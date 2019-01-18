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«Вынос мозга» от путинизма: Какую правду рассказал Сурков

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Один из архитекторов нынешней политической системы Владислав Сурков разродился новой публикацией. Надо отметить, что бывший замглавы администрации президента, а ныне помощник Путина, нечасто радует своими памфлетами. На памяти больше вспоминается его свершения на литературном поприще.

«Вынос мозга» от путинизма: Какую правду рассказал Сурков


Предыдущий раз (осенью 2018-го) главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян публиковала в своем Telegram-канале его стихи. А несколько ранее — в 2017 году — под псевдонимом Натан Дубовицкий (который принято приписывать Владиславу Суркову) вышел роман "Ультранормальность". Но если от творчества поэта Владислава Суркова и писателя Натана Дубовицкого веет пессимизмом относительно будущего нынешней политической системы в России, то в своей последней статье, опубликованной в "Независимой газете", помощник президента РФ, наоборот, пытается донести нам обратное. И сложно сказать, где Сурков более искренен: когда он Владислав Юрьевич и пишет пространные трактаты, или когда он писатель и пишет о скором конце той системы, создателем он когда-то был.

Сразу скажем, текст осилит не каждый, точнее сказать, редко кто осилит главные смыслы этого послания миру. Мало того что он пестрит непереведёнными терминами, так еще и мысли Владислава Юрьевича уходят в какую-то прострацию, вылезти из дебрей которой порой нет ни сил, ни желания. В народе такое явление называют просто — "вынос мозга".

Писать тяжелым и малопонятным языком — это один из способов не только запутать своего неискушенного читателя, но и показать свое якобы интеллектуальное превосходство. Поэтому не стоит здесь искать каких-то глубоких смыслов. Понятно, что у такого рода писанины главный читатель один, к нему он, в первую очередь, и обращается. Про нынешнюю российскую политическую систему он пишет "Оформившееся в целом к середине нулевых [государство Россия] (то есть в качестве её автора Сурков признает сам себя), оно пока мало изучено, но его своеобразие и жизнеспособность очевидны".

И Сурков в этом случае пытается донести до "главного читателя" свою дезавуированную мысль — система, которую я создавал, вполне жизнеспособна, всё еще впереди, дайте мне возможность, и я дам новую искорку этому старому и заржавевшему механизму.

В самом тексте, пожалуй, главное то, что впервые один из видных представителей правящей элиты в отношении нынешней политической системы в России употребляет термин "путинизм" и даже, более того, называет его "идеологией будущего". Т.е. теперь этот термин в полной мере легализован не только сторонниками оппозиции, но и самой властью. Одновременно это и попытка придать "путинизму" некую модельность, некий идеологический фундамент. Только вот вся попытка Суркова показать его уникальность умещается в двух словах — у нас всё не как у людей и нам от этого хорошо. И не учите нас жить — нынешняя модель вечна!

Это если в двух предложениях. А так, если копнуть глубже, то идеей о нашей якобы инаковости, непохожести на "гнилой запад" испокон веков пытались оправдать все главные политические пороки. Начиная с Екатерины II и вплоть до последнего императора Николая II.

В этом алгоритме были лишь два небольших исключения: Александр I и Александр II. Первый попытался его изменить, но поддался самодержавному искушению, зарубив в конечном счете всё на корню и под конец жизни уйдя в какую-то православно-философскую прострацию (отсюда вообще родилась легенда о том, что он якобы не умер, а стал странствующий старцем). А Александр II и вовсе, начав необходимые административные реформы, не пошел на главный шаг — политическую перезагрузку, хотя бы в формате конституционной монархии. За это и погиб. А в перерывах между этим нашей инаковостью, народностью пытались оправдать такие явления как крепостное право, абсолютную монархию, отсутствие политических и религиозных свобод, тотальную цензуру и т.д. Отсюда и зародилась знаменитая уваровская триада — "православие, самодержавие, народность". Поэтому здесь ничего нового нет, всё это Россия уже проходила почти двести лет назад.

Владислав Сурков как мантру повторяет тезисы об устойчивости путинской системы и что путинизм — это, как минимум, на столетие. Только как можно называть нынешнюю политику устойчивым элементом, если его сменщик Вячеслав Володин прямо связывает возможность дальнейшего существование нынешней Российской Федерации с именем ее действующего президента — "Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России"? В принципе, Сурков и не спорит с этим тезисом, целиком и полностью зацикливая нынешнюю политическую систему исключительно на фигуре первого лица. Но как в такой ситуации можно говорить об устойчивой модели, если вся она зависит от одного человека? Наоборот, Сурков лишь подтверждает володинский вердикт.

Сурков называет путинскую модель политической системы новой страницей в российской истории, сравнивая её с моделью Ивана III, Петра I и Ленина. При этом экс-куратор внутренней политики Кремля подкрепляет это примерами из зарубежной истории — Де Голля, Ататюрка и отцов-основателей США. Но, в сущности, это никакие не модели государства. Из этого списка в роли модели государства можно взять только два примера: американский проект в формате федеративной республики с территориальными субъектами (штаты) или ленинскую модель федерации с национальными субъектами (республики). Остальные примеры никакими уникальнми моделями не являются — это типичные продукты своей эпохи, правда, со своей идеологической составляющей. В этой связи остается только спросить: если путинская модель столь уникальна, то в чем суть ее идеологии? Ведь у каждой приведенной модели был свой четкий идеологический фундамент. Ответа на это в статье нет.Зато ответ на этот вопрос дает другой архитектор нынешней российской политической системы Глеб Павловский в своей последней книге "Ироническая империя". "Система РФ не имеет под собой весомой экономической или управленческой базы, ее основа — стратегическая игра власти с народом. Система РФ устойчива, поскольку является не государством, а способом выживания власти и распределения ресурсов".

