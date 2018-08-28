Итоги невыборов осени 2018. Некурултай Башкортостана

Главный итог невыборов – Башкирия снова осталась без легитимного и без избранного народом депкорпуса и Госсобрания РБ.Профессор Тимати Снайдер:«Не допустите появления однопартийного государства. Партии, захватившие государства, когда-то были чем-то другим. Но они воспользовались историческим моментом, чтобы уничтожить своих политических соперников. Участвуйте в местных и региональных выборах, пока вы можете это делать. Отказ от правды – это отказ от свободы».Есть мнение. Выборы не могут быть признаны ни законными, ни состоявшимися. Это общее мнение и кандидатов в депутаты и наблюдателей «не от партии власти».В пользу кандидатов партии власти были совершены многие сотни тысяч(!) приписок голосов избирателей на тысячах УИках, (предположительно, что основано на наблюдении и сравнительном изучении результатов).Преступления, преступления и преступления (что и следует доказать в «их» судах?).Вопрос, а могут ли люди быть депутатами Госсобрания РБ и принимать новые законы, если результаты их «избрания», это - многие тысячи приписок и фальсификаций?Отчаяние, разочарование и безнадежность, - вот мои чувства после наблюдения за невыборами 9 сентября в Башкортостане. Ничего не изменить. Население на выборы не ходить, а УИКи работают по указанию людей во власти.Не хочется об этом безобразии ни снимать, ни писать, ни думать. Тотальные фальсификации власти чиновниками администраций районов, через контроль над избиркомами. Безнаказанно совершены тысячи преступлений, массовых вбросов, каруселей в присутствии и по сути, под охраной людей в погонах.Я наблюдал за невыборами в Иглинском и Нуримановском районах. Весь день мы вместе с кандидатом в депутаты фермером Хасаном Идиятуллиным ездили по УИкам и обзванивали десятки наблюдателей. Везде, где стояли КОИБы, или были независимые наблюдатели, явка была 10-15-20%. На таких УИКАх местный фермер Хасан Идиятуллин уверенно победил.Но если независимых наблюдателей не было, то явка и результат в пользу кандидата от партии власти, резко возрастали в четыре, пять и даже в восемь раз!Это точный признак приписок и вбросов совершенных на почти всех УИКах без независимых наблюдателей. Ничем другим НЕВОЗМОЖНО объяснить столь резкую разницу в результатах голосования жителями, за мало кому известного на селе, вице-президента торгово-промышленной палаты, вместо своего местного председателя колхоза и фермера.На УИК № 2021 в Кудеевке, был пойман на вбросе пачки бюллетеней (на вид, до сотни) бывший член УИКа, некто Семенов (хорошо понимающий, что это преступление), он получил эту пачку бюллетеней (предположительно) от члена УИКа, заполнил в кабинке и вбросил в урну на глазах у других избирателей и полиции. Избиратель потребовала задержать Семенова за вброс, но он успешно сумел убежать. Составлены заявления в полицию и прокуратуру.«Передо мной заходил голосовать знакомый по фамилии Семенов. Он берет кипу бюллетеней, а я захожу в соседнюю кабинку. Иду следом за ним, он в кабинке заполняет десятки бумаг. Только вышел, хватаю его за руку: «Вы что делаете, задержите его!». Но он убежал. Подтвердить это может мой супруг. Причем заявление у меня принимать не хотели, согласились только, когда приехал в УИК кандидат Идиятуллин, – рассказывает местная жительница Раифа Сорокина.Это не единичный случай, скорее обычный. Необычным является то, что гражданин Семенов «попался». Можно предугадать, в возбуждении уголовного дела, будет скорее всего, отказано, и преступники отделаются испугом, и суд поддержит нарушителей «за отсутствием прямых доказательств». И наоборот, смелый свидетель, вполне возможно, подвергнется гонениям со стороны людей во власти и в погонах. Отметим, без взаимодействия с членами УИКа и «медлительной» полицией, Семенов бы не сумел осуществить вброс и суметь убежать.Кандидат в депутаты фермер Хасан Идиятуллин рассказывает, что от наблюдателей есть информация о каруселях по многократному голосованию с участием учителей школ и бюджетников. Идиятуллин подал ряд исков в суд и заявлений о нарушениях в ЦИК РБ и РФ.Нарушения массовые и несомненно повлияли на результаты невыборов. Но можно ли надеяться, что ЦИК РБ и РФ, или суды отменят результаты невыборов? Нет. Этого не было и не будет. Все названные ветви власти работают со взаимопониманием.Отметим отдельно, примерно такая же картина по массовым фальсификациям, вбросам, каруселям и припискам неголосовавших в голосующие за кандидатов от ЕР по большинству районов Башкортостана.Видно это по результатам голосования:1) По высокой придуманной явке, под 80%, что сильно и резко отличается от сотен УИКов, где явка при наблюдателях не превышает 20%.2) Видно по очень высокому числу голосов, как бы «отданных» кандидатам от партии власти. Часто за них якобы проголосовали в 3-4-5 раз больше избирателей, чем за их соперников. Причем, это не единичные случаи, а устойчивый признак фальсификации, управляемой администрациями районов и Руководителя Региона.Бывшие министры, депутаты Курултая, и зампреды правительства, высокие чиновники и ректоры высших учебных заведений, директора, банкиры, артистка, идущие от партии власти, «непонятным образом» набирают подавляющее преимущество (3-5 раз) по протоколам УИКов без наблюдателей на селе. И это - при серьезном росте недовольства населением уровня жизни и несправедливости в жизни, недовольстве всеми ветвями власти.В чем секрет «НЕОБЫЧНО высоких» результатов кандидатов от ЕР, если население недовольно работой властьи и падением уровня своей жизни? В полном и тотальном контроле властью за выборами через УИКи, ТИКи, ЦИК РБ, по своему утвежденному списку, который вертикаль и одобрила, отсеяв всех неудобных ей кандидатов, либо обыграв их в протоколах и вбросах.Особо отметим. Если выборы превращены в присвоение и узурпацию власти, где поток безнаказанных преступлений в сговоре совершают госчиновники и люди власти, почти все избиркомы, с прикрытием людей в погонах и судов. То все участники сговора обязательно будут совершать более тяжкие преступления используя захваченную на невыборах власть. А само общество и государство неизбежно будет погружаться в беззаконие. Проявится в агрессивных войнах и захватах территорий соседей. Неизбежно! Неотвратимо. Именно невыборы являются основой политической коррупции, и как следствие тотальной экономической коррупции и общего тотального коллапса в стране и обществе.