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Новые мечты националистов насильно навязать язык

  • Опубликовано: natall | 07.11.2018
    Раздел: Новости | Просмотры: 21245 | Комментарии: 29
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В редакцию ProUfu.ru обратилась учительница башкирского языка Альфия Юсупова, которая является одним из инициаторов обращения к Радию Хабирову. Оказывается, ее не только не пригласили на круглый стол, но и началось давление со стороны администрации школы.

Новые мечты националистов насильно навязать язык


В октябре Координационный Совет общественных объединений Башкортостана, в который входят БОО «Башкорт», ОО «Берзамлек», АНО «Уралым», Конгресс башкирского народа и отдельные общественные деятели, обратились к Радию Хабирову с просьбой разобраться в ситуации с изучением башкирского языка.

Они указывали, что бывший глава республики Рустэм Хамитов разработал госпрограмму по защите и сохранению государственных языков РБ, но она оказалась бесполезной.

Поэтому до 1 января 2019 года, пока программа не вступила в силу, общественники хотели провести круглый стол с Радием Фаритовичем, чтобы решить все задачи и проблемы в данной области.

20 октября состоялось совещание по вопросам реализации языковой политики Республики Башкортостан в сфере башкирского языка, где было решено до 7 ноября провести встречу с представителями сферы образования, науки, культуры, СМИ и др. по вопросам сохранения и развития башкирского языка. Однако получить аккредитацию на это мероприятие не удалось до сих пор.

Дело в том, что ответственным за его проведение был замруководителя Администрации Главы РБ Максим Михайлов, который недавно ушел в отставку, а в секретариате нового заместителя Динира Ахмедьянова только начали разбираться, кто ответственный.

В Академии наук сообщили, что информацией они не владеют и направили в Минкульт, где сказали, что они сами входят в число приглашенных. Скитаясь между аппаратом Правительства РБ и министерствами, так и не удалось выяснить, кто все-таки занимается проведением круглого стола.

– Альфия, расскажите подробнее про обращение к Хабирову.

– Я учитель башкирского языка и председатель общественной организации «Берзамлек». Именно мы являемся борцами за сохранение башкирского языка. В то время, когда Амир Ишемгулов (председатель исполкома Всемирного курултая башкир – прим. ред.) призывал не заставлять изучать башкирский язык, организация «Берзамлек» обратилась за помощью к Всемирному курултаю башкир с просьбой создать родительский комитет при курултае. Таким образом, родители стали защищать башкирский язык от выдавливания. Тем временем наша организация ездила по районам, собирая башкир и объясняя им наши законные и исторические права на изучение башкирского языка.

После нашего обращения Радий Хабиров дал указание собрать круглый стол с участием общественников. Выполняя поручение, в школы отправили проверку. Конечно же, ко мне, соавтору обращения, первым делом пришла проверка. А проверки – это давление от руководства в мой адрес за то, что я не молчаливая, как все остальные учителя башкирского языка.

Думаю, чиновники, знающие меня, были уверены, что проверки – это неприятная процедура именно для школы, а школа надавит на учителя, и целенаправленно явились в ту школу, где я работаю. Директор вообще считает, что я пытаюсь занять ее место, завуч считает, что я не должна работать в Орджоникидзевском районе из-за того, что все веду борьбу за преподавание башкирского языка.

– Почему вас не пригласили на Круглый стол?

– Этот круглый стол без реальных общественников, борцов за сохранение башкирского языка считаю филькиной грамотой. Это несправедливо. Нас стараются не допустить к этому круглому столу приспособленцы, которые приспособились при Хамитове, а теперь приспосабливаются при Хабирове.

Раньше они пели песню Хамитова, а теперь Хабирова.

– Как обстоят дела с изучением башкирского языка в вашей школе?

– До прихода Хабирова директора целенаправленно вели изучение башкирского языка на уменьшение, дабы в будущем полностью закрыть. Есть еще одна проблема: на реализацию трудового воспитания детей забирают с уроков башкирского языка. Уроков и так мало. Таким образом, интерес детей к башкирскому языку пропадает. Отрицательное отношение к башкирскому языку идет по инерции. А теперь все в ожидании. Всем хочется узнать, как же Хабиров относится к изучению башкирского языка. Впрочем, и мы тоже.

– А как вообще нужно действовать в нынешней ситуации с языком?

– Чтобы изучение башкирского языка не было обязательным, наши чиновники должны быть двуязычными. Также они на двух языках должны быть грамотными. Тогда не нужно будет в законе об образовании прописывать отталкивающее слово «обязательно».

Как только чиновник столкнется с безграмотностью в составлении документа на государственном башкирском языке, изучение башкирского языка станет наравне с русским. Изучение башкирского языка тоже будет не для галочки, как это происходит сейчас.

Печально, что в вузах нет факультетов с преподаванием башкирского языка. А раньше они были, и это важно восстановить. Ребенок, который окончил башкирскую школу, так сможет получить высшее образование. Он будет отличным специалистом. Вернувшись в свой район чиновником, он будет стремиться развивать его, а не уничтожать, как это происходит сейчас.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 07.11.2018, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Б..ть насколько тупые эти нацики,- преподаватели бЯцкого языка, сколько в них агрессии, самовозвеличивания.
Таких ... и на пушечный выстрел к школе подпускать нельзя!



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  • Эксперт
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  • 2 | 07.11.2018, 08:50 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35777 | Рейтинг: +5814,5
Когда кончится этот шАбаш нациков?



