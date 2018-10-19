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«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

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Урал-Батыр Башкортостана и другие официальные и неофициальные лица (и морды)

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В Башкортостане ошалевшие от стремительных кадровых потрясений (когда за сменой президента последовала отставка восьми вице-премьеров, министра и главы важного района), а еще более — в предвкушении неведомых предстоящих, адепты политологии пустились во все тяжкие, а именно, в конспирологию.

Урал-Батыр Башкортостана и другие официальные и неофициальные лица (и морды)


Первым у них под подозрением оказался легендарный Урал-Батыр. Он подозревается в попытке реставрации нехорошего позавчера, а также в ползучем покушении на основы хорошего сегодня и отличного завтра. Но на ближних подступах к такой идеологической диверсии оный батыр был остановлен и обезврежен. Как сообщили на этой неделе местные СМИ, "уфимский аэропорт не назовут в честь сына экс-главы Башкирии".

Люди не местные при виде такого сообщения могли реагировать разве что изумленным: а что, должны были?!.

Оказывается, вполне. Оказывается, "рядом общественных организаций и СМИ республики была проведена кампания за присвоение аэропорту Уфы имени Урала Рахимова под видом Урал-Батыра — героя башкирского народного эпоса", ибо "ни для кого в республике Башкирия не секрет, что когда "рахимовские" структуры продвигают имя Урал-Батыра, всегда имеют в виду Урала Муртазовича Рахимова, единственного сына экс-главы Башкирии, который находится в эмиграции после возбуждения ряда резонансных уголовных дел и продажи крупных нефтяных активов республики".

Ну а что, может, как раз отсюда, из неименного еще аэропорта Уфы восемь лет назад Урал в статусе президента клуба "Салават Юлаев", депутата Курултая РБ, члена списка богатейших людей планеты по версии Forbes, сына действующего еще президента РБ Муртазы Рахимова — т.е., без сомнений, абсолютного батыра, — и отправился в недостижимое Следственному комитету и УК РФ далёко...

Чем не повод? Пусть останется в памяти народа. Скажем, много лет спустя спросит путешественник: а кто этот человек, чье имя высечено на ваших воздушных воротах?.. А ему местные степенно разъясняют: историческая, мол, личность, при участии коей в былые времена полреспублики было распилено на бабло — вот и высекли в назидание, чтобы помнили и дети, и внуки, и больше никогда не допустили бы в родную республику подобное позорище...

Впрочем, не весь еще народ у нас сознает светлые жизненные перспективы, которые несет ему появление у 45 российских аэропортов второго имени. Некоторые сомневаются в наличии таковых перспектив, а некоторые и того хуже — не сомневаются, что перспективы ограничиваются очередным распилом.

Ведь если новые имена аэропортам присваивать всерьез, по-настоящему — это значит необходимость согласования с ICAO (Международной организацией гражданской авиации) и IATA (Международной ассоциацией воздушного транспорта) и затраты на это в международной валюте с многими нолями. А если понарошку, без внесения изменений в международные коды, а просто разукрасить заново фасады, архитекторами под такую разукраску не предусмотренные, развести внутри именной "дизайн" и накупить экранов, с которых день и ночь вещать о жизненном пути героического персонажа — т.е. сделать именно так, как и обещают российские власти, — это значит дорогущие заказы приближенным фирмам, затраты на которые аэропортами загрузят в стоимость обслуживания самолетов, а авиакомпании в свою очередь станут отбивать повышение этой стоимости ростом цены билетов...

Ну а раз так, говорят циники, не лучше ли вместо всех этих шаманских практик дизайнеров просто обязать авиакомпании обновлять парк самолетов? "Летают-то на одном честном слове, — жалуются жители Башкортостана в интернет-комментариях к очередной духоподъемной информации о скором обретении аэропортом Уфы приставки "имени...". — И каждый молится, когда отправляет на самолётах своих родных и близких. Вот недавно, в октябре этого года, самолёт из Антальи аварийно приземлялся в Уфе — как говорится, далеко ходить не надо за примером. По данным МЧС, были неполадки в самолёте...".

