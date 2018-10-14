«Работа для людей». Чем отличаются и чем похожи Хабиров и Хамитов

Медиакорсеть решила сравнить первые заявления и поручения Радия Хабирова и Рустэма Хамитова за первый месяц руководства Башкирией.11 ноября, исполняется ровно месяц с того дня, как к руководству Башкирией приступил Радий Хабиров. Медиакорсеть решила сравнить, что сделал и сказал новый глава региона в первый месяц своей работы, с тем, что происходило в первый месяц руководства республикой Рустэмом Хамитовым 8 лет назад.Триада лозунговКраткие тезисы, которыми будут руководствоваться главы Башкирии, конечно же, отличаются. Рустэм Хамитов руководствовался задачами, которые ему надо решать в первую очередь, за что в среде журналистов аббревиатуру, состоящую из первых букв его имени, отчества и фамилии (РЗХ), расшифровывали так: Работа, Зарплата, Хата. Так оно и вышло: Рустэм Хамитов поставил в качестве приоритетных задач создание новых рабочих мест, повышение уровня зарплат и обеспечение жильем граждан.Радий Хабиров о своей триаде принципов высказался так:- Нашу работу предлагаю строить на основе открытости, законности и эффективности каждого из нас на своём рабочем месте.Что схожегоМы проанализировали сообщения агентства «Башинформ» и пресс-службы главы Башкирии в период с 19 июля по 18 августа 2010 года и с 11 октября по 10 ноября 2018 года. И нашли кое-что схожее. Это, вероятнее всего, связано с самим характером публичной власти и нерешенностью ряда общих проблем.Школьные автобусыУже в первый день своего правления Рустэм Хамитов дал поручение министру финансов подготовить предложения по выделению финансовых средств из республиканского бюджета на закупку и поставку школьных автобусов.«С 2006 по 2009 годы за счет средств федерального и республиканского бюджетов поступило 516 автобусов. Вместе с тем на сегодняшний день школьные автобусы необходимы более 70 общеобразовательным учреждениям» - цитата из сообщения «Башинформа» летом 2010 года.Радий Хабиров также столкнулся с подобной проблемой. В ходе своей поездки в Абзелиловский район 27 октября в селе Кусимовского рудника он пообщался с водителем школьного автобуса, который ему рассказал, что один из двух автобусов срочно нуждается в замене – ему уже 10 лет, и свой ресурс он давно исчерпал. Радий Хабиров дал поручение главе района до конца года приобрести новый автобус для сельской школы.Работа для людейЗаявление любого руководителя региона о том, что он работает на свои личные интересы – такое, разумеется, представить себе просто невозможно. Поэтому и тот, и другой глава Башкирии начинали с похожих слов о своей миссии.- Всю свою энергию, опыт, знания я направлю на дальнейшее развитие Республики Башкортостан и улучшение жизни наших граждан, - сказал Радий Хабиров 13 октября 2018 года.- С того момента, как я возглавил республику, в определенной степени перестал принадлежать сам себе, все мои мысли и дела теперь напрямую связаны с четырехмиллионным населением Башкортостана, и я сделаю все необходимое, чтобы ситуация у нас максимально изменилась к лучшему, - заявил Рустэм Хамитов 26 июля 2008 года.Открытость власти, изменение отношения чиновников к людямЗдесь тоже можно наблюдать похожие заявления, но только каждый лидер пользовался разным инструментарием - скорее всего, просто из-за изменения технологий.Все помнят, как вслед за Рустэмом Хамитовым стали открывать свои блоги в ЖЖ министры и другие чиновники. Личный блог Хамитова в 2010 году вообще пользовался бешеной популярностью.Нечто похожее мы наблюдаем и сейчас, только теперь речь идет об общении лидера респулики в соцсетях.Напомним, блог Рустэма Хамитова перестал активно им использоваться уже в течение первого года его правления. Посмотрим, что будет с общением через соцсети за год руководства Радием Хабировым.– Мы должны быть партнёрами нашим жителям. Мы должны быть предельно открыты людям и должны их слышать, – подчеркнул Радий Хабиров, открывая семинар-совещание с главами администраций городов и районов 1 ноября 2018 года.— Пора уже давно понять, что не народ должен работать для власти, а власть для народа, — сказал Рустэм Хамитов в телепрограмме «Час президента» 18 августа 2010 года. – Поэтому в отношении тех чиновников, которые не оправдывают оказанного им доверия, будут приниматься самые серьезные меры.- У нас в республике не должно быть никакого байства, - сказал Радий Хабиров на встрече с сотрудниками администраций Уфы и Уфимского района не далее как 8 ноября 2018 года.11 сентября 2010 годаи Рустэм Хамитов также требовал искоренить все «байские замашки»:- С такими нарушениями мы будем бороться беспощадно.Дефицит бюджетаСвой первый бюджет республики Рустэм Хамитов сформировал на 2011 год, дефицит бюджета тогда составил 15,3 млрд руб.Радий Хабиров направил в парламент на утверждение бюджет региона на 2019 год, тут дефицит побольше - 20 млрд руб.Власть должна создавать условия для бизнесаСнова похожие посылы к бизнесу, давайте сравним.– Мы будем делать всё для того, чтобы бизнес развивался, ведь это – рабочие места, заработная плата людей. Наша задача как государственных органов власти и моя личная задача – создавать для этого благоприятные условия, - сказал Рустэм Хамитов на встрече с руководителями предприятий 13 августа 2010 года.