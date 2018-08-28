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Исторические картинки. Два юбилея

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Любят у нас отмечать юбилеи. Юбилей – событие политическое и власть, которая в данный момент находится у власти, тщательно отбирает, что праздновать, а про что скромно умолчать.

Исторические картинки. Два юбилея


В следующем году собираются шумно отмечать 100-летие республики Башкортостан, хотя подписанное в 1919 году соглашение между Советской властью и башкирскими националистами к сегодняшней РБ имеет весьма отдалённое отношение.

Башкирская АССР и её современное олицетворение – РБ – в географических, исторических и социально-экономических границах имеют совсем другие дни рождения.

Как пишет видный оренбургский историк Дмитрий Анатольевич Сафонов – в начале 1920-х годов при проведении границ Башкирии основным стал «ранее гонимый принцип экономической целесообразности».

БАССР / РБ создана не по национальному, а по экономическому принципу. Что и стало основой её успешного развития в XX и начале XXI веков.

Наш регион «родился» в 1865 году, когда была образована отдельная Уфимская губерния, а в 1922 году большевики восстановили её под новым названием Башкирская АССР почти в прежних границах: минус Мензелинский уезд и горные заводы от Аши до Сатки, плюс юго-восточный «курдюк» из Оренбургской губернии.

Более 2/3 населения, почти вся промышленность, почти все города, вся нефтехимия, основные сельхозресурсы, транспортные коммуникации, почти весь социокультурный, научный, производственный и прочий потенциал – это всё бывшая Уфимская губерния.

Зауралье (бывш. Оренбургская губерния) – головная боль руководства РБ всех составов. Чемодан без ручки.

Волюнтаризм при выборе юбилеев диктуется не только политической целесообразностью, влияет слабое знание собственной истории.

Так, в августе этого года отметили 85-летний юбилей башкирской авиации. Хорошо, что в августе. Ведь, именно 16 августа по старому стилю 1910 года житель нашего края И.С. Двойных успешно запустил планёр собственного изготовления.

Журналист сообщал: «модель, длиною до 4 саж. и шириною до 1 ½ саж., была пущена в действие при помощи лошадиной силы таким образом. Лошадь была запряжена в телегу, а к последней, на некотором разстоянии, на верёвке была привязана модель аэроплана. Когда лошадь бежала против ветра, модель, сравнительно, легко отделялась от земли и поднималась на воздух».

Планёр с размахом крыльев в три метра несколько раз взлетал. Башкортостанской авиации исполнилось 118 лет. А 22 июля 1911 году в Уфе впервые взмыл в небеса самолёт с двигателем.

Юбилеи – не только причина для банкетов и выбивания средств из федерального бюджета. Важно оглянуться назад, осмыслить пройденный путь. В эти дни наша Уфимская губерния совокупно с Башкирией отметила сразу два юбилея!

8 сентября по старому стилю или позавчера в пятницу 21 сентября по новому исполнилось 130 лет со дня прихода в Уфу… первого паровоза! Стоял 1888-й год.

Рухнула вековая изоляция Южного Урала, стальной путь связал нас со всем миром, скоро аж из Японии и Кореи помчатся поезда через Уфу.

130 лет назад для жителей нашего края произошло подлинное землетрясение, случилась настоящая революция! Несколько дней и ты в Москве, товары со всего мира хлынули к нам, а наши продукты быстро достигали рынков по всей стране, шли заграницу.

Именно прокладка Самаро-Уфимской, потом Самаро-Златоустовской железной дороги превратила скромные Самару, Уфу и Челябинск в стремительно развивающиеся мегаполисы.

Отдадим должное рабочим и служащим, путейцам всех специальностей, что поныне трудятся на Куйбышевской железной дороге. Слава железнодорожникам!!!

Вспомним гений русской инженерной мысли. Началось всё в Сызрани, где волжские берега близко сходились, а от станции Батраки (ныне город Октябрьск) через Волгу действовала паромная переправа, далее шли поезда в Оренбург.

Выдающийся проектировщик Николай Аполлонович Белелюбский (1845–1922) изобрёл невиданное и неслыханное! Мост через могучую Волгу.

До этого Волгу пересекали всего два железнодорожных моста в самых верховьях реки – возле Твери на линии Москва – Санкт-Петербург, и в 1871 году построили мост у станции Волга на линии Рыбинск – Бологое. Его в 1938 году заменят на новый, по нему сейчас идёт поезд Уфа – Санкт-Петербург.

