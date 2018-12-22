— Точно также как башкирский язык не может быть государственным в Республике Татарстан, — дополнил он.
На дополнение журналиста о том, что в Татарстане и Башкортостане разные пропорции татар и башкир, Дильмухаметов ответил, что не по этому принципу необходимо решать этот вопрос.
— Здесь арифметика не канает! Здесь только речь идет о праве нации на самоопределение и создание своей республики. Мы же не килограммы взвешиваем в аптеке, правильно!? — заявил он.
По данным Всероссийской пересписи населения 2010 года, из более, чем 4 миллионного населения Башкортостана большинство составляют русские — около 36%, на втором месте башкиры — около 30%, а на третьем татары — около 25%. Около 1 млн. человек в Башкортостане идентифицируют себя татарами.
Между переписями 1989 г. и 2002 г. татары и башкиры в республике поменялись местами — башкиры стали второй группой, опередив татар.
По словам Дильмухаметова, право на самоопределение и создание Республики Башкортостан есть только у башкирского народа. Он также отмечает, что в новой республике все другие народы будут полностью обеспечены в своих культурных, языковых, национальных правах. Башкирский язык обязательным для изучения будет только для башкир.
Полная версия интервью с башкортостанским политиком Айратом Дильмухаметовым будет опубликована на следующей неделе в рубрике Реальные люди 2.0.
Идель.Реалии
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Дильмухаметов и его влажные мечты о «новом Башкортостане»
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