- Предприниматели создают рабочие места, строят, основательно ко всему относятся, помогают людям, деревне. Мы вас обязательно будем поддерживать. А тех, кто будет мешать работающим людям, будем устранять, – сказал Радий Хабиров во время поездки в Абзелиловский район 27 октября 2018 года.Безопасность – наше всё23 октября 2018 года Радий Хабиров поручил министерству образования республики провести тщательную проверку мер безопасности в подведомственных учреждениях, их оснащённости системами защиты и 15 января доложить ему о результатах.- Также прошу совместно с органами местного самоуправления подготовить списки семей с детьми, в которых зарегистрировано огнестрельное, травматическое и прочее оружие, - сказал Радий Хабиров.23 июля 2010 года Рустэм Хамитов тоже проводил совещание с правоохранительными органами и отметил, что Башкортостан является промышленно развитым регионом, на территории которого расположено много потенциально опасных объектов, в частности, гидротехнических сооружений.– Не должно быть ослабленного внимания к режиму охраны этих объектов. От нас зависит безопасность населения. Осознавая это, необходимо принять все меры по защите жителей республики и производственных объектов от возможных преступных посягательств, – заявил Рустэм Хамитов.Он поручил руководителям правоохранительных органов провести обследование всех объектов промышленности и жизнеобеспечения на предмет их безопасного функционирования.Обманутые дольщикиКак ни старался Рустэм Хамитов системно решить проблему обманутых дольщиков, она осталась, и теперь уже Радий Хабиров имеет возможность доказать, что способен исправить ситуацию.9 августа 2010 года Рустэм Хамитов поручил решить проблему обманутых дольщиков. Он обозначил 2012 год как крайний срок исполнения распоряжения.Участники совещания в правительстве 24 октября 2018 года также обсуждали ситуацию с проблемными стройками, возможные варианты восстановления прав дольщиков. Радий Хабиров поручил в течение ближайших двух недель представить актуализированный план-график работ по каждому объекту, а через полтора месяца – утвердить финансовые схемы.Руководитель региона отметил, что правоохранительные органы также должны подключиться к этому процессу и изучить законность действий застройщиков. Врио Главы региона подчеркнул, что будет держать ситуацию на личном контроле.Чем отличаютсяПоскольку мы анализируем только первый месяц работы, то здесь отличия налицо – в более жесткой риторике и показательных кадровых решениях нового руководителя региона.На первом оперативном совещании правительства, 15 октября текущего года, Радий Хабиров жестко поставил задачу избавить Уфу от нелегальных перевозчиков и доложить ему о ситуации 1 декабря, а также предложил министру здравоохранения Анвару Бакирову перейти на преподавательскую должность.На второй оперативке, 22 октября, он потребовал навести порядок в ГУП «Башавтотранс» и в МУП ИСК, директор «Башавтотранса» в тот же день покинул свою должность.На третьем совещании, 29 октября, Радий Хабиров потребовал остановить хищническую добычу природного камня в республике.На четвертом совещании, 6 ноября, всплыла история с отправлением в отпуск без содержания учителей в Баймакском районе на время каникул и с непорядком в Уфе при выполнении договоров комплексной застройки территорий. И всегда Радий Хабиров достаточно жестко вел совещания.Можно вспомнить, например, его слова на одном из совещаний, когда он намекнул руководителям, отвечающим за безопасность на дорогах:- Говоря о руководителях-офицерах: если ставится вопрос, то он либо тихонько уходит за угол, стреляется, либо достойно увольняется.Впрочем и здесь можно усмотреть небольшое сходство между прежним и нынешним руковолителями Башкирии. Сравните, например, заявление Рустэма Хамитова от 6 августа 2010 года, когда он фактически представлял свою новую команду в правительстве- Это моя команда, — заявил тогда о новом кабинете министров республики Рустэм Хамитов.- Но, если я узнаю, что кто-то из них будет проповедовать иные, отличные от моего взгляда, методы работы, провоцировать конфликты, от таких людей я буду немедленно, за секунду избавляться.Хабиров посетил в 6 раз больше районов республикиЗа первый месяц своей работы Рустэм Хамитов совершил рабочую поездку только в один район - в Чишминский. По крайней мере мы не нашли упоминаний о других поездках в районы в официальных источниках.Радий Хабиров за месяц успел побывать в шести районах: Абзелиловском, Баймакском, Хайбуллинском, Мечетлинском, Дуванском и Салаватском районах.Вместо выводовРазумеется, делать скоропалительные выводы только по одному месяцу работы на посту главы региона рано. Пока сложно предсказать, как дальше развернется борьба с теневым бизнесом в сфере перевозок или разработки камня, как повернется ситуация с обманутыми дольщиками. Насколько посыл главы Башкирии сделать власть более человечной будет услышан и воспринят на местах.У всех нас есть прекрасная возможность не просто понаблюдать за всем происходящим в республике, но и активно повлиять на то, чтобы обещания руководства не остались словами, а были реализованы. На этом и завершим наш небольшой анализ.Медиакорсеть следит за развитием событий.