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Россияне не готовы еще больше сплотиться и еще сильнее затянуть пояса

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Уверен, что многие бы ответили на вопрос об их готовности к новым санкциям утвердительно. Но одно дело заявлять о готовности с этакой бравадой, и совсем другое дело быть реально готовыми.

Россияне не готовы еще больше сплотиться и еще сильнее затянуть пояса


Однако сначала определимся: что значит быть готовыми к санкциям. Это значит быть готовыми к экономическим трудностям. Кто-нибудь спросит: какие трудности? – У нас же экономический рост – был и планируется. Можно, конечно, вместе с властями фантазировать и на эту тему, представлять, как российская экономика входит к 2024 году в пятерку крупнейших, демонстрируя темпы роста, превышающие мировые. Но, никакого такого экономического роста не будет, поэтому вопрос о готовности россиян к новым санкциям (экономическому кризису) действительно представляется актуальным.

Во-первых, исходное состояние уже видится не очень хорошим. Реальные располагаемые денежные доходы в 2014-2017 годах снижались (за четыре года падение составило нарастающим итогом около 11%). В первой половине 2018 года доходы было вышли в плюс (не удивительно, после такой-то накачки бюджетной сферы деньгами накануне президентских выборов), но уже в августе реальные доходы вновь снизились в годовом выражении (-0,9%), а в сентябре 2018 года падение ускорилось (-1,5%).

Во-вторых, реальные располагаемые денежные доходы с большой долей вероятности будут снижаться и в будущем. И это тоже надо учитывать, анализируя нашу готовность к кризису. Кто-нибудь скажет: а как же пенсии неработающих пенсионеров, которые обещают увеличивать на 1000 рублей ежегодно? — А так, что взамен миллионы людей несколько лет не будут получать причитающуюся им пенсию, на которую они очень рассчитывали, но тут вдруг состоялось решение о повышении пенсионного возраста. К тому же еще нас ждет введение индивидуального пенсионного капитала (ИПК), что также уменьшит реальные доходы; более высокая по сравнению с прогнозной инфляция и пр. Поэтому будущие доходы граждан будут, в лучшем случае, стагнировать.

В-третьих, задолженность по кредитам физических лиц выросла до рекордных 14,0 трлн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года) «В долгах, как в шелках» — так это называется.

В-четвертых, в III квартале 2018 года индекс потребительских ожиданий россиян резко снизился: на 6 процентных пунктов по сравнению со II кварталом 2018 года и составил -14% (именно на столько число негативно оценивающих ситуацию людей превосходит число тех, кто смотрит на будущее позитивно). Потребительские ожидания – это то, как население оценивает изменения экономической ситуации в стране, в личном материальном положении, а также благоприятность условий для крупных покупок. То есть ничего хорошего в скором будущем большинство россиян не видят.

Итак, получается: уровень жизни россиян в последние годы снижался и в будущем это с большой долей вероятности продолжится, сегодня они набрали кредитов, к тому же настроение не очень хорошее. Можно утверждать, что россияне готовы к новым санкциям, готовы к кризису? – Нет.

Можно, конечно, заявлять обратное, но реальной готовности к санкциям от этого больше не станет.

А готовы ли российские власти к новым санкциям? – Это важный вопрос, достойный отдельного рассмотрения.

Игорь Николаев, Эхо Москвы








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  • 1 | 13.11.2018, 08:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Россия напоминает блокадный Ленинград: народ скоро будет падать в голодные обмороки а "верхушка" продолжать обжираться заморскими деликатесами...



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2

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  • 2 | 13.11.2018, 09:24 | Автор: Корней
    Публикации: 6 | Комментарии: 11603 | Рейтинг: -1857,6
Россия напоминает блокадный Ленинград: народ скоро будет падать в голодные обмороки а "верхушка" продолжать обжираться заморскими деликатесами...
________________________________________________
Да-да, читали мы эти байки от либерастов. Про обжираловку в блокадном Ленинграде.

Первый начальник Мурманского ЧК. Умер от голода в 1942 г. в блокадном Ленинграде, работая заведующим продовольственным складом

ПЕСОЧНИКОВ Кузьма Яковлевич, (1890–07.07.1942), первый комиссар Мурманской уездной ЧК (Чрезвычайной комиссии), созданной по решению Мурманского Совета рабочих и солдатских депутатов 23.02.1920. Род. в с. Холмогоры Архангельской губ.
С 1905 года работал в Петербурге слесарем в мастерских.
В партию вступил в 1917 году в военной организации при дворце Кшесинской, где в то время находился ленинский штаб.
Песочников был большевиком и одним из руководителей восстания рабочих и солдат в Мурманске, куда он прибыл в мае 1918 года как машинист буксира «Выг». А после установления Советской власти Кузьма Яковлевич был членом исполкома Мурманского совета депутатов и ревкома, членом организационного бюро по созданию Мурманской парторганизации. 22 - 23 февраля 1920 года он возглавил созданный отдел по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем.
В годы ВОВ находился в блокадном Ленинграде — начальник продовольственной базы снабжения флота. Умер в госпитале от истощения.



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  • 3 | 13.11.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В блокадном Ленинграде был кондитерский цех, Жданов пил чай с пирожеными. Вот это коммунисты, хуже фашистов.



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  • 4 | 13.11.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кондитерский цех в блокадном Ленинграде, Жданов пьет чай с пироженым! Что остается делать после этого, поймали коммуниста и повесили на первой осине, по другому нельзя.



