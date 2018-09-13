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Муртаза об отставке Хамитова и назначении Хабирова

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Муртаза Рахимов прокомментировал отставку Рустэма Хамитова. Первый Президент Башкортостана оценил кандидатуру Радия Хабирова и пожелал ему удачи.

Муртаза об отставке Хамитова и назначении Хабирова


«Эта отставка, на мой взгляд, носит пусть и запоздалый, но закономерный характер. За последние 8 лет Башкортостан потерял свое лицо сильного региона-донора. Можно много говорить в цифрах, но лучше привести примеры. Дошло до того, что на заработки из Зауралья на Север едут уже не только мужчины. Почему женщины из Баймака должны уезжать в Набережные Челны на вахту работать маляром? Каким образом мы вдруг превратились в «Молочную страну», в то время как поголовье скота в республике падает? Ключевое слово «превратилась», на бумаге…

Не реализован ни один сколь-нибудь значимый инвестпроект, кроме скандального «Кроношпана». Дорожный фонд республики в последние годы был рекордным, но где наши хорошие дороги? Не реализована ни одна программа. Стыдно вспоминать программу развития Зауралья или северо-востока республики. Вообще, просто жалко республику, жалко простых людей. Закрылись больницы, школы, клубы, сельское хозяйство лежит в коме, но зато в бюджете профицит в 20 млрд рублей! Кому этот профицит нужен, если эти деньги не работают на все эти сферы?

У ушедшего главы так и не сформировалась рабочая команда. Кадровая чехарда, постоянные отставки и назначения превратились в обыденность. А те, кто оставался на своих позициях, показывают не самые лучшие качества. «Вечный» Константин Толкачев, который всегда и со всем соглашался при мне, потом при ушедшем главе, будет все так же улыбаться и со всем соглашаться.

Очень многие, кто вчера в рот смотрел Башлыгы, сегодня будут аплодировать новому руководителю. Но нужно понимать, что эти приспособленцы и соглашатели несут такую же ответственность за нынешнее состояние республики, как ушедший Рустэм Хамитов.

Поэтому у Радия Хабирова будет непростая задача сформировать рабочую команду. Это должны быть не приспособленцы, а хозяйственники.

Как мне кажется, следует обратить внимание прежде всего на сельское хозяйство. Это и работа, и село, прекращение оттока населения. Другие отрасли в большей степени контролируются федералами или крупным бизнесом. А сельское хозяйство свободно с точки зрения приложения усилий и может стать буксиром для республики.

Радий Фаритович неконфликтен для республики. У нас в один момент были сложности в отношениях, инициированные третьими лицами из состава тогдашнего правительства. Но конфликт давно исчерпан. Я это говорю к тому, что республика может объединиться под его руководством. Он прежде всего местный, как управленец, он вырос здесь и хорошо знает республику. По сравнению с ушедшим главой это сформировавшийся государственный деятель с огромным хозяйственным и политическим опытом. Он не отдалился от людей, очень близок к молодежи.

Я думаю, в его возрасте и с его профессионализмом сделать многонациональный Башкортостан процветающим регионом станет главной задачей. Все мы должны ему в этом помочь. Пожелаем ему в этом созидательном деле удачи!» – заявил Муртаза Рахимов.

Также Первый Президент республики направил телеграмму в адрес Радия Хабирова и президента России Владимира Путина.

Муртаза об отставке Хамитова и назначении Хабирова




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  • Участник
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  • 1 | 12.10.2018, 15:20 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15705 | Рейтинг: -2889,6
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Кратко и четко, как всегда и говорил Бабай.
Но и на себя тоже надо взять вину Бабаю.
Преемника не подготовил, вошел в конфликт с Медведевым, который, как бы там не было, был Президентом России. Воспользовался Хамитов. Результат эти 8 лет безвременья.



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  • 2 | 12.10.2018, 15:22 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1000 | Рейтинг: +15,3
Надеется что Радий не отдоит фонд Урал и не надейся Бабай.Отдоят по полной а будешь мычать так попробуешь Новичек. Хотя Я бабая понимаю хочет сытым быть и на свободе. А так как Он говаривал цеп жджип турма а тут фонд мечеть турма.



