Урал-Батыр Башкортостана и другие официальные и неофициальные лица (и морды)

В Башкортостане ошалевшие от стремительных кадровых потрясений (когда за сменой президента последовала отставка восьми вице-премьеров, министра и главы важного района), а еще более — в предвкушении неведомых предстоящих, адепты политологии пустились во все тяжкие, а именно, в конспирологию.Первым у них под подозрением оказался легендарный Урал-Батыр. Он подозревается в попытке реставрации нехорошего позавчера, а также в ползучем покушении на основы хорошего сегодня и отличного завтра. Но на ближних подступах к такой идеологической диверсии оный батыр был остановлен и обезврежен. Как сообщили на этой неделе местные СМИ, "уфимский аэропорт не назовут в честь сына экс-главы Башкирии".Люди не местные при виде такого сообщения могли реагировать разве что изумленным: а что, должны были?!.Оказывается, вполне. Оказывается, "рядом общественных организаций и СМИ республики была проведена кампания за присвоение аэропорту Уфы имени Урала Рахимова под видом Урал-Батыра — героя башкирского народного эпоса", ибо "ни для кого в республике Башкирия не секрет, что когда "рахимовские" структуры продвигают имя Урал-Батыра, всегда имеют в виду Урала Муртазовича Рахимова, единственного сына экс-главы Башкирии, который находится в эмиграции после возбуждения ряда резонансных уголовных дел и продажи крупных нефтяных активов республики".Ну а что, может, как раз отсюда, из неименного еще аэропорта Уфы восемь лет назад Урал в статусе президента клуба "Салават Юлаев", депутата Курултая РБ, члена списка богатейших людей планеты по версии Forbes, сына действующего еще президента РБ Муртазы Рахимова — т.е., без сомнений, абсолютного батыра, — и отправился в недостижимое Следственному комитету и УК РФ далёко...Чем не повод? Пусть останется в памяти народа. Скажем, много лет спустя спросит путешественник: а кто этот человек, чье имя высечено на ваших воздушных воротах?.. А ему местные степенно разъясняют: историческая, мол, личность, при участии коей в былые времена полреспублики было распилено на бабло — вот и высекли в назидание, чтобы помнили и дети, и внуки, и больше никогда не допустили бы в родную республику подобное позорище...Впрочем, не весь еще народ у нас сознает светлые жизненные перспективы, которые несет ему появление у 45 российских аэропортов второго имени. Некоторые сомневаются в наличии таковых перспектив, а некоторые и того хуже — не сомневаются, что перспективы ограничиваются очередным распилом.Ведь если новые имена аэропортам присваивать всерьез, по-настоящему — это значит необходимость согласования с ICAO (Международной организацией гражданской авиации) и IATA (Международной ассоциацией воздушного транспорта) и затраты на это в международной валюте с многими нолями. А если понарошку, без внесения изменений в международные коды, а просто разукрасить заново фасады, архитекторами под такую разукраску не предусмотренные, развести внутри именной "дизайн" и накупить экранов, с которых день и ночь вещать о жизненном пути героического персонажа — т.е. сделать именно так, как и обещают российские власти, — это значит дорогущие заказы приближенным фирмам, затраты на которые аэропортами загрузят в стоимость обслуживания самолетов, а авиакомпании в свою очередь станут отбивать повышение этой стоимости ростом цены билетов...Ну а раз так, говорят циники, не лучше ли вместо всех этих шаманских практик дизайнеров просто обязать авиакомпании обновлять парк самолетов? "Летают-то на одном честном слове, — жалуются жители Башкортостана в интернет-комментариях к очередной духоподъемной информации о скором обретении аэропортом Уфы приставки "имени...". — И каждый молится, когда отправляет на самолётах своих родных и близких. Вот недавно, в октябре этого года, самолёт из Антальи аварийно приземлялся в Уфе — как говорится, далеко ходить не надо за примером. По данным МЧС, были неполадки в самолёте...".