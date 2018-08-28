Выборы: Победило воровство пенсий

В России форма важнее содержания. Сентябрьские выборы 2018 года войдут в историю победой формы. Впрочем, будем оптимистами. С чего-то надо начинать. Уже есть, на что посмотреть и есть что понюхать, не затыкая носа. Раньше этот процесс напоминал дерьмовую кучу и выглядел как дерьмовая куча. А теперь эту кучу распихали по блестящим фантикам и обрызгали духами.И мы теперь обсуждаем какой-то крах Единой России, возрождение народного самосознания и восход Солнца Перемен на горизонте. Это неправда.Точнее, не вся правда. Народ действительно оказался не таким стадом баранов, как иногда о нем думают в минуты отчаяния. И там, где власти проявили беспечную самонадеянность, и обошлись без оголтелости на участках, вышел конфуз. Граждане проголосовали по принципу «кто угодно лучше тебя».Таким образом, хуже Единой России и ее кандидатов во Владимире и Хабаровске не было. Там Единая Россия – это дно. Прекрасно, что граждане так проголосовали. Замечательно, что власть это стерпела, и не стала вводить войска и всех несогласных сажать в концлагеря.Значит, не всё так ужасно еще в нашей стране. Но недостаточно проголосовать против кого-то – нужно еще кому-то голоса отдать. Кому же их отдали? ЛДПР? Это Сипягин у нас будет лицом Владимирской Демократии? Или Фургал станет олицетворением демократизма в Хабаровске? Фургал, который что сказал первым делом? Что полностью всегда одобрял и поддерживал президента – полностью!Тогда в чем разница, если проигравший кандидат полностью поддерживал президента и победивший кандидат полностью поддерживал президента?Чем партия Жириновского вообще может быть лучше партии Путина – ох, простите, партии Медведева? ЛДПР, как и КПРФ, сто лет заседает в Думе рядышком с Единой Россией и вместе с ней принимает один закон безумнее другого. Смешно говорить, что власть проиграла в регионах.Просто вместо одной партии власти, выиграли другие партии власти, которые пошло и неуклюже пытаются изобразить из себя оппозицию. Это не революция – это просто такой План Бэ. Делаем вид, что обострилась политическая конкуренция. Конечно, еще недавно и такой имитации не требовалось. Но вставание с колен не проходит бесследно и рост благосостояния вкупе с продуманной пенсионной реформой не могли не сказаться.Ладно, не беда. Значит, в подавляющем большинстве субъектов губернаторами будут люди из Единой России, а в каких-то их заменят жириновцы и коммунисты и справятся не хуже, а может даже лучше – на новенького. Поэтому ничего по содержанию не изменилось. Изменилась форма. Это, конечно, уже что-то, но не повод для фейерверков и смелых пророчеств.