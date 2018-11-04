Путин: «Кому война, а кому мать родная»

На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Аргентине Владимир Путин высказался по поводу конфликта с Украиной.По словам главы государства, власти Украины до сих пор продолжают политику, нацеленную на ограбление собственного народа, так как войной легче прикрыть свои неудачи. А военное положение ввели, чтобы ограничить в стране гражданские права, свободы и политическую деятельность.- В условиях каких-то боевых действий, в условиях провокаций, с которыми мы имеем дело, олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление своего собственного народа и своего государства. Это тот случай, когда и у нас, и на Украине описывается несколькими словами: кому война, а кому мать родная, - считает Путин.