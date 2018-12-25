Памяти Эдуарда Полякова. Заместителя Председателя партии Яблоко в Башкирии











Ушел от нас Эдуард Поляков. Заместитель Председателя партии Яблоко в Башкирии и мой хороший товарищ.Размещаю три моих видео, разговоры с Эдуардом Поляковым - о задачах и проблемах в России. Я снял эти видео ролики, специально на память о нем, и о его политических взглядах. И просто - о его жизни. Снимали мы, почти год назад, - 18 февраля 2018 в Уфе.Снимал я, как - Завещание и пожелание всем добрым людям, от доброго-доброго Человека - Эдуарда Полякова. На память, его маме, его детям и его любимой жене. Всем его родным, родной сестре, шурину, всем его знакомым и незнакомым людям.Мы оба знали, стоит снять видео, пораньше. Эдик давно и сильно болел. Химию прошел 14 раз. Горло и голова.Еле ходил. Говорил через силу, тихо. И мог внезапно ... совсем перестать говорить.Не придирайтесь к сюжету и тексту, к звуку, к слабому голосу. К ошибкам. Я не стал резать видео, удалять или редактировать ролики. Пусть люди увидят всё, что мы сняли. Пусть все останется людям.Мы говорили и снимали в воскресенье, или в субботу. Я мог снимать, только по выходным. И он, чувствовал себя терпимо и смог, более-менее свободно от работы и от болезни, рассказать о себе, жизни и наших проблемах.Было его дежурство в УИКе, перед очередными "фальшивыми невыборами пути и низма", среди, почти "равнодушного к войнам", населения, не народа - РФ.Нам мешала "местная тетка, толстая и молодая", ее пугала тема нашей беседы. "Критика, «князя пу»… и его режима". Перед его "вечным" сроком в 24 года на галерах России. Как «главкома и нацлидера», - воюющей страны, напавшей на Грузию и Украину, захватившей их территорию. Берущей в плен их граждан. Лупящей из арты и танков по их территории и людям. Сбившей Буком Боинг в Украине. Стране, где власть и весь институт выборов, давно узурпированы тотальным контролем, самих людей во власти. Где нет, ни одного демократа в депкорпусе. Где нет, ни одной политической демократической партии живой и в политике России. Где нет Свободы слова, нет свободы Собраний. Но есть пытки.Где есть связь ветвей власти в итальянский и сталинский «веник единых прутиков» с топором и тюрьмой, с политической вынужденной эмиграцией, для демократов из оппозиции России.Где только что, могилу преступника Сталина, засыпали ярко красными гвоздиками, ярко красными, как кровь людей убитых им, и его людоедско партией коммунистов, и их палачами вчк, миллионов людей в России.Я не боялся говорить. Устал я бояться. Эдуард был осторожнее. Он говорил, нет у него сил сесть в тюрьму, сильно больным. На обезбаливающих лекарствах жил.Снимая, и я очень нервничал, понимал - быть может, это последние наши разговоры и рассказы Эдика людям.Так и считайте, это - Завещание Эдуарда Полякова, нам всем. Он продержался, боролся и сражался с болезнью, еще почти год...Эдик был очень добрым к людям, и все пытался убедить "нодовцев, совков, вату и крымнашистов", что надо думать своей головой. Не боялся Эдик один, лезть в толпу нода, я запрещал (боялся, прибьют его), а он терпеливо и вежливо с ними говорил, говорил и говорил. Я так не могу. Нет терпения. Мы тогда сильно поругались. Он заявил, если, ты мне запрещаешь, с ними говорить, то я тебе не подчиняюсь. Я боялся, ткнут его заточкой в толпе, и все. Нас и было то, пять человек. Но Эдик умел вежливо вести беседу. Обошлось.Эдик много читал. Знал все сайты. Репостил все интересное. Работал ранее егерем в заповеднике. Умел с оружием обращаться. С браконьерами. С Природой.Как политик, он был - жёсткий яблочник, настоящий демократ и либерал.Он на Уиках, добивался «настоящих» протоколов. И председатели УИК, "рыдали" от него. Начальство требует - выдать результат фальшивый. А Поляков, до утра не даёт фальшивый протокол в ЦИК РБ отправить. Принес он им как-то, малый топорик, из машины, удобно порубить погашенные бюллетени. УИК в шоке и к погонам, помогите-спасите! И выгнали тогда с УИК, нашли причину. Чтобы не мешал фальш выдать.Эдика после ухода, уважили и враги и друзья. Все знали. Он человек, принципиально жёсткий и честный. На моей странице ФБ, сочувствие выразили более 400(!) человек из 15 стран мира. США, Канада, Германия, Франция, Англия, Испания, Италия, Швеция, Грузия, Украина, Россия, Казахстан, Беларусь, Польша, Чехия...На последних выборах, Председатель Уика, зная, о тяжелом состоянии Эдика, и нищей жизни, предлагал (через членов УИКа) "денег и лечения особого", если он подпишет фальшивый протокол. Он был на уколах против боли. Терпеливо полуживой. А мог бы, взять у них деньги и лечение! Но, - не взял.И в пять утра, они поняли, Эдик не сдастся! И по его УИКу ушел более-менее реальный протокол. Явка в Уфе около 50%, а совсем не 75%. ЦИК РБ и администрация района, были яростно недовольны!Мы часто созванивались. Обсуждали политику. Искали выходы. Эдуарда всегда было полезно послушать, он многое точнее меня понимал. Знал людей "на земле", работал с ними. И мне помогал лучше их понять. Был за равенство всех людей, независимо от наций и веры. Всегда. Жестко!Светлая память. Помню. Рад, что знал и общался с Эдуардом Поляковым.