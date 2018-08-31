Пенсионный грабеж. Теперь официально

Госдума приняла в третьем чтении закон о повышении пенсионного возраста, названный кремлевским СМИ законом о «совершенствовании пенсионной системы».Слово-то какое — «совершенствование», понимаешь!Теперь вместо «отнять», «ограбить», «урезать», «сократить» будут говорить «совершенствовать».Ограбили на улице — «усовершенствовали» материальное положение.Снизили заплату — «усовершенствовали» оплату труда.Сократили пособие на ребенка — «усовершенствовали» систему соцзащиты…Пустые сердца думских единороссов бились ровно: ни одно не дрогнуло, когда надо было нажать кнопку.Объяснять им, что 80% граждан против «пенсионного грабежа», было напрасной тратой времени — оловянные солдатики партии выполняли приказ, не подлежащий обсуждению.Взывать к их совести было бесполезно ввиду отсутствия у них такой опции.Стыдить их было бессмысленно — им давно уже, как в сказке Шварца, пересадили на лицо кожу из-под трусов.Что же, отменить «пенсионный грабеж», — как и другие людоедские, грабительские, запретительные, репрессивные законы, — можно только одним путем.Когда это произойдет — а произойдет это обязательно, — все эти законы будут немедленно отменены.А с теми, кто их инициировал, принимал, продвигал и пропагандировал, будет отдельный разговор.