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Грустный праздник с пустеющим холодильником

  • Опубликовано: ПроУфу | 25.03.2019
    Раздел: Новости | Просмотры: 33831 | Комментарии: 48
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Почему празднование 100-летия Башкирии оказалось никому не нужным? Вчера Башкирия отпраздновала свой 100-летний юбилей. К слову, отмечала республика, действительно, одна, так как жители были явно не в праздничном настроении, даже несмотря на наступление долгожданных выходных.

Грустный праздник с пустеющим холодильником


Многие считают, что юбилей Мустая Карима окажется более масштабным и грандиозным, ведь, по словам уфимцев праздника 23 марта они не ощутили.

Видео:



Единственное, что было отмечено всеми – большое количество полицейских в центральных районах столицы.

Тем временем, настоящее веселье происходило во время выступлений глав районов в ГКЗ Башкортостан. Руководитель региона Радий Хабиров поздравил республику и ее жителей на русском языке. Напомним, второй государственный язык в Башкирии – башкирский, однако на нем не было произнесено ни слова, сообщает собеседник Proufu.ru. Зато глава Татарии Рустам Минниханов поздравил местных жителей на своем родном языке, чем вызвал некоторое недоумение у главы Удмуртии Александра Бречалова. Он признался, что ничего из сказанного не понял, но поддерживает. Минниханов промолчать не смог, ответив Бречалову: «Учите татарский язык, татары — вторая нация в России».

Своими впечатлениями поделился главный редактор Рамиль Рахматов:

Наблюдая за 100-летним юбилеем республики, я как сторонний наблюдатель отметил для себя несколько моментов. Во-первых, в марте 2019 года он оказался мало кому нужным. Хотя ещё сто лет назад все национальные образования отмечали важность образования Башкирской автономии. Тогда фактически это легло в основу федерализма в стране. Юбилей не нужен федеральному центру, который раздражается от темы федеральных отношений.

Поэтому из первых лиц Уфу посетила лишь спикер СовФеда РФ Валентина Матвиенко, ей это просто положено по статусу.

Свое истинное отношение к республике проявил и башлыгы Рустэм Хамитов. Этот юбилей был задуман как целая череда мероприятий, успехов и символ его текущего срока руководителя региона и должен был помочь ему избраться на новый срок. То есть для Хамитова носил исключительно политическую задачу. Но не случилось, его отправили в отставку, а задуманный под него юбилей оказался Хамитову уже ненужным. Как и сама республика… По двум выше изложенным причинам юбилей достался Радию как чемодан без ручки в наследство. И не выкинешь, и что делать с этим непонятно.

Во-вторых, у республики большой опыт крупных мероприятий и событий. 450-летие вхождение Башкортостана в состав Русского государства, саммиты ШОС и БРИКС нас приучили, что форумы - это не однодневные праздники, которые не заметят 99% жителей региона, а целый комплекс мероприятий, сданных объектов. Но, видимо, не в этот раз.

Подготовку 100-летия сорвала команда Рустэма Хамитова. Еще летом 2018 года было забавно слышать, как башлыгы обещал приставить к каждому из ста юбилейных объектов персонального ответственного из Белого дома. Указ случился лишь через 3-4 месяца. Но еще осенью прошлого года готовность объектов была на уровне 26%. Чтобы как-то исправить картинку, что при Хамитове, что при Хабирове список срочно начали править, исключая из него нулевые объекты и включая в него все подряд на стадии высокой готовности. И все равно к сегодняшнему дню даже такой список готов лишь не более чем на 52%. Поэтому нам сказали, что весь год юбилейный, завершим все к концу 2019 года.

Именно поэтому упор пришлось делать именно на вчерашние торжества, чтобы блеск мероприятия прикрыл содержательную пустоту юбилейного года.

Делать классную картинку, производить впечатление у нас умеют. Только вот простой народ республики праздника не заметил.

В третьих, очень многие отметили, что врио Главы РБ сделал выступление на русском языке. Сосед из Татарстана не преминул воспользоваться ситуацией и поздравить нас на татарском языке. Осадочек.

Он еще усиливается тем, что Радий Хабиров еще ни разу не выступил для широкой публики на башкирском языке.

Зато жители республики, элиты видят, как в республику приходит «новое дворянство» из Москвы, Подмосковья, как оно садится на самые урожайные делянки. Это новое дворянство безнациональное, без привязки к территории, которое привыкло «рубить бабло».

