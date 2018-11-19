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Загреев будет добиваться прямых выборов глав администраций городов и районов

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Проведение местного референдума уже в следующем году освободившийся из заключения публицист назвал своей главной задачей. В интервью нашему изданию Роберт Загреев отметил, что отмена прямых выборов была выполнена Радием Хабировым, но тогда он выполнял указание. Сейчас у врио главы РБ есть возможность отыграть ситуацию назад.

Загреев будет добиваться прямых выборов глав администраций городов и районов


– Месяц назад в «Фейсбуке» я обратился к Радию Фаритовичу с призывом ввести прямые выборы глав районов и городов в республике. Я уже дважды организовывал референдум – в 2005 и 2009 годах, но тогда у меня не получилось. Сейчас я обратился к нему, чтобы он сам инициировал в городах и районах местные референдумы с вопросом о выборности глав.

Я его призывал исправить положение, ведь тогда он был подневольным человеком. Но поскольку в течение месяца я не увидел реакции, сегодня хочу объявить о том, что начинаю инициирование местного референдума по городу Уфе. В ближайшее время будет проведено собрание инициативной группы в соответствии с законом о местном референдуме в РБ. Я надеюсь его приурочить как раз к выборам в сентябре 2019 года, – заявил Роберт Загреев.

Напомним, что отвечающий за информационную политику в Администрации Главы РБ Ростислав Мурзагулов писал, что отмена прямых выборов глав районов и мэров городов в Башкирии была инициирована командой Радия Хабирова. Затем этот опыт был перенесен на всю страну.

Видео:



Рамиль Рахматов, ПроУфу
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  • 1 | 18.12.2018, 10:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Пошли на второй круг?



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  • 2 | 18.12.2018, 10:27 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я думаю пока для Радия Фаритовича , разгрести эти завалы восьми
летнего ПУСТОЗВОНСТВА Хамитова , не так легко !
А тут за два - три месяца ему надо все решить , так что ли ?
Хрен ли спали и молчали при Хамитове ?
Дайте человеку оглядеться и спокойно работать , хотя бы год !



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  • 3 | 18.12.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и тупой этот робушка, ну и тупой: да где это видано чтобы кукла марионетка (радий), противилась кукловоду (вовану)!? Что совсем отсидел мозги?!!!
Да радия и поставили на страну башкир чтобы он четко выполнял поручения вована!
Ну я балдею от этих башкортостанских (млять ели написал) "политологов".
Тормоз млять,,, Горный тормоз!!!!



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  • 4 | 18.12.2018, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Короче понятно. Здешним крикунам свободные выборы не нужны. Тогда гавкайте на Загреева.



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  • Эксперт
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  • 5 | 18.12.2018, 11:09 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1902 | Комментарии: 62534 | Рейтинг: +12212,7
отмена прямых выборов была выполнена Радием Хабировым, но тогда он выполнял указание. Сейчас у врио главы РБ есть возможность отыграть ситуацию назад...

в течение месяца я не увидел реакции
_______________________________________
Ну ты сам себе и ответил.... Тут люди(КПРФ в частности) намеревались, ряткой в грудь били да и подписи собрали - провести референдум про пенсии... И ЧО?! И -НИЧО!!! КУЙ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО!

Не для того отменяли, чтобы теперь возвращать - живите с Сульфатом Радия.



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  • 6 | 18.12.2018, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То чем занимается Р. Загреев - мышиная возня! Знал его лично: в голове винегрет... Нет никакого системного мышления...



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0

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  • 7 | 18.12.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То чем занимается Р. Загреев - мышиная возня! В голове винегрет.... Никакого системного мышления!



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  • Участник
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  • 8 | 18.12.2018, 11:45 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3281 | Рейтинг: -273,4
Загреев правильно делает. Я его поддерживаю, народ сам должен выбирать власть.



