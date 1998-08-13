Русский чиновник сильнее Чингачгука

Страшен и бесконечен перечень социальных притеснений, которые, как из ящика Пандоры, обрушились на граждан после президентских выборов.В истории государства Российского бывали времена, когда власть в упор не видела простого человека и считала его расходным материалом. Надо признать, именно в периоды жестокосердья был составлен перечень славных достижений российской истории. Но в постиндустриальную эпоху эффективность деспотического правления вызывает большие сомнения.И ныне власть внимательно всматривается в русского человека. Но от этого прищура становится на душе неуютно, а в кармане пусто. Кто сказал, что российская власть оторвана от общества? Заблуждение! Судя по пулеметным очередям фискальных нововведений, чиновники досконально изучили жизнь простого люда. Опытных охотников волнуют места водопоя скотины. Представителей власти — тайные и сокровенные тропы, которыми бродят граждане в поисках пропитания. И российская власть по таланту следопыта готова посрамить любого Чингачгука.Либеральный министр Александр Лившиц в середине 1990-х запомнился афористичным лозунгом «Делиться надо!» Эти слова были адресованы нарождавшемуся русскому олигархату, но оказались пустым звуком. Нигде в мире богатым не дышится так вольно, как в современной России. Лозунг Лившица власти вспомнили через 20 лет, но адресовали его не богатым, а бедным. Маркс усмотрел бы ценностную доминанту государства и доказательство классовых предпочтений. Но мы-то теперь знаем, что Маркс безнадежно устарел…На этой неделе в Государственной думе во втором, по существу, решающем чтении, одобрен законопроект «О самозанятых», который облагает налогом один из самых неустроенных слоев российского общества. Точной дефиниции слоя самозанятых не придумано. Но из общих соображений ясно, что самозанятые — это люди, которые не имеют постоянного заработка и стараются перехватить случайную работу, где попадется. В условиях массового закрытия предприятий, тотального дефицита рабочих мест и нищенского пособия по безработице таких людей все больше.По оценкам, в России самозанятых от 2 до 20 миллионов. Социологи прикинули: каждый десятый трудоспособный гражданин в России является самозанятым. Это водители, нянечки и сиделки, повара и логопеды, люди, которые занимаются уборкой или ремонтом квартир, курьеры, дизайнеры, программисты, переводчики, фрилансеры всех мастей — перечень почти бесконечный и востребованный обществом. И это вопрос к государству — почему хорошие и нужные специалисты выброшены на улицу и вынуждены жить, по существу, на панели? Но вместо того, чтобы адресовать претензии себе и наладить систему управления, власть решила прижать самозанятых к ногтю.Поначалу это эксперимент — в Москве. Московской и Калужской областях, в Татарстане. Регионы-доноры, люди побогаче, шерсть можно настричь погуще. Налог — 4 процента, если услуги оказаны физическому лицу, и 6 процентов — если юридическому лицу. Это единая ставка при заработках не более 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 миллиона рублей в год.По опросам, среднемесячный доход самозанятых — 20,8 тысяч рублей. Самые популярные виды деятельности — ремонт квартир (15 процентов), программирование (11), дизайн (10). Более трети самозанятых в России (37 процентов) зарабатывают менее 10 тысяч. Это в три раза ниже средней зарплаты и равно скудному прожиточному минимуму. У 22 процентов самозанятых доход от 10 до 20 тысяч рублей. У 15 процентов — от 20 до 30 тысяч. У 11 процентов — от 30 до 40 тысяч. Наконец, у 15 процентов — больше 40 тысяч. Армия людей, которая могла бы вызывать сочувствие…С самой многочисленной группы самозанятых будет взиматься по 400 рублей. Бешеные деньги! Но хоть шерсти клок! Стоит напомнить, что принимают новый закон депутаты, у которых зарплата в 15 раз превышает среднюю по стране. Для сравнения, в США заработок конгрессмена больше средней американской зарплаты в 4,5 раза, в Германии заработок депутата Бундестага выше средней зарплаты в 3,8 раза, во Франции заработок депутата Национального собрания выше средней зарплаты в 2,7 раза, а в Финляндии разница вообще смехотворная — 1,75 раза.Кроме того, в большинстве стран существует минимальный необлагаемый уровень дохода, когда государство считает негуманным покушаться на карман гражданина. В Германии, к примеру, не подлежит налогообложению ежемесячная сумма в 1,7 тысячи евро (130 тысяч рублей). 10 тысяч долларов в год (в месяц 55 тысяч рублей) — не облагаются налогом в США. Даже в Китае существует уровень доходов, при котором государство оставляет в покое человека. Однако Россия остается единственной из крупных стран, где не только не щадят бедных, но, напротив, поощряют богатых, категорически. Из лицемерных соображений отказываясь от прогрессивной шкалы налогообложения.Федеральная налоговая служба прилагает усилия, чтобы самозанятые прошли регистрацию. За год, с 1 октября 2017 года, их число увеличилось с 595 до 2587. В Москве — 222 человека, в Московской области — 178, в Татарстане — 43, в Калуге — аж 13 человек. Только 13 процентов самозанятых готовы отважиться на регистрацию. 58 постараются залечь на дно, чтобы налоговики их не заметили, а 12 процентов заявили, что хлопнут дверью и прекратят подработку.Будет ли работать новый закон? Трудно представить картину, чтобы сиделке или электрику заказчик выписывал фискальный чек. Или приглашать домой мастера по настройке компьютера вместе с бухгалтером? Фантастика. Попробуй, поймай! Особо ушлые граждане, подозреваю, обратят закон к своей выгоде и договорятся с работодателем о переходе на позицию самозанятых, снижая свои налоги и, одновременно, доходы бюджета. И кто-нибудь задумчиво молвит: хотели, как лучше, а вышло, как всегда.Но самое главное препятствие на пути закона — фатальное недоверие между государством и обществом. Государство относится к подданным исходя из мудрости Конфуция: «Тощая свинья всегда будет рваться с привязи». А граждане, наблюдая гигантскую разницу в доходах, которую освящает государство, не верят, что их деньги пойдут на праведное дело и не будут разворованы массово и безнаказанно. Разве для этого нет оснований?Страшен и бесконечен перечень социальных притеснений, которые, как из ящика Пандоры, обрушились на российских граждан после президентских выборов.После заседания Госдумы я поинтересовался отношением к очередной налоговой реформе у самозанятого соседа-репетитора. И услышал анекдот. Бредет человек на кладбище, а навстречу Чубайс: «Ты куда?» — «На тот свет». — «Рано. Ты еще за этот не заплатил».Словом, у власти есть подозрение, что народ ловчит и хоронится, а у народа созрела уверенность, что он переплачивает такой власти. И какова тогда судьба закона?