В верховьях Волга ещё неширокая, а ниже от Ярославля до Астрахани не существовало ни одного моста. Но гениальный Белюлебский замахнулся, спроектировал, и 30 августа 1880 года состоялось торжественное открытие Александровского (в честь 25-летия царствования императора Александра II) моста возле Сызрани (станция Батраки / Октябрьск). Установка первого пролёта моста, см. Википедию.

Исторические картинки. Два юбилея


Весь инженерный мир ахнул. Самый длинный мост Европы – 13 пролётов, 1436 метров – вознёсся над великой русской рекой.

Как по Волге-Матушке, по реке-кормилице
Всё суда с товарами, струги да ладьи,
И не надорвалася, и не притомилася –
Ноша не тяжёлая, корабли свои (Владимир Высоцкий)

Кстати, за сборку моста отвечал другой выдающийся российский инженер Константин Яковлевич Михайловский (1834–1909).

Именно К.Я. Михайловский был назначен начальником строительства железнодорожной линии Кинель – Уфа, потом прокладывал рельсы до Златоуста и далее в Сибирь. Ему нет памятника в Уфе, но его портрет (см. Википедия) должен знать каждый любитель уфимской старины, каждый настоящий патриот нашего края!

Исторические картинки. Два юбилея


Не упомню, есть ли его портрет на уфимском железнодорожном вокзале?

Талантливый инженер-путеец успешно справился с заданием, выстроил два моста через Белую и Уфимку, самых крупных. Весной 1888 года началось временное движение на некоторых участках.

И ровно 130 лет назад вся Уфа собралась на холмах, где ещё не стояли телецентр, водокачка и конный статуй. Крики ура! В воздух летели картузы, шляпы, чепчики, тюбетейки – наш паровоз вперёд лети…

Гигантское экономическое значение железной дороги для нашего края невозможно просто охарактеризовать! На моём сайте есть две книжки про хлебную торговлю, там цифры, история, но кроме хлеба из Уфимской губернии везли лес, металлы, всевозможную продукцию, а к нам привозили всё, что душа пожелает, даже из Польши (почитайте).

Отметив первый юбилей рюмочкой коньячка, советую «Коктебель» три звезды, вспомним, что накануне, 20 сентября (7-го по старому стилю) состоялся юбилей историка, краеведа, археолога, журналиста, писателя, газетного редактора, музыканта Руфа Гавриловича Игнатьева (1818–1886).

Исторические картинки. Два юбилея


200 лет со дня рождения Руфа Гаврилыча! Низкий, нижайший ему поклон, беру на себя смелость, от всех настоящих историков и краеведов нашей Башкирии. Его собрание сочинений на моём сайте, там подробности биографии. Не знаю, лишь где его похоронили – на Сергиевском или Старо-Ивановском?

Мне почему-то кажется, что на Старо-Ивановском. Умер Руф Гаврилович на совр. улице Цюрупа, там нонче высотки под звучным названием «Уфимский кремль» возводятся. Эти застройщики и снесли домик, крепкий, кирпичный, где умер Игнатьев.

Отпевали его в Успенской церкви на совр. улице Коммунистической. Ближе отсюда к совр. парку Якутова, который лежит возле бывшего Старо-Ивановского кладбища.

Но была славная, яркая, плодотворная жизнь! Сотни и сотни выдающихся работ в Великом Новгороде, Уфе, Оренбурге, Минске, Игнатьев – один из основоположников белорусской историографии.

Основные, любимые темы Р.Г. Игнатьева – археология, история допетровской Руси и история православной церкви. Прекрасно читал старинные русские тексты, великолепно знал церковную музыку, разбирался в иконописи, первый археолог Южного Урала – об этом современные археологи уже небольшую горку книг и статей издали.

Руф Игнатьев оставил много великолепных работ по истории нашей славной Уфы, именно он явился инициатором торжественных богослужений в память героев – защитников Уфы от пугачёвских боевиков.

Это был достаточно высокого роста, полноватый человек. Юморист, не боялся смеха, в том числе над собой. Тем более, что судьба-злодейка давала повод.

Р.Г. Игнатьев был ведущим историком и археологом в Великом Новгороде. Всё шло просто блестяще, беспрерывные статьи, известность в научных кругах столичного Санкт-Петербурга. Он автор первого путеводителя по Великому Новгороду, создал первую в Россию археологическую карту Новгородской губернии.

А что такое Господин Великий Новгород? Это истоки Государственности Российской: Рюрик, Александр Невский, памятник тысячелетия России где красуется? Р.Г. Игнатьев находился на мейн-стриме исторической науки, его готовились публиковать в «Отечественных записках».

Если бы не злодейка-судьба, имя Игнатьева сейчас стояло бы во всех учебниках по истории Отечества, он стал бы учёным уровня Забелина, к примеру.

