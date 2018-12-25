Памяти Эдуарда Полякова. Заместителя Председателя партии Яблоко в Башкирии

Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

Уфа, ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей».







Рейтинг публикаций
Сергей Наумкин: ...

21-го декабря с.г. некоторые средства массовой информации и интернет-ресурсы ...
  san-ufa

Неужели теперь придется ...

Башкирских музыкантов выгоняют из Полпредства в Москве. В редакцию ProUfu.ru ...
  natall

Новый полпред со связями ...

Врио главы Башкирии Радий Хабиров определился с кандидатурой нового ...
  Администратор

Ответы башкирским ...

Бурное обсуждение в интернете вызвала статья - «Вопросы к башкирским ...
  Виктор

Кровавые перегибы и ...

Не помню, кто это предложил – по-моему, Шендерович, — вместо объявления ...
  Эхо Москвы

Лучшие комментарии дня
Какой курс взяла Башкирия ...

Всем здравствуйте! Я попробовал малость поработать на маршруте! На 272 ...
  Рейтинг: +3  Скорпион1

А вдруг поборем? Старых п ...

Пчёлы борются с мёдом. Наверное,уже не покатит,народ устал от вранья
  Рейтинг: +1  Larissa

Как Муртаза под старости ...

10 | 22.01.2019, 12:36 | Автор: Радуйся что реальный срок не получил ...
  Рейтинг: +1  Анонимно

Календарь новостей
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Лучшие комментарии недели
Ответы башкирским национа ...

145 | 18.01.2019, 20:10 | Автор: Виктор Публикации: 222 | Комментарии ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Ответы башкирским национа ...

Очень жаль. Соболезнования родным. Вечная память Егерю
  Рейтинг: +5  ketrin_2

Ответы башкирским национа ...

Эдик Поляков жил здесь. Уфа Научная 5. Дом 16 этажей красный. Ост. ав ...
  Рейтинг: +5  Виктор

Лучшие комментарии месяца
Уфа. Значимые события про ...

Всех Ужистов С Наступившим Новым Годом!!! Здоровья Вам и Вашим семьям, ...
  Рейтинг: +7  полковник

Готовы «пострадать» за ха ...

ООООООО)))))))))))))) Там два дня идут бои местного значения))))))))) ...
  Рейтинг: +7  Кухарка

Как холуи Муртазы историю ...

Для башкир у которых нет НИ ОДНОГО исторического археоло ...
  Рейтинг: +5  Анонимно

Обсуждаемое за неделю
Памяти Эдуарда Полякова. ...

Ушел от нас Эдуард Поляков. Заместитель Председателя партии Яблоко в Башкирии и ...
  23.01.2019   32197    3

Жалкое блеяние ...

Обращение к и.о. главы администрации РБ Хабирову Р.Ф. Уважаемый Радий ...
  23.01.2019   20081    25

«Башкорту» не получилось ...

Задержан лидер организации «Башкорт», планировавшей митинг в Сибае. Лидер ...
  23.01.2019   13589    11

30 лет ТОЦ ...

В январе 1989 года во Дворце культуры Завода резино-технических изделий в Уфе ...
  22.01.2019   22924    96

Какой курс взяла ...

Бурно и быстро пролетели первые 100 дней Радия Хабирова в качестве врио главы ...
  22.01.2019   19061    34

Обсуждаемое за месяц
Памяти Эдуарда Полякова. ...

Ушел от нас Эдуард Поляков. Заместитель Председателя партии Яблоко в Башкирии и ...
  23.01.2019   19105    3

Жалкое блеяние ...

Обращение к и.о. главы администрации РБ Хабирову Р.Ф. Уважаемый Радий ...
  23.01.2019   15385    25

«Башкорту» не получилось ...

Задержан лидер организации «Башкорт», планировавшей митинг в Сибае. Лидер ...
  23.01.2019   17274    11

30 лет ТОЦ ...

В январе 1989 года во Дворце культуры Завода резино-технических изделий в Уфе ...
  22.01.2019   22750    96

Какой курс взяла ...

