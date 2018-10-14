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«Работа для людей». Чем отличаются и чем похожи Хабиров и Хамитов

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Медиакорсеть решила сравнить первые заявления и поручения Радия Хабирова и Рустэма Хамитова за первый месяц руководства Башкирией.

«Работа для людей». Чем отличаются и чем похожи Хабиров и Хамитов


11 ноября, исполняется ровно месяц с того дня, как к руководству Башкирией приступил Радий Хабиров. Медиакорсеть решила сравнить, что сделал и сказал новый глава региона в первый месяц своей работы, с тем, что происходило в первый месяц руководства республикой Рустэмом Хамитовым 8 лет назад.

Триада лозунгов

Краткие тезисы, которыми будут руководствоваться главы Башкирии, конечно же, отличаются. Рустэм Хамитов руководствовался задачами, которые ему надо решать в первую очередь, за что в среде журналистов аббревиатуру, состоящую из первых букв его имени, отчества и фамилии (РЗХ), расшифровывали так: Работа, Зарплата, Хата. Так оно и вышло: Рустэм Хамитов поставил в качестве приоритетных задач создание новых рабочих мест, повышение уровня зарплат и обеспечение жильем граждан.

Радий Хабиров о своей триаде принципов высказался так:

- Нашу работу предлагаю строить на основе открытости, законности и эффективности каждого из нас на своём рабочем месте.

Что схожего

Мы проанализировали сообщения агентства «Башинформ» и пресс-службы главы Башкирии в период с 19 июля по 18 августа 2010 года и с 11 октября по 10 ноября 2018 года. И нашли кое-что схожее. Это, вероятнее всего, связано с самим характером публичной власти и нерешенностью ряда общих проблем.

Школьные автобусы

Уже в первый день своего правления Рустэм Хамитов дал поручение министру финансов подготовить предложения по выделению финансовых средств из республиканского бюджета на закупку и поставку школьных автобусов.

«С 2006 по 2009 годы за счет средств федерального и республиканского бюджетов поступило 516 автобусов. Вместе с тем на сегодняшний день школьные автобусы необходимы более 70 общеобразовательным учреждениям» - цитата из сообщения «Башинформа» летом 2010 года.

Радий Хабиров также столкнулся с подобной проблемой. В ходе своей поездки в Абзелиловский район 27 октября в селе Кусимовского рудника он пообщался с водителем школьного автобуса, который ему рассказал, что один из двух автобусов срочно нуждается в замене – ему уже 10 лет, и свой ресурс он давно исчерпал. Радий Хабиров дал поручение главе района до конца года приобрести новый автобус для сельской школы.

Работа для людей

Заявление любого руководителя региона о том, что он работает на свои личные интересы – такое, разумеется, представить себе просто невозможно. Поэтому и тот, и другой глава Башкирии начинали с похожих слов о своей миссии.

- Всю свою энергию, опыт, знания я направлю на дальнейшее развитие Республики Башкортостан и улучшение жизни наших граждан, - сказал Радий Хабиров 13 октября 2018 года.

- С того момента, как я возглавил республику, в определенной степени перестал принадлежать сам себе, все мои мысли и дела теперь напрямую связаны с четырехмиллионным населением Башкортостана, и я сделаю все необходимое, чтобы ситуация у нас максимально изменилась к лучшему, - заявил Рустэм Хамитов 26 июля 2008 года.

Открытость власти, изменение отношения чиновников к людям

Здесь тоже можно наблюдать похожие заявления, но только каждый лидер пользовался разным инструментарием - скорее всего, просто из-за изменения технологий.

Все помнят, как вслед за Рустэмом Хамитовым стали открывать свои блоги в ЖЖ министры и другие чиновники. Личный блог Хамитова в 2010 году вообще пользовался бешеной популярностью.

Нечто похожее мы наблюдаем и сейчас, только теперь речь идет об общении лидера респулики в соцсетях.

Напомним, блог Рустэма Хамитова перестал активно им использоваться уже в течение первого года его правления. Посмотрим, что будет с общением через соцсети за год руководства Радием Хабировым.

– Мы должны быть партнёрами нашим жителям. Мы должны быть предельно открыты людям и должны их слышать, – подчеркнул Радий Хабиров, открывая семинар-совещание с главами администраций городов и районов 1 ноября 2018 года.

— Пора уже давно понять, что не народ должен работать для власти, а власть для народа, — сказал Рустэм Хамитов в телепрограмме «Час президента» 18 августа 2010 года. – Поэтому в отношении тех чиновников, которые не оправдывают оказанного им доверия, будут приниматься самые серьезные меры.

