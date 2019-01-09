85. Желаем Муртазе Рахимову дожить до суда

Вышла новая книга уфимского журналиста Сергея Орлова, дипломанта премии имени А. Сахарова «За журналистику как поступок». По сути – это пунктир новейшей истории Башкирии: значимые события последних лет автор зафиксировал легким слогом, сочетая факты, логику, иронию и сарказм. В итоге получилась трагикомическая хроника общественно - политической жизни республики, над которой можно и плакать и смеяться. Две предыдущие книги Сергея Орлова «Ликвидация Уфимской губернии» и «Пирамида Салавата» имели успех у читающей публики.Настоящее издание уникально тем, что по своей тематике не имеет конкурентов. Читатели узнают много нового о Башкирии и ее первом президенте, а так же о многом другом, о чем в прежние годы предпочиталось молчать. Книга, включившая в себя множество имен и фактов, будет полезна для политиков, общественных деятелей, журналистов. Перечень упоминаемых лиц богат и разнообразен: Аллаяров, Алешин, Байдавлетов, Бигнов, Веремеенко, Валеев, Валиева, Ганцев, Галин, Дильмухаметов, Диваев, Загреев, Изместьев, Касьянов, Лаврентьев, Мажитов, Мурзагулов, Нигматуллин (муфтий), Никон (архиепископ), Сарбаев, Сафин, Самородов, Толкачев, Филиппов, Хуртин, Шарафутдинов, Швецов, Шушпанов, Яушев, и др....К сожалению, Рахимов недооценен. Его не закрепощенная докладами, вольная речь могла бы стать еще одним брендом Башкирии, как мед и кумыс. Он мог бы выступать на сцене. Это другим для успеха нужно много работать: сочинять, репетировать, а Муртазе Губайдулловичу достаточно просто открыть рот. Но в силу природной скромности мастера редко кому удавалось насладиться его живым словом.Год назад страна обсуждала скандальное интервью президента Башкирии газете «Московский комсомолец». Резонанс вызвала неожиданная критика Кремля с внутренней стороны. Феодал возмущался феодальными порядками, критиковал «Единую Россию» и стыдил руководство РФ за неправильное ведение экономической политики. Злые языки утверждают, будто таким образом Рахимов добился выезда сына за пределы России. Подозреваю, журналист «МК» использовал только малую часть того, что услышал.Недавно в моем распоряжении оказался текст, очень похожий на распечатку диктофонной записи. Москвичи – они такие – ничего святого. Не берусь ничего утверждать, но с большой долей вероятности перед вами сам МГР в раскованной неофициальной обстановке:− Вот это слово «националистическая карта» я вообще не понимаю, о чем разговор. У нас с националистической картой было бы, я понимаю, если бы у нас в республике было все для башкир, а у нас наоборот.Я же знаю, когда мы глав меняем, приходит новый, совершенно другая ситуация. Вот пришел в Иглинском районе глава (Исхаков − авт). Уже 5-6 год работает. Везде ходит. Везде предприниматели. Я на ферму пришел, там станки стоят. Где, откуда взял? Да вот в Ивановской области развалилось, станки привезли, станки крутят.− У нас в выборах участвуют 99%, а иногда и 99, 8% людей. Вот говорят, административный ресурс. Просто исторически менталитет людей: раз выборы – это праздник. У нас районы занимают 850 тыс. – они все равно выходят, у нас маленькие города тоже голосуют. Раньше у нас проблемы были с Уфой, сейчас Уфа голосует – 80 – 85%. Никто не давит, никто ничего не говорит.– У нас сегодня менталитет такой. Интеллект такой. Разве так может быть? Не можем создать демократическое общество. Кто мог подумать в наше время, что в Америке придет негр? Ведь лет 40 назад помните, что происходило в Америке? А сегодня пришел негр… Вот это да, демократия!− Когда это будет? Отдыхать буду. По Башкирии посмотрю, что делается. Я ведь в отпуске никогда не бываю. Я и в субботу, и в воскресенье здесь. Я здесь работаю и все на местах. Хотя трудно сказать, по сотовому телефону говорит, а на самом деле, где он?− Успею. Может к этому времени будет другой подход, времена ведь меняются. Без меня здесь никого не примут. Никогда.Книга «О Рахимове и не только...» продается в магазине: «А-книга», ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей». Для приобретения по почте обращайтесь к автору по (E-Mail) sergey.orlov.ufa@gmail.com***«Не нужно торжеств», – сказал первый Президент РБ Муртаза Рахимов на встрече с врио главы РБ Радием Хабировым. Что он имел в виду, Муртаза Губайдуллович пояснил журналистам ProUfu.ru. Мы встретились с ним накануне его юбилея.Время работатьМуртаза Губайдуллович: Я не хочу никаких торжеств. Внутренне не приемлю какого-то праздника на уровне республики. Сегодня есть столько неотлагательных дел, нет места праздным мероприятиям. Есть ежедневная работа, которую нельзя подменять торжествами. У меня всегда было правило: сделай – отдыхай. Хотя мне говорят, что юбилей – это имиджевое мероприятие для республики. Но я не верю в некие политические рейтинги, которые публикуются сейчас и забываются завтра, в которых создаются надуманные образы под словом «имидж».– Простите, Муртаза Губайдуллович, но различные рейтинги часто определяли назначения и отставки руководителей регионов…– Я тут думаю проще. Различные политические рейтинги должны отражать уровень жизни в стране. Не должна политика быть выше экономики.