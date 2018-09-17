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Низкие порывы на фоне больших событий

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Кремль в Башкирии сменил Главу. Что бы ни говорил бывший глава Рустэм Хамитов, его сняли. Причем сняли, в определенной степени, неуважительно для республики. Аккурат, в день празднования (многие еще помнят) принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской ССР. И сразу же «ярлык на княжение» был выдан бывшему руководителю Администрации президента Муртазы Рахимова – Радию Хабирову.

Низкие порывы на фоне больших событий


Смена первого лица в республиканском Белом доме вызвала низкопоклоннический ажиотаж, как среди членов республиканской «элиты», так и среди заждавшихся «своего» человека башкирских националистов. Башкирские националисты отреагировали на рокировку в Белом доме буйными плясками и массовой игрой на курае.

Два в одном – радость от ухода Хамитова и еще большая радость приходу Хабирова. То, что незадолго до смены караула в Белом доме, были организованы акции недовольства башкирских общественников правлением Рустэма Хамитова, говорит подготовке со стороны Москвы негативного общественно-политического фона, способствующего его снятию с поста главы республики.

Двойной праздник для башкир



Именно башкирские представители выражают бурную радость в связи с назначением Хабирова.



Не отстают от общественников-националистов некоторые представители властных структур республики. В социальных сетях приводят, в частности, поздравление от бывшего депутата Госдумы Салии Мурзабаевой. Она была одним из тех, кто клеймил позором того же Радия Хабирова, когда местные единоросы исключали Хабирова из партии.



А сегодня она же на страницах ФБ радостно пишет: «Котлайбыз, Радий Фарит улы! Уныштар hезга! Поздравляем, желаем удачи! Проблем накопилось в республике много, но Вы их решите, уверены! Ждём перемен!!!».

И, конечно же, стараются сесть в хабировскую арбу некоторые бывшие башинформовские журналисты. Те журналисты, которые при травле Хабирова, ярко освещали это событие, перечисляли грехи бывшего руководителя рахимовской администрации.

Известный общественный деятель Эдвард Мурзин призывает не увлекаться возвеличиванием Хабирова. «Давай умерим свои восторги.... надо посмотреть как дела будут делаться...пока смотрю на БСТ началось возвеличивание ипташа Радия Хабирова....но внятных заявлений ещё же не было», пишет он в ФБ. Сам Радий Хабиров написал на своей странице, что для него главное «оправдать доверие Президента и приложить все свои силы, опыт и знания, чтобы сделать жизнь жителей Башкирии лучше».

Можно не сомневаться – с первым пунктом своего заявления он справится, а вот со вторым…

Карим Яушев






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  • Гость
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  • 1 | 15.10.2018, 09:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Башкирский восторг от возврата Хабирова с изгнания можно оценить так:
Накакали жидким на его душу и отправили в восвояси, теперь ждут от него почестей.



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  • Гость
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  • 2 | 15.10.2018, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что так в Казани забеспокоились? А татарские националисты чего переживают? Они же сами кричали, что Хамитов плохой. Похоже все же Хабиров в масть, если так разволновались те, кто радовался неудачам в Башкирии.



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  • 3 | 15.10.2018, 09:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«…Ждём перемен!!»
Они будут. Как чувствуют себя башкирский политсостав ЕР? И его бессменный секретарь?



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  • 4 | 15.10.2018, 09:28 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1126 | Рейтинг: +19
Да есть такое захваливание и это хорошо так как метод от противного действует безотказно. Вообще человека оценивают не по словам а по поступка.Радий матерый кадр -прошедший хорошую школу подковерной борьбы за власть Прошел спец подготовку в Турции и Сам определится по жизни а пока Он поймал и держит в руках хвост удачи. Пример Бабай да и много примеров -выпал из колоды и только ленивый не пинает под зад бывшего "кумира" "хозяина" жизни. Чем выше взлетел тем тверже падение.Физика -масса на ускорение и бум о землю.



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  • 5 | 15.10.2018, 09:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если помните его рвения по подтасовке результатов выборов, сломя голову беготню с левыми бюллетенями, так и пройдет его остальной жизненный путь в необузданной, бесполезной суете. Деньги любят тишину. Не будет тишины, не будут финансы.
Республика будет болтаться там, где сейчас находится.



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  • 6 | 15.10.2018, 09:32 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4365 | Рейтинг: -186,3
Причем сняли, в определенной степени, неуважительно для республики. Аккурат, в день празднования
================================
Яуш,не юли! Наоборот даже очень уважительно по отношению к башкирам
принял В.Путин свое решение снять Р.Хамитова с должности.
Это лучший подарок для народа в честь праздника Республики !



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7

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  • 7 | 15.10.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 15.10.2018, 09:25 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что так в Казани забеспокоились?
----------------------------------

А что, Минниханов какие комментарии прислал? Не поделишься приобретением?



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  • 8 | 15.10.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раздаст должности башнацистам и они будут послушны, и спокойно сроют Шиханы. Никто не квакнет. Гениальный ход.



