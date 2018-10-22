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Курилы. Кому и зачем?

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Когда я, как и все порядочные граждане Российской Федерации, отдавал свой голос на выборах за Владимира Владимировича Путина, я не слышал в числе его предвыборных обещаний намерения передать японцам Южные Курилы.

Курилы. Кому и зачем?


Хоть все четверо, хоть пару. Если бы Путин дал мне такое обещание, то я бы еще подумал, голосовать мне за него или нет. Впрочем, Путин и пенсионный возраст повышать не обещал. И вообще: обещал он прямо противоположное. В том числе Курилы – как часть единой и неделимой великой России, и обсуждать здесь якобы нечего. Пока еще Владимир Владимирович четко ничего не обозначил. Но сам факт педалирования Декларации 1956 года, которая сулит японцам два острова, настораживает меня!

Видео:



У нас за покушение на территориальную целостность страны тюрьма полагается. Те, кто сомневаются, что Крым – наш, имеют все шансы на беседу с товарищем по особо важным делам.

А тут, я подозреваю, дело идет к тому, что Путин однажды снова появится на экране телевизора и скажет, что это «трудное, но необходимое решение» и что он «рассчитывает на наше понимание». Если решение передать два острова будет принято – это станет уже вторым суперопасным решением президента после реформы пенсий. Поди потом, объясни, что площадь Крыма больше площади Курил, и что Крым всегда был нашим, а Курилы не так чтобы очень. Граждане начнут понимать, что президент не такой уж и крутой. Что он начал принимать плохие решения и что заботится он не о нас с вами, а о них с ними. По Кремлю действительно бьют санкции, Кремлю действительно стало душно в условиях изоляции, в которые он себя сам и загнал.

А давайте Крым менять на Курилы? А давайте мы Косово признаем? Казна опустела, союзники разбежались и приходится выкручиваться. Уже чего-то там на границе с Китаем на реке Амур намутили, теперь на Курильских островах чего-то мутить начали. У нас тут с коллегой Уткиным вообще родилось альтернативное предложение. Передать Курилы не японцам, а украинцам – в обмен на признание Крыма.

И пусть Порошенко торгуется с этими самураями. Ну, раз уж речь пошла о продаже Родины, так надо рассматривать все варианты. Но есть и еще один маленький такой нюанс. Курильские острова мы так и не освоили. Это полумертвая территория, на которой живет два человека на квадратный километр.

Но если острова вдруг отойдут Японии, эти два человека с каждого квадратного километра где захотят жить? Остаться в России? Или остаться на островах и стать японцами? А вы на их месте как поступили бы?

Антон Орехъ, Эхо Москвы






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  • 1 | 19.11.2018, 09:52 | Автор: Герасим
    Публикации: 1 | Комментарии: 2489 | Рейтинг: -58,1
Если верить проплаченным троллям от либералов то и до урала все продали Китаю за ночь. Уснул в РФ проснулся уже гражданин Китая или вообще китаец.



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  • 2 | 19.11.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ломоносов ошибся говоря Россия будет расти из Сибири. Сибирь этот оказался наркотиком, а русский народ - всемирным наркоманом. Иванушка дурачок!



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  • 3 | 19.11.2018, 09:57 | Автор: Не зарегистрирован
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А на роже, "Несменяемого" написано, а за Курилы я много ох и много запопрошу, что бы осталось пра пра пра..внукам.



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  • 4 | 19.11.2018, 10:04 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 740 | Рейтинг: +94,5
Если Курилы нужны, надо их развивать, населять, уровень жизни поднять до уровня Японии. Если в них нет необходимости продать, отдать.
Если ничего этого не нужно, незачем отвлекаться на Японские проблемы.



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  • 5 | 19.11.2018, 10:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если Курилы нужны, надо их развивать, населять, уровень жизни поднять до уровня Японии. Если в них нет необходимости продать, отдать.
Если ничего этого не нужно, незачем отвлекаться на Японские проблемы.

