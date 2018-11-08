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Петиция против необразованного министра образования

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Институт развития образования Башкортостана (БИРО) опубликовал в интернете петицию с просьбой не назначать на пост ректора института экс-министра образования республики Гульназ Шафикову.

Петиция против необразованного министра образования


Как пишут авторы петиции, Гульназ Шафикова за время своей работы министром образования пыталась слить его с Башкирским государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы, объединить с Башкирской академией государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан.

— Теперь, после освобождения ее от должности, Гульназ Шафикова — "рассудку вопреки, наперекор стихиям" — рвется занять место руководителя многократно оплеванного ею Института развития образования Республики Башкортостан, грозя учинить расправу над нами, — говорится в петиции.

Как пишет издание, ио министра образования Айбулат Хажин, у которого побывала инициативная группа, ничего конкретного не обещал, сказал, что изучит ситуацию и учтет мнение группы при вынесении решения.

Напомним, ранее Институт обращался к врио главы региона Радию Хабирову с просьбой не назначать Шафикову ректором института.

По словам авторов обращения, Гульназ Шафикова выстроила с институтом деспотичный тон общения и увеличила нагрузку на 200-250 часов в год, вследствие чего зарплаты понизились. Так, старший преподаватель получает 11 169 рублей, доцент – 18 092, профессор, доктор наук – 21 254.

Напомним также, глава Минобра стала участницей нескольких скандалов: во-первых, в сентябре министр образования Башкортостана написала пост в социальных сетях с орфографическими ошибками. Во-вторых, ее обвиняли в плагиате.

3 декабря Гульназ Шафикова ушла в отставку.

Идель.Реалии
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Уфа, РБ, Башкирия, Башкортостан
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  • 1 | 07.12.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш
Место его в школе. Пусть учить б/я.



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  • 2 | 07.12.2018, 09:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вообще разве такое возможно чтобы неграмотную апайку, уличенную в плагиате, а по сути в воровстве, чужой интеллектуальной собственности, вместо наказания, "перебросили" руководить институтом развития образования.
Я этого не понимаю!
Тут одно из двух: или я дебил, или дебил тот кто её назначает, третьего не дано!



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  • 3 | 07.12.2018, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В ИРО пристроены такие известные преподаватели из нашего района как Калимуллин, Биктимиров и Галиаскаров…



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  • 4 | 07.12.2018, 09:59 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29091 | Рейтинг: -694,2
написала пост в социальных сетях с орфографическими ошибками. Во-вторых, ее обвиняли в плагиате.
-------------------
И фсе? И за это лишилась поста министра?
Тогда пол-России вон на улицу!
Будут рулить Галины Лучкины или Натальи Панчишины, кто кого глупее.



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  • 5 | 07.12.2018, 10:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Но умнее Зулии ..,которая дышит национализмом как перегаром .Придет время ,когда от услуг управленцев вот таких как она ,Иванова и многие другие будут массово отказываться.Врио Вице-Премьера Иванова на посту министра труда годами разбазаривала бюджетные деньги -назначила в Салават в психинтернат директора,проживающего в Стерлитамаке.И каждое утро-за ним шла машина и привозила на работу ,а вечером увозила.А больных свозить в поликлинику-бензина не было



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  • 6 | 07.12.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сексапильная дамочка!



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  • 7 | 07.12.2018, 10:25 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 761 | Рейтинг: +95,4
4 | 07.12.2018, 09:59 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29076 | Рейтинг: -694,3
написала пост в социальных сетях с орфографическими ошибками. Во-вторых, ее обвиняли в плагиате.
-------------------
И фсе? И за это лишилась поста министра?
Тогда пол-России вон на улицу!
Будут рулить Галины Лучкины или Натальи Панчишины, кто кого глупее.
........................................................


Заведомо неграмотного человека назначать руководителем в Институт развития образования - это издевательство над здравым смыслом.
Есть масса ваканций, где не требуется грамотность. В курултай например. Приспичило назначать именно в образовательное направление.



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  • 8 | 07.12.2018, 11:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Хватит скулить! Хорошая женщина и министром побывала. Чего бузите? Подумаешь, неграмотная! Откуда взять грамотных? Из Баш ГУ? Или педуниверситета? Скажите спасибо, хоть читать умеют! Министру грамота не нужна, сама знаю. Главное улыбка, стройные ноги и, чтоб титки стояли, как шиханы Юрактау. Пусть работает директором института, куда её назначил наш башлык. Зарплата небольшая, машин мало. Не понимаю, чего пристали к ней?



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  • 9 | 07.12.2018, 11:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сексапильная дамочка!

Шестой ! Ты что извращенец !!! Ты не видел министра культуры, тоже Шафикову , но Амину !!! Какая красотулька , во сне увидишь и не проснешься !!!