В общем, оптимисты и пессимисты по этому именному вопросу всё еще спорят. Бесспорно только одно: если враг, замыслив нас завоевать, воспользуется для этой цели воздушным транспортом, то его злодейские планы будут сорваны, ибо он окажется просто не в состоянии понять, с чего вдруг аэропорт имени Салавата — вовсе не в городе Салавате, а совсем наоборот — в Уфе... А пока он будет вот так вот метаться, на него рейсовый самолет с неба — бух! И всё, нету врага.

Бытует, впрочем, еще одна версия полезности этой массовой кампании по имянаречению — уже для сугубо внутренних нужд. Ведь азартные пляски с бубнами искони успешно практиковались для отвлечения внимания злых духов.

Вот например... В то самое время, когда активные граждане в Башкортостане, как и по всей России, сражались в сети по вопросу, какое второе имя дать аэропорту Уфы, а может, хватит и первого, — в самой Уфе, в Республиканской детской клинической больнице маленьким пациентам выдавали инсулин со сроком годности, истекшим уже полгода назад. Правда, при этом заботились, чтобы морально не травмировать родителей: выдавая препарат, истекший срок годности старательно стирали.

Ну и что? Никто же, вроде, не помер. И даже уголовное дело возбудили — признали, значит, что нехорошо давать детям просроченный инсулин в главной государственной клинике. Так что причин переживать в данном случае нет... Да вот официальный "Башинформ" сообщает: аэропорт Уфы уже лидирует по количеству проголосовавших во всей России, и в его шорт-листе легендарный литератор Мустай Карим, того и гляди, отстанет от легендарного же летчика Мусы Гареева... — вот это масштаб, вот о чем стоит переживать!

В крайнем случае, можно попереживать за пчел — конечно, исключительно для того, чтобы вслед тому же "Башинформу" немедленно порадоваться.

Оказывается, в Башкортостане готовятся окончательно посрамить всех, кто подозревает местные власти в шовинизме, и заняться "созданием генетически чистой популяции среднерусской пчелы". А чтобы окончательно устыдить всех, кто подозревает башкирские власти в предательстве национальных интересов, еще и "на спасение бурзянской пчелы потратят 38 млн рублей".

Для пчел это, конечно, не сумма — они летают высоко. А вот 59-летний житель села Красная Башкирия не может не только летать, но и ходить, поскольку пару лет назад лишился обеих ног (отморозил, ходя за 10 км на работу), и с тех пор живет без денег, света, газа и воды. Он, конечно, имеет право на инвалидную пенсию, но власти в райцентре объясняют, что за ее оформлением гражданин должен приползти за сотню километров лично. Дать машину и сопровождающего — да вы шутите, что ли?!. Власть не может швыряться деньгами.

И вообще, ну кто вам велел отмораживать единственную пару ног?! Ездили бы на работу на комфортабельном джипе... а еще лучше, летали бы на самолете. Кстати, вы вообще знаете, что скоро наш аэропорт получит какое-нибудь славное имя? Тогда-то, уж поверьте, жить станет окончательно лучше и веселей.

К сожалению, некоторым регионам ПФО не повезло иметь аэропорты, которым предстоит обрести имена, и там, чтобы послать своему населению какой-то иной луч надежды, властям приходится поворачиваться.

Так, агентство "Удм-Инфо", рассказывая о новейших поправках в бюджет Удмуртии, порадовало своих читателей текстом под заголовком: "Племенные коровы в Удмуртии будут жить в три раза лучше"... Ну, слава богу. В отношении людей, очевидно, такая уверенность была бы явно преувеличенной.

А вот в Саратове разнюнивать не стали. Там, слава "Единой России", нашелся депутат, который раз навсегда пресек всякие сопливые рассуждения о том, должно ли что-либо государство своему народу, не должно ли... — и рубанул со всей прямотой: "Народ должен государству". Так что не стонать, ноги в руки — и вперед, куда начальство укажет.

