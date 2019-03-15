Привычка оскорбляться. В чем истинные причины наезда Курултая башкир на артиста из Татарстана?

На уходящей неделе лента новостей татарстанских изданий запестрела новостью о заявлении Всемирного курултая башкир, который оскорбился выступлением пародиста Данира Сабирова (он сделал пародию на башкирский танец) и назвал действия комика аж "плевком в душу башкирского народа".Курултай башкир потребовал:1. Провести цензуру выступлений Данира Сабирова и принять меры по недопущению подобных выступлений впредь;2. От Данира Сабирова публичного извинения в адрес башкирского народа, в противном случае в адрес генерального прокурора Российской Федерации будет направлен запрос о проверке данного факта на предмет наличия состава преступления;3. Запретить выступления Данира Сабирова на территории республики Башкортостан до конца 2019 года.Видео:Т.е. Курултай башкир, примеряя на себя полномочия цензорного органа, потребовал того же от государственных ведомств Татарстана, будто бы это они должны утверждать программу выступления всех артистов из РТ.Первые эмоции улеглись, и теперь самое время обрисовать внутреннюю подоплеку такого, на первый взгляд, странного во всех отношениях наезда Курултая башкир и его недавно назначенного председателя Данира Гайнуллина, за подписью которого и вышло заявление.Данир Сабиров ​в своем выступлении в комичной форме представил возможную природу происхождения национальных танцев у разных народов: башкир, татар, марийцев, бразильцев и т.д. И ничего обидного, оскорбительного или хотя бы пошлого там, по сути, нет. Самое интересное, что выступление было сделано несколько месяцев назад, и уже давно гуляет по сети интернет, и никто из "униженных и оскорбленных" по этому поводу, понятное дело, своих претензий не высказывал. Да и номер сам посвящен ни одному, а сразу нескольким народам. И ясное дело, ни Всемирный конгресс татар, ни Марий Ушем или, тем более, посольство Бразилии желания оскорбляться концертным номером этого артиста не изъявляли.В чем же причина такой чувствительности у Курултая башкир? Прежде чем ответить на этот вопрос, стоит напомнить еще об одном эпизоде, произошедшем в 2014 году, когда кое-какие уфимские товарищи также "оскорбились" спектаклем Альметьевского театра, который был поставлен по пьесе классика татарской драматургии Тази Гиззата — внем были найдены некие скрытые смыслы! (Напомним, в спектакле "Кыю кызлар" ("Смелые девушки") есть сцена, в которой врач-татарин говорит шакирду-башкиру, что нужно соблюдать гигиену. Некоторых зрителей в Уфе возмутила фраза, прозвучавшая из уст врача: "вонючий, вшивый башкир".) Надо скзазать, что многие представители башкирской интеллигенции, осознавшие необходимость поскорее забыть этот скандальный эпизод, в общении со мной признавались, что судили о спектакле лишь по сторонним пересказам людей, раздувших эту кампанию. Говорили о неких работниках министерства культуры Башкортостана, якобы присутствовавших на показе. Но тогда не нашлось ни одного человека, который сказал бы "Я был на этом спекактле, вот вам текст пьесы и слова, которые меня оскорбили!". Классическая история "Пастернака не читал, но осуждаю" проявилась тогда ярче всего. Тогда за "оскорбленных" классиком татарской драматургии тоже по "пастернаковскому" принципу вписался Рустэм Хамитов, что однако сами башкиры не оценили. Свои абсолютно неуместные извинения принесло и министерство культуры Республики Татарстан, по сути, подставив и сам Альметьевский театр (гастроли которого вскоре свернули) и, самое главное, уфимских татар, на которых в конечном итоге падают все шишки от такого рода скандалов. Инициаторы таких антитатарских скандалов лишь формально обращают свои претензии на Казань — в реальности же они всегда целятся именно на татар Башкортостана, которых представляют в роли некой "пятой колонны" РБ.Аналогия с кейсом комика Руслана Белого здесь абсолютно неуместна, т.к. в этом случае дело касалось оценок исторического деятеля, возведенного в ранг национального культа (поэтому природа столь резкой реакции, в целом, понятна). Во-вторых, по этой самой причине случай с Русланом Белым действительно взволновал всё башкирское общество, а сейчас "оскорбился" толька номенклатурный Курултай башкир, который, мягко говоря, особым уважением даже в среде самой башкирской общественности не пользуется. Ну, и в-третьих, номеру Данира Сабирова уже несколько лет, а Курултай "оскорбился" только сейчас. Видимо, у членов Всемирного курултая башкир столь поздняя реакция, что для полного ощущения своей "оскорбленности" (что называется, чтобы дойти до нужной кондиции) им необходимо несколько лет.