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Легко ли «сесть за решётку?» Легко, если за дело возьмутся прокуроры и судьи

  • Опубликовано: юнг | 15.12.2018
    Раздел: Общество | Просмотры: 17700 | Комментарии: 21
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В Башкирии за решетку попал дважды оправданный присяжными мужчина. Рамиль Рахматов: При участии «коридорного» адвоката спустя полгода после оправдания 39-летний Виль Гареев снова оказался в СИЗО.

Легко ли «сесть за решётку?» Легко, если за дело возьмутся прокуроры и судьи


С рассказом о криминальной эпопее своего мужа к нам в редакцию обратилась его супруга Регина. Вся эта история началась еще в феврале 2015 года в деревне Асканыш Иглинского района.

Из обвинительного заключения: "...на почве личных неприязненых отношений с гр. Р. умышленно нанёс удары топором в область расположения жизненно важного органа-головы. С целью сокрытия своего преступления, реализуя свой преступный умысел , используя в качестве оружия топор , нанёс гр. С. удары в области жизненно важного органа-головы. С целью сокрытия преступления поджёг дом и скрылся".

Из материалов судмедэкспертизы №72 Д (от 25.02.2016):

Причина смерти гр. Р. - не установлена. Механизм черепно-мозговой травмы не установлен.

Причина смерти гр. С. - асфиксия.

Доказательства следствия:

1. Найденный после пожара топор.

2. Личные неприязненные отношения-месяц назад поругался.

3. Замечен в тот вечер около дома , в котором сгорели Р. и С.

Итак, что мы имеем в сухом остатке=два сгоревших трупа лежавших (!!!) на кроватях, обгоревший топор под лестницей и сильное желание найти и посадить убийцу.

В чём фальсификация следствия?

1. Отвергается имевшее место алиби.

2. Приобщается топор, хотя у погибшего Р. по заключению экспертизы №76 -"кости черепа целые".

3. Не принимаются мои заключения о том, что у погибшего С. череп полностью раздроблен и такие повреждения характерны для воздействия не топора, а тяжелого масивного предмета- упавшей при пожаре балки перекрытия.

4. Не принимаются мои заключения, что полное выпадения кишечника у гр.С. не могло возникнуть от удара топором, а образовалось от воздействия тяжелого массивного предмета-упавшей при пожаре балки перекрытия.

Вот так, с использованием абсолютно противоречивых и сфальсифицированных доказательств, наша прокуратура, следком и независимый суд признали невиновного виновным, несмотря даже на то, что присяжные дважды выносили вердикт "невиновен"!

Возникает вопрос- неужели такие дебилы?

Ответ один: Нет, не дебилы. Прекрасно понимали, что Виль Гареев непричастен. Но, тогда ведь придётся отвечать за незаконное предъявление обвинения (ст. 299УК - до 10 лет), незаконное содержание под стражей (ст. 301 - до 8 лет), неправосудный приговор (ст. 305 УК РФ - до 10 лет).

фальсификация доказательств (ст.305 УК РФ-до 7 лет).

Пусть уж лучше невиновный посидит 19 лет за решеткой, пусть дети станут сиротами, пусть семья останется без кормильца. Лишь бы погоны не слетели и судейской зарплаты не лишили!

Вот так у нас работают "наши правоохранительные органы".

Юрий Безруков, Уфа, Башкирия - Башкортостан

Безруков Ю.Н. - участвовал в деле как эксперт-специалист, давший подписку об уголовной ответственности за ложные заключения.






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  • 1 | 15.12.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот так у нас работают "наши правоохранительные органы".
================================
Наши "органы" хорошо работают не головой , а головкой расположенной у них между ног...



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  • 2 | 15.12.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован
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Кости черепа целые , и удар топором. И что топором удалил , что даже следов не осталось . Эксперты на то и эксперты , уже внесли свое заключение , однозначное и без сомнений
С какой целью вынесли такое судебное решение , непонятно?
Может друг или родственник .Истинная подоплека событий?



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  • 3 | 15.12.2018, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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Никого привлекать не нужно . Но невиновного отпустить ,( если доказано), ибо один грех приведет к следующемуму и так лавинообразно . Только пусть обьяснит судья принимавший такое решение чем он руководствовался . Мотивы престпные- садись судья , мест всем хватит . Правда такого почти не бывает .



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  • 4 | 15.12.2018, 11:30 | Автор: юнг
    Публикации: 328 | Комментарии: 36165 | Рейтинг: +5777,6
2 | 15.12.2018, 11:04 | Автор: Не зарегистрирован

Кости черепа целые , и удар топором. И что топором ударил , что даже следов не осталось . Эксперты на то и эксперты , уже внесли свое заключение , однозначное и без сомнений
С какой целью вынесли такое судебное решение , непонятно?
Может друг или родственник .Истинная подоплека событий?

