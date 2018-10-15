Россияне не готовы еще больше сплотиться и еще сильнее затянуть пояса

Уверен, что многие бы ответили на вопрос об их готовности к новым санкциям утвердительно. Но одно дело заявлять о готовности с этакой бравадой, и совсем другое дело быть реально готовыми.Однако сначала определимся: что значит быть готовыми к санкциям. Это значит быть готовыми к экономическим трудностям. Кто-нибудь спросит: какие трудности? – У нас же экономический рост – был и планируется. Можно, конечно, вместе с властями фантазировать и на эту тему, представлять, как российская экономика входит к 2024 году в пятерку крупнейших, демонстрируя темпы роста, превышающие мировые. Но, никакого такого экономического роста не будет, поэтому вопрос о готовности россиян к новым санкциям (экономическому кризису) действительно представляется актуальным.Во-первых, исходное состояние уже видится не очень хорошим. Реальные располагаемые денежные доходы в 2014-2017 годах снижались (за четыре года падение составило нарастающим итогом около 11%). В первой половине 2018 года доходы было вышли в плюс (не удивительно, после такой-то накачки бюджетной сферы деньгами накануне президентских выборов), но уже в августе реальные доходы вновь снизились в годовом выражении (-0,9%), а в сентябре 2018 года падение ускорилось (-1,5%).Во-вторых, реальные располагаемые денежные доходы с большой долей вероятности будут снижаться и в будущем. И это тоже надо учитывать, анализируя нашу готовность к кризису. Кто-нибудь скажет: а как же пенсии неработающих пенсионеров, которые обещают увеличивать на 1000 рублей ежегодно? — А так, что взамен миллионы людей несколько лет не будут получать причитающуюся им пенсию, на которую они очень рассчитывали, но тут вдруг состоялось решение о повышении пенсионного возраста. К тому же еще нас ждет введение индивидуального пенсионного капитала (ИПК), что также уменьшит реальные доходы; более высокая по сравнению с прогнозной инфляция и пр. Поэтому будущие доходы граждан будут, в лучшем случае, стагнировать.В-третьих, задолженность по кредитам физических лиц выросла до рекордных 14,0 трлн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года) «В долгах, как в шелках» — так это называется.В-четвертых, в III квартале 2018 года индекс потребительских ожиданий россиян резко снизился: на 6 процентных пунктов по сравнению со II кварталом 2018 года и составил -14% (именно на столько число негативно оценивающих ситуацию людей превосходит число тех, кто смотрит на будущее позитивно). Потребительские ожидания – это то, как население оценивает изменения экономической ситуации в стране, в личном материальном положении, а также благоприятность условий для крупных покупок. То есть ничего хорошего в скором будущем большинство россиян не видят.Итак, получается: уровень жизни россиян в последние годы снижался и в будущем это с большой долей вероятности продолжится, сегодня они набрали кредитов, к тому же настроение не очень хорошее. Можно утверждать, что россияне готовы к новым санкциям, готовы к кризису? – Нет.Можно, конечно, заявлять обратное, но реальной готовности к санкциям от этого больше не станет.А готовы ли российские власти к новым санкциям? – Это важный вопрос, достойный отдельного рассмотрения.