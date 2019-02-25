Грустный праздник с пустеющим холодильником

Почему празднование 100-летия Башкирии оказалось никому не нужным? Вчера Башкирия отпраздновала свой 100-летний юбилей. К слову, отмечала республика, действительно, одна, так как жители были явно не в праздничном настроении, даже несмотря на наступление долгожданных выходных.Многие считают, что юбилей Мустая Карима окажется более масштабным и грандиозным, ведь, по словам уфимцев праздника 23 марта они не ощутили.Видео:Единственное, что было отмечено всеми – большое количество полицейских в центральных районах столицы.Тем временем, настоящее веселье происходило во время выступлений глав районов в ГКЗ Башкортостан. Руководитель региона Радий Хабиров поздравил республику и ее жителей на русском языке. Напомним, второй государственный язык в Башкирии – башкирский, однако на нем не было произнесено ни слова, сообщает собеседник Proufu.ru. Зато глава Татарии Рустам Минниханов поздравил местных жителей на своем родном языке, чем вызвал некоторое недоумение у главы Удмуртии Александра Бречалова. Он признался, что ничего из сказанного не понял, но поддерживает. Минниханов промолчать не смог, ответив Бречалову: «Учите татарский язык, татары — вторая нация в России».Своими впечатлениями поделился главный редактор Рамиль Рахматов:Наблюдая за 100-летним юбилеем республики, я как сторонний наблюдатель отметил для себя несколько моментов. Во-первых, в марте 2019 года он оказался мало кому нужным. Хотя ещё сто лет назад все национальные образования отмечали важность образования Башкирской автономии. Тогда фактически это легло в основу федерализма в стране. Юбилей не нужен федеральному центру, который раздражается от темы федеральных отношений.Поэтому из первых лиц Уфу посетила лишь спикер СовФеда РФ Валентина Матвиенко, ей это просто положено по статусу.Свое истинное отношение к республике проявил и башлыгы Рустэм Хамитов. Этот юбилей был задуман как целая череда мероприятий, успехов и символ его текущего срока руководителя региона и должен был помочь ему избраться на новый срок. То есть для Хамитова носил исключительно политическую задачу. Но не случилось, его отправили в отставку, а задуманный под него юбилей оказался Хамитову уже ненужным. Как и сама республика… По двум выше изложенным причинам юбилей достался Радию как чемодан без ручки в наследство. И не выкинешь, и что делать с этим непонятно.Во-вторых, у республики большой опыт крупных мероприятий и событий. 450-летие вхождение Башкортостана в состав Русского государства, саммиты ШОС и БРИКС нас приучили, что форумы - это не однодневные праздники, которые не заметят 99% жителей региона, а целый комплекс мероприятий, сданных объектов. Но, видимо, не в этот раз.Подготовку 100-летия сорвала команда Рустэма Хамитова. Еще летом 2018 года было забавно слышать, как башлыгы обещал приставить к каждому из ста юбилейных объектов персонального ответственного из Белого дома. Указ случился лишь через 3-4 месяца. Но еще осенью прошлого года готовность объектов была на уровне 26%. Чтобы как-то исправить картинку, что при Хамитове, что при Хабирове список срочно начали править, исключая из него нулевые объекты и включая в него все подряд на стадии высокой готовности. И все равно к сегодняшнему дню даже такой список готов лишь не более чем на 52%. Поэтому нам сказали, что весь год юбилейный, завершим все к концу 2019 года.Именно поэтому упор пришлось делать именно на вчерашние торжества, чтобы блеск мероприятия прикрыл содержательную пустоту юбилейного года.Делать классную картинку, производить впечатление у нас умеют. Только вот простой народ республики праздника не заметил.В третьих, очень многие отметили, что врио Главы РБ сделал выступление на русском языке. Сосед из Татарстана не преминул воспользоваться ситуацией и поздравить нас на татарском языке. Осадочек.Он еще усиливается тем, что Радий Хабиров еще ни разу не выступил для широкой публики на башкирском языке.Зато жители республики, элиты видят, как в республику приходит «новое дворянство» из Москвы, Подмосковья, как оно садится на самые урожайные делянки. Это новое дворянство безнациональное, без привязки к территории, которое привыкло «рубить бабло».Здесь такое терпят, но только до определенного момента. Следует кому-то призадуматься.