Кремлевский мечтатель. Мы тебя с собой возьмем на Шикатан, если сбежишь ломтями нарежем.



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  • 6 | 19.11.2018, 10:10 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35997 | Рейтинг: +5795,4
2 | 19.11.2018, 09:52 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ломоносов ошибся говоря Россия будет расти из Сибири. Сибирь этот оказался наркотиком, а русский народ - всемирным наркоманом. Иванушка дурачок!

=================Не а......Просто народ обманули чекисты.



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  • 7 | 19.11.2018, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
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Курилами отвлекаю наиболее значимые аферы путинского режима, ведь ни секрет что Соглашения о постепенной передаче Дальнего Востока и Сибири Китаю уже подписаны Путиным и Медведевым. Реализация этих соглашений началась. В течение ближайших менее, чем десяти лет Восточные территории России будут переданы китайскому бизнесу, заселены китайцами и де-факто перейдут под управление Китая.
Параллельно прибытию в течении ближайших восьми лет нескольких миллионов китайских рабочих для освоения Восточных территорий вместе с ними прибудут их семьи, а также будет создана обслуживающая инфраструктура. Магазинчики, кафешки, мастерские и т. д., обслуживающие именно китайских рабочих, и не только рабочих. По части размножения китайские переселенцы на Восточных территориях России не будут сдержаны законами Китая об одном ребенке. Уже сейчас многие китайцы обосновываются в России, в том числе, и под влиянием этой причины. Таким образом, численность китайцев превысит численность славян, которых там сегодня проживает порядка 9 млн. чел., а потом "референдум" наподобие Крымского....



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  • 8 | 19.11.2018, 10:14 | Автор: Не зарегистрирован
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4 | 19.11.2018, 10:04 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 734 | Рейтинг: +94

Если Курилы нужны, надо их развивать, населять, уровень жизни поднять до уровня Японии. Если в них нет необходимости продать, отдать.

---------------------

Передача хоть камня, торчащего из воды, который можно назвать островом, будет тяжелейшим предательством.

И предательством еще и потому, что там единственный глубоководный пролив, по которому подлодки уходят из Охотского моря в Тихий океан на патрулирование.



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  • 9 | 19.11.2018, 10:16 | Автор: Не зарегистрирован
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Иванушка дурачок!

=================Не а......Просто народ обманули чекисты.

------------------------------

Чекисты - это и пограничники. Смотрел фильм "Государственная граница"?



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  • 10 | 19.11.2018, 10:18 | Автор: VIVAT
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Кремлевский мечтатель. Мы тебя с собой возьмем на Шикатан, если сбежишь ломтями нарежем.
.................................................
Чего же предлагаешь?



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  • 11 | 19.11.2018, 10:19 | Автор: юнг
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.........там единственный глубоководный пролив, по которому подлодки уходят из Охотского моря в Тихий океан на патрулирование.

============На патрулирование? =Ах, да, мы ведь в кольце врагов. Нам некогда заниматься медициной и образованием. Все силы на ПАТРУЛИРОВАНИЕ. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ШОЙГУ!



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  • 12 | 19.11.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
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Если отдадут - тут же НАТОвские базы нарисуются. Мышеловка захлопнется.



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  • 13 | 19.11.2018, 10:21 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 740 | Рейтинг: +94,5
И предательством еще и потому, что там единственный глубоководный пролив, по которому подлодки уходят из Охотского моря в Тихий океан на патрулирование.
............................................

Хорошо. Чего тогда пристаем к Японии, обещаем? Должна быть цель любого переговора.



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  • 14 | 19.11.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Кремлевский мечтатель. Мы тебя с собой возьмем на Шикатан, если сбежишь ломтями нарежем.
.................................................
Чего же предлагаешь?
Отдать безаговорочно два острова, японец лучше китайца. Китайца - очень и очень много. Ты в совю кратиру пустишь одного жильца или десять за те же деньги?



