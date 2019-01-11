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В чем шаймиевская модель проиграла модели Рахимова

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Главным обсуждаемым событием уходящей недели в Башкортостане стал 85-летний юбилей первого президента Муртазы Рахимова. Понятно, что об этом вспомнили почти все СМИ региона. Звучали хвалебные оды, милые воспоминания его современников. А нынешний врио главы Радий Хабиров и вовсе назвал его своим учителем. Человек, 18 лет возглавлявший большую республику, перестает быть просто человеком. Вся его личность автоматически рассматривается через призму его деятельности. И почтенный юбилей — это еще один повод вспомнить о первом президенте Башкортостана.

В чем шаймиевская модель проиграла модели Рахимова


Начнем, пожалуй, с подъёма Муртазы Губайдулловича на олимп власти. В 1990 году Рахимов избирается депутатом Верховного Совета БАССР. Ситуация была более чем благоприятна для карьеры директора нефтеперерабатывающего завода. Башкирский обком КПСС после крушения первого секретаря Мидхата Шакирова, а также недолгого и, в целом, неудачного правления его сменщика Равмера Хабибуллина, потерял реальные рычаги влияния на политические процессы в республике. И в этих условиях центр власти в республике сместился в Верховный Совет, председателем которого и стал Муртаза Рахимов.

В 1992 году после, смещения с должности премьер-министра республики Марата Миргазямова, наш юбиляр становится, по сути, полноправным хозяином республики. А в следующем, 1993 году окончательно оформляет это, став президентом Башкортостана.

Одним из отличительных признаков эпохи Муртазы Рахимова был ярко выраженный антагонизм по отношению к Татарстану. С тех самых времен и идет популярное сравнение двух республик. Вызвано оно было, в первую очередь, татарским вопросом в самом Башкортостане, а политика по отношению к татарскому населению со временем стала проецироваться и на соседнюю республику.

Сыграли свою роль и экономические успехи самого Татарстана. Сторонники Муртазы Рахимова утверждают, что до 2010 года обе республики развивались на равных и, мол, экономическое отставание Башкортостана началось только после ухода первого президента со своего поста. В реальности же, если мы посмотрим незашоренным взглядом, то отставание от Татарстана началось практически сразу же после восхождения на престол Муртазы Рахимова. Ознаменовалось это прежде всего падением правительства грамотного хозяйственника-управленца Марата Миргазямова. В результате к середине 90-х это отставание начало оформляться уже в наглядные экономические показатели.

Так, в 1995 году внутренний региональный продукт (ВРП) Башкортостана составлял 56,5 млрд рублей, а Татарстана — 65,7 млрд. рублей. Т.е. Башкортостан выдавал только 86% того, что выдавала экономика Татарстана. Это при том, что в том же 1995 году население Башкортостана (4,06 млн чел.) существенно превышало по своей численности население Татарстана (3,7 млн чел.). В дальнейшем это отставание только усилилось.

Так, к 2002 году ВРП Башкортостана (187,8 млрд руб.) составляло уже только 74,9% от ВРП соседней республики (250,5 млрд руб.). К концу эпохи Рахимова, т.е. к 2009 году, ВРП РБ скатился до показателя в 73% от ВРП Татарстана (647,9 и 884,2 млрд руб. соответственно). В пострахимовскую эпоху кривая отставания по уровню ВРП была заморожена, оставшись на том же уровне. К примеру, в 2015 году ВРП Башкортостана составил 1317 млрд рублей или 73,6% от ВРП Татарстана (1788 млрд руб.).

По мере укрепления власти Муртазы Рахимова его отношения с татарским населением республики портились семимильными шагами. Оно и понятно: помимо своебразной кадровой политики с протекцией для титульной нации здесь были и гораздо более показательные вещи: 1) отказ включить татарский язык в число государственных; 2) фальсификация итогов переписи населения; 3) весьма красноречивый отказ от реализации даже собственного указа "О дополнительных мерах по удовлетворению национально-культурных потребностей татарского населения Башкортостана", принятого в июле 2003 года. Этот указ, состоявший из 4-х пунктов, не был выполнен ни по одному из них.

