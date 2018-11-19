Загреев будет добиваться прямых выборов глав администраций городов и районов

Проведение местного референдума уже в следующем году освободившийся из заключения публицист назвал своей главной задачей. В интервью нашему изданию Роберт Загреев отметил, что отмена прямых выборов была выполнена Радием Хабировым, но тогда он выполнял указание. Сейчас у врио главы РБ есть возможность отыграть ситуацию назад.– Месяц назад в «Фейсбуке» я обратился к Радию Фаритовичу с призывом ввести прямые выборы глав районов и городов в республике. Я уже дважды организовывал референдум – в 2005 и 2009 годах, но тогда у меня не получилось. Сейчас я обратился к нему, чтобы он сам инициировал в городах и районах местные референдумы с вопросом о выборности глав.Я его призывал исправить положение, ведь тогда он был подневольным человеком. Но поскольку в течение месяца я не увидел реакции, сегодня хочу объявить о том, что начинаю инициирование местного референдума по городу Уфе. В ближайшее время будет проведено собрание инициативной группы в соответствии с законом о местном референдуме в РБ. Я надеюсь его приурочить как раз к выборам в сентябре 2019 года, – заявил Роберт Загреев.Напомним, что отвечающий за информационную политику в Администрации Главы РБ Ростислав Мурзагулов писал, что отмена прямых выборов глав районов и мэров городов в Башкирии была инициирована командой Радия Хабирова. Затем этот опыт был перенесен на всю страну.Видео: