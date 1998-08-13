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Русский чиновник сильнее Чингачгука

  • Опубликовано: Гунн | 16.11.2018
    Раздел: Общество | Просмотры: 26656 | Комментарии: 24
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Страшен и бесконечен перечень социальных притеснений, которые, как из ящика Пандоры, обрушились на граждан после президентских выборов.

Русский чиновник сильнее Чингачгука


В истории государства Российского бывали времена, когда власть в упор не видела простого человека и считала его расходным материалом. Надо признать, именно в периоды жестокосердья был составлен перечень славных достижений российской истории. Но в постиндустриальную эпоху эффективность деспотического правления вызывает большие сомнения.

И ныне власть внимательно всматривается в русского человека. Но от этого прищура становится на душе неуютно, а в кармане пусто. Кто сказал, что российская власть оторвана от общества? Заблуждение! Судя по пулеметным очередям фискальных нововведений, чиновники досконально изучили жизнь простого люда. Опытных охотников волнуют места водопоя скотины. Представителей власти — тайные и сокровенные тропы, которыми бродят граждане в поисках пропитания. И российская власть по таланту следопыта готова посрамить любого Чингачгука.

Либеральный министр Александр Лившиц в середине 1990-х запомнился афористичным лозунгом «Делиться надо!» Эти слова были адресованы нарождавшемуся русскому олигархату, но оказались пустым звуком. Нигде в мире богатым не дышится так вольно, как в современной России. Лозунг Лившица власти вспомнили через 20 лет, но адресовали его не богатым, а бедным. Маркс усмотрел бы ценностную доминанту государства и доказательство классовых предпочтений. Но мы-то теперь знаем, что Маркс безнадежно устарел…

На этой неделе в Государственной думе во втором, по существу, решающем чтении, одобрен законопроект «О самозанятых», который облагает налогом один из самых неустроенных слоев российского общества. Точной дефиниции слоя самозанятых не придумано. Но из общих соображений ясно, что самозанятые — это люди, которые не имеют постоянного заработка и стараются перехватить случайную работу, где попадется. В условиях массового закрытия предприятий, тотального дефицита рабочих мест и нищенского пособия по безработице таких людей все больше.

По оценкам, в России самозанятых от 2 до 20 миллионов. Социологи прикинули: каждый десятый трудоспособный гражданин в России является самозанятым. Это водители, нянечки и сиделки, повара и логопеды, люди, которые занимаются уборкой или ремонтом квартир, курьеры, дизайнеры, программисты, переводчики, фрилансеры всех мастей — перечень почти бесконечный и востребованный обществом. И это вопрос к государству — почему хорошие и нужные специалисты выброшены на улицу и вынуждены жить, по существу, на панели? Но вместо того, чтобы адресовать претензии себе и наладить систему управления, власть решила прижать самозанятых к ногтю.

Поначалу это эксперимент — в Москве. Московской и Калужской областях, в Татарстане. Регионы-доноры, люди побогаче, шерсть можно настричь погуще. Налог — 4 процента, если услуги оказаны физическому лицу, и 6 процентов — если юридическому лицу. Это единая ставка при заработках не более 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 миллиона рублей в год.

По опросам, среднемесячный доход самозанятых — 20,8 тысяч рублей. Самые популярные виды деятельности — ремонт квартир (15 процентов), программирование (11), дизайн (10). Более трети самозанятых в России (37 процентов) зарабатывают менее 10 тысяч. Это в три раза ниже средней зарплаты и равно скудному прожиточному минимуму. У 22 процентов самозанятых доход от 10 до 20 тысяч рублей. У 15 процентов — от 20 до 30 тысяч. У 11 процентов — от 30 до 40 тысяч. Наконец, у 15 процентов — больше 40 тысяч. Армия людей, которая могла бы вызывать сочувствие…

С самой многочисленной группы самозанятых будет взиматься по 400 рублей. Бешеные деньги! Но хоть шерсти клок! Стоит напомнить, что принимают новый закон депутаты, у которых зарплата в 15 раз превышает среднюю по стране. Для сравнения, в США заработок конгрессмена больше средней американской зарплаты в 4,5 раза, в Германии заработок депутата Бундестага выше средней зарплаты в 3,8 раза, во Франции заработок депутата Национального собрания выше средней зарплаты в 2,7 раза, а в Финляндии разница вообще смехотворная — 1,75 раза.