Более того, на этой почве он позволял себе и откровенно хамские заявления. К примеру, перед вторым съездом татар республики (летом 2002 года) Муртаза Рахимов на публичной встрече с представителями татарской интеллигенции на вопрос о будущем статусе татарского языка заявил следующее: "Не жуйте говно про статус татарского языка. Никогда этому не бывать!..". Не выполнил он и своего предвыборного обещания, данного им в декабре 2003-го, придать татарскому языку статус государственного. Это, кстати говоря, к вопросу о том, что первый президент Башкортостана якобы всегда держал свое слово.

Антитатарская политика Муртазы Рахимова приобрела со временем совсем уж карикатурные манеры. Доходило до того, что на территорию Башкортостана не пускали многих артистов из соседней республики (к примеру, Габдельфата Сафина). Главный театр Татарстана, драмтеатр имени Г.Камала, смог пробиться к своим уфимским зрителям только осенью 2010 года — после 10 лет фактического запрета на въезд на территорию республики. Татарский телеканал "Татарстан — Новый Век" (ТНВ) также долгие годы не регистрировали в кабельных сетях, также данный телеканал не мог открыть свой корпункт в Уфе (всё это стало возможным тогда же — осенью 2010 года).

Татары Башкортостана отплатили ему той же монетой, став главным фактором ослабления, а затем и падения политической системы Муртазы Рахимова. И за прошедшие 8 лет с момента ухода из власти ни отношение самого Рахимова, ни его сторонников к татарскому вопросу не изменилось. А это значит, что никакого, даже формального примирения между третью частью населения республики и первым президентом Башкортостана нет и, видимо, уже не будет.

В этой связи здесь стоит вспомнить один интересный и многим неизвестный факт. В феврале 2014 года, в честь 80-летнего юбилея Муртазы Рахимова и в знак примирения с ним, видные сановники Казанского Кремля планировали подарить ему дорогого скакуна. Но после интервью Муртазы Рахимова изданию "Лента", где он весьма нелестно отозвался не только о Рустэме Хамитове, обвинив того в "татаризации республики", но и о Республике Татарстан, обвинив её в желании отделиться от России, этот вариант отпал сам собой .

Вообще, к СМИ у Муртазы Рахимова издавна были особые чувства. Это сейчас СМИ, близкие к первому президенту республики, любят жаловаться на некие препятствия в их работе, мол, как это недемократично. При их патроне разговор с неугодными СМИ был короткий — преследования, арест, закрытие. В основном, в памяти у многих остались преследования радиостанции "Титан" в 1998 году. Схожей участи не избежала и еще одна уфимская радиостанция — "Булгар". В разное время преследовались газеты "Идель-Урал", "Вечерний Нефтекамск", "Отечество", "Воля народа" и др. Тиражи неугодных изданий, печатавшихся в соседних регионах, арестовывались силами сотрудников МВД, где у руля долгие годы сидел верный Муртазе Губайдулловичу Рафаэль Диваев. О легальной, открытой работе независмых СМИ в те годы и речи идти не могло.

Еще одной отличительной чертой рахимовского периода было активное применение методов коллективного наказания. Особенно на себе это почувствовали жители республики после приснопамятных выборов 2003 года, когда города и сельские районы, показавшие недостаточную любовь к своему президенту на избирательных участках, подверглись тотальному экономическому разграблению. Особенно пострадал Илишевский район, родина одного из соперников президента РБ на тех выборах — Ралифа Сафина (отец певицы Алсу). Это, к слову, о недавних признаниях последнего в любви к нашему юбиляру. Ну, а благовещенские события декабря 2004 г. вообще "прославили" республику в масштабах всей страны. Идея использовать дубинку омона как средство решения политических вопросов легализовалась именно тогда.

Пожалуй, главным показательным символом наследия Муртазы Губайдулловича является (вот уже 11 лет) недостроенное здание мечети на проспекте Салавата Юлаева в Уфе. В свое время желание переплюнуть Казань и построить Соборную мечеть выше и больше казанской мечети "Кул Шариф" сыграло злую шутку (некоторые даже усматривают в этом некий знак свыше). Сначала деньги просто своровали, успев поставить лишь сваи (кстати, никто за это не был наказан). Затем к теме окончания строительства возвращались неоднократно, но, как говорится, всегда что-то мешало. Не помогло даже переименование храма в "әл-Рәхим".

