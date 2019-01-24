Доля изучающих башкирский как государственный снизилась на 1,5%

В Башкирии в 2018 году несколько снизилась — на 1,5% доля школьников, изучающих башкирский язык в качестве государственного, сообщил сегодня на расширенном заседании коллеги минобразования республики врио министра образования Айбулат Хажин. При этом, добавил он, доля школьников, изучающих родные языки (не только башкирский, но и другие), увеличилась на 7,8%. Башкирский язык в качестве государственного в республике изучают 66% школьников, отметил докладчик. Что повлияло на динамику изучающих башкирский язык и родные языки, он не уточнил.Актуальным, добавил господин Хажин, является вопрос методики преподавания родных языков и приведения их в соответствие с требованиями образовательных стандартов. Для научного и методического сопровождения преподавания родных и государственных языков в республике планируется создать ресурсный центр национального образования. Институт развития образования республики разрабатывает новый интерактивный курс башкирского языка, «направленный на повышение мотивации к его изучению». Курс планируют внедрить в образовательный процесс уже в новом учебном году.В апреле в Уфе планируют провести Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы, чтобы обсудить актуальные вопросы национального образования.