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  • 10 | 07.12.2018, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 07.12.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сексапильная дамочка!
---------------------------------

Стал бы?



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  • 11 | 07.12.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 07.12.2018, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

Сексапильная дамочка!
++++++++++++++++++++++++++++++++
Да ушш, я б её посшупал.



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  • 12 | 07.12.2018, 12:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 07.12.2018, 09:47 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Чакматаш
Место его в школе. Пусть учить б/я.

****
при ней уменьшили б/я, работы ей нет.
пусть учит р/я, будет писать без ошибок



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  • 13 | 07.12.2018, 12:28 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29091 | Рейтинг: -694,2
7 | 07.12.2018, 10:25 | Автор: VIVAT

Речевая грамотность и профессиональная - разные вещи. Техническая ошибка и грамматическая - абсолютно разные категории вещей

Грамматику русского языка должны в первую очередь знать корректоры и преподаватели русского языка, это главное условие.
Безупречную речь без акцентов и с правильным ударением должны знать дикторы и актеры, разумеется, русские.

Представители остальных профессий должны быть грамотными именно в своей сфере, своей области деятельности. Например, в некоторых - знание английского языка обязательно

Или живи среди филологов и терпи аварии, крушения и катастрофы. если тебя устраивает профессиональная безграмотность и технические ошибки

Дошло?



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  • 14 | 07.12.2018, 12:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
сексапильной кухарки нет !!!
Как она ловка имеет мозги у юнга !!!
Вот только юнг не отличается смелостью как дозновательница



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  • 15 | 07.12.2018, 12:32 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29091 | Рейтинг: -694,2
"написала пост в социальных сетях с орфографическими ошибками. "
-----------------------------
Когда проявила юридическую безграмотность в вопросе о башкирском языке - публика не заметила, зато рукоплескала победой компании под предводительством Галины Лучкиной.

Либо Шафикова не знала Законов об образовании, знала в интерпретации Лучкиной. Либо исказила в угоду Поручению Гаранта



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  • 16 | 07.12.2018, 12:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 07.12.2018, 10:25 | Автор: VIVAT
Публикации: 0 | Комментарии: 755 | Рейтинг: +95,6
Заведомо неграмотного человека назначать руководителем в Институт развития образования - это издевательство над здравым смыслом.
Есть масса ваканций, где не требуется грамотность. В курултай например. Приспичило назначать именно в образовательное направление.
**********************************************************
Новым главой Иглинского района Башкирии стал директор супермаркета(купи-продай?). В МХАТ им. Горького вместо Дорониной назначили военного наемника майёра. В Путинской стране всё с ног на голову. Ракеты кадилом, ворам награды. Власть в руках напёрсточников, при чем ограниченных и недалеких.



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Институт развития образования Башкортостана (БИРО) опубликовал в интернете петицию с просьбой не назначать на пост ректора института экс-министра образования республики Гульназ Шафикову.

======================
баш на баш!
сотрудники БИРО - подпишите петицию Иннокентия Иванова "Требуем переселения пингвинов из Антарктиды в РФ!",
Иннокентий Иванов подпишет вашу петицию.



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  • 18 | 07.12.2018, 12:52 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 761 | Рейтинг: +95,4
13 | 07.12.2018, 12:28 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29081 | Рейтинг: -694,3
7 | 07.12.2018, 10:25 | Автор: VIVAT

Речевая грамотность и профессиональная - разные вещи. Техническая ошибка и грамматическая - абсолютно разные категории вещей
........................................................

Ликбез устраивай для себя в своей семье.
Поищите грамотную башкирку, если именно башкира, и только башкира требуется назначать на данную должность.
Было бы терпимо, если бы она была научным работником по технике, математике, физике, где нужны особые знания в изучаемой области.
Тут другое, даже будущие подчиненные ее не приемлют.



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  • 19 | 07.12.2018, 12:59 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29091 | Рейтинг: -694,2
18 | 07.12.2018, 12:52 | Автор: VIVAT
Шафикова вполне устраивала мамочек-Линочек, когда поменяла в угоду "продвинутой части" родителей образовательные нормативы и планы.

Разве что прокололась на ашыпках. А за что заставили уйти с поста - даже ты всезнающий не знаешь.



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  • 20 | 07.12.2018, 13:09 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 761 | Рейтинг: +95,4
19 | 07.12.2018, 12:59 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29089 | Рейтинг: -694,3
18 | 07.12.2018, 12:52 | Автор: VIVAT
Шафикова вполне устраивала мамочек-Линочек, когда поменяла в угоду "продвинутой части" родителей образовательные нормативы и планы.

Разве что прокололась на ашыпках. А за что заставили уйти с поста - даже ты всезнающий не знаешь.
.............................................
Пока спор о "Разве что прокололась на ашыпках". Какие могут быть споры о том, чего пока не знаем?



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