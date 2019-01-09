Книги Сергея Орлова:

«О Рахимове и не только»;

«Ликвидация Уфимской губернии: Как это было?»;

«Пирамида Салавата» -

Можно купить в магазине «А-книга»

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85. Желаем Муртазе Рахимову дожить до суда

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Вышла новая книга уфимского журналиста Сергея Орлова, дипломанта премии имени А. Сахарова «За журналистику как поступок». По сути – это пунктир новейшей истории Башкирии: значимые события последних лет автор зафиксировал легким слогом, сочетая факты, логику, иронию и сарказм. В итоге получилась трагикомическая хроника общественно - политической жизни республики, над которой можно и плакать и смеяться. Две предыдущие книги Сергея Орлова «Ликвидация Уфимской губернии» и «Пирамида Салавата» имели успех у читающей публики.

85. Желаем Муртазе Рахимову дожить до суда


Настоящее издание уникально тем, что по своей тематике не имеет конкурентов. Читатели узнают много нового о Башкирии и ее первом президенте, а так же о многом другом, о чем в прежние годы предпочиталось молчать. Книга, включившая в себя множество имен и фактов, будет полезна для политиков, общественных деятелей, журналистов. Перечень упоминаемых лиц богат и разнообразен: Аллаяров, Алешин, Байдавлетов, Бигнов, Веремеенко, Валеев, Валиева, Ганцев, Галин, Дильмухаметов, Диваев, Загреев, Изместьев, Касьянов, Лаврентьев, Мажитов, Мурзагулов, Нигматуллин (муфтий), Никон (архиепископ), Сарбаев, Сафин, Самородов, Толкачев, Филиппов, Хуртин, Шарафутдинов, Швецов, Шушпанов, Яушев, и др.

85. Желаем Муртазе Рахимову дожить до суда


Отрывок из книги «О Рахимове и не только...»

...К сожалению, Рахимов недооценен. Его не закрепощенная докладами, вольная речь могла бы стать еще одним брендом Башкирии, как мед и кумыс. Он мог бы выступать на сцене. Это другим для успеха нужно много работать: сочинять, репетировать, а Муртазе Губайдулловичу достаточно просто открыть рот. Но в силу природной скромности мастера редко кому удавалось насладиться его живым словом.

Год назад страна обсуждала скандальное интервью президента Башкирии газете «Московский комсомолец». Резонанс вызвала неожиданная критика Кремля с внутренней стороны. Феодал возмущался феодальными порядками, критиковал «Единую Россию» и стыдил руководство РФ за неправильное ведение экономической политики. Злые языки утверждают, будто таким образом Рахимов добился выезда сына за пределы России. Подозреваю, журналист «МК» использовал только малую часть того, что услышал.

Недавно в моем распоряжении оказался текст, очень похожий на распечатку диктофонной записи. Москвичи – они такие – ничего святого. Не берусь ничего утверждать, но с большой долей вероятности перед вами сам МГР в раскованной неофициальной обстановке:

О национализме

− Вот это слово «националистическая карта» я вообще не понимаю, о чем разговор. У нас с националистической картой было бы, я понимаю, если бы у нас в республике было все для башкир, а у нас наоборот.

О кадрах

Я же знаю, когда мы глав меняем, приходит новый, совершенно другая ситуация. Вот пришел в Иглинском районе глава (Исхаков − авт). Уже 5-6 год работает. Везде ходит. Везде предприниматели. Я на ферму пришел, там станки стоят. Где, откуда взял? Да вот в Ивановской области развалилось, станки привезли, станки крутят.

О выборах

− У нас в выборах участвуют 99%, а иногда и 99, 8% людей. Вот говорят, административный ресурс. Просто исторически менталитет людей: раз выборы – это праздник. У нас районы занимают 850 тыс. – они все равно выходят, у нас маленькие города тоже голосуют. Раньше у нас проблемы были с Уфой, сейчас Уфа голосует – 80 – 85%. Никто не давит, никто ничего не говорит.

О демократии

– У нас сегодня менталитет такой. Интеллект такой. Разве так может быть? Не можем создать демократическое общество. Кто мог подумать в наше время, что в Америке придет негр? Ведь лет 40 назад помните, что происходило в Америке? А сегодня пришел негр… Вот это да, демократия!

О пенсии

− Когда это будет? Отдыхать буду. По Башкирии посмотрю, что делается. Я ведь в отпуске никогда не бываю. Я и в субботу, и в воскресенье здесь. Я здесь работаю и все на местах. Хотя трудно сказать, по сотовому телефону говорит, а на самом деле, где он?

О кандидатуре преемника

− Успею. Может к этому времени будет другой подход, времена ведь меняются. Без меня здесь никого не примут. Никогда.

