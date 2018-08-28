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Итоги невыборов осени 2018. Некурултай Башкортостана

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Главный итог невыборов – Башкирия снова осталась без легитимного и без избранного народом депкорпуса и Госсобрания РБ.

Итоги невыборов осени 2018. Некурултай Башкортостана


Профессор Тимати Снайдер:

«Не допустите появления однопартийного государства. Партии, захватившие государства, когда-то были чем-то другим. Но они воспользовались историческим моментом, чтобы уничтожить своих политических соперников. Участвуйте в местных и региональных выборах, пока вы можете это делать. Отказ от правды – это отказ от свободы».

Есть мнение. Выборы не могут быть признаны ни законными, ни состоявшимися. Это общее мнение и кандидатов в депутаты и наблюдателей «не от партии власти».

В пользу кандидатов партии власти были совершены многие сотни тысяч(!) приписок голосов избирателей на тысячах УИках, (предположительно, что основано на наблюдении и сравнительном изучении результатов).

Преступления, преступления и преступления (что и следует доказать в «их» судах?).

Вопрос, а могут ли люди быть депутатами Госсобрания РБ и принимать новые законы, если результаты их «избрания», это - многие тысячи приписок и фальсификаций?

Отчаяние, разочарование и безнадежность, - вот мои чувства после наблюдения за невыборами 9 сентября в Башкортостане. Ничего не изменить. Население на выборы не ходить, а УИКи работают по указанию людей во власти.

Не хочется об этом безобразии ни снимать, ни писать, ни думать. Тотальные фальсификации власти чиновниками администраций районов, через контроль над избиркомами. Безнаказанно совершены тысячи преступлений, массовых вбросов, каруселей в присутствии и по сути, под охраной людей в погонах.

Я наблюдал за невыборами в Иглинском и Нуримановском районах. Весь день мы вместе с кандидатом в депутаты фермером Хасаном Идиятуллиным ездили по УИкам и обзванивали десятки наблюдателей. Везде, где стояли КОИБы, или были независимые наблюдатели, явка была 10-15-20%. На таких УИКАх местный фермер Хасан Идиятуллин уверенно победил.
Но если независимых наблюдателей не было, то явка и результат в пользу кандидата от партии власти, резко возрастали в четыре, пять и даже в восемь раз!

Это точный признак приписок и вбросов совершенных на почти всех УИКах без независимых наблюдателей. Ничем другим НЕВОЗМОЖНО объяснить столь резкую разницу в результатах голосования жителями, за мало кому известного на селе, вице-президента торгово-промышленной палаты, вместо своего местного председателя колхоза и фермера.

На УИК № 2021 в Кудеевке, был пойман на вбросе пачки бюллетеней (на вид, до сотни) бывший член УИКа, некто Семенов (хорошо понимающий, что это преступление), он получил эту пачку бюллетеней (предположительно) от члена УИКа, заполнил в кабинке и вбросил в урну на глазах у других избирателей и полиции. Избиратель потребовала задержать Семенова за вброс, но он успешно сумел убежать. Составлены заявления в полицию и прокуратуру.

«Передо мной заходил голосовать знакомый по фамилии Семенов. Он берет кипу бюллетеней, а я захожу в соседнюю кабинку. Иду следом за ним, он в кабинке заполняет десятки бумаг. Только вышел, хватаю его за руку: «Вы что делаете, задержите его!». Но он убежал. Подтвердить это может мой супруг. Причем заявление у меня принимать не хотели, согласились только, когда приехал в УИК кандидат Идиятуллин, – рассказывает местная жительница Раифа Сорокина.

Это не единичный случай, скорее обычный. Необычным является то, что гражданин Семенов «попался». Можно предугадать, в возбуждении уголовного дела, будет скорее всего, отказано, и преступники отделаются испугом, и суд поддержит нарушителей «за отсутствием прямых доказательств». И наоборот, смелый свидетель, вполне возможно, подвергнется гонениям со стороны людей во власти и в погонах. Отметим, без взаимодействия с членами УИКа и «медлительной» полицией, Семенов бы не сумел осуществить вброс и суметь убежать.