Здесь такое терпят, но только до определенного момента. Следует кому-то призадуматься.

ПроУфу
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  • Гость
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  • 1 | 25.03.2019, 08:02 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Казанский чувак может позволить себе такую смелость, говорить на родном языке, а башкирский, кишка тонка, это вам не 90-ые.



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  • 2 | 25.03.2019, 08:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Многие считают, что юбилей Мустая Карима окажется более масштабным и грандиозным, ведь, по словам уфимцев праздника 23 марта они не ощутили.

Кто бы спорил, теперь Мустай Карим тесть не коронованого (нефтяного) короля России господина Сечина, а только потом народный поэт и то под большим сомнением.



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  • 3 | 25.03.2019, 08:28 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Ай молодца инде, Рустам абзый!
Это вам не дули из форточки показывать, всякие там радии и полонии.



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  • 4 | 25.03.2019, 09:10 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Почему празднование 100-летия Башкирии оказалось никому не нужным?
=======================================
Ну как это" никому не нужным" ведь только сувиниров власть придержащие получили на 6 лямов, приплюсуйте сюда банкеты, премии "руководящим работникам", как в "белую" так и в "конвертах", и прочие "мелочи"... Я так дуваю этот праздник во время чумы обошолся бюджету как минимум в 100 лямов!



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  • 5 | 25.03.2019, 09:40 | Автор: Зулия
    Публикации: 31 | Комментарии: 29552 | Рейтинг: -702,1
"некоторое недоумение у главы Удмуртии Александра Бречалова. Он признался, что ничего из сказанного не понял,"
-------------
Мог бы толкнуть речь на своём удмуртском, не запрещено. Удмурты тоже люди. Хоть на тарабарском. А кто не понял - их проблемы.



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  • 6 | 25.03.2019, 09:44 | Автор: Не зарегистрирован
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Когда власти обратят внимание на отсталый Нуримановский район?



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  • 7 | 25.03.2019, 10:44 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Многие бывшие студенту БГУ и Авиоционного университете где преподавал радий говорили мне что он не гнушался поборами со студентов, было бы не плохо чтобы кто то подтвердил или опровергнул эту информацию на страницах этого журнала.
Ведь, это страшная вещь если хан всея бошкир окажется взяточником.



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  • 8 | 25.03.2019, 10:46 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.03.2019, 09:40 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29550 | Рейтинг: -702,2
...
Мог бы толкнуть речь ... Хоть на тарабарском. А кто не понял - их проблемы.

------------------------------

Да не проблема. О чём эти речи - могу ещё до их выступления рассказать. Юбилейные здравицы, пожелания, сдобренные канцеляризмами и штампами.

Примерно как у А.П. Чехова в рассказе "Оратор":

"В одно прекрасное утро хоронили умершего коллежского асессора Кирилла Ивановича Вавилонова...

Один из сослуживцев покойного, некто Поплавский, сел на извозчика и поскакал к своему приятелю Григорию Петровичу Запойкину, человеку молодому, но уже достаточно популярному.

Запойкин, как известно многим читателям, обладает редким талантом произносить экспромтом свадебные, юбилейные и похоронные речи. Он может говорить когда угодно: спросонок, натощак, в мертвецки пьяном виде, в горячке.

Речь его течет гладко, ровно, как вода из водосточной трубы, и обильно; жалких слов в его ораторском словаре гораздо больше, чем в любом трактире тараканов.

Говорит он всегда красноречиво и длинно, так что иногда, в особенности на купеческих свадьбах, чтобы остановить его, приходится прибегать к содействию полиции.

— А я, братец, к тебе! — начал Поплавский, застав его дома. — Сию же минуту одевайся и едем. Умер один из наших, сейчас его на тот свет отправляем, так надо, братец, сказать на прощанье какую-нибудь чепуховину..."



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  • 9 | 25.03.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
"...Радий Хабиров еще ни разу не выступил для широкой публики на башкирском языке..."

Р. Хабиров – не виноват, ему тяжело, он ещё не научил башкирский язык. Научить, и будет выступать. Хамитов тоже не сразу научился.



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  • 10 | 25.03.2019, 10:54 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.03.2019, 09:40 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29550 | Рейтинг: -702,2

"некоторое недоумение у главы Удмуртии Александра Бречалова. Он признался, что ничего из сказанного не понял,"
-------------
Мог бы толкнуть речь на своём удмуртском, не запрещено. Удмурты тоже люди. Хоть на тарабарском. А кто не понял - их проблемы.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Мог бы набрать в рот горячей каши и толкнуть речь на зулявом языке, делов то. И вшивый валенок на голову, ради реализьма. На фото шапки скандинавов, а надо бы валенок.