- У нас в республике не должно быть никакого байства, - сказал Радий Хабиров на встрече с сотрудниками администраций Уфы и Уфимского района не далее как 8 ноября 2018 года.

11 сентября 2010 годаи Рустэм Хамитов также требовал искоренить все «байские замашки»:

- С такими нарушениями мы будем бороться беспощадно.

Дефицит бюджета

Свой первый бюджет республики Рустэм Хамитов сформировал на 2011 год, дефицит бюджета тогда составил 15,3 млрд руб.

Радий Хабиров направил в парламент на утверждение бюджет региона на 2019 год, тут дефицит побольше - 20 млрд руб.

Власть должна создавать условия для бизнеса

Снова похожие посылы к бизнесу, давайте сравним.

– Мы будем делать всё для того, чтобы бизнес развивался, ведь это – рабочие места, заработная плата людей. Наша задача как государственных органов власти и моя личная задача – создавать для этого благоприятные условия, - сказал Рустэм Хамитов на встрече с руководителями предприятий 13 августа 2010 года.

- Предприниматели создают рабочие места, строят, основательно ко всему относятся, помогают людям, деревне. Мы вас обязательно будем поддерживать. А тех, кто будет мешать работающим людям, будем устранять, – сказал Радий Хабиров во время поездки в Абзелиловский район 27 октября 2018 года.

Безопасность – наше всё

23 октября 2018 года Радий Хабиров поручил министерству образования республики провести тщательную проверку мер безопасности в подведомственных учреждениях, их оснащённости системами защиты и 15 января доложить ему о результатах.

- Также прошу совместно с органами местного самоуправления подготовить списки семей с детьми, в которых зарегистрировано огнестрельное, травматическое и прочее оружие, - сказал Радий Хабиров.

23 июля 2010 года Рустэм Хамитов тоже проводил совещание с правоохранительными органами и отметил, что Башкортостан является промышленно развитым регионом, на территории которого расположено много потенциально опасных объектов, в частности, гидротехнических сооружений.

– Не должно быть ослабленного внимания к режиму охраны этих объектов. От нас зависит безопасность населения. Осознавая это, необходимо принять все меры по защите жителей республики и производственных объектов от возможных преступных посягательств, – заявил Рустэм Хамитов.

Он поручил руководителям правоохранительных органов провести обследование всех объектов промышленности и жизнеобеспечения на предмет их безопасного функционирования.

Обманутые дольщики

Как ни старался Рустэм Хамитов системно решить проблему обманутых дольщиков, она осталась, и теперь уже Радий Хабиров имеет возможность доказать, что способен исправить ситуацию.

9 августа 2010 года Рустэм Хамитов поручил решить проблему обманутых дольщиков. Он обозначил 2012 год как крайний срок исполнения распоряжения.

Участники совещания в правительстве 24 октября 2018 года также обсуждали ситуацию с проблемными стройками, возможные варианты восстановления прав дольщиков. Радий Хабиров поручил в течение ближайших двух недель представить актуализированный план-график работ по каждому объекту, а через полтора месяца – утвердить финансовые схемы.

Руководитель региона отметил, что правоохранительные органы также должны подключиться к этому процессу и изучить законность действий застройщиков. Врио Главы региона подчеркнул, что будет держать ситуацию на личном контроле.

Чем отличаются

Поскольку мы анализируем только первый месяц работы, то здесь отличия налицо – в более жесткой риторике и показательных кадровых решениях нового руководителя региона.

На первом оперативном совещании правительства, 15 октября текущего года, Радий Хабиров жестко поставил задачу избавить Уфу от нелегальных перевозчиков и доложить ему о ситуации 1 декабря, а также предложил министру здравоохранения Анвару Бакирову перейти на преподавательскую должность.

На второй оперативке, 22 октября, он потребовал навести порядок в ГУП «Башавтотранс» и в МУП ИСК, директор «Башавтотранса» в тот же день покинул свою должность.

На третьем совещании, 29 октября, Радий Хабиров потребовал остановить хищническую добычу природного камня в республике.

На четвертом совещании, 6 ноября, всплыла история с отправлением в отпуск без содержания учителей в Баймакском районе на время каникул и с непорядком в Уфе при выполнении договоров комплексной застройки территорий. И всегда Радий Хабиров достаточно жестко вел совещания.

Можно вспомнить, например, его слова на одном из совещаний, когда он намекнул руководителям, отвечающим за безопасность на дорогах:

- Говоря о руководителях-офицерах: если ставится вопрос, то он либо тихонько уходит за угол, стреляется, либо достойно увольняется.

