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Аэропорт: А может как всегда засалаватить?

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Чаще всего на обсуждении круглого стола звучало имя народного поэта Мустая Карима. 16 октября в Уфе прошёл «круглый стол», посвященный присвоению Международному аэропорту «Уфа» имени одного из великих соотечественников Башкортостана. В обсуждении, проведённом Общественной палатой Башкирии, приняли участие эксперты, активные жители столицы и представители СМИ.

Аэропорт: А может как всегда засалаватить?


От жителей республики в Общественную палату Башкирии поступило свыше 1,5 тысячи мнений по 40 кандидатурам. «Люди звонили со всех уголков республики. Такого большого интереса не было ещё ни к одному проекту», — отметила председатель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина.

В топ-10 лидеров вошли:

Мустай Карим, народный поэт Башкортостана, писатель;

Муса Гареев, военный лётчик, дважды Герой Советского Союза;

Салават Юлаев, национальный герой;

Сергей Аксаков, писатель;

Рудольф Нуреев, артист балета;

Минигали Шаймуратов, генерал-майор;

Федор Шаляпин, оперный певец;

Александр Матросов, Герой Советского Союза;

Михаил Нестеров, художник;

Сергей Довлатов, писатель, журналист.

По словам председателя Общественной палаты РБ, имя каждого из предложенных кандидатов достойно для присвоения уфимскому аэропорту.

Как заметил генеральный директор международного аэропорта «Уфа» Александр Андреев, аэропорт - это объект, где человеку должно быть комфортно и приятно. По его словам, аэропорт и его имя должны создавать настроение пассажирам.

- Задача состоит в том, чтобы сделать достойный выбор. Но сделать этот выбор непросто, потому что каждая из предложенных личностей заслуживает того, что его именем назвали улицу, тот или иной объект. Лично я бы выбрал Салавата Юлаева, потому что его личность консолидировала разные народы, разные социальные группы, - подчеркнул историк, член-корреспондент Академии наук РБ Айтуган Акманов.

По мнению доктора философских наук Юрия Дорожкина, уфимский аэропорт следует назвать именем Мустая Карима. «Это не просто выдающийся писатель. Он был мудрецом, который сумел в литературе возвыситься до глубочайшего осмысления базовых человеческих ценностей, - сказал Юрий Дорожкин. - Мустай Карим близок и понятен всем. И мне кажется, что он устремлён в будущее».

Публицист Шамиль Валеев особо подчеркнул гуманистический характер творчества Мустая Карима, его вклад в формирование современной литературы Башкортостана, широкую известность за пределами республики и сформулировал общие впечатления.

- Мне будет спокойнее, если провожать в полет меня будут добрые глаза Мустая, а встречать - его улыбка.

Выступающий особо подчеркнул легкость транслитерации имени Мустая Карима для латинского алфавита, и предложил подумать использовать созданный Мустаем образ мира для оформления внутренних пространств международного аэропорта.

Кандидат политических наук, доцент БашГУ Артур Сулейманов также отметил, что Мустай Карим — величина общемирового масштаба. «Сегодня читающих людей становится всё меньше и меньше, - констатировал Артур Сулейманов. - В данном контексте в нашем обществе возникает социальный заказ на литературные и культурные коды, на обращение к башкирской литературе и культуре, которая является неотъемлемым элементом общероссийской культуры. И обращение к творчеству Мустая Карима позволит полноценно реагировать на сегодняшние цифровые вызовы».

В выступлениях экспертов также прозвучали имена художника-живописца Михаила Нестерова, звезды балета мирового уровня Рудольфа Нуреева, писателя Сергея Аксакова, известного всем жителям республики с раннего детства сказкой «Аленький цветочек» и других. Часть экспертов уверенно сообщили, что международный аэропорт Уфы несомненно должен носить имя Мусы Гареева – летчика, дважды Героя Советского Союза. Также прозвучали другие имена, не вошедшие в изначальный лонг-лист: Урал-батыр, шестикратный чемпион мира в мотогонках по льду Габдрахман Кадыров, Заслуженный пилот РСФСР, реконструировавший и перенесший за черту города уфимский аэропорт Фуат Утяшев.

- Муса Гареев – один из первых авиаторов Башкирии. Он – летчик Победы. Муса Гайсинович и после войны вел большую работу по линии ДОСААФА, авиации, осуществляя мечту о небе. Он любил небо. Это – Герой Великой Отечественной войны, его имя напоминает воинскую славу башкирского народа, всех народов республики, - рассказал кандидат философских наук Сергей Семенов, подчеркнув, что 2022 году республика будет отмечать 100-летие со дня рождения великого летчика.

Его поддержали и другие эксперты, в том числе региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Тем не менее в ходе круглого стола около 60 процентов экспертов высказались за то, чтобы назвать уфимский аэропорт именем Мустая Карима.

Выбранные в ходе сегодняшнего «круглого стола» 10 имен будут направлены в Общественную палату России и размещены на едином портале великиеимена.рф. На втором этапе — с 22 по 28 октября — будет формироваться лонг-лист посредством народного голосования. Граждане смогут предложить имя, которое не вошло в перечень, если оно соберет порядка 500 голосов. На третьем этапе — с 29 октября по 7 ноября — будут проведены соцопросы, по итогам которых для каждого аэропорта останется только три варианта наименования. Финальное голосование пройдет с 8 по 30 ноября, а его результаты подведут 5 декабря.

МКС
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  • 1 | 18.10.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Делать больше нечего, как присваивать имена аэропортам. Подавляющее большинство давно не летает.