Но… В те времена историк был только любителем, надо было где-то служить и Руф Гаврилович возглавлял почту возле Новгорода. Точнее, числился начальником, а сам мотался по губернии, раскопки, старинные архивы, ну и подчинённые распустились. Украли деньги, бумагу подсунули забежавшему начальнику на подпись.

Одним из видов уголовного наказания в те времена была отдача в рекруты. Так примерно в начале 1855 года, в возрасте 37 лет – расцвет карьеры для мужика, по этапу Руф Гаврилович прибыл в Уфу, в 10-й Оренбургский линейный батальон полковника Е.Е. Афанасьева, стоявший на улице К. Маркса в знаменитых «белых казармах».

От тягости солдатчины Игнатьева спасла музыка.

Тот день полковник Афанасьев, наверняка, запомнил на всю жизнь. Пришёл очередной этап, Ваше благородие, отрапортовал дежурный офицер, кого прислали – штафирки штатские, добавил поручик, протягивая сопроводительные бумаги начальнику.

Мрачный полковник с брезгливым видом стал читать «сопроводиловку», арестанты, мужики, мещане, так – рядовой Игнатьев, образование: Парижская консерватория. Полковник протёр глаза…

Да, да! В молодости Руф Гаврилович с братьями успешно спустил все имения и отправился учиться музыке в славный Париж. В 1840-е годы он занимался у композитора Ф.Ж. Галеви (1799–1862), чьи оперы, самая знаменитая «Жидовка», сейчас не ставят. Но Галеви вошёл в историю музыки как теоретик.

Среди его учеников Шарль Гуно, Жорж Бизе, Камил Сен-Санс… Руф Игнатьев.

Исторические картинки. Два юбилея


А в армии все команды тогда подавались звуковыми сигналами, всё расписание службы шло под рокот барабанов и хрип горнов. Профессиональный музыкант в провинциальных гарнизонах был на вес золота.

В солдатах Игнатьев пробыл всего несколько дней. Получил унтера и возглавил батальонный оркестр. Из деревенских парней он создал такой оркестр, что даже я слушал рассказы старожилов, как на плац перед «белыми казармами» за совр. Дворцом профсоюзов сбегалась вся Уфа слушать прекрасную музыку.

Унтер-офицер царской армии получал хорошее жалованье, мог жить вне казармы, снимать жильё, экипаж. Игнатьев поселился на совр. улице Энгельса (бывш. Малой Успенской). Там есть «канадский» дом, рядом подземная парковка. Ещё недавно у входа в парковку росла старая-престарая берёза. Она стояла на границе усадьбы, в которой арендовал жильё Руф Гаврилович по рассказам старожилов.

Устроившись в Уфе, Игнатьев взялся за исторические исследования. Тем более, что служба унтер-офицера и руководителя батальонного оркестра это позволяла. Объездил всю Уфу и окрестности.

Конечно, лично для него это была драма. Из мейн-стрима он попал в глухую провинцию, глухомань, про которую даже анекдотов порядочных не найти.

Например, «если вас послали на три буквы – не расстраивайтесь, а просто приезжайте к нам в Уфу!» (ссылка).

Но мы, обитатели уфимские, любители местной старины должны благодарить судьбу, что забросила к нам этого выдающегося исследователя, оставившего огромное научное наследие. Скачайте у меня собрание сочинений Игнатьева.

Пусть земля тебе будет пухом, дорогой Руф Гаврилович! Спасибо за твои труды!

Михаил Роднов, доктор исторических наук

Приглашаю на сайт «Роднов и его друзья»






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  • 1 | 23.09.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Спасибо Михаил! Посмеялся от души: Оказывается есть день башкирской авиации, осталось установить день башкирской космонавтики!
Ой не могу...



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  • 2 | 23.09.2018, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
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Нет мы будем отмечать день русской авиации, день балалайки и русской водки .!
Все должно быть русским , никак не иначе!.
Нет ходу всему башкирскому!



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  • 3 | 23.09.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Однозначно,праздник надуманный .Праздновать собираются то,что Валидка пытался создать .Часто слышу про УФУ-башкирский город.УФА -РУССКИЙ ГОРОД. В подтверждение не надо исторических документов -зайдите на территорию лицея №1,что на М.Карима-там памятный камень в честь погибших в годы войны выпускников -ни одной башкирской фамилии .Что это значит-не было башкир в городе .Но это не значит что башкиры не воевали ,воевали и хорошо.Просто это другой факт ,как другой факт история республики и ее даты .



