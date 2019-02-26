Хабирову подбирают аутсайдеров

Башкирские единороссы вчера открыли прием заявок для желающих выдвинуться от партии на выборы главы республики. Их будут принимать до 10 апреля, хотя с основным своим кандидатом — врио главы республики Радием Хабировым — в «Единой России» давно определились. Тем не менее, повинуясь требованию устава, господину Хабирову подобрали соперников: депутата Госдумы Зарифа Байгускарова, главу администрации Кумертау Бориса Беляева и председателя регионального отделения «Опоры России» Ляйсан Николаеву. Все вместе, как говорят в партии, они будут перемещаться по республике и агитировать за себя в местных ячейках. Политологи признают праймериз «Единой России» политическим анахронизмом, не имеющим ничего общего с состязательным процессом между кандидатами.В «Единой России» вчера стартовал процесс внутрипартийного отбора кандидатов для участия в выборах главы республики, которые пройдут 8 сентября.Региональное законодательство предоставляет доступ к выборам главы только кандидатам, выдвинутым партиями.Заявки от желающих участвовать в праймериз принимаются до 10 апреля, а с 11 апреля претенденты начнут ездить по местным ячейкам и агитировать секретарей отделений за себя. Первые три встречи планируется провести в селе Верхние Киги Кигинского района, а также в Учалах и Стерлитамаке.Глава регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров пояснил „Ъ“, что все претенденты, включенные в список участников праймериз, будут ездить вместе. Им предстоит встретиться не менее чем с половиной секретарей местных отделений. Это примерно 1,8 тыс. человек. «Затем мы получим обратную связь о том, программа какого кандидата показалась им наиболее реалистичной и убедительной»,— отметил господин Ахмадинуров. В мае партия изберет около 300 делегатов конференции, на которой 20 июня должен быть утвержден единый кандидат на выборы.Вчера партия предложила четырех участников праймериз. Рустем Ахмадинуров внес кандидатуру врио главы республики Радия Хабирова, который объявил об участии в выборах еще в январе. Господин Хабиров, отметил единоросс, по всем критериям подходит для выдвижения: он состоит в партии с 2007 года, старше 30 лет, не имеет иностранного гражданства и судимостей, награжден орденом «За верность долгу» Республики Крым и к тому же имеет высокий рейтинг.Вице-спикер Курултая Рустам Ишмухаметов предложил сделать соперником господина Хабирова депутата Госдумы Зарифа Байгускарова, глава Благоварского района Юрий Коземаслов — главу администрации Кумертау Бориса Беляева. Четвертую кандидатуру — председателя регионального отделения «Опоры России», генерального директора консалтинговой компании «Маяк» Ляйсан Николаеву внес депутат Курултая Рустем Ахунов, пояснив предложение тем, что в России наблюдается гендерное неравенство: женщины зарабатывают меньше мужчин и подвергаются насилию. Участие женщины-кандидата в отборе, заявил он, позволит привлечь внимание к этим проблемам.Секретарь регионального политсовета «Единой России» Константин Толкачев призвал однопартийцев готовиться к «высоко конкурентным выборам». Он уверен, что к ним проявит интерес «как системная, так и несистемная оппозиция». Спикер Курултая напомнил, что на выборах в республиканский парламент 2018 года партия потеряла 15 мандатов. В связи с этим он призвал «общаться с людьми, особенно лидерами общественного мнения». «В каждом населенном пункте есть свои деды Щукари. Они могут быть нам не удобны, но люди их слушают, поэтому надо выстраивать с ними коммуникацию»,— привел он свой дежурный тезис.Согласно Кодексу о выборах, кандидаты на пост главы республики для регистрации должны собрать в свою поддержку подписи до 10% муниципальных депутатов. У партии с этим проблем не возникнет, уверен Константин Толкачев, так как в местных советах «Единой России» принадлежит 73% мандатов.В администрации республики озабочены тем, чтобы выборы прошли при высокой явке, без скандалов и завершились убедительной победой кандидата. Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин заявил вчера, что рассчитывает на повышение явки, в том числе, за счет удлинения времени голосования на один час: участки в республике планируют открыть не в восемь часов утра, а в семь. Соответствующие поправки в Кодекс о выборах депутаты Курултая должны рассмотреть сегодня. В правительстве ищут деньги на установку на участках вебкамер и КОИБов, следовало из выступления господина Сидякина.Напомним, что о намерении выдвинуть своих кандидатов на выборы главы Башкирии ранее заявляли в КПРФ и ЛДПР.Сами по себе праймериз — уже анахронизм, полагает политолог Аббас Галлямов. «Никакого другого смысла в этом, кроме соблюдений требования устава, нет. Когда-то все это придумали в рамках традиционного для отечественной политики тренда на создание фейков, вот с тех пор с этими праймериз и мучаются. Отменить боязно — обязательно нарвешься на критику: ах, партия отказалась от демократии!»— отмечает собеседник. В этих обстоятельствах, по его мнению, формат закрытого внутрипартийного голосования — меньшее из зол, так как «открытые праймериз не столько способствуют росту популярности партии, сколько создают угрозу кампании, внося в нее элемент непредсказуемости»: «В демократичность “Единой России” избиратель все равно никогда не поверит, поэтому в открытых праймериз смысла нет». Что касается подбора соперников Радию Хабирову, то принцип отбора, по мнению Аббаса Галлямова, простой: «Они не должны выглядеть откровенными фейками, но и не должны быть привлекательными для потенциальных избирателей».Политолог Константин Калачев согласен, что закрытая модель отбора кандидатов самая безвредная для «Единой России». «Когда делали открытую модель, многие избиратели думали, что, участвуя в предварительном голосовании, уже участвовали в выборах, и это негативно сказывалось на явке»,— отметил он.