В принципе, то же самое нам говорит и Сурков, только завуалированным языком, как говорится, "для тех, кто понимает". Он, к примеру, открыто признает, что все демократические институты в России — это имитация, чтобы всё выглядело "как у всех". Т.е. по сути, бывший серый кардинал Кремля признает, что народ (хоть это и покажется смешным, но, напомню, что согласно Конституции он — единственный источник властив стране) в России — это не субъект, волю которого и должна исполнять власть, а всего лишь некий наблюдатель, полностью доверяющий свою судьбу в руки тех, кто представляет собой государство. По словам Суркова, "уникальное и главное достоинство государства Путина — это умение слышать и понимать народ, видеть его насквозь, на всю глубину и действовать сообразно". Это практически слово в слово повторяет уваровскую триаду, которая, по мнению идеологов самодержавия, также предполагала некую духовную связь между православным народом и царем, чуждость и абсолютную ненужность интересам русского народа любых демократических свобод. Прошло почти 200 лет, и вновь мы слышим то же самое. Спираль истории вернулась на то же самое место — круг замкнулся.

Смотреть на всё это без злой иронии, пожалуй, нельзя. А ведь и Глеб Павловский, и Владислав Сурков были двумя главными политтехнологическими архитекторами путинской модели. И оба сейчас, что называется, не у дел. Глеб Олегович тихо, я бы сказал, весьма аккуратно, с изрядной долей якобы отстраненности, критикует путинизм образца 2018 года, называя всё нынешнее российское государство — имитацией. А Владислав Юрьевич, формально всё еще пребывая в должности помощника президента РФ (думаю, таких помощников там вагон и целая тележка), пытается всеми силами показать свою необходимость и вновь стать "серым кардиналом".

Этот тот самый случай, когда, в принципе, способные и не обделенные интеллектом люди, "переходя на темную сторону", теряют не только свои способности (что показала и нынешняя статья), но и со временем за ненадобностью списываются в утиль.

Карма, знаете ли, делает свое дело.

Ильнар Гарифуллин






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  • 1 | 16.02.2019, 05:59 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
    Публикации: 38 | Комментарии: 7815 | Рейтинг: +2038,2
Один из архитекторов нынешней политической системы Владислав Сурков разродился новой публикацией. Надо отметить, что бывший замглавы администрации президента, а ныне помощник Путина, нечасто радует своими памфлетами. На памяти больше вспоминается его свершения на литературном поприще.
______________________________________________
Какое нахрен литературное поприще!

Сплошное заимствование тезисов из "Майн кампф", адаптированное и переработанное под Путинизм, густо разбавленное бессмысленной заумью, если проще-чушью собачей.

"В соответствии с федеральным законом от 25 июля 2002 года «О противодействии экстремистской деятельности» № 114-ФЗ на территории Российской Федерации запрещено распространение экстремистских материалов (в их число включены также публикации руководителей НСДАП, — а значит, и книга Адольфа Гитлера «Моя борьба»), а также их производство или хранение в целях распространения."

Суркову можно - идеолух системы...



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  • 2 | 16.02.2019, 06:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Термин "глубинный народ", запущенный в народ статьей Владислава Суркова «Долгое государство Путина», осмысливается не только политиками, но и самим народом.
Так, житель города Ростова-на-Дону Алексей Синельников (бизнесмен и журналист в прошлом) написал в ФБ не то стих, не то песню (пока без музыки) вот такого содержания:
От моря до моря
От слез до зарплаты
Где зубы крошатся об лед
В бескрайности тесной
Себе неизвестный
Народ голубиный живет
Собранья и войны
Христос и конвойный
Не могут народа найти

Доцент бородатый
Геолог с лопатой
Давно заблудились в пути
Блистает элита
Толпой у корыта
За веком торопится век
И лишь голубиный
Ни в чем не повинный
Сидит на ветвях человек
В комментах к новому произведению А.Синельникова немало отзывов с дефиницией "гениально".



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  • 3 | 16.02.2019, 06:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...путинизм — это, как минимум, на столетие.
===============================
Немецкие фашисты тоже мечтали о тысячилетнем рейхе...



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  • Гость
  •  
  • 4 | 16.02.2019, 09:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
1 | 16.02.2019, 05:59 | Автор: ЯСЕНПЕНЬ
Публикации: 38 | Комментарии: 7815 | Рейтинг: +2038,2
Один из архитекторов нынешней политической системы Владислав Сурков разродился новой публикацией. Надо отметить, что бывший замглавы администрации президента, а ныне помощник Путина, нечасто радует своими памфлетами. На памяти больше вспоминается его свершения на литературном поприще.
______________________________________________
Какое нахрен литературное поприще!

Сплошное заимствование тезисов из "Майн кампф", адаптированное и переработанное под Путинизм, густо разбавленное бессмысленной заумью, если проще-чушью собачей.
___________________________________________________________
Антиплагиат какой процент показывает заимствований?



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  • Гость
  •  
  • 5 | 16.02.2019, 10:01 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Немецкие фашисты тоже мечтали о тысячилетнем рейхе...
_______________________________________________________
Кто то о 4й республике мечтает с тестами ДНК, для расового разделения



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