Актуальным, добавил господин Хажин, является вопрос методики преподавания родных языков и приведения их в соответствие с требованиями образовательных стандартов. Для научного и методического сопровождения преподавания родных и государственных языков в республике планируется создать ресурсный центр национального образования. Институт развития образования республики разрабатывает новый интерактивный курс башкирского языка, «направленный на повышение мотивации к его изучению». Курс планируют внедрить в образовательный процесс уже в новом учебном году.
В апреле в Уфе планируют провести Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы, чтобы обсудить актуальные вопросы национального образования.
Майя Иванова, Коммерсант
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Доля изучающих башкирский как государственный снизилась на 1,5%
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