Кроме того, в большинстве стран существует минимальный необлагаемый уровень дохода, когда государство считает негуманным покушаться на карман гражданина. В Германии, к примеру, не подлежит налогообложению ежемесячная сумма в 1,7 тысячи евро (130 тысяч рублей). 10 тысяч долларов в год (в месяц 55 тысяч рублей) — не облагаются налогом в США. Даже в Китае существует уровень доходов, при котором государство оставляет в покое человека. Однако Россия остается единственной из крупных стран, где не только не щадят бедных, но, напротив, поощряют богатых, категорически. Из лицемерных соображений отказываясь от прогрессивной шкалы налогообложения.

Федеральная налоговая служба прилагает усилия, чтобы самозанятые прошли регистрацию. За год, с 1 октября 2017 года, их число увеличилось с 595 до 2587. В Москве — 222 человека, в Московской области — 178, в Татарстане — 43, в Калуге — аж 13 человек. Только 13 процентов самозанятых готовы отважиться на регистрацию. 58 постараются залечь на дно, чтобы налоговики их не заметили, а 12 процентов заявили, что хлопнут дверью и прекратят подработку.

Будет ли работать новый закон? Трудно представить картину, чтобы сиделке или электрику заказчик выписывал фискальный чек. Или приглашать домой мастера по настройке компьютера вместе с бухгалтером? Фантастика. Попробуй, поймай! Особо ушлые граждане, подозреваю, обратят закон к своей выгоде и договорятся с работодателем о переходе на позицию самозанятых, снижая свои налоги и, одновременно, доходы бюджета. И кто-нибудь задумчиво молвит: хотели, как лучше, а вышло, как всегда.

Но самое главное препятствие на пути закона — фатальное недоверие между государством и обществом. Государство относится к подданным исходя из мудрости Конфуция: «Тощая свинья всегда будет рваться с привязи». А граждане, наблюдая гигантскую разницу в доходах, которую освящает государство, не верят, что их деньги пойдут на праведное дело и не будут разворованы массово и безнаказанно. Разве для этого нет оснований?

Страшен и бесконечен перечень социальных притеснений, которые, как из ящика Пандоры, обрушились на российских граждан после президентских выборов.

После заседания Госдумы я поинтересовался отношением к очередной налоговой реформе у самозанятого соседа-репетитора. И услышал анекдот. Бредет человек на кладбище, а навстречу Чубайс: «Ты куда?» — «На тот свет». — «Рано. Ты еще за этот не заплатил».

Словом, у власти есть подозрение, что народ ловчит и хоронится, а у народа созрела уверенность, что он переплачивает такой власти. И какова тогда судьба закона?

Сергей Лесков, Росбалт
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  • 1 | 16.11.2018, 09:31 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35950 | Рейтинг: +5798,4
Вову- в отстой или в психушку!



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Вову- в отстой или в психушку!
_________________________________
Одного Вовы маловато. Пускай весь свой Ленинградский кооператив забирает с собой.



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  • 3 | 16.11.2018, 09:55 | Автор: Не зарегистрирован
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"Опытных охотников волнуют места водопоя скотины. "

-----------------------------

Настоящие охотники не занимаются такой подлостью. Даже между зверями
существует понятие "водного перемирия". Иначе популяции обречены.



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  • 4 | 16.11.2018, 10:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Вчера во "Время покажет" молодого коммуниста Николая Бондаренко, дискутировавшего с "макарошкой" по поводу выживания на 3,5 тыс. руб/мес.,
просто затравили: дескать, популист и пиарщик. Ведущий ухмылялся: мол, проводишь над собой месячный эксперимент, похудел на 6 кг - а выглядишь
бодрым и здоровым!

Вобщем, слили проблему "макарошек", поёрничали над разоблачителем.



