Муртаза об отставке Хамитова и назначении Хабирова

Муртаза Рахимов прокомментировал отставку Рустэма Хамитова. Первый Президент Башкортостана оценил кандидатуру Радия Хабирова и пожелал ему удачи.«Эта отставка, на мой взгляд, носит пусть и запоздалый, но закономерный характер. За последние 8 лет Башкортостан потерял свое лицо сильного региона-донора. Можно много говорить в цифрах, но лучше привести примеры. Дошло до того, что на заработки из Зауралья на Север едут уже не только мужчины. Почему женщины из Баймака должны уезжать в Набережные Челны на вахту работать маляром? Каким образом мы вдруг превратились в «Молочную страну», в то время как поголовье скота в республике падает? Ключевое слово «превратилась», на бумаге…Не реализован ни один сколь-нибудь значимый инвестпроект, кроме скандального «Кроношпана». Дорожный фонд республики в последние годы был рекордным, но где наши хорошие дороги? Не реализована ни одна программа. Стыдно вспоминать программу развития Зауралья или северо-востока республики. Вообще, просто жалко республику, жалко простых людей. Закрылись больницы, школы, клубы, сельское хозяйство лежит в коме, но зато в бюджете профицит в 20 млрд рублей! Кому этот профицит нужен, если эти деньги не работают на все эти сферы?У ушедшего главы так и не сформировалась рабочая команда. Кадровая чехарда, постоянные отставки и назначения превратились в обыденность. А те, кто оставался на своих позициях, показывают не самые лучшие качества. «Вечный» Константин Толкачев, который всегда и со всем соглашался при мне, потом при ушедшем главе, будет все так же улыбаться и со всем соглашаться.Очень многие, кто вчера в рот смотрел Башлыгы, сегодня будут аплодировать новому руководителю. Но нужно понимать, что эти приспособленцы и соглашатели несут такую же ответственность за нынешнее состояние республики, как ушедший Рустэм Хамитов.Поэтому у Радия Хабирова будет непростая задача сформировать рабочую команду. Это должны быть не приспособленцы, а хозяйственники.Как мне кажется, следует обратить внимание прежде всего на сельское хозяйство. Это и работа, и село, прекращение оттока населения. Другие отрасли в большей степени контролируются федералами или крупным бизнесом. А сельское хозяйство свободно с точки зрения приложения усилий и может стать буксиром для республики.Радий Фаритович неконфликтен для республики. У нас в один момент были сложности в отношениях, инициированные третьими лицами из состава тогдашнего правительства. Но конфликт давно исчерпан. Я это говорю к тому, что республика может объединиться под его руководством. Он прежде всего местный, как управленец, он вырос здесь и хорошо знает республику. По сравнению с ушедшим главой это сформировавшийся государственный деятель с огромным хозяйственным и политическим опытом. Он не отдалился от людей, очень близок к молодежи.Я думаю, в его возрасте и с его профессионализмом сделать многонациональный Башкортостан процветающим регионом станет главной задачей. Все мы должны ему в этом помочь. Пожелаем ему в этом созидательном деле удачи!» – заявил Муртаза Рахимов.Также Первый Президент республики направил телеграмму в адрес Радия Хабирова и президента России Владимира Путина.