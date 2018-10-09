Новые мечты националистов насильно навязать язык

В редакцию ProUfu.ru обратилась учительница башкирского языка Альфия Юсупова, которая является одним из инициаторов обращения к Радию Хабирову. Оказывается, ее не только не пригласили на круглый стол, но и началось давление со стороны администрации школы.В октябре Координационный Совет общественных объединений Башкортостана, в который входят БОО «Башкорт», ОО «Берзамлек», АНО «Уралым», Конгресс башкирского народа и отдельные общественные деятели, обратились к Радию Хабирову с просьбой разобраться в ситуации с изучением башкирского языка.Они указывали, что бывший глава республики Рустэм Хамитов разработал госпрограмму по защите и сохранению государственных языков РБ, но она оказалась бесполезной.Поэтому до 1 января 2019 года, пока программа не вступила в силу, общественники хотели провести круглый стол с Радием Фаритовичем, чтобы решить все задачи и проблемы в данной области.20 октября состоялось совещание по вопросам реализации языковой политики Республики Башкортостан в сфере башкирского языка, где было решено до 7 ноября провести встречу с представителями сферы образования, науки, культуры, СМИ и др. по вопросам сохранения и развития башкирского языка. Однако получить аккредитацию на это мероприятие не удалось до сих пор.Дело в том, что ответственным за его проведение был замруководителя Администрации Главы РБ Максим Михайлов, который недавно ушел в отставку, а в секретариате нового заместителя Динира Ахмедьянова только начали разбираться, кто ответственный.В Академии наук сообщили, что информацией они не владеют и направили в Минкульт, где сказали, что они сами входят в число приглашенных. Скитаясь между аппаратом Правительства РБ и министерствами, так и не удалось выяснить, кто все-таки занимается проведением круглого стола.– Альфия, расскажите подробнее про обращение к Хабирову.– Я учитель башкирского языка и председатель общественной организации «Берзамлек». Именно мы являемся борцами за сохранение башкирского языка. В то время, когда Амир Ишемгулов (председатель исполкома Всемирного курултая башкир – прим. ред.) призывал не заставлять изучать башкирский язык, организация «Берзамлек» обратилась за помощью к Всемирному курултаю башкир с просьбой создать родительский комитет при курултае. Таким образом, родители стали защищать башкирский язык от выдавливания. Тем временем наша организация ездила по районам, собирая башкир и объясняя им наши законные и исторические права на изучение башкирского языка.После нашего обращения Радий Хабиров дал указание собрать круглый стол с участием общественников. Выполняя поручение, в школы отправили проверку. Конечно же, ко мне, соавтору обращения, первым делом пришла проверка. А проверки – это давление от руководства в мой адрес за то, что я не молчаливая, как все остальные учителя башкирского языка.Думаю, чиновники, знающие меня, были уверены, что проверки – это неприятная процедура именно для школы, а школа надавит на учителя, и целенаправленно явились в ту школу, где я работаю. Директор вообще считает, что я пытаюсь занять ее место, завуч считает, что я не должна работать в Орджоникидзевском районе из-за того, что все веду борьбу за преподавание башкирского языка.– Почему вас не пригласили на Круглый стол?– Этот круглый стол без реальных общественников, борцов за сохранение башкирского языка считаю филькиной грамотой. Это несправедливо. Нас стараются не допустить к этому круглому столу приспособленцы, которые приспособились при Хамитове, а теперь приспосабливаются при Хабирове.Раньше они пели песню Хамитова, а теперь Хабирова.– Как обстоят дела с изучением башкирского языка в вашей школе?– До прихода Хабирова директора целенаправленно вели изучение башкирского языка на уменьшение, дабы в будущем полностью закрыть. Есть еще одна проблема: на реализацию трудового воспитания детей забирают с уроков башкирского языка. Уроков и так мало. Таким образом, интерес детей к башкирскому языку пропадает. Отрицательное отношение к башкирскому языку идет по инерции. А теперь все в ожидании. Всем хочется узнать, как же Хабиров относится к изучению башкирского языка. Впрочем, и мы тоже.– А как вообще нужно действовать в нынешней ситуации с языком?– Чтобы изучение башкирского языка не было обязательным, наши чиновники должны быть двуязычными. Также они на двух языках должны быть грамотными. Тогда не нужно будет в законе об образовании прописывать отталкивающее слово «обязательно».Как только чиновник столкнется с безграмотностью в составлении документа на государственном башкирском языке, изучение башкирского языка станет наравне с русским. Изучение башкирского языка тоже будет не для галочки, как это происходит сейчас.Печально, что в вузах нет факультетов с преподаванием башкирского языка. А раньше они были, и это важно восстановить. Ребенок, который окончил башкирскую школу, так сможет получить высшее образование. Он будет отличным специалистом. Вернувшись в свой район чиновником, он будет стремиться развивать его, а не уничтожать, как это происходит сейчас.