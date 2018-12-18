Грантоеды башкирского языка: 75 миллионов на ветер

В Башкортостане на выделение грантов на сохранение башкирского языка и других языков народов республики в 2019 году выделено 74,7 млн рублей.В настоящее время продолжается прием заявок на получение грантов.Получить грант главы региона могут некоммерческие организации, государственные и муниципальные унитарные предприятия, работающие в сфере культуры, науки, СМИ, молодежной политики и спорта и ведущие деятельность по сохранению государственных языков республики.Грант могут получить организации, которые создают научные проекты, исследуют методики преподавания башкирского языка, поддерживают башкирские диаспоры за пределами региона, увековечивают память выдающихся деятелей Башкортостана, пропагандируют достижения культуры и искусства республики.