Впрочем и здесь можно усмотреть небольшое сходство между прежним и нынешним руковолителями Башкирии. Сравните, например, заявление Рустэма Хамитова от 6 августа 2010 года, когда он фактически представлял свою новую команду в правительстве

- Это моя команда, — заявил тогда о новом кабинете министров республики Рустэм Хамитов.- Но, если я узнаю, что кто-то из них будет проповедовать иные, отличные от моего взгляда, методы работы, провоцировать конфликты, от таких людей я буду немедленно, за секунду избавляться.

Хабиров посетил в 6 раз больше районов республики

За первый месяц своей работы Рустэм Хамитов совершил рабочую поездку только в один район - в Чишминский. По крайней мере мы не нашли упоминаний о других поездках в районы в официальных источниках.

Радий Хабиров за месяц успел побывать в шести районах: Абзелиловском, Баймакском, Хайбуллинском, Мечетлинском, Дуванском и Салаватском районах.

Вместо выводов

Разумеется, делать скоропалительные выводы только по одному месяцу работы на посту главы региона рано. Пока сложно предсказать, как дальше развернется борьба с теневым бизнесом в сфере перевозок или разработки камня, как повернется ситуация с обманутыми дольщиками. Насколько посыл главы Башкирии сделать власть более человечной будет услышан и воспринят на местах.

У всех нас есть прекрасная возможность не просто понаблюдать за всем происходящим в республике, но и активно повлиять на то, чтобы обещания руководства не остались словами, а были реализованы. На этом и завершим наш небольшой анализ.

Медиакорсеть следит за развитием событий.

МКС
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  • Гость
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  • 1 | 12.11.2018, 08:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Работа для людей».
***************************************
Давно уже не верю обещаниям звучавшим от всех представителей Российской номенклатуры начиная с путина. Так как их слова и дела диаметрально противоположны.Им главное - прокукарекать, а там хоть не рассветай.
Они зомбируют населения своими обещания, давая им надежду, которая как известно умирает последней.
Что может сделать хорошего этот новоиспеченный вожак башкир, вскормленный рахимовым , если за всю свою жизнь, он делал хорошее только для себя?!



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4

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  • 2 | 12.11.2018, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Тренд все в башкирские районы,остальные как-то побоку. Явно рассчитывать на честные выборы не приходится. Опять будут стучать в бочки?



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  • Участник
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  • 3 | 12.11.2018, 09:01 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 727 | Рейтинг: +94
Работа, Зарплата, Хата. Так оно и вышло: Рустэм Хамитов поставил в качестве приоритетных задач создание новых рабочих мест, повышение уровня зарплат и обеспечение жильем граждан.

Радий Хабиров о своей триаде принципов высказался так:

- Нашу работу предлагаю строить на основе открытости, законности и эффективности.
..............................................

Как говориться, Человек предполагает, Бог располагает. Предлагаю оценить намерения исходя из их возможностей, которые им отстегнула метрополия в финансовых областях и в области юрисдикции.
Мне кажется, они оба обещают того, что у них отродясь не было.



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  • 4 | 12.11.2018, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда будет порядок в Нуримановском районе?



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  • 5 | 12.11.2018, 09:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Радий Хабиров дал поручение главе района до конца года приобрести новый автобус для сельской школы.
______________________
это ко вчерашней дискуссии Хруля , Корнея.. ну и там еще ОО с Кацем .
акцентирую внимание - ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ ПРИОБРЕСТИ... Корней, а газ там в каждый дом проведен, а свет, а вода? и на каком нахрен основании , глава администрации обязан приобретать школьный автобус????? может для этого есть профильное министерство, которое обязано за свои финансы закупать всё , что связано с Образованием? нет?
тут недавно сульфат тоже перл выдал - "повелеваю" (точно не помню , поэтому в кавычках , но суть та) всем МУБам к зиме поменять старую технику на новую!!!! приказывает он... епрст, а МУБ из какой казны кормится? не обязанность ли это твоя, дрогой товарищ градоначальник, провести аудит МУБов и согласно данным проверки , выделить средства на закупку техники. при этом продумать вопрос - что делать со старой техникой? вопрос не праздный,т.к. под шумок пара -тройка вполне себе камазиков и тракторов опять прилипнет к "неизвестным ручонкам". тут ульфат напомнил нашего сенатора - запрещаю красить в школах стены в зеленый цвет, типа приду в школу - зеленый - хана директору... а то что школа закупом не занимается, есть центральная бухгалтерия горобра, есть районные бухгалтерии обра и то . что они закупят на ремонт - то директор и покрасит...
в общем я пока в вашем диалоге за Хруля - вижу сплошное головотяпство (почти месяц) и не вижу ничего, никакого сдвига в лучшую сторону. Пральна вчера Кухарка сказала . а до неё еще сотни - дележ кормушки пока идет
турк



