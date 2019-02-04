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Как оживить политический труп ЕдРа?

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Врио главы Башкортостана выступил на расширенном заседании Совета руководителей фракций Единой России в местных представительных органа.

Как оживить политический труп ЕдРа?


Врио главы Башкортостана Радий Хабиров призвал "единороссов" мобилизоваться для того, чтобы обеспечить уверенную победу на предстоящих сентябрьских выборах главы региона.

— Я уже об этом говорил и хочу повторить — я, конечно, буду с партией вместе. Я член партии "Единая Россия" и пойду на выборы от вас, если будет такое доверие, — сказал Хабиров.

Заявив, что партия "была, есть и будет важнейшей политической силой", Хабиров затем заметил, что ее деятельность в республике надо существенно подкорректировать, приведя в пример ситуацию в Сибае.

— Я, когда приехал в Сибай в середине января, увидел, что жители там остались со всеми проблемами один на один. Действовали городская власть, органы ЧС, но жителям, думаю, не хватало товарищеского слова, поддержки именно от политических структур. Сибай — это как раз пример того, как не надо себя вести. Там вот так получилось — партии нет, общественной палаты нет, никого нет. Соответственно, нишу защиты людей занимают разные люди, другие общественники, в том числе и те, которые занимаются политиканством и зарабатывают себе на этом баллы, которые должны быть вашими баллами.

К теме Сибая Хабиров обращался неоднократно, критикуя поведение некоторых однопартийцев.

— В обществе сейчас невероятный запрос на нравственную чистоту тех людей, которые претендуют на то, чтобы управлять другими людьми. Как только какой-нибудь "единоросс" что-нибудь ляпнет, так нас, как партию власти это бьет наотмашь. Нужно всегда включать голову в наших публичных дискуссиях. Одно неосторожное слово ломает человеку будущую карьеру, — сказал Хабиров, очевидно, имея ввиду мэра Сибая Рустема Афзалова, неосторожно обозвавшего организатора схода горожан "козлом" и "экскрементом".

После этого врио главы Башкортостана перешел к теме своей будущей предвыборной кампании, подчеркнув, что главной задачей, которую должны решить и партия и органы госвласти — "обеспечить легитимность выборов главы республики".

— Для меня моя выборная кампания началась 11 октября, в момент назначения. Я, как амбициозный политик, хочу не хромой уткой приползти на выборы — я хочу прийти эффективно, уверенно. А для того, чтобы уверенно победить на выборах, мы должны мобилизоваться. То, что я от вас иду, накладывает и на вас особую политическую ответственность, —намекнул Хабиров местным партаппаратчикам. Он также сообщил, что для обеспечения честных выборов его команда готовит "ряд конкретных эффективных мер — и технологических, и организационных, и политических", пообещав ознакомить партийный актив с этими мерами "чуть позже".

После ухода Радия Хабирова с совещания руководители регионального отделения "ЕР" продолжили "снимать стружку" с представителей местного актива партии. Муниципальных депутатов-единороссов упрекали в том, что их "вообще не знают" в их городах и районах, а также в том, что местные фракции в последнее время не внесли ни одной инициативы в своих Советах.

— Хабиров понимает, что у "Единой России" высокий антирейтинг, в том числе и потому, что они занимают достаточно отстраненную позицию по ряду ключевых вопросов, — прокомментировал ход совещания политолог Дмитрий Михайличенко. — Это, в общем-то, не их недоработки — это установки их федерального руководства. Экологией они не могут заниматься, кроме свалок. Пенсионной реформой тоже не могут заниматься. Им остается только декоративная активность — где-то выслушать людей, где-то высказать какое-то предложение. Но в возможности влиять на ситуацию они весьма ограничены. По сути, задача нового регионального руководства ЕР во главе с Рустемом Ахмадинуровым —​ активизировать деятельность партии, присутствовать в общественном пространстве, принимать на себя часть негатива, пытаться отбивать его. Вторая, более важная задача — предложить какие-то креативные фоновые проекты, создающие благоприятный имидж для власти. С первой задачей они еще могут справиться, со второй — я думаю, что там потенциала для этого просто нет.

— Хабиров на примере ситуации в Сибае понял, что информационная кампания может быть проиграна и, понятное дело, обеспокоен за будущие ее этапы. Но "Единая Россия" ему здесь не поможет, он со своим призывом обратился совершенно не к тем людям. Я по-прежнему считаю, что его решение баллотироваться от "единороссов" — не самое верное и будущее это только подтвердит, — утверждает политтехнолог Андрей Потылицын.

Артур Асафьев, Идель.Реалии
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  • 1 | 04.03.2019, 09:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Я, как амбициозный политик, .....
==================================
Да уж! Омбиций хоть отбавляй!
А вот ума и опыта явно недостает...



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  • 2 | 04.03.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Единая Россия самая прогрессивная и справедливая партия России, которая делает все для улучшения жизни и благополучия Россиян! Очень Опытный



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  • 3 | 04.03.2019, 09:43 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
— Я уже об этом говорил и хочу повторить — я, конечно, буду с партией вместе. Я член партии "Единая Россия" и пойду на выборы от вас, если будет такое доверие, — сказал Хабиров
________________________________

На*рена так изголяться, про какое то доверие пживцев, Путен дал индульгенцию, разве этого не достаточно?



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  • 4 | 04.03.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Как это " вообще не знают" - все знают - что ни шишка на ровном месте , то член " Едимой России"



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  • 5 | 04.03.2019, 09:49 | Автор: юнг
    Публикации: 341 | Комментарии: 36862 | Рейтинг: +5651,9
2 | 04.03.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Единая Россия самая прогрессивная и справедливая партия России, которая делает все для улучшения жизни и благополучия Россиян! Очень Опытный
==========================

Особенно улучшению жизни россиян способствует перевод миллиардов за границу!



