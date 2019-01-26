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Штаб Навального в Уфе опубликовал ролик, в котором рассказывается об имуществе спикера Курултая Толкачева

  • Опубликовано: Кухарка | 24.02.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 28427 | Комментарии: 10
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Видео продолжительностью чуть более 5 минут опубликовано в YouTube. Как утверждают снявшиеся в ролике координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева и юрист штаба Федор Телин, на съемке с воздуха показана дача в селе Акманай, оформленная на жену Толкачева, площадью 480 кв. м на участке 32 сотки. Дом по улице Дорофеева в Уфе, где расположена квартира площадью 218 кв. м, записанная на самого Толкачева, авторы видео сняли также снаружи.

Штаб Навального в Уфе опубликовал ролик, в котором рассказывается об имуществе спикера Курултая Толкачева


Сравнив рыночную стоимость аналогичных объектов по объявлениям, имеющимся в свободном доступе, авторы фильма делают вывод, что общая стоимость объектов недвижимости семьи Толкачева составляет около 50 миллионов рублей.

Из декларации о доходах Толкачева за 20 лет и его супруги за 6 лет авторы делают вывод, что общий задекларированный доход семьи составил около 70 миллионов рублей.

Как рассказала «Эху» сама Лилия Чанышева, целью создания ролика было показать соотношение заработанного Толкачевым с тем, какую пользу он принёс Республике:

— Мы видим, как богато живет человек, за 20 лет смог накопить такое состояние, но при этом что он сделал за эти 20 лет? Неужели все его инициативы — все, что он предложил, поддержал или реализовал — это соответствует такому доходу?



Эхо Москвы - Уфа
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  • 1 | 24.02.2019, 12:32 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Навальновцы приподняли упавшее знамя Яболока.. молодым- в путь!!! и абсолютно верное решение открывать глаза людям на МЕСТНЫХ царьков, а не бороться с ветряными мельницами.
Есть один недостаток - нет ничего по предложениям о новом устройстве общества, что характерно показала программа Чанышевой при выдвижении на пост ситимэна. Но думаю наработают еще. Опыт - дело наживное
турк



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  • 2 | 24.02.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ! Какого хрена зажал мой коммент о плохой работе Чанышевой!?



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  • 3 | 24.02.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.02.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ! Какого хрена зажал мой коммент о плохой работе Чанышевой!?
_____________________________

Кто тебе мешает переплюнуть Чанышеву? Признавайся что ты мастак сс*ать и не более.



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  • Эксперт
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  • 4 | 24.02.2019, 13:39 | Автор: Кухарка
    Публикации: 1910 | Комментарии: 63223 | Рейтинг: +12215,6
По поводу ошибок Чанышевой - замечательно вчера на Эхе сказала Латынина - про ошибки Навального:

Да, мы можем поздравить Навального с первым крупным публичным выигрышем. Насколько я понимаю, ни разу ему еще не удавалось добиться резонансного ответа от власти. И, конечно, полетела в него куча огрызков, что и то он не сказал и не так он сказал. И в монологе некой дамы, которая работала в этих структурах было фото унитаза, которое, как выяснилось, ни имело отношения к компании «Конкорд». И все принялись его а этот унитаз шпынять.

И что я могу сказать по поводу унитаза? Вот есть замечательный стих Лермонтова известный: «Но Терек, прыгая как львица с косматой гривой на хребте». Невежественен был Лермонтов, потому что у львиц, как известно, гривы нету. Есть известная сказка Ганца Христиана Андерсена про Дюймовочку, которую, если вы помните, мышь пыталась просватать за своего родственника крота, мотивируя тем, что у него обширные кладовые и большие запасы зерна. И, конечно, Ганс Христиан Андерсен тоже совершил абсолютно моветон — дважды высказал свою биологическую неграмотность, потому что, во-первых, мышь кроту не родственница. Домовая мышь принадлежит к роду грызунов, семейства «мышиные», а крот принадлежит, собственно, к семейству «кротовых», и он насекомоядный. Основную пищу составляют дождевые черви, то есть кладовых никаких у него нету. И если что и мог предложить Дюймовочке крот, так он мог предложить только: «Смотри, какой аппетитный червячок. А вот какая замечательная личинка: беленькая, толстенькая и уже сгнила».

