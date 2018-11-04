Путин: «Кому война, а кому мать родная»

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».




Рейтинг публикаций
Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  Администратор

Состоялись ли как ...

Накануне активистки феминистического движения Башкортостана "БашФем" провели ...
  natall

Гафур Гилязов: Что ...

День республики – 11 октября 2018 г., ознаменовался важным политическим ...
  Администратор

После «дня народного ...

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ...
  Администратор

Новые мечты ...

В редакцию ProUfu.ru обратилась учительница башкирского языка Альфия Юсупова, ...
  natall

Лучшие комментарии дня
Вставание с колен: Будни ...

Настолько отвратительно слушать брехню певцова - рыжего усатого тарака ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Вставание с колен: Будни ...

Настолько отвратительно слушать брехню певцова - рыжего усатого тарака ...
  Рейтинг: +3  Анонимно

Вставание с колен: Будни ...

Путин лично обещал, что конфискации пенсион накоплений не будет. По фа ...
  Рейтинг: +3  Кухарка

Календарь новостей
«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Лучшие комментарии недели
Что скажут — то и поддерж ...

15%-истинная доля башкир в численности населения
  Рейтинг: +5  Анонимно

Галин о том, почему Хабир ...

Мочи не хватило дочитать этот бред до конца! Сплошные оды муртаЗлу, сп ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Битва за аэропорт: Почему ...

Тётя Роза @Anakoyher Пишут, что зонд NASA InSight успешно сел на Мар ...
  Рейтинг: +4  Егерь

Лучшие комментарии месяца
Народное единство в парал ...

Какая там нищета? Побоку безработицу и беззаконие властей. Мы должны г ...
  Рейтинг: +5  Karim Yaushev

Что скажут — то и поддерж ...

15%-истинная доля башкир в численности населения
  Рейтинг: +5  Анонимно

Очередная грызня национал ...

Где мать ТВОЮ, Памятник основателю исконно Русского города Уфа, Воевод ...
  Рейтинг: +4  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Хабирова пригласили на ...

Правительство республики согласовало проведение общереспубликанского митинга ...
  3.12.2018   27734    6

Нацлидер в одобрении не ...

Уровень одобрения работы Путина упал до годового минимума. Специалисты ВЦИОМ ...
  3.12.2018   30857    28

Главврач онкодиспансера ...

В Башкирии не хватает лекарств для пациентов, проходящих амбулаторное лечение ...
  3.12.2018   37328    14

Путин: «Кому война, а ...

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине Владимир Путин ...
  3.12.2018   39133    9

Нет, это не то что вы ...

Православных жителей Кирова окунают в Путина. Новостью поделился директор ООО ...
  3.12.2018   38833    10

Обсуждаемое за месяц
Хабирова пригласили на ...

Правительство республики согласовало проведение общереспубликанского митинга ...
  3.12.2018   34166    6

Нацлидер в одобрении не ...

Уровень одобрения работы Путина упал до годового минимума. Специалисты ВЦИОМ ...
  3.12.2018   27173    28

Главврач онкодиспансера ...

В Башкирии не хватает лекарств для пациентов, проходящих амбулаторное лечение ...
  3.12.2018   28828    14

Путин: «Кому война, а ...

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине Владимир Путин ...
  3.12.2018   35788    9

Нет, это не то что вы ...

Православных жителей Кирова окунают в Путина. Новостью поделился директор ООО ...
  3.12.2018   24492    10

Последние публикации
Хабирова пригласили на ...

Правительство республики согласовало проведение общереспубликанского митинга ...
  3.12.2018   21348    6

Нацлидер в одобрении не ...

Уровень одобрения работы Путина упал до годового минимума. Специалисты ВЦИОМ ...
  3.12.2018   23487    28

Главврач онкодиспансера ...

В Башкирии не хватает лекарств для пациентов, проходящих амбулаторное лечение ...
  3.12.2018   38449    14

Путин: «Кому война, а ...

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине Владимир Путин ...
  3.12.2018   24494    9

Нет, это не то что вы ...

Православных жителей Кирова окунают в Путина. Новостью поделился директор ООО ...
  3.12.2018   42015    10

Вставание с колен: Будни ...

Вот так ядерная держава с сильной экономикой учит своих граждан экономить в ...
  2.12.2018   38737    52

Редьки не слаще: ...

Как сообщает Башинформ, на ее должность рассматривается начальник управления по ...
  1.12.2018   18910    51

Нигерия в снегах: ВИЧ по ...

Официальные данные свидетельствуют о том, что во всех республиках Поволжья ВИЧ ...
  1.12.2018   22940    42

Что скажут — то и ...

В Башкортостане депутаты поддержали законопроект о свободном выборе языка ...
  30.11.2018   36175    158

«Троллят» и ...

Хабиров высказался об обращениях жителей в соцсетях на тему здравоохранения. Он ...
  30.11.2018   17559    15

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Декабрь 2018 (8)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Июль 2018 (109)
Читаемое за неделю
Галин о том, почему ...