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  • 5 | 16.11.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 16.11.2018, 09:51 | Автор: Отец Никодим Христопродавец
Публикации: 0 | Комментарии: 314 | Рейтинг: +53
Вову- в отстой или в психушку!
_________________________________
Одного Вовы маловато. Пускай весь свой Ленинградский кооператив забирает с собой.
===================
И что изменится?
Ну, приедет какой-нибудь екатеринбургский кооператив, как было в 90-х. Что, лучше будет? Система-то останется!



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  • 6 | 16.11.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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У путина две "скрепы" которыми он пытается удержаться у власти, это страх и нищета. Так как известно, из глубины веков, что управлять народом находящимся в страхе и нищете легче управлять , нежели свободным, гордым и сытым...



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  • 7 | 16.11.2018, 10:25 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6833 | Рейтинг: +813,2
Средняя зарплата в Беларуси и странах-соседях в сентябре 2018 года (в долларах США)

Украина 327
Беларусь 459
Россия 646
Литва 1089
Латвия 1179
Польша 1275



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  • 8 | 16.11.2018, 10:26 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6833 | Рейтинг: +813,2
Средняя зарплата в Беларуси и странах-соседях в сентябре 2018 года (в долларах США)

Украина 327
Беларусь 459
Россия 646
Литва 1089
Латвия 1179
Польша 1275



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  • 9 | 16.11.2018, 10:33 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2422 | Рейтинг: -57,3
Вова хороший виноват Его начальник Трамп.



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  • 10 | 16.11.2018, 10:49 | Автор: Не зарегистрирован
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«…у власти есть подозрение, что народ ловчит и хоронится, а у народа созрела уверенность, что он переплачивает такой власти. И какова тогда судьба закона?...


Нечестным ИП, однодневкам – простор!
Смысл только в этом



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  • 11 | 16.11.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 16.11.2018, 10:26 | Автор: Гунн
Публикации: 240 | Комментарии: 6831 | Рейтинг: +812,8
Средняя зарплата в Беларуси и странах-соседях в сентябре 2018 года (в долларах США)

Украина 327
Беларусь 459
Россия 646

-------------------------

Средняя зарплата по России... Ты кушаешь парное мясо, я жую капустный лист... В среднем - голубцы.

Гунн, ты лучше привёл бы децильный коэффициент - сразу бы стало видно, кому на Руси жить хорошо.



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  • 12 | 16.11.2018, 11:55 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6833 | Рейтинг: +813,2
Гунн, ты лучше привёл бы децильный коэффициент - сразу бы стало видно, кому на Руси жить хорошо.
==================

......депутаты, у которых зарплата в 15 раз превышает среднюю по стране. Для сравнения, в США заработок конгрессмена больше средней американской зарплаты в 4,5 раза, в Германии заработок депутата Бундестага выше средней зарплаты в 3,8 раза, во Франции заработок депутата Национального собрания выше средней зарплаты в 2,7 раза, а в Финляндии разница вообще смехотворная — 1,75 раза.

Годы Отношение (децильный коэффициент)
1991 4,55
1992 8,0
1993 11,2
1994 15,1
1998 13,8
1999 13,9
2000 14,0
2000 14,1
2002 14,2
2003 14,3
2004 14,9
2006 16,0
2007 16,8
2016 15,7
2017 15,6
2018 15,5


По некоторым оценкам децильный коэффициент в России достигает более 24.
Для сравнения: в скандинавских странах (Дании, Финляндии и Швеции) этот показатель – 3–4, в Германии, Австрии и Франции он колеблется от 5 до 7. Такое соотношение экономисты считают оптимальным.

Как только децильный коэффициент достигает 10, это свидетельствует о неблагополучных социальных условиях в стране.
В СССР в свое время децильный коэффициент укладывался в соотношение 3,5–4,5.

В царской России, по приближенным оценкам, это отношение достигало 25–30, что послужило одной из причин социального взрыва.