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  • 9 | 15.10.2018, 09:39 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1126 | Рейтинг: +19
6 Шариковым все праздник хоть сняли хоть поставили -бабуин шлемазл.



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  • 10 | 15.10.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это лучший подарок для народа в честь праздника Республики !
++++++++++++++++++

Кто как воспринимает...уже забыли как тогда сподвижники Муртазы сожрали его с потрохами, какими только словами не обзывали. Он что, вытерет морду и ударится в облызания?



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  • 11 | 15.10.2018, 09:50 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1171 | Рейтинг: +328,9
Хрен редьки не слаще.Что тот , что этот ставленники пуйла. От шестерок практически ничего не зависит. Так что зря башнацики радуются, поставит их соплеменник в такую позу, что Хамитов ангелом покажется.



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  • 12 | 15.10.2018, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 15.10.2018, 09:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Раздаст должности башнацистам и они будут послушны, и спокойно сроют Шиханы. Никто не квакнет. Гениальный ход.
+++++++++++++++++++
как определил Хамитов, нужны финансы. И Сейчас вопрос актуален как никогда. Шиханы одно из основных направлений. Руками самих башкир выроют символ нацистовт- шиханы. И не пикнут, свой же роет и все в благо.
Действительно гЕниальный ход! .



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  • 13 | 15.10.2018, 09:53 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4365 | Рейтинг: -186,3
Какие заслуги перед Россией зачислят Д.Медведеву трудно сказать.
Скорее история в будущем просто будет пытаться отдать в забвение период
правления Медведева.Его решение в свое время снять уважаемого Президента
М.Г.Рахимова и поставить на его место слабого Р.З.Хамитова был плевком
в сторону башкирского народа,а народ это не забудет.



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  • 14 | 15.10.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 15.10.2018, 09:32 | Автор: Sharik
Публикации: 0 | Комментарии: 4354 | Рейтинг: -185,7

Причем сняли, в определенной степени, неуважительно для республики. Аккурат, в день празднования
================================
Яуш,не юли! Наоборот даже очень уважительно по отношению к башкирам
принял В.Путин свое решение снять Р.Хамитова с должности.
Это лучший подарок для народа в честь праздника Республики !
________________
Путин проявил уважение ко всем жителям Башкирии. Яушеву не понятно, почему люди радуются отставке Хамитова, который назвал жителей Башкирии швалью? Яушев лизоблюд, который привык, что его называют швалью?



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  • 15 | 15.10.2018, 09:56 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1126 | Рейтинг: +19
Баш националисты Их как использовали в темную так и использовать будут -титушки.



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  • 16 | 15.10.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 15.10.2018, 09:50 | Автор: резус
Публикации: 0 | Комментарии: 1171 | Рейтинг: +328,8
Хрен редьки не слаще.Что тот , что этот ставленники пуйла. От шестерок практически ничего не зависит. Так что зря башнацики радуются, поставит их соплеменник в такую позу, что Хамитов ангелом покажется.
++++++++++++++++++++++

Возможно, если Они допрут.
Ну а нам татарам все баребер, сняли династию мишарбаш, поставили башкирбаш. Какая разница? Да никакой. Как было так и будет.
Трудно будет тем клеркам, которых Хамитов приютил, которых Хабиров уберет.



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  • 17 | 15.10.2018, 10:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что, Минниханов какие комментарии прислал? Не поделишься приобретением?
----------------------
А Казань это только Минниханов? Надо же какой ты верноподданный. А Гарифуллины и заслуженные деятели культуры республики Татарстан Яушевы это не крик отчаяния из Казани?



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  • 18 | 15.10.2018, 10:00 | Автор: Sharik
    Публикации: 0 | Комментарии: 4365 | Рейтинг: -186,3
9 | 15.10.2018, 09:39 | Автор: Герасим
Публикации: 0 | Комментарии: 1106 | Рейтинг: +18,5
6 Шариковым все праздник хоть сняли хоть поставили -бабуин шлемазл.
=========================
Похоже для рыжей обезьяны из лесов калимантана праздников не бывает.



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  • 19 | 15.10.2018, 10:01 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1126 | Рейтинг: +19
13 шариков -такие как Ты и есть россиянцы . Ты в своей то жизни разобрался.



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  • 20 | 15.10.2018, 10:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 15.10.2018, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 15.10.2018, 09:32 | Автор: Sharik
Публикации: 0 | Комментарии: 4354 | Рейтинг: -185,7

Причем сняли, в определенной степени, неуважительно для республики. Аккурат, в день празднования
================================
Яуш,не юли! Наоборот даже очень уважительно по отношению к башкирам
принял В.Путин свое решение снять Р.Хамитова с должности.
Это лучший подарок для народа в честь праздника Республики !
________________
Путин проявил уважение ко всем жителям Башкирии.
+++++++++++++++++++++++++++++


Ты давай поскромней, чтобы рассуждать от имени всех жителей, кто ты такой? Чмошный баш.наци? Сказал бы от имени башкир, было бы правдоподобно.
Да жителям пофик на чуды Путина. Многие даже не заметили, одного башкирбаши убрали, другого башкирбаши поставили.



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