Центральное место в политическом наследии Муртазы Рахимова можно смело отдать нефтяному комплексу. Благодаря нефтянке, по сути, "хребту" экономики Башкортостана Муртаза Губайдуллович и сделал свою административную и политическую карьеру. Но именно с нефтянкой связан и главный негативный шлейф в его политической биографии — приватизация и потеря этого "хребта". Сначала нефтянка перешла де-факто под контроль его сына Урала Рахимова, а затем — по мере расшатывания политической системы Муртазы Рахимова — она была отдана на откуп финансовым группам из Москвы.

Компания "Башнефть" была приватизирована, а деньги от приватизации плавно перетекли не в бюджет республики, а чудеснейшим образом осели в фонде "Урал". Эти финансовые средства под шапкой благотворительного фонда до сих пор являются главным фактором влияния Муртазы Рахимова и его сторонников на политическую ситуацию в республике.

Платой за эти манипуляции с достоянием 4-хмиллионного народа республики стало бегство Урала Рахимова в Австрию, откуда его безуспешно по линии Интерпола пыталась вытащить российская Фемида. Итог всего этого — "Башнефть" не в руках республики, а единственный наследник уже вряд ли сможет когда-либо вернуться в родную республику.

После этого возникает закономерный вопрос: неужели наследие Муртазы Рахимова сплошь соткано из такой вот негативной мозаики? Неужели то, о чем говорят его сторонники, называя его аксакалом, неправда? Обычно в качестве положительного вспоминают финансовые вливания в социальную сферу, строительство дорог и т.д. За любовь к перерезанию ленточек даже придумали прозвище "открывашка". Но почему-то львиная доля вливаний в социалку шла в строго очерченном географическом направлении — на юго-восток республики, который сторонники Муртазы Губайдулловича всё еще называют несправедливо обделенным регионом Башкортостана. За годы правления Муртазы Губайдулловича в графике его деловых поездок даже выработалась своя строгая специализация: 1) поездки на юго-восток республики с целью перерезания ленточек (открытия новых школ, спортивно-культурных объектов, асфальтирование новых дорог); 2) поездки на запад республики с целью проверки того, как колосятся поля, качается ли нефть и т.д.

Вот такая вот своебразная специализация: в одной части республики — экономика, а в другой — социалка. До сих пор стоят заасфальтированными улицы даже в самых маленьких, уже фактически умирающих селах горной части республики (о чем жители других территорий Башкортостана могут только мечтать). В этом может убедиться каждый, кто решится, к примеру, путешествовать по селам Бурзянского района. Поэтому неудивительно, что жители этой части республики до сих пор с теплотой вспоминают первого президента республики. И надо признать в этом случае есть за что.

Второй момент. Муртаза Рахимов многое сделал для роста национального самосознания башкир Башкортостана. При нем в республике был буквально культ всего башкирского: и в отношении культурной политики, и в отношении политики памяти. Это, кстати говоря, серьезно контрастирует с тем, какое отношение к этому вопросу было в Татарстане. Здесь, пожалуй, единственный случай, когда Татарстан шаймиевской модели проигрывает Башкортостану рахимовской модели.

Надо отдать должное: на сегодняшний день Муртаза Рахимов остается важным игроком на политическом поле Башкортостана. Финансовая подушка в виде фонда "Урал" и мощные медиаресурсы обеспечивают это влияние. Но вместе с тем следует признать, что Муртаза Рахимов на сегодяшний день это скорее символ его сторонников, тех, кто стремится вернуть политические реалии его эпохи. Но, как известно, дважды в одну реку не войти, а колесо истории в это время ушло уже далеко вперед, и обратно его не вернуть.

Ильнар Гарифуллин






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  • 1 | 09.02.2019, 09:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
В чем шаймиевская модель проиграла модели Рахимова
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Сравнивать муртаЗло с шамиевым, все равно что член с пальцем.