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  • 6 | 12.11.2018, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
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и еще , Корней.. ты тут вчера про яблоню и про обои рассказывал . щас я тебе поясню . анекдот про яблоню давно известен - 2 студента пятикурсника - чё думать, трясти надо. а тут рядом шла обезьяна , взяла палку и сбила яблоки... теперь про обои в коридоре .. ты предлагаешь так - о. обои старые, (чё думать - трясти, клеить надо) дай ка поклею новые. обдираешь старые обои и... ааа денег на новые обои (автобусы) нет. стоИт твой коридор до получки без обоев. получил денежку пошел купил обои поклеил . о,тля, к новым обоям надо новый гарнитур, старый выкинул (есть тоже такая мудрость народная - пока старую вещь не выкинешь никогда от неё не избавишься), а на новый гарнитур денег нет... с получки пошел купил новый гарнитур, установил .. о тля, гарнитур к обоям не походит ... а чё думать . обдираешь обои и ... а деньги то на гарнитур потратил
мораль - что бы 2 раза не переклеивать, нужно сделать расчет сил и средств... на примере автобусов в уфе - расчета не было
турк



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  • 7 | 12.11.2018, 09:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пральна вчера Кухарка сказала . а до неё еще сотни - дележ кормушки пока идет
турк
++++++++++++++++++++++

не сдержалась кухарка, отстегнула ошейник и выпустила клона-незарега Турка на публику.



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  • 8 | 12.11.2018, 09:41 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 12.11.2018, 09:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда будет порядок в Нуримановском районе?
++++++++++++++++++

Когда рак на горе в Павловке свистнет.



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  • 9 | 12.11.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
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Со слов Главы района выявленная недостача КСП 160 млн. руб. является оскорблением для « его команды», а то, что группа депутатов требуют расторжения контракта с ним наличием недовольных таким положением в районе.
Подобные мысли могут прийти только «особоодаренным», каковым он себя считает.



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  • 10 | 12.11.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Источник: Комсомольская правда
Сегодня, 12 ноября, в Уфе состоялось очередное оперативное совещание правительства Башкирии. В ходе обсуждения вопроса о повышении эффективности работы МФЦ врио главы Башкирии Радий Хабиров вновь обрушился с резкой критикой на региональных чиновников.

Во время прямого включения из Учалов, глава районной администрации заявил, что очереди в местных офисах МФЦ появляются, в том числе, из-за нехватки помещений. Он заявил, что «физически увеличить количество окон невозможно». Услышав это, Радий Хабиров вновь вскипел.

— При мне прошу слово «невозможно» не использовать. Если невозможно, то вам следует другим делом заняться. Я же не прошу вас в семье порядок навести, я прошу в рамках ваших должностных обязанностей. Если вы мне с ходу заявляете «невозможно», то я начинаю сомневаться в вашей профессиональной готовности, — заявил Хабиров.
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где расчет сил и средств? опять пустые понты... а можно из тулупа шапку сшить? - да! - а 10? - да! а 20 ? - да!... помните эту сказку и чем закончилось? ну поставит глава еще 2 окошка в тамбуре или вместо туалета - лучше от этого станет?
корней, вот тут на месте хабирова (не прими за ... х/з чего там, у него своё место у меня своё, просто рассуждаю) - 1. обоснование слов главы администрации района 2. если глава прав - окажи содействие в помещениях 3. если глава не прав, обманывает, не умеет работать - по звезде бетономешалкой и нафик... всё!!!! никаких понтов
турк



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  • 11 | 12.11.2018, 10:41 | Автор: Не зарегистрирован
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Чем отличаются и чем похожи Хабиров и Хамитов
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Один постарше другой помоложе
Оба ставленники путина, значит лучше не будет...



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  • 12 | 12.11.2018, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
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В старой Англии у людей в ходу была поговорка: "Свита делает короля"

Опираться, окружать себя, доверяться, поручать важное дело тем же, кто обижался и предавал партии, кто проваливал важнейшие участки при Шакирове, Рахимове и Хамитове, кто сделал из государственной службы родоплеменные синекуры и кормушки- это те же старые коррупционные грабли, на которые уже начала наступать новая региональная власть.



