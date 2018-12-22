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Дильмухаметов и его влажные мечты о «новом Башкортостане»

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Дильмухаметов: В новом Башкортостане государственного статуса у татарского языка не будет. Башкортостанский политик заявил об этом в интервью "Idel.Реалии". Среди государственных языков Четвертой Башкирской Республики татарского не будет и не может быть, отметил политик.

Дильмухаметов и его влажные мечты о «новом Башкортостане»


— Точно также как башкирский язык не может быть государственным в Республике Татарстан, — дополнил он.

На дополнение журналиста о том, что в Татарстане и Башкортостане разные пропорции татар и башкир, Дильмухаметов ответил, что не по этому принципу необходимо решать этот вопрос.

— Здесь арифметика не канает! Здесь только речь идет о праве нации на самоопределение и создание своей республики. Мы же не килограммы взвешиваем в аптеке, правильно!? — заявил он.

По данным Всероссийской пересписи населения 2010 года, из более, чем 4 миллионного населения Башкортостана большинство составляют русские — около 36%, на втором месте башкиры — около 30%, а на третьем татары — около 25%. Около 1 млн. человек в Башкортостане идентифицируют себя татарами.

Между переписями 1989 г. и 2002 г. татары и башкиры в республике поменялись местами — башкиры стали второй группой, опередив татар.

По словам Дильмухаметова, право на самоопределение и создание Республики Башкортостан есть только у башкирского народа. Он также отмечает, что в новой республике​ все другие народы будут полностью обеспечены в своих культурных, языковых, национальных правах. Башкирский язык обязательным для изучения будет только для башкир.

Полная версия интервью с башкортостанским политиком Айратом Дильмухаметовым будет опубликована на следующей неделе в рубрике Реальные люди 2.0.

Идель.Реалии
Оригинал публикации






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  • Участник
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  • 1 | 19.01.2019, 11:52 | Автор: Штирлиц мл.
    Публикации: 69 | Комментарии: 1486 | Рейтинг: +258,4
---Здесь арифметика не канает! ---

Вот и канай отсюда! (С)



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  • Гость
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  • 2 | 19.01.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
А этот нацик ничего не сказал, по поводу того, что люди проживающие на территориях незаконно переданных коммунистами в состав ток называемой башкирии тоже имеют право на самоопределение?
Может сначала надо определить территорию на которой будет находится страна башкир, а уж потом думать о языках...



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  • 3 | 19.01.2019, 12:30 | Автор: VIVAT
    Публикации: 0 | Комментарии: 795 | Рейтинг: +97,5
По словам Дильмухаметова, право на самоопределение и создание Республики Башкортостан есть только у башкирского народа.
............................................................


Крутой парень, занимается самоуправством, взял и отнял у всех народов право на самоопределение. Как же он после этого собирается воссоздавать "Четвертую Башкирскую Республику", кто его поддержит?



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  • 4 | 19.01.2019, 12:31 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1227 | Рейтинг: +90,9
“Дильмухаметов и его влажные мечты о «новом Башкортостане»… Идель.Реалии | 19.01.19…Дильмухаметов: В новом Башкортостане государственного статуса у татарского языка не будет…— Здесь арифметика не канает! ….По данным Всероссийской пересписи населения 2010 года, из более, чем 4 миллионного населения Башкортостана большинство составляют русские — около 36%, на втором месте башкиры — около 30%, а на третьем татары — около 25%.
Около 1 млн. человек в Башкортостане идентифицируют себя татарами.
Между переписями 1989 г. и 2002 г. татары и башкиры в республике поменялись местами — башкиры стали второй группой, опередив татар…”

У башнациков не только татары с башкирами в их Башпереписи местами поменялись, но и в головах переворот случился. Это уже диагноз, подлежащий стационарному лечению.

Заимели даром татаронаселённую уфимскую губернию и пустили по ветру все её богатства. А теперь заняться нечем и решили …полижать.

