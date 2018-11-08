Петиция против необразованного министра образования

Институт развития образования Башкортостана (БИРО) опубликовал в интернете петицию с просьбой не назначать на пост ректора института экс-министра образования республики Гульназ Шафикову.Как пишут авторы петиции, Гульназ Шафикова за время своей работы министром образования пыталась слить его с Башкирским государственным педагогическим университетом им. М.Акмуллы, объединить с Башкирской академией государственной службы и управления при главе Республики Башкортостан.— Теперь, после освобождения ее от должности, Гульназ Шафикова — "рассудку вопреки, наперекор стихиям" — рвется занять место руководителя многократно оплеванного ею Института развития образования Республики Башкортостан, грозя учинить расправу над нами, — говорится в петиции.Как пишет издание, ио министра образования Айбулат Хажин, у которого побывала инициативная группа, ничего конкретного не обещал, сказал, что изучит ситуацию и учтет мнение группы при вынесении решения.Напомним, ранее Институт обращался к врио главы региона Радию Хабирову с просьбой не назначать Шафикову ректором института.По словам авторов обращения, Гульназ Шафикова выстроила с институтом деспотичный тон общения и увеличила нагрузку на 200-250 часов в год, вследствие чего зарплаты понизились. Так, старший преподаватель получает 11 169 рублей, доцент – 18 092, профессор, доктор наук – 21 254.Напомним также, глава Минобра стала участницей нескольких скандалов: во-первых, в сентябре министр образования Башкортостана написала пост в социальных сетях с орфографическими ошибками. Во-вторых, ее обвиняли в плагиате.3 декабря Гульназ Шафикова ушла в отставку.