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  • 13 | 16.11.2018, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Каждый гражданин будь он пенсионером или самозанятым в любом случае платит налоги Приобретая товары или услуги половина суммы составляют налоги и акцизы Так что налогами у нас обложены и младенцы и старики а им всё мало



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  • 14 | 16.11.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
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12 | 16.11.2018, 11:55 | Автор: Гунн
Публикации: 240 | Комментарии: 6832 | Рейтинг: +812,8
Гунн, ты лучше привёл бы децильный коэффициент - сразу бы стало видно, кому на Руси жить хорошо.
==================

...депутаты, у которых зарплата в 15 раз превышает среднюю по стране.
...
По некоторым оценкам децильный коэффициент в России достигает более 24.
...
В СССР в свое время децильный коэффициент укладывался в соотношение 3,5–4,5.

======

Назад, в будущее! И не спорь. Не приводи в пример Европу - там национальные элиты. У нас - наднациональные, компрадорские. Других не жди, поезд ушёл.



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  • 15 | 16.11.2018, 13:33 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35950 | Рейтинг: +5798,4
5 | 16.11.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.11.2018, 09:51 | Автор: Отец Никодим Христопродавец
Публикации: 0 | Комментарии: 314 | Рейтинг: +53
Вову- в отстой или в психушку!
_________________________________
Одного Вовы маловато. Пускай весь свой Ленинградский кооператив забирает с собой.
===================
И что изменится?
Ну, приедет какой-нибудь екатеринбургский кооператив, как было в 90-х. Что, лучше будет? Система-то останется!

==============Женский организм живет дольше, так как ежемесячно обновляется кровь!



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  • 16 | 16.11.2018, 13:48 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2422 | Рейтинг: -57,3
Где Вы видели русского чиновника? Одни россиянцы .



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  • 17 | 16.11.2018, 13:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 16.11.2018, 13:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 16.11.2018, 11:55 | Автор: Гунн
Публикации: 240 | Комментарии: 6832 | Рейтинг: +812,8
Гунн, ты лучше привёл бы децильный коэффициент - сразу бы стало видно, кому на Руси жить хорошо.
==================

...депутаты, у которых зарплата в 15 раз превышает среднюю по стране.
...
По некоторым оценкам децильный коэффициент в России достигает более 24.
...
В СССР в свое время децильный коэффициент укладывался в соотношение 3,5–4,5.

======

Назад, в будущее! И не спорь. Не приводи в пример Европу - там национальные элиты. У нас - наднациональные, компрадорские. Других не жди, поезд ушёл.
_____________________________________


Впереди ноябрь 3017 года, будете поезда ждать?



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  • 18 | 16.11.2018, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 16.11.2018, 13:33 | Автор: юнг
Публикации: 324 | Комментарии: 35949 | Рейтинг: +5798,5
5 | 16.11.2018, 10:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.11.2018, 09:51 | Автор: Отец Никодим Христопродавец
Публикации: 0 | Комментарии: 314 | Рейтинг: +53
Вову- в отстой или в психушку!
_________________________________
Одного Вовы маловато. Пускай весь свой Ленинградский кооператив забирает с собой.
===================
И что изменится?
Ну, приедет какой-нибудь екатеринбургский кооператив, как было в 90-х. Что, лучше будет? Система-то останется!

==============Женский организм живет дольше, так как ежемесячно обновляется кровь!
_____________________
А если кровь дурная? Пример - Кухарка! От того, что она проживёт дольше, кому станет лучше?
Так и тут: может быть от обновления "крови" во власти система просуществует дольше, но это будет та же антинародная система.



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  • 19 | 16.11.2018, 14:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Впереди ноябрь 3017 года, будете поезда ждать?"

-------------

Хэх... Революционная ситуация складывается из объективных факторов. Вовремя их узреть и попытаться найти компромисс интересов - это головная боль для власти. Проигнорировала - дальше вступает энергия масс.



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  • 20 | 16.11.2018, 14:39 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35950 | Рейтинг: +5798,4
18 | 16.11.2018, 14:20 | Автор: Не зарегистрирован

==============Женский организм живет дольше, так как ежемесячно обновляется кровь!
_____________________
А если кровь дурная? Пример - Кухарка! От того, что она проживёт дольше, кому станет лучше?


===============Вынужден согласиться, хотя это частный случай и исключение из правил.



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