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  • 9 | 18.12.2018, 11:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
8 | 18.12.2018, 11:45 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3276 | Рейтинг: -272,9
Загреев правильно делает. Я его поддерживаю, народ сам должен выбирать власть.
____________________________

Пока считывание в руках администрации никакой разницы нет, избирали или назначили. Получится избирали назначенного администрацией, тем самым подтвердили его "легетимность".



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  • 10 | 18.12.2018, 12:19 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 18.12.2018, 10:48 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ну и тупой этот робушка, ну и тупой: да где это видано чтобы кукла марионетка (радий), противилась кукловоду (вовану)!? Что совсем отсидел мозги?!!!
Да радия и поставили на страну башкир чтобы он четко выполнял поручения вована!
Ну я балдею от этих башкортостанских (млять ели написал) "политологов".
Тормоз млять,,, Горный тормоз!!!!

****
лучше хрз навряд ли сможет, характер будет мешать.
Переплюнуть бессовестного хрз никому не получится, вписал хрз себя жирным шрифтом в историю как ...



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  • 11 | 18.12.2018, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
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Выборы ничего не дадут-тк у власти будет тот ,у кого есть деньги или кукла от денежного кукловода . лучше уж ввести процедуру личной ответственности того.кто вытащит на свет божий кандидатуру того или иного человека .Система поручительства должна быть.Тогда в Салавате Магадеев не протащил нынешнего главу ,который и 3 курицами не руководил-но сделали ГЛАВОЙ крупного промгорода .



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  • 12 | 18.12.2018, 12:22 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 18.12.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То чем занимается Р. Загреев - мышиная возня! В голове винегрет.... Никакого системного мышления!

****
кухарка своим минусом показало на чьей оно стороне.
Объясни куха свой выбор может ошибаюсь? Мало чего знаю, но отсутствие муниципального "фильтра" ни это ли слабое место?



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  • 13 | 18.12.2018, 12:23 | Автор: Не зарегистрирован
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слушала Радия Хабирова, как оратору ставлю 5+ ,.после Шакирова он первый,кто красиво и грамотно говорит. Приятно слушать,а насчет дел ,поживем ,увидим



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  • 14 | 18.12.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 18.12.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То чем занимается Р. Загреев - мышиная возня! В голове винегрет.... Никакого системного мышления!

****
"Никакого системного мышления!"
Вернее другого мышления о системе



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  • 15 | 18.12.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 18.12.2018, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 18.12.2018, 11:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
То чем занимается Р. Загреев - мышиная возня! В голове винегрет.... Никакого системного мышления!

****
"Никакого системного мышления!"
Вернее другого мышления о системе
++++++++++++++++++++++

Отсутствие мышления загоняет обратно на дерево!



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  • 16 | 18.12.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 18.12.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Никакого системного мышления!"
Вернее другого мышления о системе
++++++++++++++++++++++

Отсутствие мышления загоняет обратно на дерево!

****
Кухарка с юнгом до сих пор на деревьях???



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  • 17 | 18.12.2018, 12:50 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 18.12.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Никакого системного мышления!"
Вернее другого мышления о системе
++++++++++++++++++++++

Отсутствие мышления загоняет обратно на дерево!

****
Кухарка с юнгом до сих пор на деревьях???
++++++++++++++++++++++++++++

Глянь повнимательней, не только сама Кухарка, вся ее свора клонов висит на дереве.
Юнг старается стащить на путь истинную, полоумная отказывается.



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  • 18 | 18.12.2018, 12:51 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 18.12.2018, 12:39 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 18.12.2018, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

"Никакого системного мышления!"
Вернее другого мышления о системе
++++++++++++++++++++++

Отсутствие мышления загоняет обратно на дерево!

****
Кухарка с юнгом до сих пор на деревьях???
++++++++++++++++++++++++++++

Глянь повнимательней, не только сама Кухарка, вся ее свора клонов висит на дереве.
Юнг старается стащить на путь истинную, полоумная отказывается.



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