликовали фамилии ГРУшников, приехавших 2 марта и улетевших 4-го, и попавших на видеокамеру у дома Скрипалей.
Маня Захарова заявила- нам тоже "интересно узнать", что это за люди.

==============Это что же получается? Кому верить?

============================================================

==========Слава богу! Миша Дегтярёв (ЛДПР-комитет по спорту) всё ясно объяснил.=
Тереза Мэй- дура. Скрипалей отравили хохлы, чтобы России вменили санкции.



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  • 3 | 06.09.2018, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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На этот раз бывший кагебешник Гудков попытался высказаться, кажется, вполне логично?



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  • 4 | 06.09.2018, 10:11 | Автор: Гунн
    Публикации: 237 | Комментарии: 6699 | Рейтинг: +807,1
«телезвездой на вечер»
===========
Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория заявила, что люди на фото ей не знакомы. «Я вижу фотографии незнакомых мне людей, один почему-то с бородой, а другой славянской внешности», - цитирует ее «Парламентская газета» со ссылкой на телеканал «360».
А почему она обязательно должна была знать, кто они такие?



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  • 5 | 06.09.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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В жизни, я пытаюсь из всего извлекать уроки, вот и из поведения путина, чекиста со стажем, я извлек для себя урок,- не сознаваться, нивкоем случае не сознаваться, если даже тебя приперли фактами в угол (как крысу) не сознаваться! На одни аргументы, надо требовать другие аргументы, на одни факты надо требовать другие факты, и так до бесконечности. И главное не сознаваться!



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  • 6 | 06.09.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Старый гудок так возбудился, как будто это два его верных коллектора, которые шли Скрипалей потрошить за предоставленную старым гудком крыщу,не правда ли?



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  • 7 | 06.09.2018, 10:50 | Автор: препод
    Публикации: 38 | Комментарии: 5809 | Рейтинг: -181,1
Темное дело. То ли Ефим кота убил, то ли кот мышь придушил...



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  • 8 | 06.09.2018, 11:06 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2758 | Рейтинг: -266,2
Скрипаль по заданию бывшего директора МИ6, написал аналитический доклад по России, для Х.Клинтон. Поскольку Скрипаль 8 лет не был в России, написал фуфло, которое в последствии разоблачил журналисты, в США назревал большой скандал.

Поэтому его пиндосы и отравили.



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  • 9 | 06.09.2018, 11:15 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35072 | Рейтинг: +5821,7
7 | 06.09.2018, 10:50 | Автор: препод
Публикации: 38 | Комментарии: 5809 | Рейтинг: -181,1
Темное дело. То ли Ефим кота убил, то ли кот мышь придушил...

============ВЕРНО ГУТАРИШЬ, ТОВАРИЩ!
25 тыщ полицейских 25 тыщ часов смотрели 25 тыщ записей. А получилось что?
==="Я не знаю как у вас, а вот вчера в Японии три врача в п--у глядели- ничего не поняли"!



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  • 10 | 06.09.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 06.09.2018, 10:11 | Автор: Гунн | На сайте
Публикации: 237 | Комментарии: 6699 | Рейтинг: +807,1
«телезвездой на вечер»
===========

Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория заявила...

-------------------

К обсуждаемой теме не относится, но Виктория - коммунистка. Молодец.



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  • 11 | 06.09.2018, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
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"Я не знаю как у вас, а вот вчера в Японии три врача в п--у глядели- ничего не поняли"!
-------------
Наш то...совсем того.



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  • 12 | 06.09.2018, 15:05 | Автор: Ирек
    Публикации: 128 | Комментарии: 6207 | Рейтинг: -398,9
Пишут и такое:

ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ В ОТРАВЛЕНИИ СКРИПАЛЕЙ ОКАЗАЛИСЬ БРИТАНСКИМИ АКТЁРАМИ
Подозреваемые в отравлении Скрипалей оказались британскими актёрами

Подозреваемые в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери — Александр Петров и Руслан Боширов оказались британскими актёрами Полом Коллинсоном и Джеффри Филдсом, а видео с камер наблюдения, на котором они были запечатлены, оказалось кадрами из сериала «KGB Spy», выходившем на британском телевидении в начале 2000-ых годов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook продюсер Майкл Киллиган.

«Друзья, тут вот какое удивительное дело. Это даже смешнее мистера Бина с Боратом. Мать Тереза (очевидно, автор имел ввиду премьер-министра Великобритании Терезу Мэй — ред.) показывает фотографии двух русских, которые снимались в моём сериале почти 20 лет назад, ещё и кадр взяли оттуда. А тут ещё и версию событий озвучили словно по нашему сценарию. Неужели MI5 читает наши сценарии? Кстати, парни — оба британцы, правда, в других фильмах их не видел. Может быть действительно уехали работать на КГБ», — сопроводив последнее предложение смайлом написал Киллиган.

Пост продюсера в социальной сети собрал более 100 комментариев и лайков за 45 минут, но позже был удалён, предположительно администрацией Facebook.

источник

З.Ы. Источник несколько сомнительный, но поглядим... как говорят.
http://poslednie-news.ru/blog/43808749015/Podozrevayemyie-v-
otravlenii-Skripaley-okazalis-britanskimi-akty?utm_campaign=
transit&%3Butm_source=main&%3Butm_medium=page_0&%3B
domain=mirtesen.ru&%3Bpaid=1&%3Bpad=1

Пост стёрли, но остались комментарии к нему, они интересны. По ссылке можно их прочитать.



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  • 13 | 06.09.2018, 17:43 | Автор: Не зарегистрирован
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"От ответа на этот вопрос зависит очень многое. Если к преступлению окажется причастным само российское государство, то есть Кремль и сотрудники спецслужб, то жди беды".
____________________
Гудков в прошлом полковник КГБ, а пишет полную чушь.
Он что, хочет сказать, что в нынешних российских спецслужбах сидят люди тупее него? То Литвиненко полонием травят, то Скрипаля "Новичком"!
Это специально, чтобы шум был на весь мир? Хотели бы их убить российские спецслужбы, уж наверное сделали бы это потише: автокатастрофа, арабский террорист с ножом, инфаркт от яда, который не оставляет следов... Да мало ли способов...
Вот Березовский на шарфике повесился от угрызений совести - ни тебе полония, ни "Новичка", всё чинно-благородно, в традициях "старой доброй" Англии времён Конан Дойля.
Но выбраны именно те, которые оставляют как можно больше следов, якобы указывающих на Россию. Это выгодно России? Совсем нет, учитывая уже имеющиеся и ещё возможные последствия. Тогда, следуя старой римской формуле "Ищи, кому Выгодно!", сразу увидим кому это выгодно: тем, кто хочет обвинить Россию в этих преступлениях и создать ей те последствия, о которых говорит Гудков.
Гена, как бывший чекист и юрист, прекрасно всё понимает, но решил отметиться бредом, а то забывать о нём уже стали.



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  • 14 | 06.09.2018, 17:46 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 06.09.2018, 13:56 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Я не знаю как у вас, а вот вчера в Японии три врача в п--у глядели- ничего не поняли"!
-------------
Наш то...совсем того.
____________________
Так ему уж давненько диагноз поставили - идиот! Что с него возьмёшь.



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  • 15 | 06.09.2018, 18:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Быстро и четко англичане раскрыли террористический акт. Всё логично и доказательно, всё разложено по полочкам. Возразить по существу нечего. Потому и не возражают.
С нетерпением ждем итогов ответного расследования отечественных расследователей. Также, как с нетерпением ждем итогов отечественных расследований убийства Литвиненко, сбития Боинга и др. Сонмы отечественных следователей, расследуя эти дела, получали астрономические зарплаты, претендуя на астрономические пенсии. А где хоть мало-мальские результаты? С той стороны уже все давно расследовано, вплоть до мельчайших подробностей, включая участников преступлений. А с этой только один аргумент - вы всё врете.



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  • 16 | 06.09.2018, 19:01 | Автор: Не зарегистрирован
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Позорно! Но вдвойне позорно, что многие в России воспринимают, подобные убийства или покушения на убийства, как правое дело. Страна, в которой население не различает, что такое хорошо и что такое плохо, не способна выбирать хорошее и останется в плохом.



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  • 17 | 06.09.2018, 19:14 | Автор: Не зарегистрирован
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Согласна с гудковым - логично.
Ждем в зомбоящике этих двух ГРУушников, их должны показать гражданам, как показали сестру скрипалей



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  • 18 | 06.09.2018, 19:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1865 | Комментарии: 60700 | Рейтинг: +12256,4
И смех и грех. ГРУшники отправившие Скрипалей выкинули флакон с ядом в ящик для сбора благотворительных пожертвований, приняв его за мусорный контейнер. (со знанием английского разведчиков не нашлось) На этом и погорели. Как сказал бы Лавров- дебилы бл-ядь!



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  • 19 | 06.09.2018, 19:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Хохлы плохой народ В Рязань мешок сахара завезли в Волгодонске рванули Московскую окраину бабахнули и Питерское метро подорвали И заразы вовремя всё делают Сегодня протестные митинги начались по всей России Наверное хохлы опять где нибудь рванут Так что Мише из ЛДПР опять на них всё свалит



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  • 20 | 06.09.2018, 21:03 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1865 | Комментарии: 60700 | Рейтинг: +12256,4
«Дейли Мейл» опубликовало новое видео с подозреваемыми в покушении на Скрипалей в Солсбери Александром Петровым и Русланом Бошировым. Запись, как утверждает издание, была сделана через несколько минут после того, как предполагаемые сотрудники ГРУ нанесли вещество «Новичок» на ручку двери дома, где проживал Сергей Скрипаль. На видео Петров и Боширов рассматривают витрину магазина с коллекционными монетами.
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Англичанка продолжает гадить....



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