Кандидат в депутаты фермер Хасан Идиятуллин рассказывает, что от наблюдателей есть информация о каруселях по многократному голосованию с участием учителей школ и бюджетников. Идиятуллин подал ряд исков в суд и заявлений о нарушениях в ЦИК РБ и РФ.

Нарушения массовые и несомненно повлияли на результаты невыборов. Но можно ли надеяться, что ЦИК РБ и РФ, или суды отменят результаты невыборов? Нет. Этого не было и не будет. Все названные ветви власти работают со взаимопониманием.

Отметим отдельно, примерно такая же картина по массовым фальсификациям, вбросам, каруселям и припискам неголосовавших в голосующие за кандидатов от ЕР по большинству районов Башкортостана.

Видно это по результатам голосования:

1) По высокой придуманной явке, под 80%, что сильно и резко отличается от сотен УИКов, где явка при наблюдателях не превышает 20%.

2) Видно по очень высокому числу голосов, как бы «отданных» кандидатам от партии власти. Часто за них якобы проголосовали в 3-4-5 раз больше избирателей, чем за их соперников. Причем, это не единичные случаи, а устойчивый признак фальсификации, управляемой администрациями районов и Руководителя Региона.

Бывшие министры, депутаты Курултая, и зампреды правительства, высокие чиновники и ректоры высших учебных заведений, директора, банкиры, артистка, идущие от партии власти, «непонятным образом» набирают подавляющее преимущество (3-5 раз) по протоколам УИКов без наблюдателей на селе. И это - при серьезном росте недовольства населением уровня жизни и несправедливости в жизни, недовольстве всеми ветвями власти.

В чем секрет «НЕОБЫЧНО высоких» результатов кандидатов от ЕР, если население недовольно работой властьи и падением уровня своей жизни? В полном и тотальном контроле властью за выборами через УИКи, ТИКи, ЦИК РБ, по своему утвежденному списку, который вертикаль и одобрила, отсеяв всех неудобных ей кандидатов, либо обыграв их в протоколах и вбросах.

Особо отметим. Если выборы превращены в присвоение и узурпацию власти, где поток безнаказанных преступлений в сговоре совершают госчиновники и люди власти, почти все избиркомы, с прикрытием людей в погонах и судов. То все участники сговора обязательно будут совершать более тяжкие преступления используя захваченную на невыборах власть. А само общество и государство неизбежно будет погружаться в беззаконие. Проявится в агрессивных войнах и захватах территорий соседей. Неизбежно! Неотвратимо. Именно невыборы являются основой политической коррупции, и как следствие тотальной экономической коррупции и общего тотального коллапса в стране и обществе.

Виктор Золотарев, для сайта «Уфимский Журнал»






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  • 1 | 20.09.2018, 09:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Зачем в курултае два бывших министра финансов,не сидится старушкам дома с внуками,все к деньгам тянет.



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  • 2 | 20.09.2018, 09:36 | Автор: Не зарегистрирован
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Нагорный выбрал место отсидки парламент



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  • 3 | 20.09.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Уфа. Реальная явка 5-6 процентов. Заставили написать 29-30. Победили коммунмсты.
Приписали под угрозой увольнения победу ЕР. Знаю о чем говорю.
Вот так. Сожалею искренне, но руки всем выкрутили мама не горюй.



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  • 4 | 20.09.2018, 09:49 | Автор: Не зарегистрирован
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Россия по уши погрязла в воровстве, воруют не только бюджетные деньги воруют и голоса избирателей. Не зря же Голикова заплакала в Госдуме при снятии её с поста главы Счётной палаты. Она плакать от увиденной социалки - Как они все выживают, эти люди? Каждый год по триллиону воруют чиновники, а людишки как то живут...



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  • 5 | 20.09.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Ялалова назначить директором курултаЯ. Он патриот и последователь Свлавата Ю. Он и его семья ведут скромный образ жизни(ни дач ни машин ни шикарных квартир) он пример народного героя былинный богатырь в борьбе с корупцией



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  • 6 | 20.09.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Профессор Тимати Снайдер,это что за башкир, которого в Курултай не выбрали вместе с Золотаревым?



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  • 7 | 20.09.2018, 10:22 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2832 | Рейтинг: -271,1
Нормальная статья, но не полная.

