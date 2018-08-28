Минпросвещения РФ: «Родной язык» носит культурологический характер

Министерство просвещения России разъяснило разницу между предметами "Русский язык и литература" и "Родной язык и родная литература".Министерство просвещения России ответило на редакционный запрос "Idel.Реалии", в котором издание просило разъяснить целый ряд вопросов, поступивших от читателей, касающихся изучения родного языка. В частности, были заданы вопросы о том, полагается ли семье компенсация в случае, если школа не способна обеспечить изучение родного языка ребенка, можно ли выбрать два родных языка одновременно (речь идет о смешанных браках), а также будет ли предусмотрена возможность сдачи единого госэкзамена на языках народов России.Ведомство проигнорировало эти вопросы, посчитав, однако, нужным разъяснить разницу между предметами "Русский язык и литература" и "Родной язык и родная литература". Ответ за подписью заместителя директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России С.Пилипенко редакция "Idel.Реалии" получила сегодня, 21 сентября."В отличие от изучения предметной области "Русский язык и литература" — языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:— воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;— приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;— обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;— получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.Таким образом, изучение предметной области "Родной язык и родная литература" носит культурологический характер", — сказано в ответе министерства просвещения.Стоит отметить, что в ведомстве еще раз подчеркивают, что сам предмет "Родной язык и родная литература" является обязательным для изучения, в качестве родного языка можно выбрать русский. При этом "реализация права граждан на выбор языка обучения засивит от возможностей системы образования" — в том числе, от наличия педагогов, которые смогут вести обучение на языке. Другими словами, если в школе нет учителя, например, башкирского языка, башкирские дети не смогут изучать свой родной язык.В ведомстве не ответили, появится ли в будущем возможность сдачи единого госэкзамена на языках народов России, пояснив лишь, что можно сдать ЕГЭ по родному языку. Напомним, в этом году в Татарстане ЕГЭ по татарскому сдали 24 школьника.