Но если скандал с Альметьевским театром можно было списать на случайность (хотя я точно знаю, что в национальном вопросе в Башкортостане случайностей не бывает), то теперь совершенно иной случай. Помимо всего прочего, данный скандал ложится в общую канву с недавними весьма спорными утверждениями члена Курултая башкир, историка Нурислама Калмантаева на конференции курултая башкир Татарстана о якобы массовой ассимиляции башкир на территории РТ.И всё это происходит буквально накануне Дней культуры республики Татарстан в Башкортостане, запланированных на 17-18 апреля, в рамках которых должен состояться и визит президента Рустама Минниханова. Мероприятие это весьма важное и знаковое, т.к. подобные дни культуры в предыдущий раз проходили 31 год назад (!) — в 1988 году, в период политической "оттепели" и кампании по публичному разоблачению политики первого секретаря Башкирского обкома Мидхата Шакирова, при котором проходил первый этап башкиризации татар. Поэтому заявление об "оскорблении" национальных чувств стоит воспринимать как упреждающее действие со стороны антитатарского лобби из числа ряда чиновников и представителей башкирской национальной интеллигенции. Им необходимо, чтобы представители Татарстана приехали с извинениями и, сами себя загнав в положение вечно оправдывающегося, вообще ни слова не поднимали о татарах Башкортостана. Чтобы всё прошло строго в рамках протокольного официоза — приехали, посмотрели концерт, торжественно открыли памятник Габдулле Тукаю, сфотографировались на память и всё.В действительности же если положение татар Башкортостана, решение их национально-культурных проблем вообще останется в стороне, а сами уфимские татары останутся уже в привычной для себя роли "чужих" на этом празднике жизни, то в этом случае нет никакого смысла в появлении татарстанской делегации, а уж тем более Рустама Минниханова в Башкортостане. Выстраивание и налаживание отношений между уфимским Белым домом и Казанским Кремлем невозможно без участия в этом деле уфимских татар, т.к. как именно их положение в роли "второсортного" (в национально-культурном отношении) народа является тем самым камнем преткновения. А налаживание отношений необходимо и самому уфимскому Белому дому, т.к. опора лишь на башкирское население юго-восточного Башкортостана (модель Муртазы Рахимова) не принесет необходимой легитимности Радию Хабирову на сентябрьских выборах. Причина банальна — титульное республикообразующее население составляет абсолютное меньшинство в республике, а татарам Башкортостана пока нет никакого резона "за спасибо" поддерживать нынешнего Врио на этих выборах и вообще проявлять по отношению к нему политическую лояльность. И нынешние телодвижения Курултая башкир, традиционно полностью контролируемого бюрократами из администрации главы республики, только убеждают в этом.Поэтому и нынешний скандал, и эпизод 2014 года с Альметьевским театром нужно воспринимать не как проявление обидчивой натуры неизвестной группы башкирской национальной интеллигенции, а как целенаправленную информационную провокацию. И соответствующим образом на нее реагировать.Что касается Данира Сабирова, он уже принес свои извинения — что называется, "быстро сломался", что с его стороны несколько опрометчиво, т.к. в любом случае такой скандал ему только на руку, ведь он играет на его узнаваемость. "Оскорбленные" в любом случае не ходят на его концерты, а татарское население еще больше прониклось бы уважением, будь он настырнее. Такое в Башкортостане по-настоящему ценят. Однако Данир Сабиров быстро сломался — что с него взять. Артисты, как правило, такие вот "флюгеры" — куда ветер, туда и они.И не стоит идти на поводу у людей, которые никогда особого уважения не то что к татарской культуре, а даже к татарским артистам никогда не проявляли. В этой связи я напомню, что супруга известного и уважаемого в обоих республиках оперного певца Венера Мусьтафина на похоронах своего мужа назвала организатором травли и главным виновником его гибели именно нынешнего председателя Курултая Данира Гайнуллина (когда он был директором башкирской филармонии). Конечно, инициатива, скорее всего, исходила не от самого председателя Курултая башкир, но раз он подписался под заявлением и к тому же благоприятствует другим антитатарским провокациям, которые проводятся под "крышей" ВКБ (например, планы по преподаванию в школах мифического "северо-западного диалекта" башкирского языка), то он полностью в ответе.Что же касается официального Татарстана, то Казани следует просто проигнорировать это заявление и не поддаваться на данную информационную провокацию. Ни в коем случае министерству культуры Татарстана и лично Ираде Хафизяновне Аюповой не стоит, как в 2014 году, приносит извинения, а уж тем более проводить некую "цензуру". Это может нанести только вред и татарам Башкортостана, и, как ни странно это прозвучит, отношениям обеих республик. Когда откровенно плюют в лицо, утереться и извиниться — это не самое худшее из всех вариантов решение вопроса.Самое лучшее — полный и тотальный игнор.