Мурзагулов: «Экстремисты» из «Башкорта» на защите «холма»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Календарь новостей
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии
То царство, то смута

И президент наш относится к законам точно так же, как и все остальные. ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Штаб Навального в Уфе: По ...

При Ельцине в Уфе работали все заводы. При вашем плешивом питерском х ...
  Рейтинг: +4  natall

Бесполезных дармоедов ста ...

Сити-менеджер... Ну назовите городничий - всё понятнее народу. Если уж ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за месяц
Накопительный эффект ...

Екатерина Телина: Почти каждый раз звучит одно и то же — конфликта нет, в ...
  11.08.2020   40206    18

Мурзагулов: ...

Мурзагулов: Пошили экстремистам из «Башкорта» трехкилометровый красивый флаг ...
  11.08.2020   28499    18

Руслан Габбасов: Хамский ...

Общественник Руслан Габбасов комментирует конфликт между двумя чиновниками ...
  10.08.2020   15951    49

«Не отдадим Куштау ...

На защиту Куштау в Башкортостане собралось более трех тысяч человек. "Живая ...
  10.08.2020   42724    13

Нафталиновая кукла ...

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Башкирии направило в суд ...
  10.08.2020   14889    4

Последние публикации
Накопительный эффект ...

Екатерина Телина: Почти каждый раз звучит одно и то же — конфликта нет, в ...
  11.08.2020   34355    18

Мурзагулов: ...

Мурзагулов: Пошили экстремистам из «Башкорта» трехкилометровый красивый флаг ...
  11.08.2020   36828    18

Руслан Габбасов: Хамский ...

Общественник Руслан Габбасов комментирует конфликт между двумя чиновниками ...
  10.08.2020   14305    49

«Не отдадим Куштау ...

На защиту Куштау в Башкортостане собралось более трех тысяч человек. "Живая ...
  10.08.2020   22762    13

Нафталиновая кукла ...

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Башкирии направило в суд ...
  10.08.2020   17565    4

Власти Башкирии устроили ...

Защитники горы Куштау заявили в полицию о нападении неизвестных в масках. ...
  10.08.2020   32286    10

Красно-коричневая партия ...

По списку КПРФ в горсовет Стерлитамака выдвинуты менеджеры БСК. Общественник ...
  10.08.2020   36199    15

Как украсть целую гору и ...

Константин Чадлин: Передовые производства в мире переходят на более щадящие ...
  10.08.2020   42942    5

Проклятье тирании ...

Откровенной фальсификацией выборов Лукашенко загнал себя в угол, и теперь ему ...
  10.08.2020   26681    28

Ночные пляски с уходом ...

Автозаки у Куштау. На башкирских Шиханах прошли массовые силовые задержания ...
  7.08.2020   15123    41

Читаемое за месяц
Защитников Куштау пугают ...

Жительница села Урняк, расположенного у горы, Рузина Мухамеджанова рассказала ...
  13.07.2020   42687    84

Не вышли даже за Диля, ...

Руслан Габбасов: Ответив на эти и многие другие вопросы можно твёрдо сказать: ...
  13.07.2020   17726    30

«Винтить – и никаких ...

Лозунг текущего момента для Путина и его камарильи очевиден. Винтить тех, кто ...
  14.07.2020   27374    19

Врачам приказали молчать ...

Федоровская ЦРБ в Башкирии удалила сообщение о смерти трех пациентов от ...
  14.07.2020   33287    15

Штаб Навального в Уфе: ...

Знаете ли вы, что оплачиваете проезд чиновников, передвигаясь по городу? Только ...
  14.07.2020   19144    100

Архив публикаций
Август 2020 (22)
Июль 2020 (77)
Июнь 2020 (108)
Май 2020 (98)
Апрель 2020 (157)
Март 2020 (105)


Мурзагулов: «Экстремисты» из «Башкорта» на защите «холма»

Оценили
2


Мурзагулов: Пошили экстремистам из «Башкорта» трехкилометровый красивый флаг Башкирии, выдали денег, заказных статей в интернетах и отправили собирать народ на защиту новоявленного сакрального холма.

Мурзагулов: «Экстремисты» из «Башкорта» на защите «холма»


Ростислав Мурзагулов – председатель Совета директоров АО «Башинформ».

