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Доля изучающих башкирский как государственный снизилась на 1,5%

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В Башкирии в 2018 году несколько снизилась — на 1,5% доля школьников, изучающих башкирский язык в качестве государственного, сообщил сегодня на расширенном заседании коллеги минобразования республики врио министра образования Айбулат Хажин. При этом, добавил он, доля школьников, изучающих родные языки (не только башкирский, но и другие), увеличилась на 7,8%. Башкирский язык в качестве государственного в республике изучают 66% школьников, отметил докладчик. Что повлияло на динамику изучающих башкирский язык и родные языки, он не уточнил.

Доля изучающих башкирский как государственный снизилась на 1,5%


Актуальным, добавил господин Хажин, является вопрос методики преподавания родных языков и приведения их в соответствие с требованиями образовательных стандартов. Для научного и методического сопровождения преподавания родных и государственных языков в республике планируется создать ресурсный центр национального образования. Институт развития образования республики разрабатывает новый интерактивный курс башкирского языка, «направленный на повышение мотивации к его изучению». Курс планируют внедрить в образовательный процесс уже в новом учебном году.

В апреле в Уфе планируют провести Всероссийский съезд учителей башкирского языка и литературы, чтобы обсудить актуальные вопросы национального образования.

Майя Иванова, Коммерсант
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  • Гость
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  • 1 | 22.02.2019, 09:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Что повлияло на динамику изучающих башкирский язык и родные языки, он не уточнил.
=============================
Он не уточнил, а я Уточню: на "динамику" повлилияли приписки и пресинг на родителей и учеников.



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  • 2 | 22.02.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Английский, французский, китайский позволят комфортно устроиться в жизни. Башкирский и русский позволят бегло читать надписи на мусорных контейнерах с просрочкой.



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  • 3 | 22.02.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 22.02.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Английский, французский, китайский позволят комфортно устроиться в жизни. Башкирский и русский позволят бегло читать надписи на мусорных контейнерах с просрочкой.

____________________________________________
Судя по всему, ты выбрал русский



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2

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  • Гость
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  • 4 | 22.02.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живешь в Башкортостане будь добр изучай Башкирский язык. Базовые слова ты знать обязан.



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6

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  • 5 | 22.02.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.02.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 22.02.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Английский, французский, китайский позволят комфортно устроиться в жизни. Башкирский и русский позволят бегло читать надписи на мусорных контейнерах с просрочкой.

____________________________________________
Судя по всему, ты выбрал русский
-----------------------------------

Как же не уважать редкую гордость в России, производство, хотя бы мусорных контейнеров, а как там красуется русский могучий.



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1

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  • 6 | 22.02.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Актуальным, добавил господин Хажин, является вопрос методики преподавания родных языков и приведения их в соответствие с требованиями образовательных стандартов.

Они, оказывается, и еще не соответствуют стандартам



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1

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  • 7 | 22.02.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.02.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живешь в Башкортостане будь добр изучай Башкирский язык. Базовые слова ты знать обязан.
=============================
Базовые словакоторый должен знать каждый:
1.Кутак
2.Батак
3.Кут
4.Кутак сырлау
5.кутак баш,батак баш,кукей баш.
6.батак бала
7.кутак аузында



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  • 8 | 22.02.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 22.02.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0

2 | 22.02.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Английский, французский, китайский позволят комфортно устроиться в жизни. Башкирский и русский позволят бегло читать надписи на мусорных контейнерах с просрочкой.

____________________________________________
Судя по всему, ты выбрал русский
===========================================
Конечно. А вы хотите как в Париже? Я русский бы выбрал бы только за то, что им разговаривал путен!



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0

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  • Наблюдатель
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  • 9 | 22.02.2019, 11:49 | Автор: natall
    Публикации: 557 | Комментарии: 191 | Рейтинг: +84,6
4-му: Опохмелись, и пшолнах. Никто никому ничего не обязан. Нашелся бля, хозяин сраный. Туалетной бумагой пользоваться научись для начала



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5

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  • 10 | 22.02.2019, 11:55 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
4 | 22.02.2019, 11:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Живешь в Башкортостане будь добр изучай Башкирский язык. Базовые слова ты знать обязан.
_________________________________________________-
Не нужно козырять нарисованной республикой, я живу в РФ. Башкурдистан всего лишь субъект. Изучать кучу наречий никто не обязан. Достаточно русского. Хочешь -учи. Другим не навяливая.



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  • 11 | 22.02.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 22.02.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 22.02.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 22.02.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Английский, французский, китайский позволят комфортно устроиться в жизни. Башкирский и русский позволят бегло читать надписи на мусорных контейнерах с просрочкой.

____________________________________________
Судя по всему, ты выбрал русский
-----------------------------------

Как же не уважать редкую гордость в России, производство, хотя бы мусорных контейнеров, а как там красуется русский могучий.
___________________________________________________
Я так и не понял почему не английский или французский? Или просто умом не вышел, а признаться стыдно?