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  • 2 | 09.02.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
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Жопаморда раздул национализм в республике. Сына вырастил выродком. Предприятия просрал. Чумо. Плюсов нет. Пускай на юговостоке и закопают, где асфальтировал



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  • 3 | 09.02.2019, 09:53 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодец ! Молодец Ильнар Гарифуллин, все точно и правильно написано ! Но Вы забыли еще добавить , что Муртазел делал реальные попытки сдружиться с чеченскими боевиками , для " блага " своего башкирского национализма !



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  • 4 | 09.02.2019, 10:10 | Автор: Не зарегистрирован
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Москва выкрутила руки у Рахимова (как только не наезжали, как Благовещенск раздули) и отобрали нефтянку, за то что как Лужков не стал в позу, Путин в благодарность оставил для фонда 2 миллиарда долларов, потом их отобрал, вот и стоит мечеть недостроенной. Если у Рахимова сейчас есть деньги то это крохи от прежнего фонда, на газету Бонус хватает. С одной стороны жалко Бабая, хоть Хабиров пришел похоронят достойно.



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  • 5 | 09.02.2019, 10:24 | Автор: Не зарегистрирован
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Молодец ! Молодец Ильнар Гарифуллин, дурак он все было не так, рассказывать длинно и нет времени.



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  • 6 | 09.02.2019, 10:32 | Автор: Не зарегистрирован
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Москва выкрутила руки у Рахимова
_______________________________
Опять злая москва виновата. А где позиция самого жопомордого? Мог в в качесте протеста уйти в отставку? Так ведь? Нет сцуко, он и нефтянку, и соду в Стерлитамаке отдал, лишь бы оставили поворовать еще на срок, интересы граждан это вообще фуйня для него.



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  • 7 | 09.02.2019, 10:55 | Автор: Не зарегистрирован
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расскажи- ка гарифуллин, кто, как и чем тебя обидел?



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  • 8 | 09.02.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 09.02.2019, 10:55 | Автор:

расскажи- ка гарифуллин, кто, как и чем тебя обидел?
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Ты что недоделок , не грамотный ? Читай и моски развивай !



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  • 9 | 09.02.2019, 11:36 | Автор: alis
    Публикации: 0 | Комментарии: 1240 | Рейтинг: +91,1
“3 | 09.02.19: Не зарегистрирован … забыли еще добавить, что Муртазел ДЕЛАЛ РЕАЛЬНЫЕ ПОПЫТКИ сдружиться с чеченскими боевиками, для " блага " своего башкирского национализма !”

Почему только “…п о п ы т к и…”, Белорецкие леса разве не бабай отдал чехам под мутные сделки с КАМАЗами? А демонстративное проживание с авторитетами в одном подьезде?
А отгрузки медикаментов из Башфармации, когда даже Детская республиканская сидела на голодном пайке и больницы обеспечивались мутными РНО?
Мало мальские поступающие деньги переводились предоплатой зятью помощника УН., который поставлял на хрен ненужное и почти просроченное по цене 3Х? И почти передали же ему всю Башфармацию! Может тому смельчаку, выступившему категорический против этой сделки - хоть грамоту вручить от имени башкирийцев?
Статья как и всегда - на высоте, Ильнур энекаш, МОЛОДЕЦ!