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  • 13 | 12.11.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Работа для "своих" людей.



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  • 14 | 12.11.2018, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
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Во время прямого включения из Учалов, глава районной администрации заявил, что очереди в местных офисах МФЦ появляются, в том числе, из-за нехватки помещений. Он заявил, что «физически увеличить количество окон невозможно». Услышав это, Радий Хабиров вновь вскипел.
***
Это он врио в таком тоне ответил, а как тогда он разговаривает с людьми?
Как Бакиров и его окружение с рядовыми врачами?
Ты начальник- я драк, теперь я начальник- ты дурак?

При Хамитове весной этого года мне поступил невразумительный ответ из ЦИКа РБ о том, что "моя жалоба на огромные очереди в МФЦ для получения открепительного талона не нашла своего подтверждения"
В переводе на негосударственный язык это означало- ты кто такой? пшел нх!

Ничего порядочного в предстоящих выборах в Башкирии не предвидится, пока все ветви властей будут жить оторвано от народа по принципу кумовства" Вась-Вась", общности портфелей и места у госкормушки и родоплеменной общности а население им просто мешает?



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  • 15 | 12.11.2018, 12:15 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 12.11.2018, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Тренд все в башкирские районы,остальные как-то побоку. Явно рассчитывать на честные выборы не приходится. Опять будут стучать в бочки?
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У Радия Хабирова, мама татарка, сам он тептяр, дочери от жены русской. Вторая жена армянка с русскими корнями. Бочек не будет. Тэк что, те кто начал уже вопить алга башкорттар, будете скулить - нам опять не того подсунули?



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  • 16 | 12.11.2018, 12:54 | Автор: Comrad
    Публикации: 1 | Комментарии: 934 | Рейтинг: +28
Чем отличаются и чем похожи Хабиров и Хамитов
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Отличаются конечно образованием- у Хамитова приземленное техническое образование, даже скажем так элитное.А у Хабирова гуманитарное- наш родной университет БГУ, И по работе Хамитов больший технарь, чем Хабиров.
При Хамитове сельхозники крепко встали на ноги- он уловил, что им нужнее всего. А Рахимов же тоже пытался создать крепкое сельское хозяйство , но немного по другому, и менее удачно. Одно скажу, что юристу- гуманитарию тягаться с технарями-китами будет непросто. А как он начал , не внушает оптимизма.



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Работа Зарплата Хата
Работа Фатера Хана



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  • 18 | 12.11.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Замучили уже эти националисты, вы понимаете что работаете против народа против государственных органов, вы хотите чтоб все отставали от мирового развития, мне начхать кто я по наций и где я родился, моя родина Россия



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  • 19 | 12.11.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 12.11.2018, 13:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Замучили уже эти националисты, вы понимаете что работаете против народа против государственных органов, вы хотите чтоб все отставали от мирового развития, мне начхать кто я по наций и где я родился, моя родина Россия
*****

Ну и хорошо, успокойся.
У каждого свои устои. Ты за монархию, рановато запрещаешь. Они за федерализм, согласно пока еще действующей Конституции, они правы.



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  • 20 | 12.11.2018, 13:42 | Автор: Не зарегистрирован
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«Работа для людей». Чем отличаются и чем похожи Хабиров и Хамитов
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Ничем пока не отличаются- оба приверженцы управления авгиевыми конюшнями "в ручном режиме"

Ключевые позиции в команде Х2 занимают те же " очень опытные" номенклатурщики, которые имитировали свою непосильную работу в командах Х1 и П1.

Не отозван из Москвы выполнить наконец обещанное уфимцам г-н Ялалов.

Не посадок чиновников по старым актам КСП.

Нет видимых результатов расследования взятки федеральному инспектору.

Более мутный цвет приобрели многолетние проблемы с транспортом.

Ждать развития экологически чистого скоростного транспорта в Уфе на этом фоне не приходиться.

Замечены в поисках места у кормушки много обиженных бывших- что не дай б-г никому!

Бывший личный шофер ,которого министр сделал своим заместителем, а затем за предательство дела выгнал, вновь бегает по кабинетам и доказывает свою полезность.

Перехвалено Министерство сельского хозяйства при том, что основные традиционные продукты продукты питания Башкирия получает из вне.

В плюсы можно отнести снятие Хадыева, но там в минприроды в ранге заместителя министра осталась бывшая секретарша Х1 напрямую причастная к многолетним провалам работы министерства.

Как-то так конспективно



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