Книга «О Рахимове и не только...» продается в магазине: «А-книга», ул. Гоголя, д. 36, ост. транспорта «Музей». Для приобретения по почте обращайтесь к автору по (E-Mail) sergey.orlov.ufa@gmail.com

Максим Аверьянов, Уфа, Башкирия - Башкортостан

***

«Не нужно торжеств», – сказал первый Президент РБ Муртаза Рахимов на встрече с врио главы РБ Радием Хабировым. Что он имел в виду, Муртаза Губайдуллович пояснил журналистам ProUfu.ru. Мы встретились с ним накануне его юбилея.

Время работать

Муртаза Губайдуллович: Я не хочу никаких торжеств. Внутренне не приемлю какого-то праздника на уровне республики. Сегодня есть столько неотлагательных дел, нет места праздным мероприятиям. Есть ежедневная работа, которую нельзя подменять торжествами. У меня всегда было правило: сделай – отдыхай. Хотя мне говорят, что юбилей – это имиджевое мероприятие для республики. Но я не верю в некие политические рейтинги, которые публикуются сейчас и забываются завтра, в которых создаются надуманные образы под словом «имидж».

– Простите, Муртаза Губайдуллович, но различные рейтинги часто определяли назначения и отставки руководителей регионов…

– Я тут думаю проще. Различные политические рейтинги должны отражать уровень жизни в стране. Не должна политика быть выше экономики.

Да, мы видим: у всех иномарки, модные гаджеты и прочее. Но другая реальность – это падение доходов большой части населения, вымирание села и, главное, отсутствие перспектив у людей. Моему поколению всегда было тяжело: война, разруха, восстановление. Но у нас была реальная перспектива на будущее. Это сложно объяснить, но и ваши родители скажут, что жили не просто с надеждой, а с перспективой. Сейчас, на этом пороге лет, мне особенно больно за молодых. Больно, когда вижу данные по демографии…

– Мы как-то жестко начали разговор. Но все же почему Вы отказались от официального юбилея?

– Уровень руководителя определяют испытания, которые он проходит. Я сталкивался с ними не один раз. Та же фенольная катастрофа меня коснулась не только как руководителя региона, но и как производственника. Я ее осознавал через эту двойную призму. Радию Фаритовичу достался Сибай. Мы вместе желаем городу решения всех его проблем, но понимаем, что это целый комплекс проблем. Федеральный центр, крупный бизнес, социалка, экология – много чего… Все вроде бы очевидно. Я не могу, не имею права радоваться тогда, когда нашей республике сложно. И Радию Фаритовичу сейчас отнюдь не легко.

– Но у него же карт-бланш. Он из когорты молодых политиков. У них есть коммуникации, интернет, они все докажут онлайн.

– Интернет? Да, через него они могут слышать людей, но это не значит понимать. Чтобы понимать, а не просто видеть и слышать, каждый министр должен быть специалистом в своей сфере, а не сидеть в соцсетях.

– А что тогда делать молодым политикам? Сложнее им сегодня или легче?

– Печально, но значимые рычаги управления на уровне регионов сегодня утрачены. Мне кажется, что сегодня главы субъектов обладают меньшими правами, чем губернаторы Российской империи. Федеральная вертикаль требует держать свою линию, которая не всегда в интересах республики с муниципалитетами. Нас обвиняли в сепаратизме, убрали местных в силовых структурах. В итоге мы видим только громкие коррупционные скандалы с приезжими. Перед командой Радия Фаритовича стоят непростые задачи, им во многом сложнее. Вы говорите, что современные коммуникации облегчают им жизнь, но это не заменит реального уровня жизни простых людей. Ты можешь вести видеочат с главами районов из дома, но не знать, что происходит на самом деле. Надо мной по-доброму и по-злому шутили, что меня главы сопровождали вдоль дорог. Да, так и было. Зато я с каждого спрашивал за эти самые конкретные дороги, школы и поля. Меня даже пытались обмануть в Мелеузовском районе, мол, не моя территория. Но если ты еженедельно обзваниваешь всех глав районов, объезжаешь половину республики, то тебя трудно обмануть. Реальные слова, дела и люди чувствуются. Поэтому пожелаем успехов новой команде и понимания реальности.

Восемь лет безвременья

– Раз уж о былом, о чем сожалеете как о незавершенном?

– Всей жизни на все не хватит. Конечно, есть многое, что не успел тогда как глава республики. Вот Вы родом из Белокатайского района. Я помню каждую деталь по принятию решений по этому району. Как хотели построить водохранилище в Соколках или дорогу в Белянку. Это один твой район, а сеть мини-ГРЭС, которые мы планировали во многих других районах. Это не просто обеспечение своим электричеством в Каге, Узяне или Зилаире, это водоем. Это купание детей, рыбохозяйство и многое другое. Простые, казалось бы, вещи, но которые определяют качество жизни на селе. Не все успели.