============================================================
=========Истинная подоплёка?=А как же -вот она= раскрытие тяжкого преступления=повышение по службе.
А когда я начал писать жалобы, прокурорские даже "настоятельно" просили отозвать назад. дабы не вносить сомнения в их "объективности".
На суде прокурорша, дабы поставить под сомнение мои заключения. задала вопрос- а вы же не видели трупы? Как вы можете делать выводы?



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  • 5 | 15.12.2018, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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Вся беда России в том что в ней напрочь пропало понятие чести.
Оно отсутствует у всей вертикали власти, построенной путиным с самого верха до самого низа.
Короче: Ни совести ни чести!



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  • 6 | 15.12.2018, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Адвокату ИМХО. необязательно видеть труп.На это есть следаки , которым верят стопроцентно и далее проверяется многократно.
Если адвокат будет выезжать на трупы , тогда следаки и прокуроры н/х нужны?
Если очередное продвижение по службе поставлено в зависимость от раскрытия особо тяжкого преступления- такое будет продолжаться ежедневно , ежечасно .На первом месте- продвижение по службе!



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  • 7 | 15.12.2018, 11:40 | Автор: Не зарегистрирован
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Адвокату ИМХО. необязательно видеть труп.На это есть следаки , которым верят стопроцентно и далее проверяется многократно.
Если адвокат будет выезжать на трупы , тогда следаки и прокуроры н/х нужны?
Если очередное продвижение по службе поставлено в зависимость от раскрытия особо тяжкого преступления- такое будет продолжаться ежедневно , ежечасно .На первом месте- продвижение по службе!



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  • 8 | 15.12.2018, 11:57 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3272 | Рейтинг: -272,8
Юнг, а третий раз его тоже присяжные судили ?



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  • 9 | 15.12.2018, 12:02 | Автор: юнг
    Публикации: 328 | Комментарии: 36165 | Рейтинг: +5777,6
СЛЕДСТВИЕ И СУД В РОССИИ — ДАЖЕ НЕ ЕДИНАЯ КОРПОРАЦИЯ, А СЕМЬЯ. ПОЭТОМУ ТАКОЙ НИЗКИЙ ПРОЦЕНТ ОПРАВДАТЕЛЬНЫХ ПРИГОВОРОВ — 0,36

Да, на этой неделе Верховный суд обнародовал свежие данные по приговорам. Доля оправдательных продолжает падать, сейчас это 0,36%. Год назад было 0,43, в 2014-м — 0,54. То есть количество оправданий снизилось довольно сильно В этом месте приводят цитату из старой книги М.В. Кожевникова «История Советского суда»:

«В 1935 г. число оправдательных приговоров, вынесенных народными судами РСФСР, составляло 10,2% к общему количеству привлеченных к уголовной ответственности лиц,
в 1936 г. — 10,9%,
в 1937 г. — 10,3%,
в 1938 г. — 13,4%,
в 1939 г. — 11,1%,
в 1941 г. — 11,6%<…>
в 1942 г. — 9,4%,
в 1943 г. — 9,5%,
в 1944 г. — 9,7%
и в 1945 г. — 8,9%».
Цифры, конечно, впечатляют. в начале XX века 40% подсудимых были оправданы судом присяжных, ну так это суд присяжных, это особая вещь,

В Нидерландах, например (10% оправданий), в Великобритании (20%), в США оправдывают 20% из тех, кто не стал сотрудничать со следствием, но сотрудничают со следствием 97%,



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  • 10 | 15.12.2018, 12:07 | Автор: юнг
    Публикации: 328 | Комментарии: 36165 | Рейтинг: +5777,6
Оправдание- фактическое признание ошибок следствия и прокуратуры. Но, "наши органы не ошибаются!"
Кроме того, оправдание втоматически ведет к реабилитации, т. е выплате из казны. А как сказал тов. Медведев-"денег нет"!

Помню одного отсидевшего 6 лет и оправданного после того. как нашли нстоящего убийцу.="Деньги то мне вернули, но кто вернёт потерянные зубы"!



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  • 11 | 15.12.2018, 12:08 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3272 | Рейтинг: -272,8
По версии следствия Гареев стукнул одного топором, другого задушил, я так понимаю.

Вообще Юнг мало информации написал, мы же не знаем, может это Гареев - местный хулиган, 5 раз судимый бандит, а может наоборот тихоня.

В полне мог замочить, в деревне народ безбашенный, напьются бормотухи и вилы в бок, запросто.



