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Грантоеды башкирского языка: 75 миллионов на ветер

  • Опубликовано: natall | 16.01.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 17967 | Комментарии: 98
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В Башкортостане на выделение грантов на сохранение башкирского языка и других языков народов республики в 2019 году выделено 74,7 млн рублей.

Грантоеды башкирского языка: 75 миллионов на ветер


В настоящее время продолжается прием заявок на получение грантов.

Получить грант главы региона могут некоммерческие организации, государственные и муниципальные унитарные предприятия, работающие в сфере культуры, науки, СМИ, молодежной политики и спорта и ведущие деятельность по сохранению государственных языков республики.

Грант могут получить организации, которые создают научные проекты, исследуют методики преподавания башкирского языка, поддерживают башкирские диаспоры за пределами региона, увековечивают память выдающихся деятелей Башкортостана, пропагандируют достижения культуры и искусства республики.






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  • Гость
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  • 1 | 16.01.2019, 10:11 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Грантоеды башкирского языка: 75 миллионов на ветер
++++++++++++++++++++++++

Получить грант главы региона могут некоммерческие организации, государственные и муниципальные унитарные предприятия, работающие в сфере культуры, науки, СМИ, молодежной политики и спорта и ведущие деятельность по сохранению государственных языков республики.

Уже заглавие этого опуса:
Это оголтелый наезд на родные языки малых народов.
Это откровенный призыв к уничтожению языков малых народов.
Это ползучий геноцид нерусских народов.



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  • 2 | 16.01.2019, 10:16 | Автор: Виктор
    Публикации: 219 | Комментарии: 1686 | Рейтинг: +476,5
Это хорошо, выделять больше денег на изучение языка башкирского.

Вполне правильно увеличить в пять и даже 10 раз.

Много лучше, чем тратить на пропаганду, на войну или оружие.



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  • 3 | 16.01.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему убирают только прокурора назарова, а почему не уволят братков зубаировых, галицина А.И. (ГСУ), арсланова (УСБ), овчинникову (отдел экстремизма) в Башпрокуратуре????!!!!
Они тоже проржавели в своей коррупции, пренебрегают Закоом, работают по понятиям и сливаются с ворами, мошенниками, коррупционерами и обогощаются баснословно.



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  • 4 | 16.01.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Действительно, молоко 900мл, шоколад 90 гр, 82 гр и т.д.
мороженое 90гр ,80гр, 65гр
Цена продукта - не 60руб,а 59,99р или 59,90рубля, не 1 000р, а 999р
И это повсеместно
Эти торгаши уроды:, что продукты, что одежда.
Не по стандартам, а по понятиям
Достали......



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  • 5 | 16.01.2019, 10:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.01.2019, 10:16 | Автор: Виктор
Публикации: 219 | Комментарии: 1686 | Рейтинг: +476,2
Это хорошо, выделять больше денег на изучение языка башкирского.

Вполне правильно увеличить в пять и даже 10 раз.

Много лучше, чем тратить на пропаганду, на войну или оружие.
___________________________________________________
Хотелось бы подробно на какой язык сколько выделено. А то у нас принято только титульникам раздавать на развитие и поддержку, которых только 15.6 процента как выяснилось. А куда деньги уходят не видно. Может и выделять не нужно ничего



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  • 6 | 16.01.2019, 10:47 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 16.01.2019, 10:40 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Действительно, молоко 900мл, шоколад 90 гр, 82 гр и т.д.
мороженое 90гр ,80гр, 65гр
Цена продукта - не 60руб,а 59,99р или 59,90рубля, не 1 000р, а 999р
И это повсеместно
Эти торгаши уроды:, что продукты, что одежда.
Не по стандартам, а по понятиям
Достали......
+++++++++++++++++++
Этот товарищ с утра не позавтракал или еще не протрезвел. Свои метки ставит где попало.



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2

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  • 7 | 16.01.2019, 10:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 16.01.2019, 10:16 | Автор: Виктор
Публикации: 219 | Комментарии: 1685 | Рейтинг: +476,2

Это хорошо, выделять больше денег на изучение языка башкирского.

Вполне правильно увеличить в пять и даже 10 раз.

