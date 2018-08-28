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Выборы: Победило воровство пенсий

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В России форма важнее содержания. Сентябрьские выборы 2018 года войдут в историю победой формы. Впрочем, будем оптимистами. С чего-то надо начинать. Уже есть, на что посмотреть и есть что понюхать, не затыкая носа. Раньше этот процесс напоминал дерьмовую кучу и выглядел как дерьмовая куча. А теперь эту кучу распихали по блестящим фантикам и обрызгали духами.

Выборы: Победило воровство пенсий


И мы теперь обсуждаем какой-то крах Единой России, возрождение народного самосознания и восход Солнца Перемен на горизонте. Это неправда.

Точнее, не вся правда. Народ действительно оказался не таким стадом баранов, как иногда о нем думают в минуты отчаяния. И там, где власти проявили беспечную самонадеянность, и обошлись без оголтелости на участках, вышел конфуз. Граждане проголосовали по принципу «кто угодно лучше тебя».

Таким образом, хуже Единой России и ее кандидатов во Владимире и Хабаровске не было. Там Единая Россия – это дно. Прекрасно, что граждане так проголосовали. Замечательно, что власть это стерпела, и не стала вводить войска и всех несогласных сажать в концлагеря.

Значит, не всё так ужасно еще в нашей стране. Но недостаточно проголосовать против кого-то – нужно еще кому-то голоса отдать. Кому же их отдали? ЛДПР? Это Сипягин у нас будет лицом Владимирской Демократии? Или Фургал станет олицетворением демократизма в Хабаровске? Фургал, который что сказал первым делом? Что полностью всегда одобрял и поддерживал президента – полностью!

Тогда в чем разница, если проигравший кандидат полностью поддерживал президента и победивший кандидат полностью поддерживал президента?

Чем партия Жириновского вообще может быть лучше партии Путина – ох, простите, партии Медведева? ЛДПР, как и КПРФ, сто лет заседает в Думе рядышком с Единой Россией и вместе с ней принимает один закон безумнее другого. Смешно говорить, что власть проиграла в регионах.

Просто вместо одной партии власти, выиграли другие партии власти, которые пошло и неуклюже пытаются изобразить из себя оппозицию. Это не революция – это просто такой План Бэ. Делаем вид, что обострилась политическая конкуренция. Конечно, еще недавно и такой имитации не требовалось. Но вставание с колен не проходит бесследно и рост благосостояния вкупе с продуманной пенсионной реформой не могли не сказаться.

Ладно, не беда. Значит, в подавляющем большинстве субъектов губернаторами будут люди из Единой России, а в каких-то их заменят жириновцы и коммунисты и справятся не хуже, а может даже лучше – на новенького. Поэтому ничего по содержанию не изменилось. Изменилась форма. Это, конечно, уже что-то, но не повод для фейерверков и смелых пророчеств.

Антон Орехъ






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  • 1 | 25.09.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Царящее последние 20 лет ручное управление государством начало давать сбои. Даже таким марионеткам, как КПРФ и ЛДПР, отказано в собственном мнении в политике.

Кремль накажет ЛДПР и КПРФ за высокие результаты на губернаторских выборах в Хабаровском крае, Владимирской области и Приморье. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к администрации президента источник.

«Они перешли через красную линию, по сути, стали внесистемной оппозицией и могут теперь разделить ее судьбу», — сказал собеседник издания.

Еще один собеседник «Ведомостей» подтвердил наличие в Кремле «раздражения» в отношении этих партий. «Надеюсь, будут приняты жесткие меры. Выборы — лишь эпизод. КПРФ, в частности, педалировала пенсионную тему», — отметил он.

Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/396473



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  • 2 | 25.09.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главный итог,- путинская галера дала течь, которая со временем будет только увеличиваться, Главное чтобы вместе с ней не утонула вся Россия.



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  • 3 | 25.09.2018, 10:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
в подавляющем большинстве субъектов губернаторами будут люди из Единой России, а в каких-то их заменят жириновцы и коммунисты и справятся не хуже, а может даже лучше – на новенького. Поэтому ничего по содержанию не изменилось. Изменилась форма. Это, конечно, уже что-то, но не повод для фейерверков и смелых пророчеств.
===============================
Главное, чтобы орехов, ксюшадей, наваляльников и прочую гнило-яблочную шелупонь ни в ФОРМУ ни в СОДЕРЖАНИЕ близко не подпускали! Пусть кликушествуют свои "пророчества"Ю, как УЖастная кюхерка ПЭРЭМОХУ хохлам!



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  • 4 | 25.09.2018, 12:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Какая то не интересная тема.
Давайте обсудим грамматические ошиПки министра.



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  • 5 | 25.09.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главный итог,- путинская галера дала течь, которая со временем будет только увеличиваться, Главное чтобы вместе с ней не утонула вся Россия.
========================================================
Что это на УЖе вдруг передумали, чтобы Россия утонула? Не волнуйся, наваляльников сбросим, как балласт, а коммунисты после этого течь моментально ликвидируют под лозунги ЛДПР!



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  • 6 | 25.09.2018, 12:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3-5му.
Единственный кто боролся с ворами во власти это Алексей навальный.
А ты можешь? Нет
Вот ты есть гнило-яблочная шелупонь



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  • 7 | 25.09.2018, 12:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.09.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главный итог,- путинская галера дала течь, которая со временем будет только увеличиваться, Главное чтобы вместе с ней не утонула вся Россия.
========================================================
Что это на УЖе вдруг передумали, чтобы Россия утонула? Не волнуйся, наваляльников сбросим, как балласт, а коммунисты после этого течь моментально ликвидируют под лозунги ЛДПР!
*******************

Коммуняки развалили коммунистическую империю. Началось с того, захотели создать Русскую Коммунистическую Партию. Партию создали, но окружающие империю сателлиты убежали.
То что осталось чисто Русское изобретение с привкусом наваленных.



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  • 8 | 25.09.2018, 15:29 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 427 | Рейтинг: +3,5
Главный итог выборов? ЕР сохранило в Своих руках власть так что ни чего хорошего ждать не прийдется.



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