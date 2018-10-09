Новые мечты националистов насильно навязать язык

В октябре Координационный Совет общественных объединений Башкортостана, в который входят БОО «Башкорт», ОО «Берзамлек», АНО «Уралым», Конгресс башкирского народа и отдельные общественные деятели, обратились к Радию Хабирову с просьбой разобраться в ситуации с изучением башкирского языка.
Они указывали, что бывший глава республики Рустэм Хамитов разработал госпрограмму по защите и сохранению государственных языков РБ, но она оказалась бесполезной.
Поэтому до 1 января 2019 года, пока программа не вступила в силу, общественники хотели провести круглый стол с Радием Фаритовичем, чтобы решить все задачи и проблемы в данной области.
20 октября состоялось совещание по вопросам реализации языковой политики Республики Башкортостан в сфере башкирского языка, где было решено до 7 ноября провести встречу с представителями сферы образования, науки, культуры, СМИ и др. по вопросам сохранения и развития башкирского языка. Однако получить аккредитацию на это мероприятие не удалось до сих пор.
Дело в том, что ответственным за его проведение был замруководителя Администрации Главы РБ Максим Михайлов, который недавно ушел в отставку, а в секретариате нового заместителя Динира Ахмедьянова только начали разбираться, кто ответственный.
В Академии наук сообщили, что информацией они не владеют и направили в Минкульт, где сказали, что они сами входят в число приглашенных. Скитаясь между аппаратом Правительства РБ и министерствами, так и не удалось выяснить, кто все-таки занимается проведением круглого стола.
– Альфия, расскажите подробнее про обращение к Хабирову.
– Я учитель башкирского языка и председатель общественной организации «Берзамлек». Именно мы являемся борцами за сохранение башкирского языка. В то время, когда Амир Ишемгулов (председатель исполкома Всемирного курултая башкир – прим. ред.) призывал не заставлять изучать башкирский язык, организация «Берзамлек» обратилась за помощью к Всемирному курултаю башкир с просьбой создать родительский комитет при курултае. Таким образом, родители стали защищать башкирский язык от выдавливания. Тем временем наша организация ездила по районам, собирая башкир и объясняя им наши законные и исторические права на изучение башкирского языка.
После нашего обращения Радий Хабиров дал указание собрать круглый стол с участием общественников. Выполняя поручение, в школы отправили проверку. Конечно же, ко мне, соавтору обращения, первым делом пришла проверка. А проверки – это давление от руководства в мой адрес за то, что я не молчаливая, как все остальные учителя башкирского языка.
Думаю, чиновники, знающие меня, были уверены, что проверки – это неприятная процедура именно для школы, а школа надавит на учителя, и целенаправленно явились в ту школу, где я работаю. Директор вообще считает, что я пытаюсь занять ее место, завуч считает, что я не должна работать в Орджоникидзевском районе из-за того, что все веду борьбу за преподавание башкирского языка.
– Почему вас не пригласили на Круглый стол?
– Этот круглый стол без реальных общественников, борцов за сохранение башкирского языка считаю филькиной грамотой. Это несправедливо. Нас стараются не допустить к этому круглому столу приспособленцы, которые приспособились при Хамитове, а теперь приспосабливаются при Хабирове.
Раньше они пели песню Хамитова, а теперь Хабирова.
– Как обстоят дела с изучением башкирского языка в вашей школе?
– До прихода Хабирова директора целенаправленно вели изучение башкирского языка на уменьшение, дабы в будущем полностью закрыть. Есть еще одна проблема: на реализацию трудового воспитания детей забирают с уроков башкирского языка. Уроков и так мало. Таким образом, интерес детей к башкирскому языку пропадает. Отрицательное отношение к башкирскому языку идет по инерции. А теперь все в ожидании. Всем хочется узнать, как же Хабиров относится к изучению башкирского языка. Впрочем, и мы тоже.
– А как вообще нужно действовать в нынешней ситуации с языком?
– Чтобы изучение башкирского языка не было обязательным, наши чиновники должны быть двуязычными. Также они на двух языках должны быть грамотными. Тогда не нужно будет в законе об образовании прописывать отталкивающее слово «обязательно».
Как только чиновник столкнется с безграмотностью в составлении документа на государственном башкирском языке, изучение башкирского языка станет наравне с русским. Изучение башкирского языка тоже будет не для галочки, как это происходит сейчас.
Печально, что в вузах нет факультетов с преподаванием башкирского языка. А раньше они были, и это важно восстановить. Ребенок, который окончил башкирскую школу, так сможет получить высшее образование. Он будет отличным специалистом. Вернувшись в свой район чиновником, он будет стремиться развивать его, а не уничтожать, как это происходит сейчас.
ПроУфу
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Новые мечты националистов насильно навязать язык
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