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  • Участник
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  • 3 | 07.11.2018, 08:52 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
Похоже не кончится ни когда. Больше похоже проблем в образовании нет.



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  • Гость
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  • 4 | 07.11.2018, 09:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какой-то странный круглый стол получается-с одним башкирским углом из зауральских и таваканских. Пора бы супервору успокоиться и перестать мутить воду.



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  • 5 | 07.11.2018, 09:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Как только чиновник столкнется с безграмотностью в составлении документа на государственном башкирском языке"...
Эта Альфия Юсупова так далека от реальной жизни, неужели она думает, что кто-то будет составлять документы на БЯке и кто-то их будет читать. Даже на вывески на БЯке грамотные люди не обращают внимание, они читают на русском, т.к. они грамотные и понимают государственный язык. Национальный язык нужен если наука изучается на этом языке, раньше пробовали преподавать в школе все предметы на татарском, башкирском языках, но вовремя опомнились. Так что БЯ это только если общаться престарелыми бабушками и дедушками.



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  • Участник
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  • 6 | 07.11.2018, 09:21 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6814 | Рейтинг: +812,6
– Чтобы изучение башкирского языка не было обязательным, наши чиновники должны быть двуязычными. Также они на двух языках должны быть грамотными.
======================

Что за нонсенс? Типа что первична: курица или яйцо.
Сначала знание потом изучение, или сначала изучение потом знание.

Чиновники должны быть двуязычными, чтобы изучение БЯ-ки было не обязательным. Это возможно только в случае назначения на чиновничьи должности только башкир, чего они и требуют.

Вдобавок требуют от чиновников знать грамматику БЯ-ки, это уже перебор, граничащий с потерей ориентации.



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  • 7 | 07.11.2018, 09:23 | Автор: Скорпион1
    Публикации: 54 | Комментарии: 1820 | Рейтинг: +442,9
РХЗ много чего бесполезного сделал ! А ещё больше чего не сделал ! И почему вы считаете что он там что то разрабатывал !? Хабиров когда собрал первое своё совещание с министрами он же сразу спросил , цитирую " у вас тут что совсем власти нет ?"



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  • 8 | 07.11.2018, 09:23 | Автор: Не зарегистрирован
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Ташакны щяйнямягиз, иняне бятаклар!



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  • 9 | 07.11.2018, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Они тупые, но очень агрессивные эти нацики. По ним психбольница плачет.



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  • 10 | 07.11.2018, 09:34 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2171 | Рейтинг: -46
Читайте В И Ленина-в частности работы о национально самоопределении.. Там эти вопросы доступно изложены. Азохен вей.



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  • 11 | 07.11.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Ребенок, который окончил башкирскую школу, так сможет получить высшее образование. Он будет отличным специалистом. Вернувшись в свой район чиновником"
****
Много пустых слов, но ключевая фраза строго по Фрейду- по праву "мы тут раньше стояли" немедленно бросить все и дать много-много бесконтрольной власти и денег, чтобы башкирские элитарии, не умея работать, тем не менее, всегда с самого детства имели доступ к власти и бюджетам районных канцелярий?



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  • 12 | 07.11.2018, 09:50 | Автор: Гунн
    Публикации: 238 | Комментарии: 6814 | Рейтинг: +812,6
Ленин много чего противоречивого наговорил. Договора о национальном самоопределении, об автономиях называл клочком бумаги, соответственно называл их ничтожным.



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  • 13 | 07.11.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Муж татарин, жена башкирка. Или наоборот. Муж русский, жена татар ка или башкирка и наоборот. Дети говорят на 3 языках дома и ещё 2 изучают в школе. Пусть говорят и изучают. Но в старших классах этот башкирский дают в таком объёме и уровнем сложности, что не каждый филолог разберётся. Отсюда лишние двойки и тройки у парня, который готовится стать инженером или врачом. Мне лично ни разу не пригодился такой уровень знаний за всю жизнь хотя я свободно владею как минимум 3 языками



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  • 14 | 07.11.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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... БЯ это только если общаться престарелыми бабушками и дедушками...

Не уверен.



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  • 15 | 07.11.2018, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 07.11.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
... БЯ это только если общаться престарелыми бабушками и дедушками...
Не уверен.============

Совершенно верно, бабушки-дедушки тоже русский понимают.



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  • 16 | 07.11.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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После просмотра сюжета на БСТ о пьяных акмуллинках, писающих пивом под стенами Гостиного двора, с опаской отношусь ко всем учительницам башкирского языка без исключения.



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  • 17 | 07.11.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Занимайтесь своим языком сколько Вам вздумается, но только не за общие средства и не навязывая его другим! Очень Опытный



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  • 18 | 07.11.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Высасывают из пальца проблему. Кто хочет тот и пусть учит все равно БЯ по жизни не где не нужен только мозги забивать



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  • 19 | 07.11.2018, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 07.11.2018, 08:43 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Б..ть насколько тупые эти нацики,- преподаватели бЯцкого языка, сколько в них агрессии, самовозвеличивания.
Таких ... и на пушечный выстрел к школе подпускать нельзя!

****
это в тебе сколько агрессии, прочел название статьи от фашистка натали и поперло



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  • 20 | 07.11.2018, 11:08 | Автор: Не зарегистрирован
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9 | 07.11.2018, 09:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Они тупые, но очень агрессивные эти нацики. По ним психбольница плачет.

****
агрессия пока только от тебя. Действительно столько агресии.
иди подлечись



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