Бурно и быстро пролетели первые 100 дней Радия Хабирова в качестве врио главы ...
  22.01.2019   15487    34

Последние публикации
Памяти Эдуарда Полякова. ...

Ушел от нас Эдуард Поляков. Заместитель Председателя партии Яблоко в Башкирии и ...
  23.01.2019   14159    3

Жалкое блеяние ...

Обращение к и.о. главы администрации РБ Хабирову Р.Ф. Уважаемый Радий ...
  23.01.2019   11932    25

«Башкорту» не получилось ...

Задержан лидер организации «Башкорт», планировавшей митинг в Сибае. Лидер ...
  23.01.2019   30548    11

30 лет ТОЦ ...

В январе 1989 года во Дворце культуры Завода резино-технических изделий в Уфе ...
  22.01.2019   27052    96

Какой курс взяла ...

Бурно и быстро пролетели первые 100 дней Радия Хабирова в качестве врио главы ...
  22.01.2019   25530    34

А вдруг поборем? Старых ...

Радий Хабиров распорядился утвердить план по борьбе с коррупцией. Распоряжение ...
  22.01.2019   16174    21

Как Муртаза под старости ...

Ралиф Сафин объявил о примирении с Муртазой Рахимовым. Экс-сенатор и бывший ...
  22.01.2019   28557    21

Они и собаку поддержат: ...

Курганские депутаты поддержали перевод прокурора Башкирии Андрея Назарова в ...
  22.01.2019   29874    7

Дисбаланс 2024. По ...

Мы давно ждем, что Конституцию перепишут. Потому что без переписывания ...
  22.01.2019   31452    22

У Айрата в голове: Новая ...

Московский Кремль — не помеха Четвертой Башкирской Республике. В рамках проекта ...
  21.01.2019   36435    141

Темы и персоны
Алексей Навальный, Башкирия, Башкирский язык, Башкиры, Башкортостан, Блоггеры, Владимир Путин, Выборы, Дмитрий Медведев, Дорогино, Единая Россия, Интернет, Ирек Ялалов, Ислам, История, Кроношпан, Курултай, МВД, Митинг, Муртаза Рахимов, Мэр, Народный Фронт, Пикет, РБ, Русские, Русский язык, Рустэм Хамитов, СМИ, США, Суд, ТЭК, Татарстан, Татары, Терроризм, Уголовное дело, Урал Рахимов, Уфа, Шакша, Экстремизм, Яблоко

Показать все теги
Архив публикаций
Январь 2019 (76)
Декабрь 2018 (106)
Ноябрь 2018 (106)
Октябрь 2018 (139)
Сентябрь 2018 (165)
Август 2018 (118)
Читаемое за неделю
Экстренные службы вместо ...

В Уфе на Крещение Господне будет открыта новая купель помимо традиционных. В ...
  17.01.2019   11842    50

Готовимся к давкам: ...

Администрация Уфы к 2023 году планирует сократить на 13% сеть городского ...
  17.01.2019   18831    33

Как курултайщики народ ...

На заседании Комитета по местному самоуправлению обсуждались поправки к закону ...
  17.01.2019   38536    109

На полпути к фонарному ...

Цены на электроэнергию в России занижены вдвое по сравнению с мировыми. Об этом ...
  18.01.2019   17962    33

Скинемся на 9 миллиардов ...

Опасаясь массовых протестов, суд Чечни списал с должников за газ 9 млрд рублей. ...
  18.01.2019   15193    80

Читаемое за месяц
Кровавые перегибы и ...

Не помню, кто это предложил – по-моему, Шендерович, — вместо объявления ...
  25.12.2018   35154    22

Хабиров чиновникам ...

Тема темясовских карьеров не утихает до сих пор. Радий Хабиров был крайне ...
  25.12.2018   31028    22

Съезд национально ...

Очередной, III-й "Съезд башкирского народа", состоявшийся в Уфе в воскресенье, ...
  25.12.2018   16936    143

О сходимости цифр ...

Даже по данным переписи 1897 года, по которой более миллиона, или 1 311 017 ...
  25.12.2018   26702    88

Снежное Зимвабве готовит ...