Надо было Виктору написать своё мнение:

надо ли ходить на выборы или бойкотировать ?

надо ли активно участвовать занимается агитацией, записываться в наблюдатели и т.д. ?

что ещё нужно делать, чтобы исправить ситуацию ?



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  • 8 | 20.09.2018, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
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Субханкулова хотела в совет федерации,а говорят будет Ялалалов.Кто достойнее.



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  • 9 | 20.09.2018, 10:28 | Автор: Виктор
    Публикации: 216 | Комментарии: 1654 | Рейтинг: +474,3
Увы. Отрезали приложение к статье.

Тимоти Снайдер. О тирании. 20 уроков XX века

https://www.libfox.ru/682998-timoti-snayder-o-tiranii-20-uro
kov-xx-veka.html

«Американцы отнюдь не мудрее европейцев, сдавших демократию ф@шизму, н@цизму или коммунизму. Наше единственное преимущество заключается лишь в том, что мы могли бы извлечь уроки из их опыта. Сейчас хорошее время, чтобы это сделать. Ниже представлены двадцать уроков из ХХ века, адаптированных к условиям сегодняшнего дня».

1. Не подчиняйтесь заранее. Большая часть власти отдается авторитаризму без принуждения с его стороны. В такие времена люди думают о том, чего захочет более репрессивное правительство, и начинают действовать соответствующим образом даже без запроса с его стороны. Вы уже так и поступили, не так ли?
Стоп. Опережающее повиновение показывает властям, на что они могут рассчитывать, и усугубляет несвободу.

2. Защищайте институты. Защищайте суды или СМИ, суд или газету. Не говорите о «наших институтах», если вы не делаете их своими, действуя от их имени. Институты сами себя не защитят. Они обрушатся по принципу домино, если каждый из них не будет защищен с самого начала.

3. Помните о профессиональной этике. Когда власти показывают плохой пример, особенно важной становится профессиональная приверженность к честной судебной практике. Правовое государство трудно сломать без адвокатов, так же как трудно иметь показательные судебные процессы без судей.

4. Внимательно слушайте, что говорят политики, обращая внимание в их речах на определенные слова. Отмечайте интенсивное использование ими слов «терр…ризм» и «экст…изм». Резко реагируете, если они употребляют такие понятия, как «исключение» и «чрезвычайная ситуация», в их устах эти слова предвещают катастрофу. Насторожитесь, если они по любому поводу применяют патриотическую лексику.

5. Сохраняйте выдержку, если происходит немыслимое. Когда случается теракт, помните, что все диктаторы во все времена либо ожидают, либо планируют такие события для укрепления собственной власти. Помните о поджоге рейхстага.

Внезапное бедствие, используемое для ликвидации ограничения властных полномочий, оппозиционных партий и тому подобного, – это испытанный трюк из гитлеровской книжки. Не поддавайтесь на него.


6. Будьте внимательны к нашему языку. Избегайте повторения фраз за толпой. Придумайте свой собственный способ сказать даже то, что, как вы думаете, говорят все. (Не пользуйтесь интернетом перед сном. Заряжайте гаджеты не в вашей спальне, а попробуйте почитать книги).

Что читать? Можно «Силу бессильных» Вацлава Гавела, «1984» Джорджа Оруэлла, «Порабощенный разум» Чеслава Милоша, «Бунтаря» Альбера Камю, «Истоки тоталитаризма» Ханны Арендт, или «Ничто не истинно и все возможно» Питера Померанцева."

ниже продолжение



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  • 10 | 20.09.2018, 10:29 | Автор: Виктор
    Публикации: 216 | Комментарии: 1654 | Рейтинг: +474,3
Тимоти Снайдер, профессор истории Йельского университета,15 ноября 2016 г.,


"7. Выйдите из толпы. Кто-то это должен сделать. Легко следовать толпе в словах и поступках. Но если действуешь или говоришь по-другому, чувствуешь себя неуютно. Однако без этого неудобства нет свободы. И в тот момент, когда покажешь пример, заклятие статус-кво рухнет, и другие последуют за тобой.

8. Верьте в правду. Отказ от правды – это отказ от свободы. Если правды не существует, то невозможно критиковать власть, поскольку для этого нет никаких оснований. Если нет ничего, что было бы правдой, тогда все – спектакль. Кто платит, тот и заказывает музыку.

