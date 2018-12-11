Байство в сапогах: По армейским вопросам теперь к главе района

Вступил в силу федеральный закон о мобилизации, проект которого был подготовлен и внесен в Государственную Думу Государственным Собранием — Курултаем Республики Башкортостан.﻿«Законом закреплено, что руководство призывными комиссиями по мобилизации граждан в городах и районах теперь осуществляет лицо, возглавляющее местную администрацию, — прокомментировал спикер республиканского парламента Константин Толкачев.— Ранее руководство осуществлял глава муниципального образования, что с учетом специфики структуры органов местного самоуправления во многих регионах России представлялось нерациональным.Зачастую в городах и районах главами муниципальных образований являются руководители представительных органов местного самоуправления, работающие на непостоянной основе, а непосредственное управление муниципалитетом осуществляют главы местных администраций, которые главами муниципалитетов при этом не являются.Получается, что призывные комиссии ранее возглавляли председатели городских и районных советов, которые на деле с этой работой никак не связаны. И наоборот, главы администраций имеют значительно больше полномочий и возможностей для оперативного решения задач, возложенных на призывные комиссии.Логично, чтобы именно они возглавляли призывные комиссии. Парламент республики обратился с соответствующей законодательной инициативой в Государственную Думу. Федеральные парламентарии поддержали нас».В конце декабря закон принят, подписан главой государства и теперь вступил в законную силу.