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Минпросвещения РФ: «Родной язык» носит культурологический характер

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Министерство просвещения России разъяснило разницу между предметами "Русский язык и литература" и "Родной язык и родная литература".

Минпросвещения РФ: «Родной язык» носит культурологический характер


Министерство просвещения России ответило на редакционный запрос "Idel.Реалии", в котором издание просило разъяснить целый ряд вопросов, поступивших от читателей, касающихся изучения родного языка. В частности, были заданы вопросы о том, полагается ли семье компенсация в случае, если школа не способна обеспечить изучение родного языка ребенка, можно ли выбрать два родных языка одновременно (речь идет о смешанных браках), а также будет ли предусмотрена возможность сдачи единого госэкзамена на языках народов России.

Ведомство проигнорировало эти вопросы, посчитав, однако, нужным разъяснить разницу между предметами "Русский язык и литература" и "Родной язык и родная литература". Ответ за подписью заместителя директора Департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России С.Пилипенко редакция "Idel.Реалии" получила сегодня, 21 сентября.

"В отличие от изучения предметной области "Русский язык и литература" — языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить:

— воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

— приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;

— обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;

— получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.

Таким образом, изучение предметной области "Родной язык и родная литература" носит культурологический характер", — сказано в ответе министерства просвещения.

Стоит отметить, что в ведомстве еще раз подчеркивают, что сам предмет "Родной язык и родная литература" является обязательным для изучения, в качестве родного языка можно выбрать русский. При этом "реализация права граждан на выбор языка обучения засивит от возможностей системы образования" — в том числе, от наличия педагогов, которые смогут вести обучение на языке. Другими словами, если в школе нет учителя, например, башкирского языка, башкирские дети не смогут изучать свой родной язык.

В ведомстве не ответили, появится ли в будущем возможность сдачи единого госэкзамена на языках народов России, пояснив лишь, что можно сдать ЕГЭ по родному языку. Напомним, в этом году в Татарстане ЕГЭ по татарскому сдали 24 школьника.






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"Русский язык и литература" — языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации бла-бла-бла
============================
механическое заучивание слов с ударениями - пустая трата школьных часов:
..
если ребенку со школьной парты внушают "слышишь -жы - шы,но должен писать - жИ -шИ ",
то потом данная мнемосхема со школьной доски оборачивается: слышишь "не кури,не ругайся матом,уважай родителей,учись хорошо - делай все наоборот! "
слышишь жЫ?
пиши жИ
слышишь "не кури"?
если жИ,почему обязательно "не кури"?



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  • 2 | 24.09.2018, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
полагается ли семье компенсация в случае, если школа не способна обеспечить изучение родного языка ребенка
================================
Отвечаю: Компенсация не предусмотрена, а вот штраф за ненадлежащее изучение родного языка в семье предусмотрен, вплоть до лишения родительских прав.
Семья ,- вот главный носитель языка.



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  • 3 | 24.09.2018, 10:24 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
Русский это русый тартарин а башкир большеголовый русский .. Все языки произошли от тюркского пример- Куршавель КУРШЕ АУЛ -соседняя деревня и таких слов полно во всех языках мира.



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  • 4 | 24.09.2018, 10:25 | Автор: юнг
    Публикации: 318 | Комментарии: 35170 | Рейтинг: +5824,3
........ а вот штраф за ненадлежащее изучение родного языка в семье предусмотрен, ===кто это вам сказал?



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  • 5 | 24.09.2018, 10:45 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
Юра -это желаемое тролль выдает за действительность хотя вполне могут такой закон принять .Видь же бьют рублем по полной за все.нет денег на нары.



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  • 6 | 24.09.2018, 11:12 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1878 | Комментарии: 60935 | Рейтинг: +12254,8
Министр образования Башкирии сделала две орфографические ошибки в посте об «Учителе года»
07:51 СЕГОДНЯ

instagram.com/shafikova.gr
Гульназ Шафикова приехала в Санкт-Петербург на финал конкурса и опубликовала соответствующую фотографию с подписью в Instagram.

«Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса “Учитель года 2018”. Удачи нам всем!» — написала Шафикова (орфография сохранена).

Пользователи соцсетей указали министру на орфографические ошибки, она их исправила.
_________________________________
Позор на всю роиссюшку!!!!!!!!!
Это опубликовала "Говорит Москва")))))))))))

https://govoritmoskva.ru/news/174297/



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  • 7 | 24.09.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
механическое заучивание слов с ударениями - пустая трата школьных часов:
..
если ребенку со школьной парты внушают "слышишь -жы - шы,но должен писать - жИ -шИ ",

=============

Кешка, слышишь английское "фьюче" (будущее) - пиши "футуре" (future).



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6 | 24.09.2018, 11:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1878 | Комментарии: 60935 | Рейтинг: +12254,8
Министр образования Башкирии сделала две орфографические ошибки в посте об «Учителе года»
07:51 СЕГОДНЯ
=================================
это недостаток очень низкокачественной русской грамматики - не стыдно ли язык с такой плохой грамматикой навязывать другим народам, под страхом ЕГЭ?
необходимо писать заявления в Роспотребнадзор о том в школах,за счет бюджета РФ преподают школьную дисциплину заведомо очень низкого качества:
вопиющее тотальное несовпадение орфографии РЯ с орфоэпией РЯ, что выливается в бессмысленное запоминание слов с ударениями
фантомные буквы Ь и Ъ
пагубное для молодых душ "слышишь жЫ? - пиши жИ"!
огромное количество исключений из грамматических правил делает саму грамматику РЯ сомнительной грамматикой - а существуют вообще какие-то правила в грамматике РЯ?!
бессмысленные "женские" "мужские" "средние" роды слов,которые плохо подчиняются заданным грамматическим правилам
..
уроки РЯ - это услуга,которую за счет бюджета РФ преподают школьникам,но,состоянии самой грамматики очень плохое,успеваемость среди самих русских по РЯ на 4 и 5 едва достигает за разные годы от 5% до 8%....