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  • 3 | 12.10.2018, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если меня кто-то уволил, а меня бы потом поставили руководить над ним , что бы я первым делом сделал? Ааа он думает что деньги Урала у него при помощи хама забрали, мне кажется он здесь ошибается, все смешалось в доме Обломовых



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1

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  • Начинающий
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  • 4 | 12.10.2018, 15:33 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1000 | Рейтинг: +15,3
кац Ты конституцию почитай там не сказано что власть переходит по наследству. Баай тот еще чичиков.



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  • 5 | 12.10.2018, 15:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кац!
"Кратко и четко, как всегда и говорил Бабай."
Но Бабай забыл,что Башкирия перестала быть донором именно при нём.Сколько млрд он вытянул из Москвы только на ж/д вокзал?!
Надеюсь,Хабиров ни в каком виде не продолжит дело Рахимова.У Хабирова будет свой путь,как минимум, cвободный от национализма.



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  • 6 | 12.10.2018, 15:50 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1885 | Комментарии: 61082 | Рейтинг: +12256,3
Почему женщины из Баймака должны уезжать в Набережные Челны на вахту работать маляром?
______________________________
Бабай! А ты забыл, как в твою бытность водители троллейбусов из Уфы вахтами ездили в Москву, ась?



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  • 7 | 12.10.2018, 16:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 12.10.2018, 15:50 | Автор: Кухарка
Публикации: 1885 | Комментарии: 61075 | Рейтинг: +12256


Почему женщины из Баймака должны уезжать в Набережные Челны на вахту работать маляром?
______________________________
Бабай! А ты забыл, как в твою бытность водители троллейбусов из Уфы вахтами ездили в Москву, ась?
--------------------------------------
Я тебя кухарка видел на Ленинградском шоссе, так как тебя на Тверской не пускали.



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  • 8 | 12.10.2018, 16:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Лицемер, к чему.
Когда-то в 2008году муртаза вышиб радия - слишком уж воровал, изощреннее и наглее его самого (муртаза считал, что только ему можно воровать - кинул весь народ республики ради сыночка урала, тем более путин тогда позволил).
Разденет его радий, но народу ничего не достанется - это точно.



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  • 9 | 12.10.2018, 16:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Лицемер, к чему.
Когда-то в 2008году муртаза вышиб радия - слишком уж воровал, изощреннее и наглее его самого (муртаза считал, что только ему можно воровать - кинул весь народ республики ради сыночка урала, тем более путин тогда позволил).
Разденет его радий, но народу ничего не достанется - это точно.



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  • 10 | 12.10.2018, 16:09 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1000 | Рейтинг: +15,3
Бабай забудь что кем был -теперь Вы бабуин. как и остальные жители РБ а главный бабунин врио бабуин уже определился . Бандерлоги вернее Их управляющий Пу все уже на четвертом ходу многоходовки определил .Теперь осталось конституцию поменять как и закон о пенсиях быстро и скрытно .



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  • 11 | 12.10.2018, 16:15 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1000 | Рейтинг: +15,3
Кац Ты наивный бабай давно уже только подписывает что Ему подсунут Он жертва окружения чичиковых .



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  • 12 | 12.10.2018, 16:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Профицит надо направить на зарплаты, чтоб всем стало зорошо. Тогда никто не будет критиковать.



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  • 13 | 12.10.2018, 16:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
кац!
"Кратко и четко, как всегда и говорил Бабай."
Но Бабай забыл,что Башкирия перестала быть донором именно при нём.Сколько млрд он вытянул из Москвы только на ж/д вокзал?!
Надеюсь,Хабиров ни в каком виде не продолжит дело Рахимова.У Хабирова будет свой путь,как минимум, cвободный от национализма.
-----------------------------------
Не знаешь а пишешь. Москва не дала на вокзал ни копейки. Полтрчены были только республиканские средства. И донором республика не перестала быть при Рахимове. И при Хамитове не перестала. Это для таких дураков как вы пишут, что она уже не донор. Башкирия донор в числе самых крупных доноров России.



