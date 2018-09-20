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Необразованный министр образования будет чудить в БГПУ?

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Глава Министерства образования Башкирии Гульназ Шафикова, занимающая эту должность с сентября 2015 года, уходит в отставку. Недавно Шафикову раскритиковала общественность за ошибки в постах в социальных сетях и обвинила в плагиате текстов по психологии. Свою безграмотность Гульназ Радмиловна назвала «экспериментом», однако после удалила все посты с ошибками.

Необразованный министр образования будет чудить в БГПУ?


4 сентября тогда еще глава республики Рустэм Хамитов вынес Шафиковой выговор, официальная причина которого так и осталась неизвестной.

Однако с формулировкой «...за ненадлежащее выполнение возложенных на нее должностных обязанностей» главу республиканского ведомства могли наказать за скандал, связанный с изучением башкирского языка в школах, который не утихает до сих пор, а также за бесконечные переносы Дня знаний.

Сегодня одной из версий, куда уйдет Шафикова с кресла министра, является ее возможное назначение на пост ректора БГПУ, который она сама когда-то закончила. Также стало известно, кто может стать и.о. министра образования в Башкирии.




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  • 1 | 19.10.2018, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ей бы, с её интеллектом, преподавать в училище ассенизации, на ПЕД у неё ума нет...



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  • 2 | 19.10.2018, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Такая же не грамотная тётка, с такой же фамилией и с таким же интеллектом возглавляет министерство культуры . Этим всё сказано !!! Давно в шею гнать надо, в свой аул в Бурзянский район, коровам хвосты крутить и навоз убирать. Вот это её дело !!! Загубила всю культуру в нашей республике !!!



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  • 3 | 19.10.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Да,дела...



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  • 4 | 19.10.2018, 09:54 | Автор: Не зарегистрирован
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Где гарантия, что кресло не займет опять случайный человек, такой же безграмотный, но приближенный к новой власти?



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  • 5 | 19.10.2018, 10:20 | Автор: Karim Yaushev
    Публикации: 62 | Комментарии: 580 | Рейтинг: +189,2
Этого министра образования гнобят, в основно, башкирские националисты. По их уразумению она недостаточно жестко диктовала директорам школ, чтобы те любой ценой включали в школьные программы ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ БАШКИРСКОГО ЯЗЫКА.



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  • 6 | 19.10.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Безграмотная и к тому же научная воро@вка ! Откуда только Хамитов выискивал такие кадры, да еще и на министерские посты ! Чем она заработала, но только не головой, а другим, наверное, органом ! Гнать ее ! Пусть работает в какой-нибудь коррекционнной школе. Вот ее уровень !



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  • 7 | 19.10.2018, 10:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сплоченная команда будету хабирова-ялалова, всех хамитовских разнесут.
Не зря миллиарды городского бюджета отвезли в Москву – в адм главного и володину



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  • 8 | 19.10.2018, 10:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Всё равно её не брошу, потому что она хорош(еньк)ая...



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  • 9 | 19.10.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сплоченная команда будет, сильная, всех хамитовских разнесут.
Не зря миллиарды отвезли в Москву – в адм главного и володину



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  • 10 | 19.10.2018, 10:35 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1792 | Рейтинг: +441,7
Это вить министерство ! Тогда она получается задаёт тон своим подчинённым ! И какой она задавала тон? Чему учили в школах !? Кого набирали в качестве учителей для наших ребятишек !?



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  • 11 | 19.10.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Объясняю : башкирские националисты, вернее, нацисты, часто делают вид, что ругают кого-то, чтобы человек подольше сохранял свою должность, и используют её возможности в своих целях, нацистских. Шафикова именно такая, засланный казачок. Сколько их ещё, делающих вид порядочного человека, никто не знает.



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  • 12 | 19.10.2018, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
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Пустое лицо...