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1

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  • 12 | 22.02.2019, 11:58 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
9 | 22.02.2019, 11:49 | Автор: natall
Публикации: 557 | Комментарии: 189 | Рейтинг: +84,5
4-му: Опохмелись, и пшолнах. Никто никому ничего не обязан. Нашелся бля, хозяин сраный. Туалетной бумагой пользоваться научись для начала
-------------------------

Штаны научилась носить, перестала стоя писать?



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2

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  • 13 | 22.02.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
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6 | 22.02.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Актуальным, добавил господин Хажин, является вопрос методики преподавания родных языков и приведения их в соответствие с требованиями образовательных стандартов.

Они, оказывается, и еще не соответствуют стандартам
__________________________________________________
Главное что титульные,. А чем там они занимаются поровну. Это математиков, филологов и прочих дергают по поводу и без, а этим вечная халява и вой чуть что "забижають, запрещають!"



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  • 14 | 22.02.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 22.02.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 22.02.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 22.02.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Английский, французский, китайский позволят комфортно устроиться в жизни. Башкирский и русский позволят бегло читать надписи на мусорных контейнерах с просрочкой.

____________________________________________
Судя по всему, ты выбрал русский
===========================================
Конечно. А вы хотите как в Париже? Я русский бы выбрал бы только за то, что им разговаривал путен!
__________________________________________________
Понятно. Юморист самоучка(недоученный)



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  • 15 | 22.02.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 22.02.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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5 | 22.02.2019, 11:38 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 22.02.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 22.02.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Английский, французский, китайский позволят комфортно устроиться в жизни. Башкирский и русский позволят бегло читать надписи на мусорных контейнерах с просрочкой.

____________________________________________
Судя по всему, ты выбрал русский
-----------------------------------

Как же не уважать редкую гордость в России, производство, хотя бы мусорных контейнеров, а как там красуется русский могучий.
___________________________________________________
Я так и не понял почему не английский или французский? Или просто умом не вышел, а признаться стыдно?

--------------------------------
Неужто мусорные контейнера приобретают в Англии и Франции? Где же твой ум обитает, или еще не успел выйти?



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  • 16 | 22.02.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если владеешь английским, французским, можно свалить из абсурда в адекватность, стран таких на глобусе в достатке. И прожить свою жизнь не вопя с голой жопой патриотноскрепные лозунги, а наслаждаясь жизнью, работой, достатком и покоем. Русския язык там не нужен. Ну если только великих классиков почитать в подлиннике, но это достижение прошлого- всё что осталось от России..



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  • 17 | 22.02.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Неужто мусорные контейнера приобретают в Англии и Франции? Где же твой ум обитает, или еще не успел выйти?
____________________________________________________________
_____
Ты бомжара что ли? Из контейнера сейчас пишешь? Поэтому тебя на них переклинило



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  • 18 | 22.02.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 22.02.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 22.02.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 22.02.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 22.02.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Английский, французский, китайский позволят комфортно устроиться в жизни. Башкирский и русский позволят бегло читать надписи на мусорных контейнерах с просрочкой.

____________________________________________
Судя по всему, ты выбрал русский
===========================================
Конечно. А вы хотите как в Париже? Я русский бы выбрал бы только за то, что им разговаривал путен!
__________________________________________________
Понятно. Юморист самоучка(недоученный)
----------------------
Так, учись, кто тебе мешает? Может тебе наука не лезет?



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  • 19 | 22.02.2019, 12:24 | Автор: Не зарегистрирован
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16 | 22.02.2019, 12:13 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Если владеешь английским, французским, можно свалить из абсурда в адекватность, стран таких на глобусе в достатке. И прожить свою жизнь не вопя с голой жопой патриотноскрепные лозунги, а наслаждаясь жизнью, работой, достатком и покоем. Русския язык там не нужен. Ну если только великих классиков почитать в подлиннике, но это достижение прошлого- всё что осталось от России..
___________________________________________________
В этом и вопрос - почему ты до сих пор не свалил, а пасешься на этом сайте и по русски рассуждаешь о ненужности русского языка?



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  • 20 | 22.02.2019, 12:25 | Автор: Не зарегистрирован
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18 | 22.02.2019, 12:17 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 22.02.2019, 12:01 | Автор: Не зарегистрирован
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8 | 22.02.2019, 11:43 | Автор: Не зарегистрирован
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3 | 22.02.2019, 11:15 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 22.02.2019, 11:07 | Автор: Не зарегистрирован
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Английский, французский, китайский позволят комфортно устроиться в жизни. Башкирский и русский позволят бегло читать надписи на мусорных контейнерах с просрочкой.

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Судя по всему, ты выбрал русский
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Конечно. А вы хотите как в Париже? Я русский бы выбрал бы только за то, что им разговаривал путен!
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Понятно. Юморист самоучка(недоученный)
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Так, учись, кто тебе мешает? Может тебе наука не лезет?
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Сын Петросяна и Дубовицкой?



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