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  • 14 | 12.10.2018, 16:21 | Автор: Герасим
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7 руки прочь от Лены позывной кухарка Она из Наших.



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  • 15 | 12.10.2018, 16:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 12.10.2018, 15:29 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если меня кто-то уволил, а меня бы потом поставили руководить над ним , что бы я первым делом сделал? Ааа он думает что деньги Урала у него при помощи хама забрали, мне кажется он здесь ошибается, все смешалось в доме Обломовых
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________ Причём здесь дом Обломовых? Жертва ЕГЭ? Очень Опытный



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  • 16 | 12.10.2018, 16:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Фактически была бы донором если не отдать за даром нефтегазрпереработку. Мортаза бабай спилил сук на котором сидел, причем это утверждение абсолютно в любом отношении, как скорость света в вакууме



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  • 17 | 12.10.2018, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Самое интересное кто был у мортазы главным юристом. Этот человек его полностью подставил



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  • 18 | 12.10.2018, 16:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вышел на свет старый башкирский ГЛАВВОР ?
Забыл как национальный вопрос вывел на первую линию политики
РБ и под эту сурдинку обворовал весь народ Башкортостана ?
А националисты орали день и ночь , о превосходстве коренных в
РБ , над остальными народами ?
Сукой был , сукой и останется в моей памяти этот первый
президент РБ !



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  • 19 | 12.10.2018, 16:33 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1885 | Комментарии: 61082 | Рейтинг: +12256,3
Бабай хитровыделанный - вот и решил первым протянуть ручку... и я уверена, что такой же хитровыделанный Хабиров - с радостью примет этот жест.

У Крылова есть басня про собачью дружбу:

СОБАЧЬЯ ДРУЖБА
У кухни под окном
На солнышке Полкан с Барбосом, лежа, грелись.
Хоть у ворот перед двором
Пристойнее б стеречь им было дом;
Но как они уж понаелись —
И вежливые ж псы притом
Ни на кого не лают днем —
Так рассуждать они пустилися вдвоем
О всякой всячине: о их собачьей службе,
О худе, о добре и, наконец, о дружбе.
«Что́ может», говорит Полкан: «приятней быть,
Как с другом сердце к сердцу жить;
Во всем оказывать взаимную услугу;
Не спить без друга и не съесть,
Стоять горой за дружню шерсть,
И, наконец, в глаза глядеть друг другу,
Чтоб только улучить счастливый час,
Нельзя ли друга чем потешить, позабавить,
И в дружнем счастье всё свое блаженство ставить!
Вот если б, например, с тобой у нас
Такая дружба завелась:
Скажу я смело,
Мы б и не видели, как время бы летело». —
«А что же? это дело!»
Барбос ответствует ему:
«Давно, Полканушка, мне больно самому,
Что, бывши одного двора с тобой собаки,
Мы дня не проживем без драки;
И из чего? Спасибо господам:
Ни голодно, ни тесно нам!
Притом же, право, стыдно:
Пес дружества слывет примером с давних дней;
А дружбы между псов, как будто меж людей,
Почти совсем не видно». —
«Явим же в ней пример мы в наши времена»,
Вскричал Полкан: «дай лапу!» — «Вот она!»
И новые друзья ну обниматься,
Ну целоваться;
Не знают с радости, к кому и приравняться:
«Орест мой!» — «Мой Пилад!» Прочь свары, зависть, злость!
Тут повар на беду из кухни кинул кость.
Вот новые друзья к ней взапуски несутся:
Где делся и совет и лад?
С Пиладом мой Орест грызутся, —
Лишь только клочья вверх летят:
Насилу, наконец, их розлили водою.
Свет полон дружбою такою.
Про нынешних друзей льзя молвить, не греша,
Что в дружбе все они едва ль не одинаки:
Послушать, кажется, одна у них душа, —
А только кинь им кость, так что твои собаки!



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  • 20 | 12.10.2018, 16:36 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1885 | Комментарии: 61082 | Рейтинг: +12256,3
Причём здесь дом Обломовых? Жертва ЕГЭ? Очень Опытный
_____________________
Тоже обратила внимание))) Для него - что Обломовы, что Облонские - барабыр!



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