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  • 6 | 04.03.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
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2 | 04.03.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Единая Россия самая прогрессивная и справедливая партия России, которая делает все для улучшения жизни и благополучия Россиян! Очень Опытный
__________________________

Кухарка старается звать на полемику, и так и сяк , и с одной и с другой стороны, кувыркается сальтоморталами. Поддержите бабу в ее стараниях.



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  • 7 | 04.03.2019, 10:07 | Автор: юнг
    Публикации: 341 | Комментарии: 36862 | Рейтинг: +5651,9
Комментарий скрыт в связи с отрицательным рейтингом.
6 | 04.03.2019, 09:58 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
2 | 04.03.2019, 09:37 | Автор: Не зарегистрирован

__________________________

Кухарка старается звать на полемику, и так и сяк , и с одной и с другой стороны, кувыркается сальтоморталами. Поддержите бабу в ее стараниях.

==========================================================
Смотреть и поддерживать наглую и тупую бабенку по кличке Бандерша, не только противно, но. и отвратительно!



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  • 8 | 04.03.2019, 10:13 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Уж если преданная Путину фракция партии ЛДПР в российском парламенте на треть состоит из депутатов, попавших в ее состав благодаря щедрым "пожертвованиям", еще часть мест заняли "люди Кремля", очем сообщают СМИ, то о том что творится в Едре, можно только догадываться!!!



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  • 9 | 04.03.2019, 10:23 | Автор: Не зарегистрирован
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........." Я, как амбициозный политик, хочу не хромой уткой приползти на выборы — я хочу прийти эффективно, уверенно. А для того, чтобы уверенно победить на выборах, мы должны мобилизоваться. ..."
============================================
Вот и весь разговор -
" не хромой уткой приползти на выборы ".
Не на работу мобилизоваться в разоренной и
распроданной до нельзя , безработной республике!
А призвал своих чиновников , осторожно открывать рот
и говорить правильные слова , до " Выборов ".



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  • 10 | 04.03.2019, 10:35 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Заявив, что партия "была, есть и будет важнейшей политической силой", Хабиров ...

------------

Она ни была, ни есть и не будет "партией". Партия, как минимум, должна иметь Программу.



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  • 11 | 04.03.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
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Сколько в ЕР доярок, трактористов и т.д.? Тада нечего девальвировать
понятие "партия". Организованное сообщество чиновников - не более.



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  • 12 | 04.03.2019, 11:27 | Автор: Не зарегистрирован
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11 | 04.03.2019, 11:05 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Сколько в ЕР доярок, трактористов и т.д.?
-------------------------------

Какая необходимость в доярках, если преседатель колхоза, то бишь директор ООО-сельхозкоператива, выступает от имени и по поручению этих самых доярок, скотников, трактористов, разнорабочих? Это было при КПСС, почему не быть при ПЖиВ?



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  • 13 | 04.03.2019, 11:39 | Автор: Не зарегистрирован
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Партия НеЖуликов и Воров !



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  • 14 | 04.03.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...выступает от имени и по поручению этих самых доярок, скотников, трактористов, разнорабочих? Это было при КПСС, почему не быть при ПЖиВ?
-------------------

Но-но!.. Делегатами съездов и сессий ВС аккурат они и являлись. Не замай партию Ленина. Другое дело - партноменклатура КПСС. Скурвились и сдали страну, ййобъиху...



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  • 15 | 04.03.2019, 11:42 | Автор: Не зарегистрирован
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Хе-хе, если Едро политический труп, что что тогда с Яблоком? Экскременты трупа?



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  • 16 | 04.03.2019, 11:51 | Автор: Не зарегистрирован
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Х2… сообщил, что для обеспечения честных выборов его команда готовит "ряд конкретных эффективных мер — и технологических, и организационных, и политических", пообещав ознакомить партийный актив с этими мерами "чуть позже"…

Времени мало, нужно с треском снимать неспособных глав администраций районов!
Дошло до того,что некоторые более глупые выставляют себя через подставных знатоков и анонимных телефонных звонков «шахес»,



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  • 17 | 04.03.2019, 11:56 | Автор: Не зарегистрирован
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Покойника не оживляют а хоронят.



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  • 18 | 04.03.2019, 11:57 | Автор: Не зарегистрирован
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Такие заявления Хабиров делает , только потому ,
что ЛЮБЫЕ результаты " выборов " будут сфальфицированы
чтобы ...." обеспечить уверенную победу на предстоящих
сентябрьских выборах главы региона. ..." в его пользу !
А АНТИНАРОДНАЯ партия " Единая Россия " уже проклята
народом РФ , а заодно и другие " Лица " !



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  • 19 | 04.03.2019, 12:05 | Автор: Не зарегистрирован
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14 | 04.03.2019, 11:41 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
...выступает от имени и по поручению этих самых доярок, скотников, трактористов, разнорабочих? Это было при КПСС, почему не быть при ПЖиВ?
-------------------

Но-но!.. Делегатами съездов и сессий ВС аккурат они и являлись. Не замай партию Ленина. Другое дело - партноменклатура КПСС. Скурвились и сдали страну, ййобъиху...

_____________________________________

Где были, куда глазели 25 млн-ов партейцев-большаков? Хотели как лучше, получили как всегда, теперь жопу свою терзаете?



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  • 20 | 04.03.2019, 12:06 | Автор: Не зарегистрирован
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Как можно опереться на проходимцев и приспособленцев?! Только через административное управление, которое не предполагает инициативы снизу.



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