Булат Баширов попросил меня щас прокомментировать ситуацию вокруг Куштау. Ну, я комент ему набросал, но он явно целиком не войдёт в Ъ, потому вешаю его сюда. Давненько, а то, не проводил в своей аудитории тестов на вменяемость… Enjoy!

Ситуация вокруг Куштау — очень простая.

В Стерлитамаке работает предприятие Сода. Очень прибыльное. Запасы подходят к концу, но по соседству есть еще пара холмов, где сырье (известняк) есть.

Где бизнес — там конкуренция. Некая группа предпринимателей, близкая к прежней власти Башкирии, решила, что сверхприбыли ей тоже не помешают, а потому оформила неподалеку, на Гумеровском ущелье (место даже покрасивее Торатау и Куштау, имхо) месторождение известняка на себя. А Соде было сказано – вы закрывайте свою лавочку. Либо продавайте ее нам, за очень недорого. Либо покупайте у нас Гумеровское месторождение, за очень дорого. Потому как соседние холмы мы вам освоить не дадим. Мы организуем вам там народные протесты.

Ну и организовали.

Кого-то подкупили. Кого-то, романтически настроенного, убедили в том, что шиханы – священны. Все 80 штук имеющихся в Башкирии. А, ну да – кроме Гумеровского ущелья. Оно вообще ни разу не священное.

Вобщем, шло у них все очень хорошо. Еще немного – и Сода никуда бы не делась. Купила бы за дорого или продала задешево.

Но тут – та-дам.

Прежнюю власть меняют. Приходит Хабиров. Который одинаково без большой любви относится и к владельцам Соды и к владельцам Гумеровского. Но который понимает, что если Соду менять ну гумеровцев – то несколько лет содовое производство работать не будет. А это примерно – 10 млрд рублей из бюджета минусом каждый год. То есть – это минус две с половиной модернизации ЖКХ республики каждый год, например.

Хабиров, естественно, говорит – окей, шихан Торатау – действительно сакральное место, но о Куштау такого я отродясь не слышал, хоть и рос в этих местах. Ну холм как холм, таким он всегда и был.

И согласился с решением Комиссии Козака – Торатау не трогать, Куштау разрешить разрабатывать, а для компенсации ущербу природе с владельцев Соды – 700 млн в бюджет ежегодно.

Но владельцы Гумеровского – ушлые ребята. И решили, таки, организовывать народный гнев до конца. Пошили экстремистам из «Башкорта» трехкилометровый красивый флаг Башкирии, выдали денег, заказных статей в интернетах и отправили собирать народ на защиту новоявленного сакрального холма.

Вот и вся история.

Вам правда хочется в этом всем участвовать?

Запретим в Башкирии делать соду? Ага, давайте. А еще запретим добывать нефть, запретим автотранспорт (загрязнитель тот еще), ну и запретим человека (от него вообще погибло 90% мировой фауны).

Серьезно? Умные и милые люди, поддерживающие весь этот бред – придите в себя, пожалуйста.






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 11.08.2020, 08:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ты сученыш разговаривай с людьми человеческим языком, а не как "великий моск нации" с высоты олимпа... нашел блять плебеев лекции читать.
выйди и нормально объясни ... вот здесь рука вовы, здесь рука турка , здесь пропиндосовская ... и с фамилиями... далее - предлагаю 1. 2. 3. далее - ваши предложения ... далее - голосуем...
смотри ка сука как завертелся. подгорать стало? Зуляпа, это не твой родственник, он не из евреев случайно... 3.14здит как троцкий
турк



Оценили
4

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 2 | 11.08.2020, 08:36 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31664 | Рейтинг: -714,4
Запретим в Башкирии делать соду? Ага, давайте. А еще запретим добывать нефть,
---------------------
Запретим топить ассигнациями.



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 3 | 11.08.2020, 08:39 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31664 | Рейтинг: -714,4
Кого-то, романтически настроенного, убедили в том, что шиханы – священны. Все 80 штук имеющихся в Башкири
--------------------
Природа - священна.
Экология - священна.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 11.08.2020, 08:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 11.08.2020, 08:36 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 31662 | Рейтинг: -714,2
Запретим в Башкирии делать соду? Ага, давайте. А еще запретим добывать нефть,
_____________________________-
ох и тупааааая....кто блять тебе запрещает производить соду? ты ваще там в своей тьмуастрахАни от жары мозгом потекла?
турк



Оценили
3

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 5 | 11.08.2020, 08:42 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 31664 | Рейтинг: -714,4
"Пошили экстремистам из «Башкорта» трехкилометровый красивый флаг Башкирии, выдали денег, заказных статей в интернетах и отправили собирать народ на защиту новоявленного сакрального холма."
-----------------
Йумор по-мурзагуловски.