Диль&Co, давайте электронную перепись выборочно проведём на территории Уфимской губернии – и проедемся со СВЕЧКОЙ по западным, северо-западным районам в поисках башкир.
К примеру в Яркеево был один чистокровный башкир, работал по культуре в администрации и то оказался с казахскими корнями. Да ещё в деревнях пять невесток башкирок есть. Это ВСЁ!
Лучше попробуёте нафантазировать какой нибудь Эпос, про батора к примеру. Ваш Бурангулов же смог, вы чем хуже, нынешние фантазёры.
Мустай агай пару лет проводил в дер. Кыргыз Илишевского района и по эпосу понарасказывал как есть и как было. У него документальное подтверждение всему было, и наверняка они в его архивах есть.
При рассказах на данную тему он без волшебного русского слова из 3х букв не мог просто говорить!
Туда же в деревню приезжала и Альфия Авзалова, общалась с ним. У Альфии в деревне приживала подружка юности, с которой они вместе начинали певческую деятельностью.



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  • 5 | 19.01.2019, 12:43 | Автор: резус
    Публикации: 0 | Комментарии: 1230 | Рейтинг: +333,8
Понторез мля. Пальцы веером сопли пузырем. Забыл про лагерную пыль и место у параши.



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6

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  • Гость
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  • 6 | 19.01.2019, 12:57 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Дильмухаметов: В новом Башкортостане государственного статуса у татарского языка не будет. Башкортостанский политик заявил об этом в интервью "Idel.Реалии". Среди государственных языков Четвертой Башкирской Республики татарского не будет и не может быть, отметил политик.
************************************************************
*******************
Не тебе дармоед, кумысная рожа, решать, что будет а что не будет. В "Четвертой Башкирской Республике", вы убогие нацики, будете использоваться по своему прямому назначению - торговлей свинины на трассе и уборкой навоза. Большего не стоите.
Для Зули всезнайке - мусульманину даже прикасаться к свинье нельзя - это зашквар, харам.



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  • Эксперт
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  • 7 | 19.01.2019, 13:23 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1904 | Комментарии: 62952 | Рейтинг: +12212,4
"Всяк с ума сходит по-своему"© Не мешайте Дилю - он из "полезных" идиотов, как и Загрей....

Группа в фейсбуке "Четвертая Башкирская Республика" - Участники 717(из них несколько десятков не сторонников, а журналистов, противников АДа(например татар, которых тот не собирается учитывать в 4Р) и просто любопытных. Так победит этот фантазёр!



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  • Гость
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  • 8 | 19.01.2019, 13:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Диль&Co, давайте электронную перепись выборочно проведём на территории Уфимской губернии – и проедемся со СВЕЧКОЙ по западным, северо-западным районам в поисках башкир.
К примеру в Яркеево был один чистокровный башкир, работал по культуре в администрации и то оказался с казахскими корнями. Да ещё в деревнях пять невесток башкирок есть. Это ВСЁ!
-------------------------------------
Пройдемся, отчего ж не пройтись. Я из Яркеево, с ул. М. Гафури. Башкир, как и вся моя родня. На нашей улице также проживали башкиры, чуть меньше татар и русская семья. И объясни когда это западные районы Уфимской губернии стали татарскими районами? После того, как башкир, мишар и тептярей насильно в 1920 году во вновь образованную нацию татары записали? Или после того как подавили вилочное восстание в котором крестьяне уфимской губернии требовали присоединения к Башкурдистану?



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  • 9 | 19.01.2019, 14:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я дал спокойный обоснованный ответ на крики Алисы. Админ не выпустил. Мне кажется админ не хочет чтобы правда всплывала, админ из татарских нацистов?



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2

  • # 10 | 19.01.2019, 14:04 | Автор: Не зарегистрирован
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  • # 11 | 19.01.2019, 14:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • Гость
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  • 12 | 19.01.2019, 14:16 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
7 му, там, в фейсбуке больше АДа верещит одна сибайская сплетница, будущая мисс4 республика.Хохма.



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2

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  • 13 | 19.01.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я родом из Верхнеяркеево. Почему мой ответ крикливой Алисе, которая не известно какого роду и племени не пропущен? Админ этого сайта получает инструкции из института имени удмурта Марджани?