9. Исследуйте. Разберитесь для себя в том, что происходит. Уделяйте больше времени серьезным статьям. Субсидируйте журналистские расследования, подписываясь на печатные СМИ. Помните, что кое-что из того, что вы видите на вашем экране, создано для того, чтобы нанести вам ущерб. Разузнайте о сайтах, анализирующих зарубежную пропаганду.

10. Сделайте что-нибудь физически. Власти хотели бы, чтобы ваше тело, утопленное в кресле, размякло, а ваше внимание рассеялось по экрану. Выйдите на улицу. Физически окажитесь в незнакомых местах с незнакомыми людьми. Познакомьтесь с новыми людьми и идите с ними на марш.

11. Установите с ними зрительный контакт и начните разговор. Это не просто вежливо. Это способ остаться на связи с вашим окружающим миром, сломать ненужные социальные барьеры и прийти к пониманию, кому вы должны или не должны доверять. Если уж мы живем в такое время, когда политика строится на обвинениях, вам следует знать психологический ландшафт вашей повседневной жизни.

12. Возьмите на себя ответственность за внешний облик мира. Обращайте внимание на публичное появление свастики и других знаков ненависти. Не отводите взгляд и не привыкайте к ним. Убирайте их сами и показывайте в этом пример для других.

13. Не допустите появления однопартийного государства. Партии, захватившие государства, когда-то были чем-то другим. Но они воспользовались историческим моментом, чтобы уничтожить своих политических соперников. Участвуйте в местных и региональных выборах, пока вы можете это делать.

14. Регулярно занимайтесь благотворительностью. Выберите проект и организуйте автоматические отчисления в его пользу. Тогда вы будете знать, что вы сделали свободный выбор, содействующий укреплению гражданского общества, помогая другим делать что-то хорошее.

15. Разберитесь в вашей личной жизни. Негодяи во власти воспользуются информацией о вас, чтобы вас сбить. Очистите свой компьютер от вредоносных программ. Помните, что электронная почта легко просматривается. Подумайте об использовании альтернативных форм Интернета, или просто пользуйтесь им меньше. Конфиденциальные разговоры проводите при личной встрече. По тем же причинам решите все ваши легальные проблемы. Авторитаризм использует шантаж и активно ищет крючок, которым вас можно было бы подцепить. Постарайтесь не иметь слишком много крючков.

16. Учитесь на опыте других стран. Поддерживайте ваши зарубежные дружеские контакты или заведите новых друзей за границей. Нынешние трудности здесь – это элемент общего тренда. Ни одна страна сама по себе не сможет его остановить. Убедитесь, что у вас и членов вашей семьи есть зарубежные паспорта.

17. Следите за полувоенными формированиями. Когда люди с оружием в руках, всегда утверждавшие, что были против системы, наденут форму и станут маршировать с факелами и портретами Вождя, конец уже близок. Когда полувоенные формирования Вождя и официальные полиция и армия сливаются в одно целое, игра окончена.

18. Подумайте, не нужно ли вам обзавестись оружием. Если вы носите оружие на государственной службе, пусть Бог благословит и поддержит вас. Но знайте, что дьяволы прошлого не раз вовлекали полицейских и военных в отвратительные деяния. Будьте готовы сказать им нет. (Если вы не знаете, что это означает, обратитесь в Мемориальный музей Холокоста США и попросите об обучении профессиональной этике вооруженного человека).

19. Будьте храбрыми настолько, насколько сможете. Если ни один из нас не готов умереть за свободу, то все мы умрем в несвободе.

20. Будьте патриотом. Нынешний президент им не является. Дайте грядущим поколениям хороший пример того, что такое Америка. Они будут нуждаться в таком примере. //



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  • 11 | 20.09.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Да никто ваш журнал не читает,



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  • 12 | 20.09.2018, 10:48 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35149 | Рейтинг: +5824,1
.......Зачем нам Снайдер?
Лучше помнить Овидия:

10 цитат из «Науки любви»:
Будь лишь опрятен . Загаром Тело покрой, подбери чистую тогу под рост,
Мягкий ремень башмака застегни нержавою пряжкой,
Чтоб не болталась нога, словно в широком мешке;
Не безобразь своей головы неумелою стрижкой —
Волосы и борода требуют ловкой руки;
Ногти пусть не торчат, окаймленные черною грязью,
И ни один не глядит волос из полой ноздри;
Пусть из чистого рта не пахнет несвежестью тяжкой
И из подмышек твоих стадный не дышит козел;
Все остальное оставь — пускай этим тешатся девки
Или, Венере назло, ищут мужчины мужчин.