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  • 5 | 13.11.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
3 | 13.11.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

В блокадном Ленинграде был кондитерский цех, Жданов пил чай с пирожеными. Вот это коммунисты, хуже фашистов.
---------------------------------
На фуй пошла со своими сказками.



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7

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  • 6 | 13.11.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему говорят:"Санкции против России"? Санкции введены против конкретных лиц ,Путинских друзей-миллиардеров и высокопоставленных гос.чиновников,имеющих счета и недвижимость "за бугром".А вот выплачивает убытки от санкций "нищим" миллиардерам действительно вся Россия!



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3

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  • 7 | 13.11.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.11.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Почему говорят:"Санкции против России"? Санкции введены против конкретных лиц ,Путинских друзей-миллиардеров и высокопоставленных гос.чиновников,имеющих счета и недвижимость "за бугром".А вот выплачивает убытки от санкций "нищим" миллиардерам действительно вся Россия!
----------------------------------------
Не свисти, санкции против России. Сейчас США и Украина объявили войну Северному потоку-2. До этого били по отраслям, запрещали торговать. Сказки либерастов не надо рассказывать. Против друзей Путина отдельные санкции, список читай.



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  • 8 | 13.11.2018, 10:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В блокадном Ленинграде был кондитерский цех, Жданов пил чай с пирожеными. Вот это коммунисты, хуже фашистов.
-------------------------------
Хорошо что есть темы, на котором Юнг с Кухаркой несмотря ни на что, сливаются в экстазе.Таких пошляков еще поискать.



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  • 9 | 13.11.2018, 10:31 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61778 | Рейтинг: +12231,7
Сейчас США и Украина объявили войну Северному потоку-2.
______________________________________
А что тебе лично и народу России дает этот поток? У тя хоть одна мечта сбылась от Газпрома? Он ТВОЁ достояние?



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  • 10 | 13.11.2018, 10:33 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 13.11.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 13.11.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Почему говорят:"Санкции против России"? Санкции введены против конкретных лиц ,Путинских друзей-миллиардеров и высокопоставленных гос.чиновников,имеющих счета и недвижимость "за бугром".А вот выплачивает убытки от санкций "нищим" миллиардерам действительно вся Россия!
----------------------------------------
Не свисти, санкции против России. Сейчас США и Украина объявили войну Северному потоку-2. До этого били по отраслям, запрещали торговать. Сказки либерастов не надо рассказывать. Против друзей Путина отдельные санкции, список читай.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Американцы говорят, что санкции не направлены против простых россиян. Просто они ограничили сверх прибыли Путинского окружения. Качество жизни россиян от санкций не зависит. Режим в любом случае не даст набирать жиру или подохнуть. Будет держать впроголодном состоянии.



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  • 11 | 13.11.2018, 10:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6/10:06
--------------
Выплачивать будем с нового года, налогом для само занятых, квитанциями за вывоз ТБО, не говоря уже о повышении пенсионного возраста.



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1

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  • 12 | 13.11.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 13.11.2018, 10:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1896 | Комментарии: 61775 | Рейтинг: +12231,4
Сейчас США и Украина объявили войну Северному потоку-2.
______________________________________
А что тебе лично и народу России дает этот поток? У тя хоть одна мечта сбылась от Газпрома? Он ТВОЁ достояние?
=================
Да, Кухарка, редкой ты глупости баба!



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5

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  • 13 | 13.11.2018, 11:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А что тебе лично и народу России дает этот поток? У тя хоть одна мечта сбылась от Газпрома? Он ТВОЁ достояние?
---------------------------------
Деньги дает стране. А значит и мне. Но если ты против торговли, то че тогда скулишь за санкции? Скажи что не надо нам ни с кем торговать. Какая же ты дура.



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  • 14 | 13.11.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 13.11.2018, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 13.11.2018, 10:31 | Автор: Кухарка
Публикации: 1896 | Комментарии: 61775 | Рейтинг: +12231,4
Сейчас США и Украина объявили войну Северному потоку-2.
______________________________________
А что тебе лично и народу России дает этот поток? У тя хоть одна мечта сбылась от Газпрома? Он ТВОЁ достояние?
=================
Да, Кухарка, редкой ты глупости баба!

++++++++++++++

Только сейчас заметил?



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  • 15 | 13.11.2018, 11:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Выплачивать будем с нового года, налогом для само занятых, квитанциями за вывоз ТБО, не говоря уже о повышении пенсионного возраста.
------------------------------------
Это капитализм, летка. Ты сама хотела капитализма.



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  • 16 | 13.11.2018, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Корней, я чот Кухарка с Трухом (резус-клон не в счет) тебя заминусовали? Может они хотят сказать что ты все наврал? Или правду не любят?
Пенек, нука молви словечко.Посмеемся хоть.



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4

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  • 17 | 13.11.2018, 12:03 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16113 | Рейтинг: -2926,9
Резус клон кукайки, а пенек он сам по себе трухлявый.



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  • 18 | 13.11.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где кац, который любит только башкирское пирожное, изготовленное на 4-м уфимском хлебозаводе?



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  • 19 | 13.11.2018, 12:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
18 | 13.11.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А где кац, который любит только башкирское пирожное, изготовленное на 4-м уфимском хлебозаводе?
******


Кац - выдумка Кухарки, для розжига межнацсрач, ее любимое блюдо Шатран.



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  • 20 | 13.11.2018, 13:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Кац - выдумка Кухарки, для розжига межнацсрач, ее любимое блюдо Шатран
------------------------------------
Так тут людей вообще нет? Кухарка всех выдумала?



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