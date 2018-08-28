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Чума победила холеру

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Великая радость. Теперь на Дальнем Востоке в одном из краев губернатором будем жириновец, а не единоросс. Да еще в тройке регионов шла напряженная борьба единороссов с коммунистами и жириновцами.

Чума победила холеру


Где-то чума победила холеру, в других местах бой между ними закончился вничью, где-то исход еще не ясен.

«Большая победа» протестов против пенсионного ограбления и повод смотреть с оптимизмом в будущее.

Ничего подобного.

До какой степени деградировала страна, если помещение на должности бесправных губернаторов, во всем подконтрольных Кремлю, воспринимается с оптимизмом. Федерализм давно уничтожен, точнее, он так и не смог развиться.

До какой степени беспамятства дошли граждане, если готовы видеть альтернативу Путину в коммунистах и жириновцах. Ведь они изначально были едины – с их антизападным курсом, крымнашизмом, уничтожением федерализма, отношением к советскому прошлому. В их головах растет все тот же пыльный чертополох.

Все они виновники санкций против России, войны на Донбассе и сирийской авантюры Путина. А жириновцы еще выступают за полномасштабную войну с Украиной – за захват у нее новых земель.

Как вообще можно голосовать в знак протеста за жириновца, если Жириновский притащился 9 сентября на протестный митинг в Москве и угрожал там людям, защищая Кремль?

Вы не найдете в списках кандидатов на посты губернаторов ни людей Навального, ни представителей Яблока. Никто из них не имеет шансов пройти «муниципальный фильтр», установленный Путиным для маскировки назначения им идеологически близких губернаторов.

Через этот «фильтр» пропускают только жидкую водицу, зараженную холерой или чумой.

Берите стакан. Какой нравится. Пейте, граждане. Запивайте пенсионный грабеж.

СерпомПо






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  • Гость
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  • 1 | 25.09.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До какой степени деградировала страна, если помещение на должности бесправных губернаторов, во всем подконтрольных Кремлю, воспринимается с оптимизмом. Федерализм давно уничтожен, точнее, он так и не смог развиться.
------------------------------------
А вы что типа за федерализм? А что тогда плачете за счет всего национального? Или национальные театры, песни, родные языки это не федерализм?



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  • 2 | 25.09.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Все эти депутаты представители одной партии "Жуликов и воров", только разных фракций.



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  • 3 | 25.09.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 25.09.2018, 09:38 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
До какой степени деградировала страна, если помещение на должности бесправных губернаторов, во всем подконтрольных Кремлю, воспринимается с оптимизмом. Федерализм давно уничтожен, точнее, он так и не смог развиться.
------------------------------------
А вы что типа за федерализм? А что тогда плачете за счет всего национального? Или национальные театры, песни, родные языки это не федерализм?
****************

Ты идиот, маленько почитай, по википедии посмотри, что такое Федерализм.
Глупо сравнивать федерализм с Национально-культурной автономией, у которой нет территории, органов самоуправления, финансовой системы, разрешено только петь и плясать.



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  • 4 | 25.09.2018, 10:58 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 427 | Рейтинг: +3,5
Вот Вам и выборы. Вас разводят как хотят . . Вот для чего нужны клерикалам партии и выборы .не случайно Их содержат из бюджета -то есть за деньги собранные в виде налогов с граждан России. Азохен вей.



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  • 5 | 25.09.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коммунисты в Раде голосуют против повышения пенсионного возраста. Так, мелкими шажками, они отвоёвывают голоса у людоедов, завоёвывают себе сторонников и симпатизантов. Другой разговор, что эту власть выборами не сковырнёшь. Но закон диалектики "перехода количества в качество" власть отменить бессильна и, с учётом этой для себя угрозы, будет метаться и шарахаться. К чему это приведёт - покажет время.



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  • 6 | 25.09.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коммунисты в Раде голосуют против повышения пенсионного возраста.
============================
Хохлы коммунистов уже четыре года, как запретили, так что не фэйкай про Раду с коммунистами, а то хохлы перестанут сала присылать!



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  • 7 | 25.09.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 25.09.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коммунисты в Раде голосуют против повышения пенсионного возраста.
============================
Хохлы коммунистов уже четыре года, как запретили, так что не фэйкай про Раду с коммунистами, а то хохлы перестанут сала присылать!

--------------------------------

Ххех!.. По Фрейду, однако... С другой стороны, они же не думают о народе, а р а д у ю т с я своему депутатству, своим окладам и т.д. "Рада" и есть. :) Какая там "Дума"! Разве что о своих отпрысках - как их за границу отправить.



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  • 8 | 25.09.2018, 12:41 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 25.09.2018, 12:34 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 25.09.2018, 12:21 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Коммунисты в Раде голосуют против повышения пенсионного возраста.
============================
Хохлы коммунистов уже четыре года, как запретили, так что не фэйкай про Раду с коммунистами, а то хохлы перестанут сала присылать!

--------------------------------

Ххех!.. По Фрейду, однако... С другой стороны, они же не думают о народе, а р а д у ю т с я своему депутатству, своим окладам и т.д. "Рада" и есть. :) Какая там "Дума"! Разве что о своих отпрысках - как их за границу отправить.
******************************
У Думовцев вопрос "куда отправить" своих отпрысков давно решен. К Американцам и Англичанам, то бишь к англосакцам, чтобы от передовой жизни не отставали. С совками им не по пути.



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  • 9 | 25.09.2018, 12:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сипягин даже снял своих наблюдателей во время подсчета голосов, и все равно народ его выбрал.
Что вы ждете от таких Сипягиных, которые лишь участвовали в игре как будто-бы оппозиция.
Ему не нужно было доверие народа.
это такой же ставленник кремля -вот увидите



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  • Эксперт
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  • 10 | 25.09.2018, 13:37 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1878 | Комментарии: 60943 | Рейтинг: +12255,3
Смешно получилось - эти спойлеры не только не собирались в губернаторы, но даже вид не делал, а теперь придется заниматься вопросами, проблемами, в которых ни уха, ни рыла, и - самое главное - желания-то нет никакого! Да еще и Ко-МАНДА от едрисни, а своей-то нет...

В общем будет как всегда - собираешь стиральную машину, а выходит автомат калашникова...



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  • 11 | 25.09.2018, 15:31 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 427 | Рейтинг: +3,5
Губернаторы - те кто проводит антинародную политику центра и не забывая при этом о Своем кармане. Вот на Мой взгляд Их определение на Мой взгляд.



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  • 12 | 25.09.2018, 16:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Муниципальный фильтр должен быть отменён, чтобы любая кухарка могла пойти на выборы и там победить в честной борьбе! Очень Опытный



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  • # 13 | 25.09.2018, 16:18 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11351 | Рейтинг: -1849,1

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  • 14 | 25.09.2018, 17:54 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 427 | Рейтинг: +3,5
12 это стиль горби коммунистов разделившихся по партиям и движениям по ближе к бюджетным деньгам Тут Вы правы мелкий лавочник ОО.



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  • 15 | 25.09.2018, 20:22 | Автор: препод
    Публикации: 39 | Комментарии: 5866 | Рейтинг: -184,5
Все эти товарищи из одного корыта. Дубового.



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  • 16 | 25.09.2018, 20:26 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 427 | Рейтинг: +3,5
15 препод только честно мухлевал на выборах? За кого белютни покидывал. И вообще был пионером комсомольцем коммунистом да и на кого троллишь? Мутный Вы. Чьих будите?



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