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7 | 24.09.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
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механическое заучивание слов с ударениями - пустая трата школьных часов:
..
если ребенку со школьной парты внушают "слышишь -жы - шы,но должен писать - жИ -шИ ",

=============

Кешка, слышишь английское "фьюче" (будущее) - пиши "футуре" (future).
===================================
не надо лЯ-лЯ - с future у них все в порядке, а вся масса грамматических исключений английского языка умещается в 2-3 машинописные страницы, и между прочим, у них даже в исключениях обнаруживается закономерность.



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  • 10 | 24.09.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куда тебя несёт, Иной Кентий. Тебе уже ответили про английскую транскрипцию, например.
Но ты предпочитаешь идти по неверным стопам Эллочки-людоедки. Чем примитивнее - тем проще, спору нет.



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10 | 24.09.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Куда тебя несёт, Иной Кентий. Тебе уже ответили про английскую транскрипцию, например.
Но ты предпочитаешь идти по неверным стопам Эллочки-людоедки. Чем примитивнее - тем проще, спору нет.
==================================
тем больше заплаток на брюках - тем ценнее брюки?

а грань между реальностью и вымышленными литературными образами настолько размыт, что придуманное сатириками можно приводить в качестве веского аргумента



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  • 12 | 24.09.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...бессмысленные "женские" "мужские" "средние" роды слов,которые плохо подчиняются заданным грамматическим правилам".

---------------------------------

Поэтому на Западе не могут отличить мужчин от женщин, Кеша. Всё перепуталось.



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  • 13 | 24.09.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это говорит о гибкости русского языка и его широких возможностях выражения мысли.



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  • 14 | 24.09.2018, 13:07 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
Иванов Вы забавный ну точно зам полит. Уводишь от темы в дебри языкознания и литературы. Вы вообще за красных белых голубых или разноцветных .Какова Ваша позиция? Или зам полит на пенсии и пенсия устраивает?



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  • 15 | 24.09.2018, 13:09 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
Да судя по приклеенной бороде Вы ИГ сторонник.



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  • 16 | 24.09.2018, 13:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 24.09.2018, 13:09 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 357 | Рейтинг: +1,5
Да судя по приклеенной бороде Вы ИГ сторонник.
+++++++++++++++++++
Он скорее патриарх башкирский и всея....



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12 | 24.09.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...бессмысленные "женские" "мужские" "средние" роды слов,которые плохо подчиняются заданным грамматическим правилам".

---------------------------------

Поэтому на Западе не могут отличить мужчин от женщин, Кеша. Всё перепуталось.
=============================
судите сами - даже слово "мужчина" согласно правилам грамматики РЯ подпадает под женский род,что выглядит несусветной глупостью,но при помощи дополнительного обременения преписывается зубрить -
слова юноша, вельможа, старшина, детина, дядя, папа, старикашка, мальчишка, волчишка, человечишка - это слова мужского рода,несоответствующие грамматике РЯ



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  • 18 | 24.09.2018, 14:06 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
Иванов по нашему по башкирски мужчина -ирь .азохен вей. папа аба. от тюркского обый. что доказывает что башкиры башковитые русские а русские русые тартары Проще и Вы тартарин .



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  • 19 | 24.09.2018, 14:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 24.09.2018, 11:12 | Автор: Кухарка
Публикации: 1878 | Комментарии: 60935 | Рейтинг: +12254,7
Министр образования Башкирии сделала две орфографические ошибки в посте об «Учителе года» / 07:51 СЕГОДНЯ
...«Питер навивает романтическое настроение. Все собираются здесь, чтобы быть на открытие всероссийского конкурса “Учитель года 2018”. Удачи нам всем!» — написала Шафикова (орфография сохранена).
=== Куха, вы подняли весьма интересную тему! Есть такая скучная наука. Наш преподаватель ВУЗа утверждал что философию понимает один из 1 тысячи студентов. Её принцип трактует: "Способ существования материи это движение". А движение возможно при "Единстве и борьбы противоположностей". Мужины не могут без женщин, женщины без мужчин. Без (+) или (-) не будет электротока. И т.п..
Большевики создали страну с единой партией: КП СС и развалили страну. Ельцинизм-путинизм создали однопартийную систему и, вполне закомерно, ведут страну к краху. Возвращаясь к "нашим баранам": Жирик это тоже ЕР=ПЖиВ, КП РФ это тоже ЕР=ПЖиВ, И Миронов, и Ксюша, и подзабытый Прохоров, по факту в РФ нет единства и противоположностей партий, т.е.представительства других слоёв общества окромя жуликов и воров, отсюда спад производства, экономики и прочие беды. Яркие проявления: торговец диванами становится министр обороны, видные КП СС-овские руководители развалившие страну возглавляют страну на руинах, женщины на генеральских должностях (я, лично, ничего не имею проотив женщин, - они такие милые хорошенькие), майор КГБ, пенсионер, возглавляет 18 лет деградирующую и бьющуюся в судорогах страну,..и всё это на фоне обнищания народных масс.



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  • 20 | 24.09.2018, 14:47 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 367 | Рейтинг: +1,5
19 президент непричемыш Он выполняет Свои обязательства перед теми кто Его привел к власти. Народ выходит так трудовые ресурсы - как и природные ресурсы Их источник обогащения.



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