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Пенсионный грабеж. Теперь официально

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Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении пенсионного возраста, названный кремлевским СМИ законом о «совершенствовании пенсионной системы».

Пенсионный грабеж. Теперь официально


Слово-то какое — «совершенствование», понимаешь!

Теперь вместо «отнять», «ограбить», «урезать», «сократить» будут говорить «совершенствовать».

Ограбили на улице — «усовершенствовали» материальное положение.

Снизили заплату — «усовершенствовали» оплату труда.

Сократили пособие на ребенка — «усовершенствовали» систему соцзащиты…

Пустые сердца думских единороссов бились ровно: ни одно не дрогнуло, когда надо было нажать кнопку.

Объяснять им, что 80% граждан против «пенсионного грабежа», было напрасной тратой времени — оловянные солдатики партии выполняли приказ, не подлежащий обсуждению.

Взывать к их совести было бесполезно ввиду отсутствия у них такой опции.

Стыдить их было бессмысленно — им давно уже, как в сказке Шварца, пересадили на лицо кожу из-под трусов.

Что же, отменить «пенсионный грабеж», — как и другие людоедские, грабительские, запретительные, репрессивные законы, — можно только одним путем.

Когда это произойдет — а произойдет это обязательно, — все эти законы будут немедленно отменены.

А с теми, кто их инициировал, принимал, продвигал и пропагандировал, будет отдельный разговор.

Борис Вишневский, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)






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  • 1 | 28.09.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Похоже гнилое яблоко и госдеп Вишневскому обещанную персоналку зажилили, а в пенсионной системе рэжыма он , как истинный либероид не поучаствовал? Вот теперь и визжит о грабеже, только отменить «пенсионный грабеж», — как и другие людоедские, грабительские, запретительные, репрессивные законы, — можно только одним путем, вернуть ему обещанную гнилым яблоком и госдепом персоналку за пропагондонку!



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  • 2 | 28.09.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда это произойдет — а произойдет это обязательно, — все эти законы будут немедленно отменены.

==================

После триумфального шествия Советской Власти по стране.

"В удачу поверьте - и дело с концом!
Да здравствует ветер, который в лицо!
И нет нам покоя: гори, но живи!
Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови!
Погоня, погоня, погоня, погоня в горячей крови!.."



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  • 3 | 28.09.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По сути это не "совершенствование" а отмена пенсий. Так как дожить до пенсии нереально: людей будут увольнять до наступления предпенсионного возраста, и неимея средств не то что на лекарства. а банально на питание люди начнут вымирать.
Россия уже даже не феодальное общество, Россия превратилась в стаю где старым и больным нет места; их или просто бросают или поедают, третьего не дано.



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  • 4 | 28.09.2018, 10:20 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 521 | Рейтинг: +6,2
Токова либерально демократическая действительность. За то туалетной бумаги завались и китайского ширпотреба. Азохен вей.



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  • 5 | 28.09.2018, 10:44 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 521 | Рейтинг: +6,2
Метрополии нужны трудовые ресурсы -те кто пашет за копейки .Пенсионеры для Них баллас и Их обнулят через платную не качественную медицину повышение цен на все. Фактически пенсию отменили. Осталось отнять пенсию у Тех кто дожил до пенсии и это будет следующим шагом пенсионной реформы.Азохен вей. Что бы не умереть от голода пожилые люди будут продавать Свои квартиры и то что у Них есть из собственности . Превратятся в бомжей а бомжи как правило в первую же зиму вымирают .Азохен вей.



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  • 6 | 28.09.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 28.09.2018, 09:43 | Автор:

Похоже гнилое яблоко и госдеп Вишневскому обещанную персоналку зажилили, а в пенсионной системе рэжыма он , как истинный либероид не поучаствовал? Вот теперь и визжит о грабеже, только отменить «пенсионный грабеж», — как и другие людоедские, грабительские, запретительные, репрессивные законы, — можно только одним путем, вернуть ему обещанную гнилым яблоком и госдепом персоналку за пропагондонку!
===================================================
Заткни ХАЙЛО , пиз.. бол !! Тварь подтирочная , для жирных задниц !



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  • 7 | 28.09.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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Спрашивается , НА ХЕРА нам такая подлая власть ?



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  • 8 | 28.09.2018, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 28.09.2018, 10:44 | Автор: МАТЁРЫЙ
Публикации: 0 | Комментарии: 487 | Рейтинг: +4,7

...

"Азохен вей."

-----------------
Отзыв:
"Пездохен швайнц!"



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  • 9 | 28.09.2018, 11:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заткни ХАЙЛО , пиз.. бол !! Тварь подтирочная , для жирных задниц !
------------------------------------------------------------
---------------------------------------
Вот и УЖастные либероиды проснулись!



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  • 10 | 28.09.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 28.09.2018, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Спрашивается , НА ХЕРА нам такая подлая власть ?

--------------------

Всякая власть от Бога! Забыл?! И не ругайся в божьем храме. То кадилом уе.бу.



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  • 11 | 28.09.2018, 11:47 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 521 | Рейтинг: +6,2
7 Мне нравится Ваш ход мысли. Есть же все таки кому полит ликбез идет на пользу.



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  • 12 | 28.09.2018, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 28.09.2018, 11:36 | Автор:

Вот и УЖастные либероиды проснулись!
==========================================
Суконка подтирочная , не воняй здесь !



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  • 13 | 28.09.2018, 11:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 28.09.2018, 11:40 | Автор:

Всякая власть от Бога! Забыл?! И не ругайся в божьем храме. То кадилом уе.бу.
=================================================
Суконка , вахту принял ?



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  • 14 | 28.09.2018, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 28.09.2018, 11:36 | Автор:

Вот и УЖастные либероиды проснулись!
===========================================
Вот ОНА ПАДАЛЬ , пропутинская !
Путин , миллионы людей в рабство записывает , а эта ПАДАЛЬ
на других , стрелки переводит !



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  • 15 | 28.09.2018, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вот и УЖастные либероиды проснулись!
==========================================
Суконка подтирочная , не воняй здесь !
==========================================
Пенсию вышли зарабатывать от либерастов? Контракт прочтите, а то кинут либерастые с персоналкой за неэффективность пропагондонки! Как трех лохов вор-комсорг МБХ!



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  • 16 | 28.09.2018, 12:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 28.09.2018, 12:08 | Автор:

Пенсию вышли зарабатывать от либерастов? Контракт прочтите, а то кинут либерастые с персоналкой за неэффективность пропагондонки! Как трех лохов вор-комсорг МБХ!
===============================================
Суконка ! Сказано ПШЕЛЛ , на свое место !
Твой удел стоять при туалете , быть холуем и подтиркой для
жирных " господских " задниц !



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  • 17 | 28.09.2018, 13:00 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 521 | Рейтинг: +6,2
Следующий этап отмена пенсий тем кому посчастливилось выти на пенсию до реформ.



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  • 18 | 28.09.2018, 13:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
16 | 28.09.2018, 13:00 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 500 | Рейтинг: +5,3
Следующий этап отмена пенсий тем кому посчастливилось выти на пенсию до реформ.
------------------

С возвратом уже полученного и потраченного?



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  • 19 | 28.09.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Страшно жить
Где выход????!!!!



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  • 20 | 28.09.2018, 14:00 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 521 | Рейтинг: +6,2
18 выход -власть советам землю крестьянам заводы рабочим .



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