Много лучше, чем тратить на пропаганду, на войну или оружие.
************************************************************
**********************
На пропаганду всяко найдут, если что у детей отберут. А язык сохранить никакие деньги не помогут. Башкирский нужен только башкиру, татарский татару, марийский мари и т. д. Русский - всем, как универсальное средство общения между башкиром, татаром, мари и т.д. Это абсурд - выделить деньги, что бы все заговорили на башкирском? Язык сохранится в носители, в том, кто с пелёнок на нём говорит без всяких денег. А жизнь коротка, что бы отвлекаться на иллюзии. У простого народа других проблем нет?



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  • 8 | 16.01.2019, 10:53 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Наташеньке плохо от слова башкирский.



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  • 9 | 16.01.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Предлагаю Наталку главой местного отделения Ку-клус-Клана!



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5

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  • 10 | 16.01.2019, 11:12 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 | 16.01.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Предлагаю Наталку главой местного отделения Ку-клус-Клана!
++++++++++++++++++

Зачем присобачивать иностранное и портить великое и могучее? Есть простое родное - Черносотенство.



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4

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  • 11 | 16.01.2019, 11:15 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29327 | Рейтинг: -698,5
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Распоряжение Правительства РФ от 20 декабря 2014 г. № 2647-р
О Концепции федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 г.г.

1. Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы.

2. Определить:
государственным заказчиком - координатором федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) - Минобрнауки России;

государственными заказчиками Программы - Минобрнауки России и Россотрудничество.

3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета составляет 6767,5 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).

4. Минобрнауки России обеспечить разработку проекта Программы и внесение его в установленном порядке в Правительство Российской Федерации.

Концепция
федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы
(утв. распоряжением Правительства РФ от 20 декабря 2014 г. № 2647-р)

I. Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей
Программы приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации

Концепция федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 годы (далее соответственно - Программа, Концепция) разработана в соответствии с порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 "О реализации Федерального закона "О поставках продукции для федеральных государственных нужд".

Программа направлена на реализацию положений указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 "Об обеспечении межнационального согласия", от 19 декабря 2012 г. № 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", посланий Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 2012, 2013 и 2014 годов, государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования на 2013 - 2020 годы", Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденных Правительством Российской Федерации 31 января 2013 г.

Русский язык и российская культура определяют самобытность и жизнеспособность российского народа.

Укрепление позиций русского языка является стратегическим приоритетом Российской Федерации. С начала XXI века Россия активно осуществляет системные меры по поддержке и развитию русского языка, в числе которых ряд соответствующих документов, принятых руководством страны, создан Совет по русскому языку при Правительстве Российской Федерации.

Большое внимание уделяется обеспечению эффективного функционирования русского языка внутри Российской Федерации, а также расширению географии и сфер его применения в мире. Масштабный комплекс мероприятий, направленных на реализацию функции русского языка как государственного языка и как языка межнационального общения, а также на поддержку русского языка за рубежом, был осуществлен в ходе выполнения трех федеральных целевых программ "Русский язык".

Вместе с тем анализ реализации указанных программ показал, что полученные социальные эффекты и текущая практика не в полной мере обеспечивают решение важнейших задач и не всегда соответствуют стремительно меняющимся реалиям.

Позитивные изменения внутренней политической ситуации и рост гражданского самосознания укрепляют уважительное отношение к русскому языку, создают дополнительную устойчивую мотивацию к его познанию, что требует интенсивного вовлечения в данную сферу субъектов Российской Федерации, а также некоммерческих организаций.

Меняется и положение России в мировом сообществе. Трансформация однополярного мира в многополярный, создание Евразийского экономического союза, твердость внешнеполитической позиции Российской Федерации в вопросах защиты национальных интересов обусловливают сочетание международных противоречий с расширением возможности сотрудничества на мировой арене и возрастающим вниманием граждан иностранных государств к России, русскому языку, культуре, образованию и науке.

Изменения, внесенные в миграционное законодательство Российской Федерации, обязывают трудовых мигрантов с января 2015 г. сдавать экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства Российской Федерации, что становится дополнительным стимулом для изучения этих дисциплин.

