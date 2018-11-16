Легко ли «сесть за решётку?» Легко, если за дело возьмутся прокуроры и судьи

В Башкирии за решетку попал дважды оправданный присяжными мужчина. Рамиль Рахматов: При участии «коридорного» адвоката спустя полгода после оправдания 39-летний Виль Гареев снова оказался в СИЗО.С рассказом о криминальной эпопее своего мужа к нам в редакцию обратилась его супруга Регина. Вся эта история началась еще в феврале 2015 года в деревне Асканыш Иглинского района.Из обвинительного заключения: "...на почве личных неприязненых отношений с гр. Р. умышленно нанёс удары топором в область расположения жизненно важного органа-головы. С целью сокрытия своего преступления, реализуя свой преступный умысел , используя в качестве оружия топор , нанёс гр. С. удары в области жизненно важного органа-головы. С целью сокрытия преступления поджёг дом и скрылся".Из материалов судмедэкспертизы №72 Д (от 25.02.2016):Причина смерти гр. Р. - не установлена. Механизм черепно-мозговой травмы не установлен.Причина смерти гр. С. - асфиксия.Доказательства следствия:1. Найденный после пожара топор.2. Личные неприязненные отношения-месяц назад поругался.3. Замечен в тот вечер около дома , в котором сгорели Р. и С.Итак, что мы имеем в сухом остатке=два сгоревших трупа лежавших (!!!) на кроватях, обгоревший топор под лестницей и сильное желание найти и посадить убийцу.В чём фальсификация следствия?1. Отвергается имевшее место алиби.2. Приобщается топор, хотя у погибшего Р. по заключению экспертизы №76 -"кости черепа целые".3. Не принимаются мои заключения о том, что у погибшего С. череп полностью раздроблен и такие повреждения характерны для воздействия не топора, а тяжелого масивного предмета- упавшей при пожаре балки перекрытия.4. Не принимаются мои заключения, что полное выпадения кишечника у гр.С. не могло возникнуть от удара топором, а образовалось от воздействия тяжелого массивного предмета-упавшей при пожаре балки перекрытия.Вот так, с использованием абсолютно противоречивых и сфальсифицированных доказательств, наша прокуратура, следком и независимый суд признали невиновного виновным, несмотря даже на то, что присяжные дважды выносили вердикт "невиновен"!Возникает вопрос- неужели такие дебилы?Ответ один: Нет, не дебилы. Прекрасно понимали, что Виль Гареев непричастен. Но, тогда ведь придётся отвечать за незаконное предъявление обвинения (ст. 299УК - до 10 лет), незаконное содержание под стражей (ст. 301 - до 8 лет), неправосудный приговор (ст. 305 УК РФ - до 10 лет).фальсификация доказательств (ст.305 УК РФ-до 7 лет).Пусть уж лучше невиновный посидит 19 лет за решеткой, пусть дети станут сиротами, пусть семья останется без кормильца. Лишь бы погоны не слетели и судейской зарплаты не лишили!Вот так у нас работают "наши правоохранительные органы".Безруков Ю.Н. - участвовал в деле как эксперт-специалист, давший подписку об уголовной ответственности за ложные заключения.