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1

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  • 14 | 19.01.2019, 14:34 | Автор: Не зарегистрирован
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Живи Алиска раз админ тебя так покрывает, но помни что твоя ложь когда нибудь тебе чем нибудь вернется.



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1

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  • 15 | 19.01.2019, 14:43 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6864 | Рейтинг: +813,6
12 | 19.01.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я родом из Верхнеяркеево. Почему мой ответ крикливой Алисе, которая не известно какого роду и племени не пропущен? Админ этого сайта получает инструкции из института имени удмурта Марджани?
======================================

Это твой паспорт, чтобы тебе поверили?
Я тоже с этого района, за всю свою жизнь я у нас там не видал ни одного башкира в вашем понимании.
Правда есть там башкиры по паспорту, родной язык у них татарский, культура менталитеты, быт, музыка-песни татарские. Почти у всех кабельное ТНВ, Спутниковые ТНВ, БСТ когда про погоду, и то не всегда и не всем. Ибо ТНВ про погоду дает точнее и в удобной форме.
Родо-племенные отношения в наших краях в диковинку.

На что рассчитываете отрицая нашу истинную национальность я не понимаю. Поймитен, люди не хотят впадать в вашу куванакскую бытность.



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  • 16 | 19.01.2019, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 19.01.2019, 14:43 | Автор: Гунн
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12 | 19.01.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.....
На что рассчитываете отрицая нашу истинную национальность я не понимаю. Поймитен, люди не хотят впадать в вашу куванакскую бытность.
===
Не скрываем --- татарское родом из Монголии
Но вы сами могли бы уточнить: манкурты или диаспора?



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  • 17 | 19.01.2019, 15:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Вздернуть бы этого"деятеля "за кукай.чтоб не мечтал о не сбыточном .Езжай в Турцию и вой на могиле валидке хоть о 10 республике А нам губернию давай !!!



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3

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  • 18 | 19.01.2019, 15:13 | Автор: Гунн
    Публикации: 240 | Комментарии: 6864 | Рейтинг: +813,6
15 | 19.01.2019, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Участник

14 | 19.01.2019, 14:43 | Автор: Гунн
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12 | 19.01.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.....
На что рассчитываете отрицая нашу истинную национальность я не понимаю. Поймитен, люди не хотят впадать в вашу куванакскую бытность.
===
Не скрываем --- татарское родом из Монголии
Но вы сами могли бы уточнить: манкурты или диаспора?
===================

Если хочешь посмотреть на живого монгола, съези в Элисту, возьми с собой зеркало, сличи фейс. Найдешь отличия тут выложишь.

Как еще тебе втолковывать, чтобы башисты вроде тебя отстали с навязыванием вашей БЯ-ки, ваших баиков с кураями? У нас все есть. Нет только прав на свой родной татарский язык, нашу музыку, кроме как в кухне.



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6

  • # 19 | 19.01.2019, 16:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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  • 20 | 19.01.2019, 16:54 | Автор: Не зарегистрирован
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15 | 19.01.2019, 14:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

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14 | 19.01.2019, 14:43 | Автор: Гунн
Публикации: 240 | Комментарии: 6861 | Рейтинг: +813,5
12 | 19.01.2019, 14:18 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.....
На что рассчитываете отрицая нашу истинную национальность я не понимаю. Поймитен, люди не хотят впадать в вашу куванакскую бытность.
===
Не скрываем --- татарское родом из Монголии
Но вы сами могли бы уточнить: манкурты или диаспора?

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Вот это написало существо, которое хочет решать за вас, что будет, а что не будет. Ой что буудет??!!! У таких же три класса образования и родо племенное воспитание, но они лезут решать вопросы космического масштаба и такой же глупости, вместо прямого своего назначения уборки коншен.! Кому нужны эти цаки тараки, манкурты, диаспоры, ыыны, всегаллактические, биишы, вылидки, три шурупа, салаватки и прочая хлам? Мы не хотим ыыны, мы не хотим измерений черепа и подходяшего разреза глаз и у кого морда площе, мы хотим как в цивилизованном государстве, где все цветные и весёлые, рыжие, чёрные, белые, фиолетовые, глупые и умные, добрые и злые, но такие все одинаковые в правах и перед законом.



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