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  • 11 | 25.03.2019, 11:06 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
5 | 25.03.2019, 09:40 | Автор: Зулия
Публикации: 31 | Комментарии: 29550 | Рейтинг: -702,2
"некоторое недоумение у главы Удмуртии Александра Бречалова. Он признался, что ничего из сказанного не понял,"
-------------
Мог бы толкнуть речь на своём удмуртском, не запрещено. Удмурты тоже люди. Хоть на тарабарском. А кто не понял - их проблемы.
_________________________________

Кухарку Каца и Радия надо отправить изучать куваканский диалект БЯ-ки.



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  • 12 | 25.03.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Осенью прошлого года во дворе по многочисленным жалобам жильцов наконец сделали ямочный ремонт.
Зимой снег, что естественно для Уфы, не чистили.
В " великий праздник" страны башкир снег сошел вместе с пластами асфальта.
Скажите, и нх при такой тотальной безхозяйственности, падении экономики, отсталой социалке и проблемах построения гражданского петь и плясать, восхваляя местечковый сепаратизм?



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  • Начинающий
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  • 13 | 25.03.2019, 11:22 | Автор: S-S
    Публикации: 0 | Комментарии: 11 | Рейтинг: -1,9
"... Радий Хабиров еще ни разу не выступил для широкой публики на башкирском языке."

Его выступление на БЯ сразу же решит хотя бы часть проблем?



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  • 14 | 25.03.2019, 11:22 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Глядишь через несколько лет останется один курай, и то без шипения.



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  • 15 | 25.03.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВШЭ нашла лишь 1% россиян, довольных состоянием экологии.
Специально к заседанию президиума Госсовета по экологии эксперты НИУ ВШЭ поинтересовались мнением россиян о состоянии окружающей среды.
Коммерсантъ
02:52
***
В Башкирии -1% "довольных" экологией- это вероятно "праздничные" экспаты из Помосковья?



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  • 16 | 25.03.2019, 11:59 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
12 | 25.03.2019, 11:17 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
Осенью прошлого года во дворе по многочисленным жалобам жильцов наконец сделали ямочный ремонт.
Зимой снег, что естественно для Уфы, не чистили.
В " великий праздник" страны башкир снег сошел вместе с пластами асфальта.
Скажите, и нх при такой тотальной бесхозяйственности, падении экономики, отсталой социалке и проблемах построения гражданского петь и плясать, восхваляя местечковый сепаратизм?
===
ну чо вы тут против нашего Путина наезжаете, он что, по вашему, должен уметь асфальт ложить, - всё равно он самый лучший!



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  • 17 | 25.03.2019, 12:00 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
если народ РБ проголосует за сРадия, то я к ним буду обращаться как и сРадий: "Бабуины"!



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  • 18 | 25.03.2019, 12:02 | Автор: Не зарегистрирован
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13 | 25.03.2019, 11:22 | Автор: S-S
Публикации: 0 | Комментарии: 11 | Рейтинг: -1,9
"... Радий Хабиров еще ни разу не выступил для широкой публики на башкирском языке."
Его выступление на БЯ сразу же решит хотя бы часть проблем?
===
скажите пожалуйста, строительство дома начинают с первого кирпича или с последнего?!



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  • 19 | 25.03.2019, 12:04 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
15 | 25.03.2019, 11:26 | Автор: Не зарегистрирован
Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
ВШЭ нашла лишь 1% россиян, довольных состоянием экологии.
Специально к заседанию президиума Госсовета по экологии эксперты НИУ ВШЭ поинтересовались мнением россиян о состоянии окружающей среды.
Коммерсантъ
02:52
***
В Башкирии -1% "довольных" экологией- это вероятно "праздничные" экспаты из Помосковья?
***
как раз 1% населения РБ владеет 92% всего и вся!



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  • 20 | 25.03.2019, 12:20 | Автор: Не зарегистрирован
    Публикации: 0 | Комментарии: 0 | Рейтинг: 0
С праздником нас всех башкирцев со столетием нашей республики ! Добра вам и здоровья! Хабирову дальнейшего процветания в его не легком пути Очень Опытный



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