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  • 4 | 23.09.2018, 11:08 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 338 | Рейтинг: +1,3
Башкиры это большеголовые русские а русские это русые татары. Вообще если пересчитать все праздники у россиянцев то Их больше чем дней в году. Вроде как и работать некогда.



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  • 5 | 23.09.2018, 11:10 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 338 | Рейтинг: +1,3
История не точная наука и Её каждый по Своему трактует на домыслах и предположениях пример Миша кандидат.



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  • 6 | 23.09.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Однозначно,праздник надуманный .Праздновать собираются то,что Валидка пытался создать .Часто слышу про УФУ-башкирский город.УФА -РУССКИЙ ГОРОД. В подтверждение не надо исторических документов -зайдите на территорию лицея №1,что на М.Карима-там памятный камень в честь погибших в годы войны выпускников -ни одной башкирской фамилии .Что это значит-не было башкир в городе .Но это не значит что башкиры не воевали ,воевали и хорошо.Просто это другой факт ,как другой факт история республики и ее даты ."

Такой же памятник есть и на территории 44-й школы на Революционной, которая сейчас заново строится. Там из 80 фамилий только две тюрские и скорее всего татарские.



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  • 7 | 23.09.2018, 11:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Если только на минутку (гипотетически) пред положить что победило Казанское ханство а не Московия, что бы было с так называемой "нацией башкир"?
Вот то то и оно....



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  • 8 | 23.09.2018, 12:14 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 23.09.2018, 11:10 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 316 | Рейтинг: -0,7
История не точная наука и Её каждый по Своему трактует на домыслах и предположениях пример Миша кандидат.
_____________________
А геометрия - точная наука?
Попробуй примени геометрию Евклида для работы с географической картой, построй два ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ перпендикуляра к экватору и параллельные пересекутся на полюсе.
А ещё есть геометрия Римана, Лобачевского... Вообще, геометрий бесконечное множество.
А историй ровно столько, сколько людей живёт и жило на Земле.
Вот и ты можешь написать свою историю или создать свою геометрию.
Делов-то!



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  • 9 | 23.09.2018, 12:17 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15627 | Рейтинг: -2880,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Вспомним гений русской инженерной мысли. Началось всё в Сызрани, где волжские берега близко сходились, а от станции Батраки (ныне город Октябрьск) через Волгу действовала паромная переправа, далее шли поезда в Оренбург.

Выдающийся проектировщик Николай Аполлонович Белелюбский (1845–1922) изобрёл невиданное и неслыханное! Мост через могучую Волгу.

До этого Волгу пересекали всего два железнодорожных моста в самых верховьях реки – возле Твери на линии Москва – Санкт-Петербург, и в 1871 году построили мост у станции Волга на линии Рыбинск – Бологое. Его в 1938 году заменят на новый, по нему сейчас идёт поезд Уфа – Санкт-Петербург.
-------------------
Пипец! Великий русский инженер Белелюбский?
До него мостов в Росии не было. "Паром у ст. Батраки"!
Кстати паром не пАром. А что это? Он у башкир называется бором, что означает оборачиваемый.
Тупой ты Роднов, как и Орлов.



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  • 10 | 23.09.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Любимой тёте:

Ой, напрасно, тетя
Вы лекарство пьете
И все смотрите в окно...
Не волнуйтесь, тетя,
Дядя на работе,
А не с кем-нибудь в кино!



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  • 11 | 23.09.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
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5-му
Я еще из школьной программы знаю определение: Параллельными прямыми называются прямые, которые лежат на одной плоскости и не пересекаются.
Если они пересекутся то это уже не будут параллели, это аксиома.

А за фальсификацию истории надо пороть розгами, на площади, при скоплении большого количества башкир.



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  • 12 | 23.09.2018, 12:31 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 338 | Рейтинг: +1,3
8 а Вот Моисей смог заинтересовать халявной манной кашей и воспитал обучил целую плеяду социальных паразитов которые сейчас правят миром. россиянцы ждут Нью Моисея что бы Он накормил халявной кашей всех.Сидят на печках и ждут когда пройдет 33 года и они поедут на печке к царю и Он вместе с полцарства отдаст Им в дочь в жены. Так и живут. Есть конечно подобие Моисея то тот обещает всё блага перед выборами а потом забывает Свои обещания до следующих выборов. Примеры Я проводить не буду Сами в курсе.



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  • 13 | 23.09.2018, 12:32 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 2837 | Рейтинг: -271,5
скоро аж из Японии и Кореи помчатся поезда через Уфу.
---------------
Из Японии ???

Закусывать надо, гражданин Роднов.



