Штаб Навального в Уфе опубликовал ролик, в котором рассказывается об имуществе спикера Курултая Толкачева

Видео продолжительностью чуть более 5 минут опубликовано в YouTube. Как утверждают снявшиеся в ролике координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева и юрист штаба Федор Телин, на съемке с воздуха показана дача в селе Акманай, оформленная на жену Толкачева, площадью 480 кв. м на участке 32 сотки. Дом по улице Дорофеева в Уфе, где расположена квартира площадью 218 кв. м, записанная на самого Толкачева, авторы видео сняли также снаружи.Сравнив рыночную стоимость аналогичных объектов по объявлениям, имеющимся в свободном доступе, авторы фильма делают вывод, что общая стоимость объектов недвижимости семьи Толкачева составляет около 50 миллионов рублей.Из декларации о доходах Толкачева за 20 лет и его супруги за 6 лет авторы делают вывод, что общий задекларированный доход семьи составил около 70 миллионов рублей.Как рассказала «Эху» сама Лилия Чанышева, целью создания ролика было показать соотношение заработанного Толкачевым с тем, какую пользу он принёс Республике:— Мы видим, как богато живет человек, за 20 лет смог накопить такое состояние, но при этом что он сделал за эти 20 лет? Неужели все его инициативы — все, что он предложил, поддержал или реализовал — это соответствует такому доходу?