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  • 10 | 09.02.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Ну Ильнар все поставил с ног на голову . Будто татарские культурно -просветительские учреждения притесняют в РБ . Приезжайте к нам в Челябинск и построите все что хотите Таеатр , музей татарской славы и проч проч Даже откроете школы на татьязыке Ведь татар не менее 500 тыс только в самом Челябинске . Губер Дубровский примет вас очень хорошо Поверьте мне ! .В других областях татарская культура очень даже востребована . Необходимы учебники , учителя . культработники и проч.
Я не понял как же определить татар , ведь в паспорте нет национальности . Или каждый может заявить что он татар.? Тогда запишите меня в татары !Может % желающих изучать свой татарский увеличится ?. И не будет ассимиляции татар с соседними народами , прежде всего с русскими Ведь многие ,,уходят " в русские и принимают православие И это похвально!Все таки передовой народ!Надо усилить влияние татар не только в РБ ,а и на русскоязычных территориях.Насчет Благовещенских событий ты туганкай ,неправ.! В казани в 90е годы в открытую действовали хищники - банды, которые ничем не гнушались . Убийство было как обыденное явление . Много лет прошло как справились с таким позорным явлением .В Благовещенске подобное уничтожено еще в зачатке .И это больше заслуга МВД , чем заслуга МГР.
А то что артистов не пускают в РБ - то полнейший бред . Вот певец Салават ФФатхутдинов ездит везде , не гнушаясь РайДК.Правда не все востребованы , залы полупустые ,ибо народ пресыщен избытком культуры. Но востребованы талантливые , независимо от национальности исполнителя Востребованы в одинаковой мере и татарские и башкирские и русские исполнители ., но высокого уровня.
Противопоставлять два родственныхх и близких народа ,говорящих на диалекте тюрки - не злой ли умыселчеловека желающего заявить о себе ? Более коварного врага России и не придумать . Разволокнить народы и перессорить их - вот главная задача таких как как Ильнар -улым !
Далее о ВНП -годы были лихие , и в целом РТ и РБ выглядели очень даже неплохо . Сплошь дотационнные регионы а тут оазиссреди разрухи.! Вот и загорелись глаза у загребущих .Сразу ббыл поставлен вопрос о суверенитете и это удалось Кремлю Далее Глава Республики не мог распоряжаться ТЭК и руководить им Найдено решение , правда не совсем крепкое с некрепкой почвой . Передан Младшему Рахимову А далее уголовное дело , Пока Еще Изместьев не загворил .молчит , и его подставили очень крепко ...Далее проданные активы Евтушенкову были выкручены под угрозой тюремного преследования . И т.о. Нефтянка оказалась ав ,надежных" руках....
Ильнар , не пиши того , чего не знаешь и не баламуть народы !



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  • 11 | 09.02.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 09.02.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
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7 | 09.02.2019, 10:55 | Автор:

расскажи- ка гарифуллин, кто, как и чем тебя обидел?
=============================================
Ты что недоделок , не грамотный ? Читай и моски развивай !
+++++++++++++++++

Он не обижен, он констатирует факт зарождения башкирского национального самосознания. В этом он прав. Мы не русские , мы россияне, национальность башкиры, самосознание башкирское.



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  • 12 | 09.02.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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10 | 09.02.2019, 11:39 | Автор:
............" Губер Дубровский примет вас очень хорошо Поверьте мне ! .В других областях татарская культура очень даже востребована . Необходимы учебники , учителя . культработники и проч.
Я не понял как же определить татар , ведь в паспорте нет национальности . Или каждый может заявить что он татар.? Тогда запишите меня в татары !Может % желающих изучать свой татарский увеличится ?. И не будет ассимиляции татар с соседними народами , прежде всего с русскими Ведь многие ,,уходят " в русские и принимают православие И это похвально!Все таки передовой народ!Надо усилить влияние татар не только в РБ ,а и на русскоязычных территориях.Насчет Благовещенских событий ты туганкай ,неправ.! В казани в 90е годы в открытую действовали хищники - банды, которые ничем не гнушались . Убийство было как обыденное явление . Много лет прошло как справились с таким позорным явлением .В Благовещенске подобное уничтожено еще в зачатке .И это больше заслуга МВД , чем заслуга МГР.
А то что артистов не пускают в РБ - то полнейший бред . Вот певец Салават ФФатхутдинов ездит везде , не гнушаясь РайДК.Правда не все востребованы , залы полупустые ,ибо народ пресыщен избытком культуры. Но востребованы талантливые , независимо от национальности исполнителя Востребованы в одинаковой мере и татарские и башкирские и русские исполнители ., но высокого уровня.
Противопоставлять два родственныхх и близких народа ,говорящих на диалекте тюрки - не злой ли умыселчеловека желающего заявить о себе ? Более коварного врага России и не придумать . Разволокнить народы и перессорить их - вот главная задача таких как как Ильнар -улым !
Далее о ВНП -годы были лихие , и в целом РТ и РБ выглядели очень даже неплохо . Сплошь дотационнные регионы а тут оазиссреди разрухи.! Вот и загорелись глаза у загребущих .Сразу ббыл поставлен вопрос о суверенитете и это удалось Кремлю Далее Глава Республики не мог распоряжаться ТЭК и руководить им Найдено решение , правда не совсем крепкое с некрепкой почвой . Передан Младшему Рахимову А далее уголовное дело , Пока Еще Изместьев не загворил .молчит , и его подставили очень крепко ...Далее проданные активы Евтушенкову были выкручены под угрозой тюремного преследования . И т.о. Нефтянка оказалась ав ,надежных" руках....
Ильнар , не пиши того , чего не знаешь и не баламуть народы !
==================================================
Такие как ты , почему - то сидели и хвалили Муртазела
в 90 годы , за его ярый и бахвалистый национализм !
Выросший на ОЧЕВИДНО ПУСТОЙ в прошлом
Исторической территории !
Превознося свой национализм и шовинизм , над
интернациональным и дружным народом Башкирии !
А сегодня как змеи ползаете и узвиваетесь , чтобы
скрыться за словесной пустой шелухой !
Но факты былого и сегодняшний ИНТЕРНЕТ ,
не дадут забыть , подлую натуру Башнациков !
Народ Башкирии должен вечно быть благодарен
большевикам и СССР !