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  • 2 | 18.10.2018, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
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Я за Мусу Гареева. Он герой, великий летчик, и это будет логично и справедливо!



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  • 3 | 18.10.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Знаете, где эти аэропорты: Кольцово, Рощино, Толмачёво, Внуково, Хомутово, Левцово? Ну, знаете, конечно. Вот по этой фонетике и нужно называть все аэропорты. Уфа? Ну, типа "Лефортово". :)



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  • 4 | 18.10.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Делать больше нечего, как присваивать имена аэропортам. Подавляющее большинство давно не летает.
---------------------------------------------------------
Давно не был в порту? Съезди, убедишься, что он круглые сутки набит битком.
Жизнь кипит вовсю.



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  • 5 | 18.10.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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а еще астафь ево и ипать ево



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  • 6 | 18.10.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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у аэропорта уже есть название УФА что ещё надо? Больше делать нечего?



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  • 7 | 18.10.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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"АГИДЕЛЬ" и все тут.



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4 | 18.10.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Делать больше нечего, как присваивать имена аэропортам. Подавляющее большинство давно не летает.
---------------------------------------------------------
Давно не был в порту? Съезди, убедишься, что он круглые сутки набит битком.
Жизнь кипит вовсю.
================

Я не о том, что аэропорты забиты битком. Их даже реконструируют, добавляют новые терминалы.

Я о том, что подавляющее большинство лишено возможности летать.
Над БАССР летала малая авиация, каждый за семь рублей мог долететь от Уфы до любого конца-края республики: Уфа - Дуван - Большеустьикинское и т.д.

Вот о чём бы задумались.

А летают нынче новые "хозяева жизни" отдыхать да бедолаги-вахтовики пахать. Оминь.



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  • 9 | 18.10.2018, 11:30 | Автор: Герасим
    Публикации: 0 | Комментарии: 1242 | Рейтинг: -5
Какая Вам разница как назовут ? Самолеты морально и физически устарели .нужны новые отечественные самолеты. Для того что бы производить самолеты нужна промышленность от станкостроения до новых отечественный компьюторных технологии. Для возрождения промышленности нужны новые высокообразованные кадры . Проще нужен рывок во всех отраслях. Нужна новая систему управления . Из ближнего зарубежья равшаны не потянут .нужны Наши Российские специалисты. Вывод нужно пересмотреть и обновить всю систему власти . Нужны молодые креативные во всех отрослях промышленности культуры и образования. Где Они с этой системой образования? Нет. Посмотрим какую конституцию примут а вернее хотят принять Те кто во власти.. Будет ли всенародное обсуждение? Будут ли учтены ошибки прошлого.Азохен вей.



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  • 10 | 18.10.2018, 11:57 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1888 | Комментарии: 61155 | Рейтинг: +12256,4
В 1991 году в России действовало 1450 аэропортов и аэродромов, сейчас осталось 228. Меньше, чем в американском штате Аляска – там их 282

Для начала несколько цифр. Россия занимает первое место в мире по площади государственной территории – 17 миллионов кв. километров. Казалось бы, для транспортного обслуживания такой громадной страны нужна авиация, альтернативы нет, но… В 1991 году аэропортовая и аэродромная сеть России насчитывала 1450 объектов. Как получилось, что за прошедшие годы закрыто 1222 аэропорта, никто вам вразумительного ответа не даст. А вот в США на гражданскую авиацию работает 19 тысяч аэродромов и аэропортов. У нас же оставшиеся 228 аэродромов и аэропортов уступают числу зарегистрированных только в одном американском штате Аляска – там их 282.
_____________________________________
Я вообще не поняла - откуда взялась эта инициатива - присваивать именя уцелевшим аэропортам страны? У нас других проблем нет? Всё уже хорошо? Лучше, чем на Аляске?



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  • 11 | 18.10.2018, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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"Вывод: нужно пересмотреть и обновить всю систему власти ."

--------------

Тов. Азохен, вот здесь было теплее. Но ты не договорил.



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  • 12 | 18.10.2018, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Они бы ехали лучше обратно в аулы коз пасти, чем лезть своим скудоумием в городские дела. Хоть и не придерживаюсь никогда позиции А. Галина, но тут он 1000% прав. Надеюсь Хабиров трезво рассуждает и примет верное решение, просто разогнав их. Нужно экономикой региона заниматься, а эти млять ...., даже незнаю как их назвать, сидят названия придумывают, уже давно без них придуманных и правильных с точки зрения географии и локации. Ну уж саловата сюда воткнуть это вообще верх идиотизма, тут реально Белый был прав, в каждой дырке они делают затычкой СЮ.
А уж если касатся имени с МИРОВЫМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ МАСШТАБОМ и именно Уфимца - то это Шаляпин или Нестеров. Искусство оно всегда вне политики и вне войн. И к нему всегда лояльное отношение всех стран во всем мире. Тем более аэропорт международный. ДУМАЙТЕ!!!!



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  • 13 | 18.10.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
им.М Карима называть нельзя ибо он татарин.А вот им р.Нуреева или Довлатово -нужно



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  • 14 | 18.10.2018, 12:20 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15743 | Рейтинг: -2893
Аэропорт называется "Уфа". Впору называть аэропорт "Башкирия", один на всю республику. По моему это глупость, придумывать имя для единственного аэропорта.
Но если это общий для всей России тренд и все должны обозвать свой порт, то хотя бы не след торопиться. Я пока не знаю. Из всех намеченных на мой взгляд не подходит не одно.



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