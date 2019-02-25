Грустный праздник с пустеющим холодильником

Многие считают, что юбилей Мустая Карима окажется более масштабным и грандиозным, ведь, по словам уфимцев праздника 23 марта они не ощутили.
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Единственное, что было отмечено всеми – большое количество полицейских в центральных районах столицы.
Тем временем, настоящее веселье происходило во время выступлений глав районов в ГКЗ Башкортостан. Руководитель региона Радий Хабиров поздравил республику и ее жителей на русском языке. Напомним, второй государственный язык в Башкирии – башкирский, однако на нем не было произнесено ни слова, сообщает собеседник Proufu.ru. Зато глава Татарии Рустам Минниханов поздравил местных жителей на своем родном языке, чем вызвал некоторое недоумение у главы Удмуртии Александра Бречалова. Он признался, что ничего из сказанного не понял, но поддерживает. Минниханов промолчать не смог, ответив Бречалову: «Учите татарский язык, татары — вторая нация в России».
Своими впечатлениями поделился главный редактор Рамиль Рахматов:
Наблюдая за 100-летним юбилеем республики, я как сторонний наблюдатель отметил для себя несколько моментов. Во-первых, в марте 2019 года он оказался мало кому нужным. Хотя ещё сто лет назад все национальные образования отмечали важность образования Башкирской автономии. Тогда фактически это легло в основу федерализма в стране. Юбилей не нужен федеральному центру, который раздражается от темы федеральных отношений.
Поэтому из первых лиц Уфу посетила лишь спикер СовФеда РФ Валентина Матвиенко, ей это просто положено по статусу.
Свое истинное отношение к республике проявил и башлыгы Рустэм Хамитов. Этот юбилей был задуман как целая череда мероприятий, успехов и символ его текущего срока руководителя региона и должен был помочь ему избраться на новый срок. То есть для Хамитова носил исключительно политическую задачу. Но не случилось, его отправили в отставку, а задуманный под него юбилей оказался Хамитову уже ненужным. Как и сама республика… По двум выше изложенным причинам юбилей достался Радию как чемодан без ручки в наследство. И не выкинешь, и что делать с этим непонятно.
Во-вторых, у республики большой опыт крупных мероприятий и событий. 450-летие вхождение Башкортостана в состав Русского государства, саммиты ШОС и БРИКС нас приучили, что форумы - это не однодневные праздники, которые не заметят 99% жителей региона, а целый комплекс мероприятий, сданных объектов. Но, видимо, не в этот раз.
Подготовку 100-летия сорвала команда Рустэма Хамитова. Еще летом 2018 года было забавно слышать, как башлыгы обещал приставить к каждому из ста юбилейных объектов персонального ответственного из Белого дома. Указ случился лишь через 3-4 месяца. Но еще осенью прошлого года готовность объектов была на уровне 26%. Чтобы как-то исправить картинку, что при Хамитове, что при Хабирове список срочно начали править, исключая из него нулевые объекты и включая в него все подряд на стадии высокой готовности. И все равно к сегодняшнему дню даже такой список готов лишь не более чем на 52%. Поэтому нам сказали, что весь год юбилейный, завершим все к концу 2019 года.
Именно поэтому упор пришлось делать именно на вчерашние торжества, чтобы блеск мероприятия прикрыл содержательную пустоту юбилейного года.
Делать классную картинку, производить впечатление у нас умеют. Только вот простой народ республики праздника не заметил.
В третьих, очень многие отметили, что врио Главы РБ сделал выступление на русском языке. Сосед из Татарстана не преминул воспользоваться ситуацией и поздравить нас на татарском языке. Осадочек.
Он еще усиливается тем, что Радий Хабиров еще ни разу не выступил для широкой публики на башкирском языке.
Зато жители республики, элиты видят, как в республику приходит «новое дворянство» из Москвы, Подмосковья, как оно садится на самые урожайные делянки. Это новое дворянство безнациональное, без привязки к территории, которое привыкло «рубить бабло».
Здесь такое терпят, но только до определенного момента. Следует кому-то призадуматься.
ПроУфу
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Грустный праздник с пустеющим холодильником
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