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  • 12 | 15.12.2018, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
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Если описанные действия происшествия правдивы , то страшное
наше государство , за такие действия , не достойно даже считаться
государством ! Это какое то бандитское убежище !



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  • 13 | 15.12.2018, 12:09 | Автор: юнг
    Публикации: 328 | Комментарии: 36165 | Рейтинг: +5777,6
И ещё кишки выпустил. Тоже . выходит топором и руками?



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  • 14 | 15.12.2018, 12:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1. Конечно, я не "дартаньян", и никого я в трещину не посылал. Просто я по образованию ещё и медик. причем , судебный, и знаю, какие бывают повреждения. И можно ли их имитировать. В случае с дознавательницей я абсолютно уверен, что было применено насилие и избиение. А, мой опыт показывает, что насилие и избиение девушки всегда (!!!) заканчивается и сексуальным насилием.
______________________
Кости черепа целые , и удар топором. И что топором ударил , что даже следов не осталось . Эксперты на то и эксперты , уже внесли свое заключение , однозначное и без сомнений

____________________________
следы насилия у дознавательницы кто фиксировал? когда фиксировал? ... далее -Вот так, с использованием абсолютно противоречивых и сфальсифицированных доказательств, наша прокуратура, следком и независимый суд признали невиновного виновным, несмотря даже на то, что присяжные дважды выносили вердикт "невиновен"!

Возникает вопрос- неужели такие дебилы?

Ответ один: Нет, не дебилы. Прекрасно понимали, что Виль Гареев непричастен. Но, тогда ведь придётся отвечать за незаконное предъявление обвинения (ст. 299УК - до 10 лет), незаконное содержание под стражей (ст. 301 - до 8 лет), неправосудный приговор (ст. 305 УК РФ - до 10 лет).

фальсификация доказательств (ст.305 УК РФ-до 7 лет).
______________________________
но ты с маниакальным упорством утвержаешь - я знаю, у меня котелок варит...
утром , следующего за "износом" дня следов не было, к вечеру появились...или - с часу ночи до 5 утра я сидела в подъезде и плакала .. а не в подъезде ли появились следы?
тут вопросов больше чем ответов , но ты же с вареным котелком, всё заранее знаешь .
в чём разница между тобой и тем судьёй, между теми следаками и теперешними ? и те предъявили - виновен и эти предъявили - виновны , а дальше вернуть дело назад ... ты сам всё написал
турк



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  • 15 | 15.12.2018, 12:18 | Автор: Не зарегистрирован
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Прочитал сегодня на сайте "проуфу", как в Башкирии судмедэксперты "работают". Занимательная статейка.



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  • 16 | 15.12.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
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в случае с вилем гареевым - это простой человек , там можно было крутить и так и так , одним больше одним меньше (цинично , но...)... а с палканами так не прокрутишь , тут сложнее и если следаки вынесли обвинение , то обратной дороги у них точно нет. тут скорее всего полит заказ , дело то резонансное , и теперь признать свою неправоту - лишиться должностей однозначно , да еще и уголовка светит
турк



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  • 17 | 15.12.2018, 12:35 | Автор: Не зарегистрирован
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Вот эти статьи и нужно исключить , заменив наказание дисциплинарным взысканием .
Если государство мотивирует оправдательные приговоры отсутствием денег - то грош такому государству . Не государство а сборище дебилов .
Как осудили , так и оправдывайте , чего бы не стоило , и каких денег б не стоило ! Доверие такому правосудию и государству - ниже плинтуса!



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  • 18 | 15.12.2018, 12:42 | Автор: Не зарегистрирован
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В Башкирии действия правоохранительной системы зачастую дискредитируют
Конституцию и основные законы РФ.
5 лет Глава администрации Сибая числился обвиняемым за Баймакским судом.
И что?
Баймакские прокурор и пред суда уверенно продолжают наводить башкирский вариант российских законов и порядка в Зауралье.



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  • 19 | 15.12.2018, 12:48 | Автор: Не зарегистрирован
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Следует вывод ,что нужно отменить эти статьи или перевести на уровень дисциплинарных . Тогда оправдания будут возможны и не будет фатальными для конкретного человека ( ошибки следствия и суда неизбежны ).
В данной статье не описаны основные точки , личность человека ( возможного убийцы и осужденного и проч), поэтому мы можем судить предположительно ., на уровне обывателя .Конкретно- пусть разбирается вышестоящие органы при участии уважаемого Юрия Николаевича .



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  • 20 | 15.12.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Ничего никому не будет.
Вспомните дело Борисова?
Те, кто дотянул дело об организации покушения на жизнь человека до срока давности сегодня заслуженные юристы и депутаты с трибун призывают любить родину.



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