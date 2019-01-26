Сравнив рыночную стоимость аналогичных объектов по объявлениям, имеющимся в свободном доступе, авторы фильма делают вывод, что общая стоимость объектов недвижимости семьи Толкачева составляет около 50 миллионов рублей.
Из декларации о доходах Толкачева за 20 лет и его супруги за 6 лет авторы делают вывод, что общий задекларированный доход семьи составил около 70 миллионов рублей.
Как рассказала «Эху» сама Лилия Чанышева, целью создания ролика было показать соотношение заработанного Толкачевым с тем, какую пользу он принёс Республике:
— Мы видим, как богато живет человек, за 20 лет смог накопить такое состояние, но при этом что он сделал за эти 20 лет? Неужели все его инициативы — все, что он предложил, поддержал или реализовал — это соответствует такому доходу?
Эхо Москвы - Уфа
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Штаб Навального в Уфе опубликовал ролик, в котором рассказывается об имуществе спикера Курултая Толкачева
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