Низкие порывы на фоне больших событий

Кремль в Башкирии сменил Главу. Что бы ни говорил бывший глава Рустэм Хамитов, его сняли. Причем сняли, в определенной степени, неуважительно для республики. Аккурат, в день празднования (многие еще помнят) принятия Декларации о государственном суверенитете Башкирской ССР. И сразу же «ярлык на княжение» был выдан бывшему руководителю Администрации президента Муртазы Рахимова – Радию Хабирову.Смена первого лица в республиканском Белом доме вызвала низкопоклоннический ажиотаж, как среди членов республиканской «элиты», так и среди заждавшихся «своего» человека башкирских националистов. Башкирские националисты отреагировали на рокировку в Белом доме буйными плясками и массовой игрой на курае.Два в одном – радость от ухода Хамитова и еще большая радость приходу Хабирова. То, что незадолго до смены караула в Белом доме, были организованы акции недовольства башкирских общественников правлением Рустэма Хамитова, говорит подготовке со стороны Москвы негативного общественно-политического фона, способствующего его снятию с поста главы республики.Двойной праздник для башкирИменно башкирские представители выражают бурную радость в связи с назначением Хабирова.Не отстают от общественников-националистов некоторые представители властных структур республики. В социальных сетях приводят, в частности, поздравление от бывшего депутата Госдумы Салии Мурзабаевой. Она была одним из тех, кто клеймил позором того же Радия Хабирова, когда местные единоросы исключали Хабирова из партии.А сегодня она же на страницах ФБ радостно пишет: «Котлайбыз, Радий Фарит улы! Уныштар hезга! Поздравляем, желаем удачи! Проблем накопилось в республике много, но Вы их решите, уверены! Ждём перемен!!!».И, конечно же, стараются сесть в хабировскую арбу некоторые бывшие башинформовские журналисты. Те журналисты, которые при травле Хабирова, ярко освещали это событие, перечисляли грехи бывшего руководителя рахимовской администрации.Известный общественный деятель Эдвард Мурзин призывает не увлекаться возвеличиванием Хабирова. «Давай умерим свои восторги.... надо посмотреть как дела будут делаться...пока смотрю на БСТ началось возвеличивание ипташа Радия Хабирова....но внятных заявлений ещё же не было», пишет он в ФБ. Сам Радий Хабиров написал на своей странице, что для него главное «оправдать доверие Президента и приложить все свои силы, опыт и знания, чтобы сделать жизнь жителей Башкирии лучше».Можно не сомневаться – с первым пунктом своего заявления он справится, а вот со вторым…