Отдельная боль и гордость – это дороги. В свое время «Башнефть» много строила. Вместе мы многое сделали, но не все успели. Так же и с газом. Теперь все это сложнее. Сейчас власти живут своей жизнью, а корпорации – своей.

– А почему с Рустэмом Закиевичем не сложилось?

– Мне самому непонятно. Я-то его всегда поддерживал. Вообще, рассматриваю руководителя через призму успехов республики, появления новых производств или программ. Все прошлые годы нам говорили слово «инвестиции», но, кроме скандального «Кроношпана», ничего к нам не пришло. До Хамитова построен «Ласселсбергер Керамикс» – крупное предприятие, работающее по всему миру. Его руководитель признался мне недавно, что за все годы так и не смог попасть к Хамитову на прием. Зато их уже принял Радий Фаритович. Сегодня австрийцы готовы вложить еще 200 млн евро в новый проект в Абзелиловском районе. Мне известно еще о нескольких проектах, которые могли прийти в республику раньше, но намерены реализоваться только сейчас.

– А как же противодействие фонду «УРАЛ», разве это не шпилька Вам?

– Это не личный вопрос. Фонд находится в республике, хранит средства здесь, помогает жителям и организациям Башкортостана. О проделанной работе судить жителям Башкортостана. Очень жаль, что в благоприятный период времени не случилось позитивного взаимодействия власти с фондом. Сложилось впечатление, что Рустэм Хамитов в ключевой момент сработал не на интерес республики, а на какие-то корпорации.

Не буду опровергать мифы, но средства от продажи нефтянки были сконцентрированы в регионе. Это было основой фонда. После известных событий возможности фонда «УРАЛ» уже не такие огромные.

Приведено в сокращении.

ПроУфу
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  • 1 | 07.02.2019, 08:34 | Автор: Дед
    Публикации: 2 | Комментарии: 4425 | Рейтинг: -713,2
На могиле Хрущева стоит памятник Неизвестного в черном цвете с одной стороны и белый другой стороны. Вот у Бабая есть белая сторона и черная. История все расставит на свои места.
Поздравляю Муртазу Губайдуловича с Днем рождения. Желаю здоровья и долголетия.



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  • 2 | 07.02.2019, 09:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Как точно выразилш автор рисунка всю суть муртаЗла !
Ведь крыса - это тот, кто не просто ворует, а ворует у своих же!



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  • 3 | 07.02.2019, 09:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
МуриаЗ нарушило не только светские законы но и законы своей религии, и никакое строительство Мечети не спосет его грещшную душу:
Вот один из хадисов, которые порицают приобретение денег незаконным путем:
"если мечеть была построена на халяльные (дозволенные) деньги, то и ее возведение является халялем, а отдавшему свое имущество на данное благое дело полагается награда. Соответственно, если мечеть была возведена на харамные (запретные) деньги, то ее строительство — харам и его не примет Всевышний Аллах. При этом на человека, построившего мечеть, ложится грех, и нет ему за это никакой награды.



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  • 4 | 07.02.2019, 09:31 | Автор: Не зарегистрирован
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Как то быстро забыл РМГ про зачищенный Благовещенск.



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  • 5 | 07.02.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
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Рядом с Шаймиевым, полный лузер.



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  • 6 | 07.02.2019, 09:51 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Муртазла Гандоновича с юбилеем поздравляем и по тяжелее камня ему желаем, и царствия адского в придачу!!!
Очень Опытный



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  • 7 | 07.02.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 07.02.2019, 09:45 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Рядом с Шаймиевым, полный лузер.
***
Стоим с Урал Насырычем под мостом.
По мосту идут машины.
Значит хорошо живет башкирский народ!



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2

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  • 8 | 07.02.2019, 10:29 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Когда снимут глав администраций, ошибочно поставленных еще при президенте РБ Рахимове?



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  • 9 | 07.02.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Человек РАБОТАЛ. А вы только тявкаете.

Спасибо Вам, Муртаза Губайдуллович!



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2

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  • Наблюдатель
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  • 10 | 07.02.2019, 10:44 | Автор: natall
    Публикации: 552 | Комментарии: 183 | Рейтинг: +83,3
Хорошо наработал. Сынок-гомосексуалист в Австрии очень рад такому папаше-вору



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4

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  • Гость
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  • 11 | 07.02.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 07.02.2019, 10:36 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Человек РАБОТАЛ. А вы только тявкаете.