Проверить Конституцию России на соответствие требованиям времени предложил ...
  26.12.2018   20413    10




Памяти Эдуарда Полякова. Заместителя Председателя партии Яблоко в Башкирии

Оценили
1


Ушел от нас Эдуард Поляков. Заместитель Председателя партии Яблоко в Башкирии и мой хороший товарищ.

Памяти Эдуарда Полякова. Заместителя Председателя партии Яблоко в Башкирии


Размещаю три моих видео, разговоры с Эдуардом Поляковым - о задачах и проблемах в России. Я снял эти видео ролики, специально на память о нем, и о его политических взглядах. И просто - о его жизни. Снимали мы, почти год назад, - 18 февраля 2018 в Уфе.

Снимал я, как - Завещание и пожелание всем добрым людям, от доброго-доброго Человека - Эдуарда Полякова. На память, его маме, его детям и его любимой жене. Всем его родным, родной сестре, шурину, всем его знакомым и незнакомым людям.

Мы оба знали, стоит снять видео, пораньше. Эдик давно и сильно болел. Химию прошел 14 раз. Горло и голова.

Еле ходил. Говорил через силу, тихо. И мог внезапно ... совсем перестать говорить.

Не придирайтесь к сюжету и тексту, к звуку, к слабому голосу. К ошибкам. Я не стал резать видео, удалять или редактировать ролики. Пусть люди увидят всё, что мы сняли. Пусть все останется людям.

Мы говорили и снимали в воскресенье, или в субботу. Я мог снимать, только по выходным. И он, чувствовал себя терпимо и смог, более-менее свободно от работы и от болезни, рассказать о себе, жизни и наших проблемах.

Было его дежурство в УИКе, перед очередными "фальшивыми невыборами пути и низма", среди, почти "равнодушного к войнам", населения, не народа - РФ.

Нам мешала "местная тетка, толстая и молодая", ее пугала тема нашей беседы. "Критика, «князя пу»… и его режима". Перед его "вечным" сроком в 24 года на галерах России. Как «главкома и нацлидера», - воюющей страны, напавшей на Грузию и Украину, захватившей их территорию. Берущей в плен их граждан. Лупящей из арты и танков по их территории и людям. Сбившей Буком Боинг в Украине. Стране, где власть и весь институт выборов, давно узурпированы тотальным контролем, самих людей во власти. Где нет, ни одного демократа в депкорпусе. Где нет, ни одной политической демократической партии живой и в политике России. Где нет Свободы слова, нет свободы Собраний. Но есть пытки.

Где есть связь ветвей власти в итальянский и сталинский «веник единых прутиков» с топором и тюрьмой, с политической вынужденной эмиграцией, для демократов из оппозиции России.

Где только что, могилу преступника Сталина, засыпали ярко красными гвоздиками, ярко красными, как кровь людей убитых им, и его людоедско партией коммунистов, и их палачами вчк, миллионов людей в России.

Я не боялся говорить. Устал я бояться. Эдуард был осторожнее. Он говорил, нет у него сил сесть в тюрьму, сильно больным. На обезбаливающих лекарствах жил.

Снимая, и я очень нервничал, понимал - быть может, это последние наши разговоры и рассказы Эдика людям.

Так и считайте, это - Завещание Эдуарда Полякова, нам всем. Он продержался, боролся и сражался с болезнью, еще почти год...

Эдик был очень добрым к людям, и все пытался убедить "нодовцев, совков, вату и крымнашистов", что надо думать своей головой. Не боялся Эдик один, лезть в толпу нода, я запрещал (боялся, прибьют его), а он терпеливо и вежливо с ними говорил, говорил и говорил. Я так не могу. Нет терпения. Мы тогда сильно поругались. Он заявил, если, ты мне запрещаешь, с ними говорить, то я тебе не подчиняюсь. Я боялся, ткнут его заточкой в толпе, и все. Нас и было то, пять человек. Но Эдик умел вежливо вести беседу. Обошлось.

Эдик много читал. Знал все сайты. Репостил все интересное. Работал ранее егерем в заповеднике. Умел с оружием обращаться. С браконьерами. С Природой.