Увеличивается потребность семей соотечественников, проживающих в иностранных государствах, в знании их детьми русского языка и получении качественного образования на русском языке, в том числе дистанционно. На межгосударственном уровне заключены 47 соглашений, касающихся сохранения и продвижения образования на русском языке.



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  • 12 | 16.01.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакими деньгами русского не перделать в башкира. Учите и сохраняйте сами, за свой счёт, а не за счёт налогоплательщиков. Если ваш язык исчезает, значит он не востребован и не имеет прикладного значения. Китайский язык сложнейший и отвратителен, но его изучают, потому что носители - гиганты индустрии.



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4

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  • 13 | 16.01.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Это хорошо, выделять больше денег на изучение языка башкирского.

Вполне правильно увеличить в пять и даже 10 раз.

Много лучше, чем тратить на пропаганду, на войну или оружие.
---------------
Смотри, положительный момент усмотрел. Спасибо, кормилец. Тебе грантоеду виднее.



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  • 14 | 16.01.2019, 11:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 16.01.2019, 11:15 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29319 | Рейтинг: -698,3
«РУССКИЙ ЯЗЫК»
Распоряжение Правительства РФ от 20 декабря 2014 г. № 2647-р
О Концепции федеральной целевой программы "Русский язык" на 2016 - 2020 г.г.
+++++++++++++++++
На кой эти твои перепечатки? Мы и без тебя смогем отыскать и перелопатить.
Ты скажи свое мнение, умозаключение об этом, ежели оно имеет место быть.



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3

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  • 15 | 16.01.2019, 11:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 я, читай сама свои портянки, не засоряй страницу, если своя соображалка не работает, тебе мозгов никто не отсыпет



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2

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  • 16 | 16.01.2019, 11:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакими деньгами русского не перделать в башкира.
----------------
Точно, не перДелать! Тем более такой цели и не ставится. Кто же это вас так застращал интересно? Меньше на УЖик ходи, крепче спать будешь.



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  • 17 | 16.01.2019, 11:34 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 16.01.2019, 11:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Никакими деньгами русского не перделать в башкира. Учите и сохраняйте сами, за свой счёт, а не за счёт налогоплательщиков. Если ваш язык исчезает, значит он не востребован и не имеет прикладного значения. Китайский язык сложнейший и отвратителен, но его изучают, потому что носители - гиганты индустрии.
++++++++++++++++++++

Не видишь что ли, пытаемся изо всех сил, а ты палки в колеса.
Если начнешь изучать китайский, мы не против, палки в колеса ставить не будем.



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  • 18 | 16.01.2019, 11:36 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29327 | Рейтинг: -698,5
Грантоеды башкирского языка: 75 миллионов на ветер
Опубликовано: natall | 16.01.2019
---------------------
Ешьте не подавитесь Русским языком

объем финансирования на втором этапе (2019 - 2020 годы) - 4815,5 млн. рублей (это будет 4 815 500 000 рублей кажется? кто силен в арихметике?)



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  • 19 | 16.01.2019, 11:38 | Автор: Зулия
    Публикации: 35 | Комментарии: 29327 | Рейтинг: -698,5
"Ты скажи свое мнение, умозаключение об этом, ежели оно имеет место быть."

вот мое мнение, повторюсь

Грантоеды башкирского языка: 75 миллионов на ветер
Опубликовано: natall | 16.01.2019
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Ешьте не подавитесь Русским языком

объем финансирования на втором этапе (2019 - 2020 годы) - 4815,5 млн. рублей (это будет 4 815 500 000 рублей кажется? кто силен в арихметике?)



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  • 20 | 16.01.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 16.01.2019, 11:36 | Автор: Зулия
Публикации: 35 | Комментарии: 29321 | Рейтинг: -698,5
Грантоеды башкирского языка: 75 миллионов на ветер
Опубликовано: natall | 16.01.2019
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Ешьте не подавитесь Русским языком

объем финансирования на втором этапе (2019 - 2020 годы) - 4815,5 млн. рублей (это будет 4 815 500 000 рублей кажется? кто силен в арихметике?)
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На гос язык не жалко. А на всякие наречия чтоб ты титульность выпячивала считать надо. А то все прокураить готовы



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