Да, мы видим: у всех иномарки, модные гаджеты и прочее. Но другая реальность – это падение доходов большой части населения, вымирание села и, главное, отсутствие перспектив у людей. Моему поколению всегда было тяжело: война, разруха, восстановление. Но у нас была реальная перспектива на будущее. Это сложно объяснить, но и ваши родители скажут, что жили не просто с надеждой, а с перспективой. Сейчас, на этом пороге лет, мне особенно больно за молодых. Больно, когда вижу данные по демографии…– Мы как-то жестко начали разговор. Но все же почему Вы отказались от официального юбилея?– Уровень руководителя определяют испытания, которые он проходит. Я сталкивался с ними не один раз. Та же фенольная катастрофа меня коснулась не только как руководителя региона, но и как производственника. Я ее осознавал через эту двойную призму. Радию Фаритовичу достался Сибай. Мы вместе желаем городу решения всех его проблем, но понимаем, что это целый комплекс проблем. Федеральный центр, крупный бизнес, социалка, экология – много чего… Все вроде бы очевидно. Я не могу, не имею права радоваться тогда, когда нашей республике сложно. И Радию Фаритовичу сейчас отнюдь не легко.– Но у него же карт-бланш. Он из когорты молодых политиков. У них есть коммуникации, интернет, они все докажут онлайн.– Интернет? Да, через него они могут слышать людей, но это не значит понимать. Чтобы понимать, а не просто видеть и слышать, каждый министр должен быть специалистом в своей сфере, а не сидеть в соцсетях.– А что тогда делать молодым политикам? Сложнее им сегодня или легче?– Печально, но значимые рычаги управления на уровне регионов сегодня утрачены. Мне кажется, что сегодня главы субъектов обладают меньшими правами, чем губернаторы Российской империи. Федеральная вертикаль требует держать свою линию, которая не всегда в интересах республики с муниципалитетами. Нас обвиняли в сепаратизме, убрали местных в силовых структурах. В итоге мы видим только громкие коррупционные скандалы с приезжими. Перед командой Радия Фаритовича стоят непростые задачи, им во многом сложнее. Вы говорите, что современные коммуникации облегчают им жизнь, но это не заменит реального уровня жизни простых людей. Ты можешь вести видеочат с главами районов из дома, но не знать, что происходит на самом деле. Надо мной по-доброму и по-злому шутили, что меня главы сопровождали вдоль дорог. Да, так и было. Зато я с каждого спрашивал за эти самые конкретные дороги, школы и поля. Меня даже пытались обмануть в Мелеузовском районе, мол, не моя территория. Но если ты еженедельно обзваниваешь всех глав районов, объезжаешь половину республики, то тебя трудно обмануть. Реальные слова, дела и люди чувствуются. Поэтому пожелаем успехов новой команде и понимания реальности.Восемь лет безвременья– Раз уж о былом, о чем сожалеете как о незавершенном?– Всей жизни на все не хватит. Конечно, есть многое, что не успел тогда как глава республики. Вот Вы родом из Белокатайского района. Я помню каждую деталь по принятию решений по этому району. Как хотели построить водохранилище в Соколках или дорогу в Белянку. Это один твой район, а сеть мини-ГРЭС, которые мы планировали во многих других районах. Это не просто обеспечение своим электричеством в Каге, Узяне или Зилаире, это водоем. Это купание детей, рыбохозяйство и многое другое. Простые, казалось бы, вещи, но которые определяют качество жизни на селе. Не все успели.Отдельная боль и гордость – это дороги. В свое время «Башнефть» много строила. Вместе мы многое сделали, но не все успели. Так же и с газом. Теперь все это сложнее. Сейчас власти живут своей жизнью, а корпорации – своей.– А почему с Рустэмом Закиевичем не сложилось?– Мне самому непонятно. Я-то его всегда поддерживал. Вообще, рассматриваю руководителя через призму успехов республики, появления новых производств или программ. Все прошлые годы нам говорили слово «инвестиции», но, кроме скандального «Кроношпана», ничего к нам не пришло. До Хамитова построен «Ласселсбергер Керамикс» – крупное предприятие, работающее по всему миру. Его руководитель признался мне недавно, что за все годы так и не смог попасть к Хамитову на прием. Зато их уже принял Радий Фаритович. Сегодня австрийцы готовы вложить еще 200 млн евро в новый проект в Абзелиловском районе. Мне известно еще о нескольких проектах, которые могли прийти в республику раньше, но намерены реализоваться только сейчас.– А как же противодействие фонду «УРАЛ», разве это не шпилька Вам?– Это не личный вопрос. Фонд находится в республике, хранит средства здесь, помогает жителям и организациям Башкортостана. О проделанной работе судить жителям Башкортостана. Очень жаль, что в благоприятный период времени не случилось позитивного взаимодействия власти с фондом. Сложилось впечатление, что Рустэм Хамитов в ключевой момент сработал не на интерес республики, а на какие-то корпорации.Не буду опровергать мифы, но средства от продажи нефтянки были сконцентрированы в регионе. Это было основой фонда. После известных событий возможности фонда «УРАЛ» уже не такие огромные.Приведено в сокращении.