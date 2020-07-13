Мурзагулов: «Экстремисты» из «Башкорта» на защите «холма»

Мурзагулов: Пошили экстремистам из «Башкорта» трехкилометровый красивый флаг Башкирии, выдали денег, заказных статей в интернетах и отправили собирать народ на защиту новоявленного сакрального холма.Ростислав Мурзагулов – председатель Совета директоров АО «Башинформ».Булат Баширов попросил меня щас прокомментировать ситуацию вокруг Куштау. Ну, я комент ему набросал, но он явно целиком не войдёт в Ъ, потому вешаю его сюда. Давненько, а то, не проводил в своей аудитории тестов на вменяемость… Enjoy!Ситуация вокруг Куштау — очень простая.В Стерлитамаке работает предприятие Сода. Очень прибыльное. Запасы подходят к концу, но по соседству есть еще пара холмов, где сырье (известняк) есть.Где бизнес — там конкуренция. Некая группа предпринимателей, близкая к прежней власти Башкирии, решила, что сверхприбыли ей тоже не помешают, а потому оформила неподалеку, на Гумеровском ущелье (место даже покрасивее Торатау и Куштау, имхо) месторождение известняка на себя. А Соде было сказано – вы закрывайте свою лавочку. Либо продавайте ее нам, за очень недорого. Либо покупайте у нас Гумеровское месторождение, за очень дорого. Потому как соседние холмы мы вам освоить не дадим. Мы организуем вам там народные протесты.Ну и организовали.Кого-то подкупили. Кого-то, романтически настроенного, убедили в том, что шиханы – священны. Все 80 штук имеющихся в Башкирии. А, ну да – кроме Гумеровского ущелья. Оно вообще ни разу не священное.Вобщем, шло у них все очень хорошо. Еще немного – и Сода никуда бы не делась. Купила бы за дорого или продала задешево.Но тут – та-дам.Прежнюю власть меняют. Приходит Хабиров. Который одинаково без большой любви относится и к владельцам Соды и к владельцам Гумеровского. Но который понимает, что если Соду менять ну гумеровцев – то несколько лет содовое производство работать не будет. А это примерно – 10 млрд рублей из бюджета минусом каждый год. То есть – это минус две с половиной модернизации ЖКХ республики каждый год, например.Хабиров, естественно, говорит – окей, шихан Торатау – действительно сакральное место, но о Куштау такого я отродясь не слышал, хоть и рос в этих местах. Ну холм как холм, таким он всегда и был.И согласился с решением Комиссии Козака – Торатау не трогать, Куштау разрешить разрабатывать, а для компенсации ущербу природе с владельцев Соды – 700 млн в бюджет ежегодно.Но владельцы Гумеровского – ушлые ребята. И решили, таки, организовывать народный гнев до конца. Пошили экстремистам из «Башкорта» трехкилометровый красивый флаг Башкирии, выдали денег, заказных статей в интернетах и отправили собирать народ на защиту новоявленного сакрального холма.Вот и вся история.Вам правда хочется в этом всем участвовать?Запретим в Башкирии делать соду? Ага, давайте. А еще запретим добывать нефть, запретим автотранспорт (загрязнитель тот еще), ну и запретим человека (от него вообще погибло 90% мировой фауны).Серьезно? Умные и милые люди, поддерживающие весь этот бред – придите в себя, пожалуйста.