Спасибо Вам, Муртаза Губайдуллович!
__________________________

Во благо чего он работал и чего наработал? Кто сможет вкратце?



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3

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  • 12 | 07.02.2019, 10:52 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Стоим с Урал Насырычем под мостом.
По мосту идут машины.
Значит хорошо живет башкирский народ!

Этот Урал Насырович редкая сволочь !!! Нацик. законченный, который проложил дорогу нынешним нацикам . Таким как, министр культуры Шафикова Аминушка и все её замы.
Сука последняя !!!



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  • 13 | 07.02.2019, 10:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Главная основа существования человека по Канту – энергия мысли, разум.
Судя по "разбитому корыту" основой жизни Рахимова была жажда денег и славы?



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  • 14 | 07.02.2019, 10:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.............." Моему поколению всегда было тяжело: война, разруха, восстановление. Но у нас была реальная перспектива на будущее. Это сложно объяснить, но и ваши родители скажут, что жили не просто с надеждой, а с перспективой. Сейчас, на этом пороге лет, мне особенно больно за молодых..."
=========================================
О , это прогресс в мышлении ! Если уж об этом говорит
Муртаза Губайдуллович , то и вправду с ПЕРСПЕКТИВАМИ для
людей и нашей страны полный КИЗДЕЦ !



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  • 15 | 07.02.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
.........." Я тут думаю проще. Различные политические рейтинги должны
отражать уровень жизни в стране.
Не должна политика быть выше
экономики...."
===============================================
Вот это и есть правда жизни ! Экономика ВСЕГДА
отражает правду в политике ! Выходит , Бабай все еще
адекватен в определении нашего реального уровня " достижений "



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2

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  • 16 | 07.02.2019, 11:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
..........." Печально, но значимые рычаги управления на уровне регионов сегодня утрачены. Мне кажется, что сегодня главы субъектов обладают меньшими правами, чем губернаторы Российской империи. Федеральная вертикаль требует держать свою линию, которая не всегда в интересах республики с муниципалитетами. ...."
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При такой форме правления и грабежа регионов , московской мафией распад государства это просто вопрос времени !



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1

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  • Гость
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  • 17 | 07.02.2019, 11:14 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
Раз столько визгу от наташек, значит человек чего-то стоит.



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3

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  • Гость
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  • 18 | 07.02.2019, 11:24 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Мне понравилось интервью , спокойно и рассудительно .
Главное , правдиво о настоящем состоянии РБ !
Но и Бабай , немало наворотил дел в свою бытность !
Чего стоит угарный национализм и утрата Баш ТЭК(а)
Сколько вражды пошло между татарами и башкирами ,
после башкирского шовинизма .
Теперь это тлеющий огонь , который не потухнет
как бы не старались !



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5

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  • Эксперт
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  • 19 | 07.02.2019, 11:42 | Автор: юнг
    Публикации: 334 | Комментарии: 36710 | Рейтинг: +5687,8
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
...............Перечень упоминаемых лиц богат и разнообразен: Аллаяров, Алешин, Байдавлетов, Бигнов, Веремеенко, Валеев, Валиева, Ганцев, Галин, Дильмухаметов, Диваев, Загреев, Изместьев, Касьянов, Лаврентьев, Мажитов, Мурзагулов, Нигматуллин (муфтий), Никон (архиепископ), Сарбаев, Сафин, Самородов, Толкачев, Филиппов, Хуртин, Шарафутдинов, Швецов, Шушпанов, Яушев, и др.

=======================Остановлюсь только на Никоне (не фотоаппарате, а архиепископе). Пересекался с ним в 80-е годы, когда предлагал бесплатную помощь в распределении гуманитарки. Тогда "проклятый Запад" завалил нас медпомощью- от шприцов. до дорогих лек4арств. Отказался, хотя сам по образованию врач (Казанский мед. институт).
Потом эти препараты благополучно продавались на черном рынке.
Благополучно переехал в хоромы Уралки Рахимова (4-х этажный дворец на ул. Коммунистической с кинозалом, сауной и бассейном).
Клятву Гиппократа напрочь забыл. Основная деятельность- присутствие на собраниях, презентациях и приемах.
Что, впрочем, неудивительно,ибо все попы одинаковы (см. Е. Грекулов- Нравы русского духовенства- пьянство, обжорство, содомия. блуд, педофилия, ростовщичество. Документальные свидетельства, СПб, 1929).



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3

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  • Гость
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  • 20 | 07.02.2019, 11:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
При такой форме правления и грабежа регионов , московской мафией распад государства это просто вопрос времени !
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Конечно чужая мафия виновата, а свое ворье во власти нет.



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2

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