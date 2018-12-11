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Байство в сапогах: По армейским вопросам теперь к главе района

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Вступил в силу федеральный закон о мобилизации, проект которого был подготовлен и внесен в Государственную Думу Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан.

Байство в сапогах: По армейским вопросам теперь к главе района


﻿«Законом закреплено, что руководство призывными комиссиями по мобилизации граждан в городах и районах теперь осуществляет лицо, возглавляющее местную администрацию, — прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

— Ранее руководство осуществлял глава муниципального образования, что с учетом специфики структуры органов местного самоуправления во многих регионах России представлялось нерациональным.

Зачастую в городах и районах главами муниципальных образований являются руководители представительных органов местного самоуправления, работающие на непостоянной основе, а непосредственное управление муниципалитетом осуществляют главы местных администраций, которые главами муниципалитетов при этом не являются.

Получается, что призывные комиссии ранее возглавляли председатели городских и районных советов, которые на деле с этой работой никак не связаны. И наоборот, главы администраций имеют значительно больше полномочий и возможностей для оперативного решения задач, возложенных на призывные комиссии.

Логично, чтобы именно они возглавляли призывные комиссии. Парламент республики обратился с соответствующей законодательной инициативой в Государственную Думу. Федеральные парламентарии поддержали нас».

В конце декабря закон принят, подписан главой государства и теперь вступил в законную силу.






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  • 1 | 09.01.2019, 10:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
О чем название статьи? Админ хоть чуть чуть разбирается в вопросах призыва? Хоть самую малость? Если хоть немного об этом слышал, тогда откуда такое глупое название статьи?



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  • 2 | 09.01.2019, 10:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом...безбюджетных муниципалетов нагружают, курултайцам виднее?



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  • 3 | 09.01.2019, 11:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Что-то Шайгу о контрактниках, словно воды в рот набрал, а это основа современной армии, дети не вояки, а пушечное мясо.
Фюрер все вешал лапшу о чудо-оружие..., когда дела хреновы надеешься только на чудо, точнее гиперзвуковое чудо.



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  • 4 | 09.01.2019, 12:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Будет глава или кто- суть не изменится .Военком - в упор не вдим - для многих предпринимателей и военком им не указ.Прекратить предприн . деятельность не сможет .Админ -да!



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  • 5 | 09.01.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
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Нужно запретить башкир брать в армию. Как исчезающий малый народ. Во ВОВ , вот чукчей не брали, берегли.



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  • 6 | 09.01.2019, 13:03 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 09.01.2019, 12:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Нужно запретить башкир брать в армию. Как исчезающий малый народ. Во ВОВ , вот чукчей не брали, берегли.

****
Ильдус с Авроры 25?



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  • 7 | 09.01.2019, 19:23 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В Казани более 3-х тысяч исторических захоронений- с 13 до сегодняшнего дня.
В том числе -воинские.
В Уфе кладбища не имеют истории. Более того, до сих пор не приведено в должный порядок госпитальное кладбище советских воинов на Курочкиной горе.
Военные кивают на муниципальные власти, те ссылаются на недостаточность средств бюджета.
В общем, складывается впечатление, что никому ничего не надо.
А что положено делать по военно-патриотическому воспитанию- делается на бумаге для галочки и корзины.



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  • 8 | 09.01.2019, 22:23 | Автор: Не зарегистрирован
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НОД-цев в Луг@ндонию призвать и отправить.



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  • 9 | 10.01.2019, 01:03 | Автор: Не зарегистрирован
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5Мы ,башкиры , были-бы только вечно благодарны русскому народу.Но вы и толкаете все народы для узкокорыстных цей и направляете в Чечню ,Днр-ЛНР , Сирию , Абхазия, Осетию .В Приднестровье , а сейчас в ЦАР и Ливию



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