Как политик, он был - жёсткий яблочник, настоящий демократ и либерал.

Он на Уиках, добивался «настоящих» протоколов. И председатели УИК, "рыдали" от него. Начальство требует - выдать результат фальшивый. А Поляков, до утра не даёт фальшивый протокол в ЦИК РБ отправить. Принес он им как-то, малый топорик, из машины, удобно порубить погашенные бюллетени. УИК в шоке и к погонам, помогите-спасите! И выгнали тогда с УИК, нашли причину. Чтобы не мешал фальш выдать.

Эдика после ухода, уважили и враги и друзья. Все знали. Он человек, принципиально жёсткий и честный. На моей странице ФБ, сочувствие выразили более 400(!) человек из 15 стран мира. США, Канада, Германия, Франция, Англия, Испания, Италия, Швеция, Грузия, Украина, Россия, Казахстан, Беларусь, Польша, Чехия...

На последних выборах, Председатель Уика, зная, о тяжелом состоянии Эдика, и нищей жизни, предлагал (через членов УИКа) "денег и лечения особого", если он подпишет фальшивый протокол. Он был на уколах против боли. Терпеливо полуживой. А мог бы, взять у них деньги и лечение! Но, - не взял.

И в пять утра, они поняли, Эдик не сдастся! И по его УИКу ушел более-менее реальный протокол. Явка в Уфе около 50%, а совсем не 75%. ЦИК РБ и администрация района, были яростно недовольны!

Мы часто созванивались. Обсуждали политику. Искали выходы. Эдуарда всегда было полезно послушать, он многое точнее меня понимал. Знал людей "на земле", работал с ними. И мне помогал лучше их понять. Был за равенство всех людей, независимо от наций и веры. Всегда. Жестко!

Светлая память. Помню. Рад, что знал и общался с Эдуардом Поляковым.







Виктор Золотарев, для сайта Уфимский Журнал






  • Изображение
  • Начинающий
  •  
  • 1 | 23.01.2019, 10:56 | Автор: Альберт Я
    Публикации: 0 | Комментарии: 44 | Рейтинг: +1,5
Да, были люди... Долгая о нём память.



Оценили
1

  • Изображение
  • Участник
  •  
  • 2 | 23.01.2019, 13:05 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3369 | Рейтинг: -277,3
Где только что, могилу преступника Сталина, засыпали ярко красными гвоздиками, ярко красными, как кровь людей убитых им, и его людоедско партией коммунистов, и их палачами вчк, миллионов людей в России.
--------------
Золоторев

если ты хочешь почтить память друга, все понятно. Но зачем при этом оскорблять других людей и разводить срач...

Всё-таки ты идиот.



Оценили
0

  • Изображение
  • Гость
  •  
  • 3 | 23.01.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 23.01.2019, 13:05 | Автор: xrul
Публикации: 103 | Комментарии: 3369 | Рейтинг: -277,4
Где только что, могилу преступника Сталина, засыпали ярко красными гвоздиками, ярко красными, как кровь людей убитых им, и его людоедско партией коммунистов, и их палачами вчк, миллионов людей в России.
--------------
Золоторев

если ты хочешь почтить память друга, все понятно. Но зачем при этом оскорблять других людей и разводить срач...

Всё-таки ты идиот.
++++++++++++++++++++

Не хочешь ли ты сказать, что ты, Хрюша менее идиот?

Еще хочешь показать преступного кровавого диктатора Сталина белым и пушистым?



Оценили
0






© Общественно - политический проект «Уфимский Журнал»

Новости | Политика | Экономика | Общество | СМИ | История | Юмор | Другое

О проекте | Правовая информация | Правила публикации | Связь с редакцией | Размещение рекламы

В соответствии с правилами пользования сайтом, администрация не несет ответственности за содержание материалов, которые размещают пользователи.
Для урегулирования споров и претензий вы можете связаться с администрацией по вопросам публикации и модерации.

Мнение администрации сайта может не совпадать с мнением авторов статей. Администрация не несет ответственности за оставленные комментарии.
Ваши письма и статьи принимаются на E-Mail: information@journalufa.com