В общем, оптимисты и пессимисты по этому именному вопросу всё еще спорят. Бесспорно только одно: если враг, замыслив нас завоевать, воспользуется для этой цели воздушным транспортом, то его злодейские планы будут сорваны, ибо он окажется просто не в состоянии понять, с чего вдруг аэропорт имени Салавата — вовсе не в городе Салавате, а совсем наоборот — в Уфе... А пока он будет вот так вот метаться, на него рейсовый самолет с неба — бух! И всё, нету врага.Бытует, впрочем, еще одна версия полезности этой массовой кампании по имянаречению — уже для сугубо внутренних нужд. Ведь азартные пляски с бубнами искони успешно практиковались для отвлечения внимания злых духов.Вот например... В то самое время, когда активные граждане в Башкортостане, как и по всей России, сражались в сети по вопросу, какое второе имя дать аэропорту Уфы, а может, хватит и первого, — в самой Уфе, в Республиканской детской клинической больнице маленьким пациентам выдавали инсулин со сроком годности, истекшим уже полгода назад. Правда, при этом заботились, чтобы морально не травмировать родителей: выдавая препарат, истекший срок годности старательно стирали.Ну и что? Никто же, вроде, не помер. И даже уголовное дело возбудили — признали, значит, что нехорошо давать детям просроченный инсулин в главной государственной клинике. Так что причин переживать в данном случае нет... Да вот официальный "Башинформ" сообщает: аэропорт Уфы уже лидирует по количеству проголосовавших во всей России, и в его шорт-листе легендарный литератор Мустай Карим, того и гляди, отстанет от легендарного же летчика Мусы Гареева... — вот это масштаб, вот о чем стоит переживать!В крайнем случае, можно попереживать за пчел — конечно, исключительно для того, чтобы вслед тому же "Башинформу" немедленно порадоваться.Оказывается, в Башкортостане готовятся окончательно посрамить всех, кто подозревает местные власти в шовинизме, и заняться "созданием генетически чистой популяции среднерусской пчелы". А чтобы окончательно устыдить всех, кто подозревает башкирские власти в предательстве национальных интересов, еще и "на спасение бурзянской пчелы потратят 38 млн рублей".Для пчел это, конечно, не сумма — они летают высоко. А вот 59-летний житель села Красная Башкирия не может не только летать, но и ходить, поскольку пару лет назад лишился обеих ног (отморозил, ходя за 10 км на работу), и с тех пор живет без денег, света, газа и воды. Он, конечно, имеет право на инвалидную пенсию, но власти в райцентре объясняют, что за ее оформлением гражданин должен приползти за сотню километров лично. Дать машину и сопровождающего — да вы шутите, что ли?!. Власть не может швыряться деньгами.И вообще, ну кто вам велел отмораживать единственную пару ног?! Ездили бы на работу на комфортабельном джипе... а еще лучше, летали бы на самолете. Кстати, вы вообще знаете, что скоро наш аэропорт получит какое-нибудь славное имя? Тогда-то, уж поверьте, жить станет окончательно лучше и веселей.К сожалению, некоторым регионам ПФО не повезло иметь аэропорты, которым предстоит обрести имена, и там, чтобы послать своему населению какой-то иной луч надежды, властям приходится поворачиваться.Так, агентство "Удм-Инфо", рассказывая о новейших поправках в бюджет Удмуртии, порадовало своих читателей текстом под заголовком: "Племенные коровы в Удмуртии будут жить в три раза лучше"... Ну, слава богу. В отношении людей, очевидно, такая уверенность была бы явно преувеличенной.А вот в Саратове разнюнивать не стали. Там, слава "Единой России", нашелся депутат, который раз навсегда пресек всякие сопливые рассуждения о том, должно ли что-либо государство своему народу, не должно ли... — и рубанул со всей прямотой: "Народ должен государству". Так что не стонать, ноги в руки — и вперед, куда начальство укажет.Говорят же опытные люди: как ребенка назовете... Вот этого на голову саратовцев назвали Николай Островский... А назвали бы Валерой — радовал бы душу в виде креативного уличного столба. Оно и задушевно, и безвредно.