Узнаваемо.



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 6 | 11.08.2020, 08:58 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40293 | Рейтинг: +5132,9
Дело не в соде. Дело в том, что Рустик, как женщина с пониженной социальной ответственностью за бабло ляжет под любого.
А что касается БСК- разогнать. Пора отказываться от древних технологий. В Бельгии, например, нет соды, они её за копейки покупают у китайцев, зато ВВП на человека 24 т.баксов.
Вместо нападений на мирных жителей, силовикам бы направить силы на возврат уворованных активов Башнефти и Уралсиба и вернуть Уральчика и Азатика Курманаева из Австрии и Канады на Родину -на скамью подсудимых.



Оценили
3

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 11.08.2020, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мурзагулов: «Экстремисты» из «Башкорта» на защите «холма»
==================================
Вона как повернул!
Получается кругом враги: и Сода и квладельцы Гумеровского и даже экстремисты из «Башкорта» , один гадий белый и пушистый !



Оценили
6

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 11.08.2020, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ох и ах как заговорил наш председатель Совета директоров АО «Башинформ».Это речь настоящего ТУПОГО ворюги , корчащего из себя третейского судью !
Ну и падаль ! Природу губить под корень , для его понятия -это благо для цивилизации !



Оценили
4

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 9 | 11.08.2020, 10:32 | Автор: xrul
    Публикации: 75 | Комментарии: 4240 | Рейтинг: -331,8
Хабировские обосрались.

Бабай тоже против БСК топит.

Активнее надо, дорогие товарищи.



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 10 | 11.08.2020, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужели Муртаза пожалел денег для пошива флага?Не верю.



Оценили
2

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 11 | 11.08.2020, 11:25 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68819 | Рейтинг: +11860,1
Насквозь лживый МЕРЗАгуловский пасквиль! Чего только стоит его пассаж:
"Кого-то подкупили. Кого-то, романтически настроенного, убедили в том, что шиханы – священны. Все 80 штук имеющихся в Башкирии. А, ну да – кроме Гумеровского ущелья. Оно вообще ни разу не священное."

1.Подкупили? Кого, кто за сколько и доказательства имеются? Выкладывай тогда, а коли нет, то это наглая беспардонная ЛОЖЬ!

2. Аж 80 штук?! Сурьёзно? Где вы их от нас скрываете?! Мы всем МИРОМ только четыре обнаружили, от одного из которых осталась только яма и "белые моря" ядовитой жидкости, то и дело сливаемой в реку Белую. Покажите, куда спрятали остальные 76!

В общем, этот мерзавец из мерзавцев - наимерзейший из всех ныне живущих в Б-стане - выложил сво пост в ВК, ФБ и ЭМ в Уфе его тоже перепесатало.
Так вот - ФБ ему так толерантненько накидали, а вот в ВК И ЭМ в Уфе - стесняться не стали.
Сами можете почитать:

На ЭМ в Уфе - тоже комментаторы не постеснялись:
https://facebook.com/echomskufa/posts/1279440555721215
а вот ссылки на
ФБ - https://facebook.com/story.php?story_fbid=3249062851809741&i
d=100001181740166
и ВК - https://vk.com/wall386367625_6594?reply=6652



Оценили
0

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 12 | 11.08.2020, 11:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1349 | Комментарии: 68819 | Рейтинг: +11860,1
Ростик делает упор на Гумеровское месторождение, а вот что пишет в ФБ один из комментаторов:

Artur Bikbaev 1. Куштау - уникальное явление с биологической и геологической точек зрения.

2. Есть Худолазское месторождение со всей необходимой инфраструктурой и железной дорогой, кроме того, существуют и безизвестняковые способы производства соды. Причем ни в одном сценарии речь не идет о приостановке деятельности компании.