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  • 13 | 09.02.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Башкиры - были издревне связаны с землей жили на своей земле и питались от земли Тольо в последние десятилетия согнали с земель и они так же оставались в городах такими же спокойными к власти ,, к богатствам , вранью , обману ближнего , трговле и проч Для них была уготована толькло тяжелая фзическая работа
Татары- очень давно лишились своих земель и они были вынуждены бродить по Землес швейной машинкой подмышкой , или стать коробейниками , пойти в услужение как приказчики , Много было и ремесленников .И как евреи приобрели многие навыки и не всегда понятные и некрасивые . Лгать, подставлять , приукрасиь все для своей выгоды.....
А МГР просто обратил на это внимание и призвал башкир занять подобающее место среди народов мира . А некоторые уже умудрились назвать башкир как тупой ленивый , грязный ,малограмотный, и жующий вшей, народ.



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  • Участник
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  • 14 | 09.02.2019, 12:04 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16735 | Рейтинг: -2999,8
города и сельские районы, показавшие недостаточную любовь к своему президенту на избирательных участках, подверглись тотальному экономическому разграблению. Особенно пострадал Илишевский район, родина одного из соперников президента РБ на тех выборах — Ралифа Сафина (отец певицы Алсу).
----------
Врет на голубом глазу как и все татнацики.
Любезный, приведи хоть какие то данные, каким образом ограбили Илишевский район. Коровы увел Рахимов? Зерно вывез из амбаров?



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  • 15 | 09.02.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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12 Где ты нашел национализм и шовинизм ,болезный мой Убогий? Ну =ка приведи пример ,кутак баш !



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  • 16 | 09.02.2019, 12:05 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1905 | Комментарии: 63101 | Рейтинг: +12215,8
самосознание башкирское
______________________________
Габбасов и его соратники на его странице в ФБ мне не ответили - в чем же заключается ваше "самосознание башкирское"?! В чем именно?



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  • Участник
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  • 17 | 09.02.2019, 12:07 | Автор: кац
    Публикации: 0 | Комментарии: 16735 | Рейтинг: -2999,8
Ты же сучонок себя грамотным и даже мусульманином считаешь. А что же ты название мечети производишь от фамилии Рахимова. Ведь Ал-Рахим это одно из 99 имен аллаха.