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  • 15 | 19.11.2018, 10:31 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 19.11.2018, 10:19 | Автор: юнг
Публикации: 324 | Комментарии: 35982 | Рейтинг: +5796,5
...

На патрулирование? =Ах, да, мы ведь в кольце врагов. Нам некогда заниматься медициной и образованием. Все силы на ПАТРУЛИРОВАНИЕ. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ШОЙГУ!

--------------------------------------

Юра, не вали всё в одну кучу. Шойгу мне побоку. Вот граница - это и без нынешней кремлёвской группировки граница.

Помнишь, что ответил офицер-пограничник (И.Старыгин) революционному матросу Гамаюну: "Я не за Временное Правительство, а за Россию!"



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  • 16 | 19.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 19.11.2018, 10:21 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 738 | Рейтинг: +94
И предательством еще и потому, что там единственный глубоководный пролив, по которому подлодки уходят из Охотского моря в Тихий океан на патрулирование.
............................................

Хорошо. Чего тогда пристаем к Японии, обещаем?...
==========

Как будет по-японски "Обещать - не значит жениться"? :)



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  • 17 | 19.11.2018, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
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Нужно срочно валить в Курилы и автоматом стану гражданином Японии



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  • 18 | 19.11.2018, 10:47 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1896 | Комментарии: 61903 | Рейтинг: +12220,7
"Когда я, как и все порядочные граждане Российской Федерации, отдавал свой голос на выборах за Владимира Владимировича Путина"

Хорошенькое дело.... Орех голосовал за пуйло?! Это каминг-аут?
То есть, Орех считает что все, кто голосовал за пуйло - порядочными, а остальных - нет?
Или это такой стёб?!

По сути: никто вам в 2012 году и крымнаш не обещал! Но после 2014 - принадлежность Курил была предопределена. Отдаст пуйло Курилы японцам. Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, пьяный Ельцин не отдали, а этот отдаст.

И чего нынче все так удивляются?! Это же было ясно в тот самый день 28 февраля 2014 года - в день захвата Верховного Совета Автономной Республики Крым государства Украины, что Курилы возвращать пуйлу придётся.

Хотя отдать Курилы должен был еще Хрущев... Захвачены они были не справедливо и уже за рамками Второй мировой войны.

А граждане? Да те 86%, которые черпают инфу из пуйло-тв - либо не узнают об этом, либо скажут после очередной промывки ваты, подумаешь, какие-то 2-4 занюханных острова перешли к япошкам, да у нас этого гуталину на гуталиновой фабрике - завались!

ЗЫ. А острова нужно вернуть - все четыре. Мы на них права не имеем.



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  • 19 | 19.11.2018, 10:51 | Автор: юнг
    Публикации: 324 | Комментарии: 35997 | Рейтинг: +5795,4
12 | 19.11.2018, 10:19 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если отдадут - тут же НАТОвские базы нарисуются. Мышеловка захлопнется.

===================Вот оно как! Спасибо, разъяснил. Значит- НАТО и США- враги и злодеи?
Жалко, что этого не понимают тысячи рвущихся через Мексику и осаждающих посольства в России.



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  • 20 | 19.11.2018, 10:53 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 740 | Рейтинг: +94,5
16 | 19.11.2018, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
13 | 19.11.2018, 10:21 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 738 | Рейтинг: +94
И предательством еще и потому, что там единственный глубоководный пролив, по которому подлодки уходят из Охотского моря в Тихий океан на патрулирование.
............................................

Хорошо. Чего тогда пристаем к Японии, обещаем?...
==========

Как будет по-японски "Обещать - не значит жениться"? :)
......................................................

Японцы не глупее нас, на пустые обещания не позарятся.
У них не стоит задача стать сверхдержавой. Будут жить, поживать и добра наживать у себя в раю.



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