Азамат Галин о том, почему Радия Хабирова называют «хужа», зачем он копирует ...
  27.11.2018   31728    77

Битва за аэропорт: ...

5 декабря завершается голосование по присвоению имен 45 аэропортам Российской ...
  27.11.2018   22340    95

Гафур Гилязов: Афганская ...

Российская власть готовится широко отметить 30-летие (15 февраля 2019 г.) ...
  27.11.2018   31109    87

Марданов уходит в ...

Премьер-министр Башкирии Рустэм Марданов, занимающий эту должность с ноября ...
  28.11.2018   33036    41

Коммунисты Башкирии ...

Башкирский реском КПРФ обратился к Общественной палате России (ОП) и властям ...
  28.11.2018   32780    25

Читаемое за месяц
Хабиров на конференции ...

Врио главы Башкирии выступил на конференции регионального отделения партии ...
  4.11.2018   12228    36

СМИ Башкирии: Сможет ли ...

Врио главы Башкирии встретился с руководителями редакций республиканских и ...
  4.11.2018   14209    56

Затянем пояса: «Единая ...

В брошюре дают советы, как сэкономить небольшие суммы. Брошюра от «Единой ...
  4.11.2018   13813    41

Народное единство в ...

Что беспокоит россиян? 1️) 72% — Рост цен, который, по мнению властей, рекордно ...
  4.11.2018   39060    199

После «дня народного ...

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ...
  5.11.2018   21140    28


Путин: «Кому война, а кому мать родная»

Оценили
0






На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине Владимир Путин высказался по поводу конфликта с Украиной.

Путин: «Кому война, а кому мать родная»


По словам главы государства, власти Украины до сих пор продолжают политику, нацеленную на ограбление собственного народа, так как войной легче прикрыть свои неудачи. А военное положение ввели, чтобы ограничить в стране гражданские права, свободы и политическую деятельность.

- В условиях каких-то боевых действий, в условиях провокаций, с которыми мы имеем дело, олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства. Это тот случай, когда и у нас, и на Украине описывается несколькими словами: кому война, а кому мать родная, - считает Путин.






  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 1 | 03.12.2018, 09:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сам же и грабит свой народ , сам же и развязывает войны - упырь



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 2 | 03.12.2018, 09:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По словам главы государства, власти Украины до сих пор продолжают политику, нацеленную на ограбление собственного народа, ...
***************************
Этим высказыванием, Путин детально разъяснил свою внутреннюю политику, и методы угнетения народов России.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 03.12.2018, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"Фонд Сороса ("Открытое общество") окончательно изгнан с территории Турции.

Чуть ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган дал краткую и точную характеристику 88-летнему миллиардеру Джорджу Соросу (Дьёрдь Шварц/Шорош): "Известный венгерский еврей Сорос - это человек, у которого очень много денег и который тратит их на разделение народов и разрушает государства".

30 ноября 2015 года Генеральная прокуратура РФ признала Фонд Сороса нежелательной организацией на территории России: "Деятельность Фонда Открытое общество (Open Society Foundations) и Института Открытое Общество Фонд Содействия (OSI Assistance Foundation) представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства".

Из Белоруссии все соросовские структуры изгнаны ещё в 1997 году." ЗАВТРА.



Оценили
7

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 4 | 03.12.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Между Россией и Украиной с декабря 2003 года действует договор об Азовском море. Он же регулирует правила использования Керченского пролива. По договору, который, в отличие от большинства соглашений между странами, не был денонсирован Киевом, море и пролив являются «историческими внутренними водами России и Украины». Это значит, что торговые суда и военные корабли пользуются тут полной свободой судоходства. Военные суда других стран должны спрашивать разрешение на проход у обеих сторон; и Россия, и Украина могут проводить инспекции судов в море и в проливе.



Оценили
5

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 5 | 03.12.2018, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как все точно изобразил и про себя и про страну нашу, и про ограбление народа,и про гражданские права-вопрос возникает,а в здравом-ли он уме?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 6 | 03.12.2018, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что-то в УЖе давно кухерка не поздравляли рагулей с ПЭРЭМОХОЙ! Это при военном -то положение! В чем дело?



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 7 | 03.12.2018, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
По договору, который, в отличие от большинства соглашений между странами, не был денонсирован Киевом, море и пролив являются «историческими внутренними водами России и Украины»
_____________________________________________
Формально советский союз до сих пор не упразднен, так что можно и на советские законы сослаться



Оценили
2

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 8 | 03.12.2018, 16:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
«Кому война, а кому мать родная»

==========

звук "Я" сбивает ритм поговорки.

Правильно:

«Кому война, а кому мать родна!»

Пора бы запомнить и не искажать.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 9 | 03.12.2018, 17:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Президент РФ грабит собственный народ даже не объявляя военное положение в стране! Очень Опытный



Оценили
1






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com