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  • 13 | 19.10.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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После сентябрьского выговора министриссе от главы региона в СМИ опубликовало вопль контролирующих органов о крайне некачественной еде детишек в детских садах Уфы.
Мадам из "команды" Хамитова по раздербаниванию средств бюджета оказалась ну очень необучаемой.
Мне стыдно за башкирскую педагогику, за башкирскую культуру, за неуважительное отношение хамитовских чиновников к исполнению возложенных обязанностей.
Шафикова хроническая ошибка подбора, воспитания и расстановки кадров в непрерывной череде кадровых родо-племенных назначений большой белой юртой.
Так, руководитель пресс-службы СБМ г-н Т?
Там, где вы, там полные провалы и дискредитация власти Рахимова и Хамитова.



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  • 14 | 19.10.2018, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
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| Автор: Скорпион1
Публикации: 54 | Комментарии: 1791 | Рейтинг: +441,2
Это вить министерство !
---------------------
Да, Артемка...."вить" это сильно. и такие тупари учат грамоте?



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  • 15 | 19.10.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Ялалов сложил с себя полномочия депутата- СМИ
То есть в связи с посадкой в кресло премьера прав.рб



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  • 16 | 19.10.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Какое ректорство в БГПУ для этой полуграмотной плагиаторши ? Мустаев по сравнению с ней - титан и гигант ! Как разоблачат ее " докторскую диссертацию " окончательно и предьявят счет, тогда и придет этой мадам - "вам дам, а вам не дам", полный писец ! Вот тогда она вспомнит Карташова, Иткулова, Тагирьяна Мухаметовича и прочих директоров, кого она гнобила и изгнала по указкам Асадуллайкина. Он то успел вовремя слинять !



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  • 17 | 19.10.2018, 12:34 | Автор: ketrin_2
    Публикации: 0 | Комментарии: 5422 | Рейтинг: +1444,8
О сколько нам открытий чудных,готовит Просвещенья дух



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  • 18 | 19.10.2018, 12:48 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1888 | Комментарии: 61184 | Рейтинг: +12257,2
Если Гульназ Шафикова все-таки покинет свой пост, то исполняющим обязанности министра может стать ее первый заместитель Ильдар Мавлетбердин или другие заместители: Гузель Ахметшина, Альфия Галиева, Филюс Миназов, Гуллярия Ялчикаева.
_____________________________
Ёпт! А русские-украинцы-евреи-чуваши-итэдэ в МинОбразе есть?!



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  • 19 | 19.10.2018, 12:54 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1888 | Комментарии: 61184 | Рейтинг: +12257,2
15 | 19.10.2018, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован

Не гони пургу! Ялалов сложил с себя полномочия депутата в курултае, в связи с вхождением в СовФЕд.
Никуда он оттуда рыпаться не будет, ни в какие премьеры. Туда вход рубль, выход - два.
Если б новичок собирался брать Ялалова в свою команду, то никуда бы из мэр-я-мэров Ялалов не ушел.

Ананьи уже неделю пишут про премьерство Ялалова. С какой целью несете эту хрень?! НЕ БУДЕТ ЭТОГО! Нет ни единой предпосылки.

Тут еще про какие-то бабки из Уфы в Красногорск упорно постят...

Гэбёшки - вы что ли? Ну ведь херню пишете. Никто ж в это не верит.
ХуЁво работаете... знаю, что как умете, так и работаете, но мы все видим. что умеете вы работать - весьма хуЁво! И не только на УЖике, но и во всех сферах.
Только бизнес отжимаете успешно...



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  • 20 | 19.10.2018, 12:58 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 15750 | Рейтинг: -2893,7
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Ёпт! А русские-украинцы-евреи-чуваши-итэдэ в МинОбразе есть?!
------------------
Есть конечно. Но владеющих двумя государственными языками очень мало. Они же не могут работать с документами на башкирском, каждому придавать переводчика что ли?
Вот тебя же с удовольствием берут на работу уборщицей, потому что там не язык надо знать, а швабру. Хотя твой язык ничуть не хуже швабры.



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