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  • Гость
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  • 18 | 09.02.2019, 12:08 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 09.02.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
10 | 09.02.2019, 11:39 | Автор:
............" Губер Дубровский примет вас очень хорошо Поверьте мне ! .В других областях татарская культура очень даже востребована . Необходимы учебники , учителя . культработники и проч.
Я не понял как же определить татар , ведь в паспорте нет национальности . Или каждый может заявить что он татар.? Тогда запишите меня в татары !Может % желающих изучать свой татарский увеличится ?. И не будет ассимиляции татар с соседними народами , прежде всего с русскими Ведь многие ,,уходят " в русские и принимают православие И это похвально!Все таки передовой народ!Надо усилить влияние татар не только в РБ ,а и на русскоязычных территориях.Насчет Благовещенских событий ты туганкай ,неправ.! В казани в 90е годы в открытую действовали хищники - банды, которые ничем не гнушались . Убийство было как обыденное явление . Много лет прошло как справились с таким позорным явлением .В Благовещенске подобное уничтожено еще в зачатке .И это больше заслуга МВД , чем заслуга МГР.
А то что артистов не пускают в РБ - то полнейший бред . Вот певец Салават ФФатхутдинов ездит везде , не гнушаясь РайДК.Правда не все востребованы , залы полупустые ,ибо народ пресыщен избытком культуры. Но востребованы талантливые , независимо от национальности исполнителя Востребованы в одинаковой мере и татарские и башкирские и русские исполнители ., но высокого уровня.
Противопоставлять два родственныхх и близких народа ,говорящих на диалекте тюрки - не злой ли умыселчеловека желающего заявить о себе ? Более коварного врага России и не придумать . Разволокнить народы и перессорить их - вот главная задача таких как как Ильнар -улым !
Далее о ВНП -годы были лихие , и в целом РТ и РБ выглядели очень даже неплохо . Сплошь дотационнные регионы а тут оазиссреди разрухи.! Вот и загорелись глаза у загребущих .Сразу ббыл поставлен вопрос о суверенитете и это удалось Кремлю Далее Глава Республики не мог распоряжаться ТЭК и руководить им Найдено решение , правда не совсем крепкое с некрепкой почвой . Передан Младшему Рахимову А далее уголовное дело , Пока Еще Изместьев не загворил .молчит , и его подставили очень крепко ...Далее проданные активы Евтушенкову были выкручены под угрозой тюремного преследования . И т.о. Нефтянка оказалась ав ,надежных" руках....
Ильнар , не пиши того , чего не знаешь и не баламуть народы !
==================================================
Такие как ты , почему - то сидели и хвалили Муртазела
в 90 годы , за его ярый и бахвалистый национализм !
Выросший на ОЧЕВИДНО ПУСТОЙ в прошлом
Исторической территории !
Превознося свой национализм и шовинизм , над
интернациональным и дружным народом Башкирии !
А сегодня как змеи ползаете и узвиваетесь , чтобы
скрыться за словесной пустой шелухой !
Но факты былого и сегодняшний ИНТЕРНЕТ ,
не дадут забыть , подлую натуру Башнациков !
Народ Башкирии должен вечно быть благодарен
большевикам и СССР !
+++++++++++++++++++++++

Великая благодарность бальшауикам за создание неизлечимой раны между башкирами и татарами, за то что врубили принцип разделяй и властвуй, который и ныне действует под пристальным присмотром солнцеликого.



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  • 19 | 09.02.2019, 12:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
14 | 09.02.2019, 12:04 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16729 | Рейтинг: -2999,3
города и сельские районы, показавшие недостаточную любовь к своему президенту на избирательных участках, подверглись тотальному экономическому разграблению. Особенно пострадал Илишевский район, родина одного из соперников президента РБ на тех выборах — Ралифа Сафина (отец певицы Алсу).
***
Больше всех пострадал старинный русский городок Белорецк, который бабай переименовал, продал градообразующее предвприятие- БМК. назначил на район торгаша и сделал "Белорет" тавлыкаевским аулом...



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  • 20 | 09.02.2019, 12:12 | Автор: Не зарегистрирован
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17 | 09.02.2019, 12:07 | Автор: кац
Публикации: 0 | Комментарии: 16730 | Рейтинг: -2999,4
Ты же сучонок себя грамотным и даже мусульманином считаешь. А что же ты название мечети производишь от фамилии Рахимова. Ведь Ал-Рахим это одно из 99 имен аллаха.
++++++++++++++++++++++

Ты ведь тоже себя подаешь как башкира, башкирского языка и башкирскую грамматику в глаза не видела.



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