3. Почему глава республики, правительство, председатель совета директоров Башинформа выступают адвокатами дьявола, выгораживая, оправдывая и держа ответ перед гражданами от лица конечных владельцев контрольного пакета БСК, а не наоборот призывают владельцев БСК к ответам от лица граждан, проживающих в Республике Башкортостан?

4. От человека не погибало 90% мировой фауны. Значительная часть всех видов живых существ, которые когда-либо существовали на планете , вымерла за миллионы лет до появления кого-либо похожего на человека.

5. Почему глава республики, правительство, председатель совета директоров Башинформа не поощряют БСК соблюдать статью 61 Конституции Республики Башкортостан и статью 58 Конституции Российской Федерации?

6. Почему правительство республики не просчитывает и не принимает во внимание долгосрочные негативные экстерналии разработки Куштау и не опирается в планировании социально-экономического развития Башкортостана на принципы долгосрочного устойчивого развития, ориентируясь вместо этого на сиюминутные бенефиты для действующего руководства республики?

7. К чему эти постоянные ужимки и экивоки в сторону “некой группы предпринимателей, близкой к прежней власти Башкирии”? При том, что про Гумеровское уже и речи давно нет (см. пункт № 2 выше). Если имеются конкретные факты, то предайте их огласке для оценки гражданским обществом, а также, если понадобится, профильными контролирующими ведомствами.
________________________________
Про Худолазское писал и самый маститый эколог Б-стана Марс Сафаров давным давно о нем - и о том, что от него есть ж/д пути, и что обратным ходом можно туда отправлять стоки и сливать их в тлеющую яму в Сибае, но представитель БСК(Соды) недавно в эфире того же ЭМ в Уфе - просто обосрал уважаемого профессора, заявив, что тот нихера ни в чем не смыслит и в химии в первую очередь(ничего не стесняются СУКИ!!!!), а вот этот менеджер - прямо химик-химик, супротив ДОКТОРА ХИМИЧЕСКИХ НАУК!!!! Сафарова!



Оценили
1

  • Изображение
  • Эксперт
  •  
  • 13 | 11.08.2020, 11:51 | Автор: юнг
    Публикации: 164 | Комментарии: 40293 | Рейтинг: +5132,9
.......... а вот этот менеджер - прямо химик-химик, супротив ДОКТОРА ХИМИЧЕСКИХ НАУК!!!! Сафарова!
====================================================
Ну конечно! Куда там докторам наук супротив комендантши Курочкиной горы!



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 14 | 11.08.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
гора, как гора, ничего особенного, при советской власти всех бы этих протестующих пересажали и отправили работать куда нужно, а сейчас слушаем их бред сивой кобылы про богов, жертвоприношения и пр...



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 15 | 11.08.2020, 12:49 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 11.08.2020, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
гора, как гора, ничего особенного, при советской власти всех бы этих протестующих пересажали и отправили работать куда нужно, а сейчас слушаем их бред сивой кобылы про богов, жертвоприношения и пр...
====================
Пусть другие горы и разрабатывают. В Архангельском районе к примеру. Есть заводы которые возят сырье из других регионов. Сажать надо тех кто бюджет обворовывает.



Оценили
0

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 16 | 11.08.2020, 12:56 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1617 | Рейтинг: +370,2
Четырнадцатый, так поэтому советы и оставили после себя радиактивный пепел да выженную землю. Куда нет ткни везде зараза, отходы, химикаты и ватники.



Оценили
1

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 17 | 11.08.2020, 12:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В 1936 году группа геологоразведчиков обнаружила, что стерлитамакские горы Шиханы располагают огромными запасами известняка, который является исходным сырьём для производства цемента и соды. Площадка для строительства Стерлитамакского содового завода была выбрана в 1939 году. В 1941 году началось строительство содового завода. И со дня запуска до 2000 лет заводы мирно работали. Где-то 2000 годах на земле появились башкиры (когда строили заводы их ещё не было, а то они не допустили бы даже гелогоразведку на эти холмы) и встали против производства соды. Ну как им объяснишь, что люди остаются без работы.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 18 | 11.08.2020, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Для этого шестерки вся наша природа лишь «холм»
А вся агломерация в начиная с самой середины республики города Стерлитамак, Ишимбай, Салават и включая рядом который Красноусольский
будет на свалке и страдать от онкологии - дурачка не колышет



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Информация на сайте строго запрещена для распространения среди детей. 18+

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com