Поборы на сомнительное изваяние

В Башкортостане следователей просят скинуться на памятник святому покровителю Следкома в Москве.В Башкортостане со следователей собирают добровольные пожертвования на строительство скульптуры духовному покровителю Cледственного комитета — Архистратигу Божьему Михаилу.Памятник должен появиться у парадного входа в здание следкома в Москве, пишет UFA1.RU.— Руководителям следственных отделов и отделов аппарата следственного управления необходимо в срок не позднее 25 марта 2019 года обеспечить представление в финансово-экономический отдел оформленных сотрудниками заявлений в соответствии с приложенным образцом, рекомендуемый размер пожертвований — 1,5% от месячного заработка, — следует из официальной бумаги.Инициатива установки памятника принадлежит ассоциации "Союз ветеранов следствия". Памятник представляет собой святого с копьем, попирающим змея, его высота 3 метра. Стоимость скульптуры — 13 миллионов рублей.— Благодаря семантической и эмоциональной наполненности она [скульптура] не только будет способствовать духовно-нравственному воспитанию молодежи и действующих сотрудников, но и украсит собой как прилегающую к новому зданию территорию, так и архитектурный облик городского квартала, привлекая к себе внимание прохожих, — сообщается на сайте организации.По состоянию на 12 марта собрано пять млн пожертвований, причем три миллиона перечислили сами руководители фонда и его попечительского совета.Как сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой источники в следственных органах, сдать на монумент предлагают от 500 до 1000 рублей в качестве добровольного пожертвования.