Говорят же опытные люди: как ребенка назовете... Вот этого на голову саратовцев назвали Николай Островский... А назвали бы Валерой — радовал бы душу в виде креативного уличного столба. Оно и задушевно, и безвредно.

Марина Юдкевич, Идель.Реалии
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  • 1 | 17.11.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Курилы загоним япошкам, это сколько каждому выпадет? Только без обмана, живем один раз, чего чего а земли завались.



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  • 2 | 17.11.2018, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
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Сейчас главная тема - курильские два острова? Общество опять расколиться на две части: прагматиков и романтиков. Я прогматик, лучше отрезать палец, зато ногу сохранить. Вот где согласен с Путиным.



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  • 3 | 17.11.2018, 11:02 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3108 | Рейтинг: -274,1
Какие ещё Курилы ?

Х..й на рыло этим япошкам.



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  • 4 | 17.11.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Какие ещё Курилы ?

Х..й на рыло этим япошкам.
Тупой патриот, Дальний Восток можно спасти только японскими инвестициями, отрежем палец, но ногу сохраним.



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  • 5 | 17.11.2018, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первым у них под подозрением оказался легендарный Урал-Батыр......Но на ближних подступах к такой идеологической диверсии оный батыр был остановлен и обезврежен
*********************************************
Следующим шагом должно предотвратить еще одну, наиболее циничную диверсию:Которая заключается в том, что строящуюся мечеть, назвали фамилией людей которые, пользуясь своим служебным положением, прихватизировали национальное достояние республики,-Ар-Рахим
Называть святое место в честь расхитителей общенародной собственности,-это кощунство!!!!!



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  • 6 | 17.11.2018, 11:09 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2444 | Рейтинг: -57,8
Почему нет уголовной статьи за плохое управление страной?



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  • 7 | 17.11.2018, 11:11 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35962 | Рейтинг: +5798
Курилы , как я говорил ещё пять лет назад, надо было сдать япошкам в аренду на 100 лет. Тем более. что там могилы их предков.
Полученные мильярды отдать хохлам за Крым.
Все бы были довольны. Но, бабок не получили, получили санкции, получили в качестве врагов бывших друзей.



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  • 8 | 17.11.2018, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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Нужен общереспубликанский референдум по вопросу названия строящейся мечети. Никаких рахимов в названии быть недолжно !



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  • 9 | 17.11.2018, 11:19 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35962 | Рейтинг: +5798
Из аэропорта Уфы восемь лет назад Урал в статусе президента клуба "Салават Юлаев", депутата Курултая РБ, члена списка богатейших людей , сына президента РБ Муртазы Рахимова — т.е., без сомнений, абсолютного батыра, — и отправился в недостижимое Следственному комитету и УК РФ далёко...

================Позор следкому продажному!



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  • 10 | 17.11.2018, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
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1 | 17.11.2018, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Курилы загоним япошкам, это сколько каждому выпадет? Только без обмана, живем один раз, чего чего а земли завались.
*********************************************
Ты губу то закатай : Госдума России приняла в первом чтении законопроект, который упрощает процедуру изъятия земли на которых уже есть жилые дома, и строить на них новые здания.

Частной собственности в РФ пришел здоровый такой ПИСЕЦ !



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  • # 11 | 17.11.2018, 11:25 | Автор: Герасим
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  • # 12 | 17.11.2018, 11:28 | Автор: Герасим
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  • # 13 | 17.11.2018, 11:28 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35962 | Рейтинг: +5798

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  • # 14 | 17.11.2018, 11:30 | Автор: Герасим
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  • # 15 | 17.11.2018, 11:34 | Автор: Герасим
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  • # 16 | 17.11.2018, 11:36 | Автор: юнг
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  • # 17 | 17.11.2018, 11:41 | Автор: Герасим
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  • # 18 | 17.11.2018, 11:43 | Автор: юнг
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  • # 19 | 17.11.2018, 11:52 | Автор: юнг
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  • # 20 | 17.11.2018, 11:54 | Автор: юнг
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