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  • 14 | 23.09.2018, 12:36 | Автор: Герасим
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5 геометрия говорите? А как Вам теория относительности? Эйнштейна. Все относительно смотря к чему.



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  • 15 | 23.09.2018, 12:37 | Автор: Не зарегистрирован
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"...по нему сейчас идёт поезд Уфа – Санкт-Петербург."

--------------------------

- Вот идет поезд. Идет поезд сто километров в час. На пути река. Следите, моста нет. И как же? Поезд пла-авненько поднимается в воздух, перелетает реку и опускается... точно на рельсы!.. Никаких крыльев. Воздушная подушка. Паровоз пускает под себя мощную струю отработанного пара, и по пару, по пару... Чух-чух-чух!.. Мы, инженеры-конструкторы, над этим работаем. ("Печки-лавочки").



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  • 16 | 23.09.2018, 12:43 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1878 | Комментарии: 60934 | Рейтинг: +12255,3
Ему нет памятника в Уфе
______________________________
В Уфе нет памятника даже основателям города, что уж говорить о тех, кто оставил ТАКОЙ неизгладимый след, как железная дорога и два моста!

Зато есть памятники и улицы в честь биишевых и исмагиловых... не говорю уж о тех, о ком вообще никогда не слышала и тех, кто к Уфе не имеет вообще никакого отношения, кроме того, что здесь бывали...

Отдельно стоит вспомнить, что нога СЮки не ступала по улицам Уфы, а лишь коснулась ее несколько раз, когда выгрузили его с подводы из клетки и били плетьми на центральной площади за учинённые зверства и попытку захватить Уфу и сжечь ее, убив жителей.



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  • 17 | 23.09.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 23.09.2018, 12:32 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 2837 | Рейтинг: -271,3
скоро аж из Японии и Кореи помчатся поезда через Уфу.
---------------
Из Японии ???

Закусывать надо, гражданин Роднов.
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__ Япония, Китай - страны далёкие, народ похожий! Перепутал Роднов маленько! Очень Опытный



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  • 18 | 23.09.2018, 12:55 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 23.09.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5-му
Я еще из школьной программы знаю определение: Параллельными прямыми называются прямые, которые лежат на одной плоскости и не пересекаются.
Если они пересекутся то это уже не будут параллели, это аксиома.

А за фальсификацию истории надо пороть розгами, на площади, при скоплении большого количества башкир.
_________________
Эх, милок, плохо ты учился!
Хотя так в школе учат. Во многих геометриях параллельные пересекаются и это даже не аксиома, а постулат - основа геометрии. Ежели ты найдёшь в природе идеальную плоскость, где справдлива геометрия Евклида, то готовься получить несколько Нобелевских и математических премий, ибо ты найдёшь то, чего в природе нет и быть не может!
Так же и с историей: Вся история в той или иной степени фальсификация, умозрительное построение, и в школе, а затем в институте мы учим не ИСТОРИЮ, а одну из её вероятных версий. Поэтому за фальсификацию истории придётся запороть ВСЕХ историков!
Кстати, древние греки были умнее современных учёных, поэтому и история считалась не наукой, а искусством, и покровительствовала ей одна из ветренных муз - Клио, как музой театрального искусства была Мельпомена, музой танца - Терпсихора и т. д.
Поэтому та версия истории, которая мила тебе, тоже не совсем истинная история, и ты рискуешь быть выпоротым на площади "при скоплении большого количества башкир".



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  • 19 | 23.09.2018, 13:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 23.09.2018, 12:36 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 318 | Рейтинг: -0,7
5 геометрия говорите? А как Вам теория относительности? Эйнштейна. Все относительно смотря к чему.
__________________
Во, во, и я о том же!
Всё относительно, а уж история тем более.
В Монголии стоит гигантский памятник Чингисхану, залившему кровью пол Евразии. В Ташкенте стоит памятник Тамерлану, строившему курганы из черепов жителей покорённых стран. В Лондоне стоит памятник Кромвелю, уничтожавшему население целых городов свой собственной страны, устроившему геноцид ирландцев. В Орле есть прекрасный памятник генералу Ермолову, садистскими методами порявшему Кавказ.
Чингиз хан - национальный герой Монголии; Тамерлан - Узбекистана, Кромвель - Англии, Ермолов - России. А народы, потерпевшие от их действий, считают их кровавыми убийцами. И обе стороны правы, ибо всё относительно! Старый еврей Энштейн хорошо понимал философию устройства мира, и создал Теорию относительности.



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  • 20 | 23.09.2018, 13:18 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 338 | Рейтинг: +1,3
6 а как Вы фамилии различаете башкирские от татарских? Еврейские от русских?



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