Так вот я могу приводить еще кучу примеров подобного рода. Есть замечательная история с Трасом Бульбой, который, если вы помните, попал в плен, пытаясь поднять свою трубку. А дело, как пишет сам же Гоголь, происходило в 15-м веке. Вопрос: У кого это в 15-м веке была трубка, если Америка была открыта в 1492-м году?

И, конечно, ответ заключается в том, что всё это неважно. Потому что если бы Андерсен писал учебник по биологии, было бы, действительно, ужасно, что он спутал крота с мышью. А вот поскольку все равно главным в расследовании Навального было совершенно другое… У меня тут как бы свой шкурный интерес, поскольку я сама постоянно делаю подобного рода ошибки, которые, с одной стороны, очень обидные, потому что. бесспорно ошибка Навального — обидная, и многие мои ошибки обидные, а, с другой стороны, они никак не влияют на общий тон рассуждения.

Так что вот, я поздравляю Навального с серьезной, на мой взгляд, победой, которая связана не только с его личной победой, а с какими-то тектоническими изменениями власти и, видимо, с падениями рейтинга, и, видимо, с тем, что когда люди начинают менять свои привычки, которые уже вроде бы давно состоялись, то очень интересно.
_______________________________
То сть - ватные пуйлососы ищут соринку в чужом глазу, восседая на горе брёвен пуйла. Иди в кассу, сука, за 11:80 - скоро и этого не получишь - бабки кончатся СОВСЕМ!



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  • 5 | 24.02.2019, 14:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
3 | 24.02.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.02.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ! Какого хрена зажал мой коммент о плохой работе Чанышевой!?
_____________________________

Кто тебе мешает переплюнуть Чанышеву? Признавайся что ты мастак сс*ать и не более.
=======================================
Эта дура опять сама пишет ананонимно, а потом себе же лайки ставит!
Хе-хе-хе!



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  • 6 | 24.02.2019, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфа, это деревня,где всё про всех знают .Просто нечего никто не изменит,Будут дома и квартиры элитные у таких как Толмачев и у его партнера Сулейманова.Это для простых людей 15 т,р, это норма для месяца работы



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  • Участник
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  • 7 | 24.02.2019, 14:41 | Автор: xrul
    Публикации: 103 | Комментарии: 3450 | Рейтинг: -285,7
Этот Толкачёв, наверно самый осторожный, самый ссыкливый и травоядный из рядов местной элиты. Поэтому и сидит так долго.



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  • 8 | 24.02.2019, 14:45 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
6 | 24.02.2019, 14:30 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уфа, это деревня,где всё про всех знают .Просто нечего никто не изменит,Будут дома и квартиры элитные у таких как Толмачев и у его партнера Сулейманова.Это для простых людей 15 т,р, это норма для месяца работы

========================================================
Вот и Вам подсказка госпожа Чанышева! Там, под Сулеймановым, хозяином башкирского Черкизона – Колхозного рынка, могла бы откопать очшшшень многое!



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  • 9 | 24.02.2019, 14:50 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
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Гость

3 | 24.02.2019, 13:31 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 24.02.2019, 13:09 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Админ! Какого хрена зажал мой коммент о плохой работе Чанышевой!?
_____________________________

Кто тебе мешает переплюнуть Чанышеву? Признавайся что ты мастак сс*ать и не более.

======================================================
Не пиzди не по делу неуважаемый, я же как она во власть не стремлюсь, и в ситиманагеры тоже лезу!

Ну если ты прешь во власть, то надо бороться более или менее честно и дельно, а не шататься по чужим подъездам, пусть даже элитного дома!



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  • 10 | 24.02.2019, 15:09 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Штаб Навального в Уфе опубликовал ролик, в котором рассказывается об имуществе спикера Курултая Толкачева
Опубликовано: Кухарка | 24.02.2019
Раздел: Новости | Просмотры: 41175 | Комментарии: 9
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А где криминал? А где ворованное!?

Или же вы таким, иезуитским способом, скрытно пиарите Толкачева!?



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