Необразованный министр образования будет чудить в БГПУ?

Глава Министерства образования Башкирии Гульназ Шафикова, занимающая эту должность с сентября 2015 года, уходит в отставку. Недавно Шафикову раскритиковала общественность за ошибки в постах в социальных сетях и обвинила в плагиате текстов по психологии. Свою безграмотность Гульназ Радмиловна назвала «экспериментом», однако после удалила все посты с ошибками.4 сентября тогда еще глава республики Рустэм Хамитов вынес Шафиковой выговор, официальная причина которого так и осталась неизвестной.Однако с формулировкой «...за ненадлежащее выполнение возложенных на нее должностных обязанностей» главу республиканского ведомства могли наказать за скандал, связанный с изучением башкирского языка в школах, который не утихает до сих пор, а также за бесконечные переносы Дня знаний.Сегодня одной из версий, куда уйдет Шафикова с кресла министра, является ее возможное назначение на пост ректора БГПУ, который она сама когда-то закончила. Также стало известно, кто может стать и.о. министра образования в Башкирии.