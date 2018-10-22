Курилы. Кому и зачем? ...

Когда я, как и все порядочные граждане Российской Федерации, отдавал свой голос на выборах за Владимира Владимировича Путина, я не слышал в числе его предвыборных обещаний намерения передать японцам Южные Курилы.Хоть все четверо, хоть пару. Если бы Путин дал мне такое обещание, то я бы еще подумал, голосовать мне за него или нет. Впрочем, Путин и пенсионный возраст повышать не обещал. И вообще: обещал он прямо противоположное. В том числе Курилы – как часть единой и неделимой великой России, и обсуждать здесь якобы нечего. Пока еще Владимир Владимирович четко ничего не обозначил. Но сам факт педалирования Декларации 1956 года, которая сулит японцам два острова, настораживает меня!Видео:У нас за покушение на территориальную целостность страны тюрьма полагается. Те, кто сомневаются, что Крым – наш, имеют все шансы на беседу с товарищем по особо важным делам.А тут, я подозреваю, дело идет к тому, что Путин однажды снова появится на экране телевизора и скажет, что это «трудное, но необходимое решение» и что он «рассчитывает на наше понимание». Если решение передать два острова будет принято – это станет уже вторым суперопасным решением президента после реформы пенсий. Поди потом, объясни, что площадь Крыма больше площади Курил, и что Крым всегда был нашим, а Курилы не так чтобы очень. Граждане начнут понимать, что президент не такой уж и крутой. Что он начал принимать плохие решения и что заботится он не о нас с вами, а о них с ними. По Кремлю действительно бьют санкции, Кремлю действительно стало душно в условиях изоляции, в которые он себя сам и загнал.А давайте Крым менять на Курилы? А давайте мы Косово признаем? Казна опустела, союзники разбежались и приходится выкручиваться. Уже чего-то там на границе с Китаем на реке Амур намутили, теперь на Курильских островах чего-то мутить начали. У нас тут с коллегой Уткиным вообще родилось альтернативное предложение. Передать Курилы не японцам, а украинцам – в обмен на признание Крыма.И пусть Порошенко торгуется с этими самураями. Ну, раз уж речь пошла о продаже Родины, так надо рассматривать все варианты. Но есть и еще один маленький такой нюанс. Курильские острова мы так и не освоили. Это полумертвая территория, на которой живет два человека на квадратный километр.Но если острова вдруг отойдут Японии, эти два человека с каждого квадратного километра где захотят жить? Остаться в России? Или остаться на островах и стать японцами? А вы на их месте как поступили бы?