Не возлагай же надежд на красу ненадежного тела —
Как бы ты ни был красив, что-то имей за душой.

Право же, тот, кто от женщины ждет начального шага,
Слишком высоко, видать, мнит о своей красоте.

Женщины видят в словах больше, чем сказано в них.......



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  • 13 | 20.09.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Развалина Сайфуллин опять в курултай пролез. Сволочь, почему он на пенсию не уходит? Не нажрался ещё?



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  • 14 | 20.09.2018, 11:00 | Автор: Виктор
    Публикации: 216 | Комментарии: 1654 | Рейтинг: +474,3
Участник

Ответ на // 7 | 20.09.2018, 10:22 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2828 | Рейтинг: -271
Нормальная статья, но не полная.

Надо было Виктору написать своё мнение:

надо ли ходить на выборы или бойкотировать ?

надо ли активно участвовать занимается агитацией, записываться в наблюдатели и т.д. ?

что ещё нужно делать, чтобы исправить ситуацию ?"
_____________________________________

1. Выборов на сегодня НЕТ и НЕ БУДЕТ. Имеем тип режима, когда контроль над избиркомами и людьми в погонах, и судами, и СМИ,

у людей узурпировавших власть - полный. Тотальный. Все партии в депкорпусе, фактически подразделения власти и едины в главном, они и голосуют вместе по ВСЕМ основным вопросам.

2. Но участвовать в выборах надо, пытаясь создать задел на будущее, готовя структуру ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО государства будущего. Агитировать и наблюдать надо. Фиксировать преступления и их совершающих - надо. Создавать команды и искать своих Лидеоров - надо.

3. Такие типы режимов сменяются во дворцах элитами. Но нужна поддержка народа. Мы должны и пройдем путь, как Чехословакия, Польша и Германия. Либо станем на время, страной типа Ирана и Турции.

Либо мы сумеем и пойдем к демократии, либо наоборот, к тоталитарному.

Само собой не вырастет. Нужно стараться населению, интеллигенции, лидерам. Это путь длинный для России, но единственный нормальный.



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  • 15 | 20.09.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 20.09.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован

Да никто ваш журнал не читает,
===
пральна! поэтому они и "никто"!
а путановцы их именуют ещё метче: "биомасса"



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  • 16 | 20.09.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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"в Башкирии активизировались медведи"



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  • 17 | 20.09.2018, 11:40 | Автор: Альберт Я
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Есть "невыборы", но есть и выбор! Побеждать можно, см.Иглино, Нефтекамск, Уфа, Приморье. "Не подчиняйтесь заранее", не капитулируйте, не нойте.
Рад, что Виктор начал
понимать это.



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  • 18 | 20.09.2018, 11:44 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 4 | Рейтинг: +0,2
Есть "невыборы", но есть и выбор! Побеждать можно, см.Иглино, Нефтекамск, Уфа, Приморье. "Не подчиняйтесь заранее", не капитулируйте, не нойте.
Рад, что Виктор начал
понимать это.



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  • 19 | 20.09.2018, 12:25 | Автор: Герасим
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Аттракцион который в руках правящего класса под названием выборы удачно завершился. Цель создать иллюзию демократии и что бы охлас пообсуждал шоу. все устаканилось . Да если бы выборы что то могли изменить в структуре клерикализма то вряд ли выборы были.



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  • 20 | 20.09.2018, 12:29 | Автор: Герасим
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А теперь что нужно сделать что бы Россию вывести из под влияния метрополии США .Напомню США выиграло холодную войну и сейчас Россия колония США . Что для этого нужно сделать ? Да через референдум обсудить и принять свою конституцию которая удовлетворяла бы большинство и это для начала.



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